Кабинетът обсъжда подбора на кандидатите ни за европрокурор и изискванията за атракционите

Министърът на правосъдието внася за одобрение в правителството проект на решение за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България, предаде БНР.

На днешното заседание на кабинета ще бъде внесен и изцяло новият законопроект за общите изисквания за безопасност при предоставянето на атракционни услуги.

Министрите ще приемат и ще предложат на парламента промени в Законите за данъка върху добавената стойност, за железопътния транспорт и в закона за управление на отпадъците.

С решение на кабинета авиокомпанията "Гъливереър" ще бъде назначена за въздушен превозвач, който да оперира по международните въздушни линии София-Карачи-София и София-Лахор-София, договорени в междуправителствени споразумения с Пакистан от 1969 година и 2015 година.