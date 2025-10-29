Обсъдиха варианти за промяна на формулата за сградна инсталация

На експертна среща в Министерството на енергетиката с топлофикационни дружества и фирми за дялово разпределение бяха обсъдени варианти за изход от ситуацията, при която на прага на новия отоплителен сезон Съдът на ЕС отмени формулата за изчисляване на сградна инсталация в топлофицирани сгради. Участниците в разговора се обединиха около необходимостта да бъде намерено бързо решение, което да запълни правния вакуум, без да бъдат ощетявани нито потребителите, нито производителите на топлинна енергия.
„Ще предложим балансирано решение, с което да гарантираме справедливи сметки за парно за българските граждани“, посочи заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов, под чието ръководство се проведе срещата. Тъй като съдебното решение посочва, че оспорваната формула не отчита параметри, свързани със специфични характеристики на сградите, на срещата бе предложено изчисляването на сградната инсталация да бъде обвързано с класа енергийна ефективност на сградата. С това ще се въведе по-ясен и разбираем механизъм, което, от своя страна, се очаква да повиши доверието на потребителите.
Очаква се на нова работна среща през следващите дни да бъде предложен работещ вариант на решение.
1 Въй
15:50 29.10.2025
2 Мануил
15:51 29.10.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
15:52 29.10.2025
4 Дориана
Коментиран от #6
15:54 29.10.2025
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #7
15:57 29.10.2025
7 Дориана
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Зле си с главата ! Обясни кое е доброто на старата неразбираема и ощетяваща формула.
16:00 29.10.2025
8 Пак диващина
Което е НЕСПРАВЕДЛИВО.
На различните етажи СИ отдава различна топлина, вертикалните тръби в коридорите са с различни размери и дължина.
Голяма част от сгради с хоризонтална инсталация СИ, трябва да се заплаща от ползващите парно.
Едно е реално ИЗМЕРВАНЕ на Топлоенергия в ОЧасти, съвсем друго изчисление по измислени формули.
Особено при нулево потребление, отново слагат прогнозни сметки и далаверата е във връщането на сумите, фигуриращи в сметките без ДДС.
Защото при сгради с хоризонтална инсталации, топломерите на входа изчисляват цялата отдадена топлоенергия в жилищата. Формулата ограбва потребителите, като втори път слага в сметките кубатури на тераси и външни стени.
Били им топлели подовете на жилищата с ХИнст., което е ЛЪЖА, защото тръбите минават по подове и няма как да топлят таваните на съседите си.
16:06 29.10.2025
9 Цвете
16:20 29.10.2025
10 ВАЖНОТО Е
16:22 29.10.2025
11 Какво значение има
Аз съм от провинцията и нямам парно но плащам дълговете на Топлофикация чрез данъците си
16:27 29.10.2025