Кабинетът обсъжда подбора на кандидатите ни за европрокурор и изискванията за атракционите

29 Октомври, 2025 06:37, обновена 29 Октомври, 2025 06:41 494 4

Министрите предлагат промени в Законите за ДДС, железопътния транспорт и управлението на отпадъците

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на правосъдието внася за одобрение в правителството проект на решение за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България, предаде БНР.

На днешното заседание на кабинета ще бъде внесен и изцяло новият законопроект за общите изисквания за безопасност при предоставянето на атракционни услуги.

Министрите ще приемат и ще предложат на парламента промени в Законите за данъка върху добавената стойност, за железопътния транспорт и в закона за управление на отпадъците.

С решение на кабинета авиокомпанията "Гъливереър" ще бъде назначена за въздушен превозвач, който да оперира по международните въздушни линии София-Карачи-София и София-Лахор-София, договорени в междуправителствени споразумения с Пакистан от 1969 година и 2015 година.


  • 1 Гориил

    3 0 Отговор
    Кои са тези кандидати за карикатури? И кой в ​​една деградираща Европа ще ги вземе на сериозно?Имат ли авторитет в родината си и уважение в Европа? Рутинната ротация няма да направи кандидатите първокласни.

    06:48 29.10.2025

  • 3 майстор

    2 0 Отговор
    Кой ли ще бъде уреден атракционно? С атракционна заплата.

    07:00 29.10.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЛИЧНО ШЕФКАТА УРСУЛА ЩЕ ДОЙДЕ ДА ГИ
    ЗАСТРЕЛЯ АКО ПРАТЯ НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ В ЕВРОПАРЛАМЕНТА
    .... ФАЙЛА И ТЕ ГО РАЗНЕСАТ ПО ЕВРОПАРЛАМЕНТА
    ... ( НЕ ИСКАМ ДА ГО ПРАЩАМ НА ВОЛГИН И ВЪЗРАЖДАНЕ, ЩОТО И ТЕ ДА БЪЛГАРИ)
    ......
    СЕГА ИЗЧАКВАМ МАЛКО - ТАКТИЧЕСКА ПАУЗА

    07:16 29.10.2025

