Кристиан Вигенин проведе откровен разговор с ученици от Ямбол и Айтос за бъдещето на Европа и България

Българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин се срещна с директора, учителите и учениците от СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол, училище посланик на Европейския съюз. Той проведе откровен разговор за Европа, за ролята на България в ЕС и за ролята на младите хора за изграждането на бъдещето на континента.

Учениците споделиха своите впечатления, идеи и мечти, а Кристиан Вигенин им разказа за работата си и за пътищата, по които активното участие на гражданите може да влияе върху провежданите от Европейския съюз политики.

„Тази среща беше незабравимо преживяване – пълна с нови знания, мотивация и усещане за принадлежност към голямото европейско семейство“, казаха от училищното ръководство. Кристиан Вигенин благодари на директора г-жа Галина Александрова за подкрепата и вдъхновението, които дава на учениците, както и на старшите посланици г-жа Соня Недева и г-жа Мария Карамаркова за тяхната всеотдайност и грижа към СУ „Св. Климент Охридски“.

Евродепутатът получи подарък - ръчно рисувана икона, изработена от ученици и учители, като символ на уважение, вдъхновение и духовна свързаност.

Кристиан Вигенин се срещна с учители и ученици от СУ „Христо Ботев“ – Айтос, също училище посланик на Европейския съюз. Той разговаря в библиотеката на училището с учениците от 9 "а" и 9 "б" клас, както и с децата от клуб „Обичам те, Европа!“

Гостът бе посрещнат с химна на училището, а след това го очакваше вкусна изненада – ръчно направени бисквитки във формата на българското и европейското знаме, украсени с надписи „СУ Христо Ботев“ и „Обичам те, Европа“. Те бяха приготвени от пораснал възпитаник на училището, което беше приятна и неочаквана изненада за Кристиан Вигенин.

Учениците зададоха актуални въпроси, които провокираха оживен и откровен разговор. По темата за въвеждането на еврото, Вигенин увери младите хора, че няма място за притеснение, защото процесът ще бъде плавен и добре подготвен за всички. Евродепутатът разказа за възможностите, които Европейският съюз предлага на ученици и студенти – младежки програми за обмен, обучение и личностно развитие.

Оживена беше дискусията за контрола върху съобщенията и чатовете в социалните мрежи. Кристиан Вигенин обясни, че има подобни идеи, насочени към предотвратяване на разпространението на неприемливо съдържание и педофилия, но подчерта, че Европейският парламент защитава личното пространство на всеки човек и го поставя в центъра на решенията си. Не беше подминат и въпросът за смяната на часовото време два пъти в годината. Общото мнение, което се чу по време на разговора, беше, че е крайно време да се прекрати тази практика.

Кристиан Вигенин сподели колко е важно ученето през целия живот и даде личен пример - той самият е пети курс студент по право в Софийския университет, а неговият син – първи курс студент в същата специалност.

Бяха обсъдени темите за изкуствения интелект, професиите на бъдещето, както и ролята на социалните мрежи и телефоните в ежедневието на учениците. На раздяла младежите благодариха на Кристиан Вигенин за откровения разговор и за това, че им показа, че техният глас има значение в Европа.

