Обсъдиха варианти за промяна на формулата за сградна инсталация

Обсъдиха варианти за промяна на формулата за сградна инсталация

29 Октомври, 2025 15:47 539 11

Заместник-министър Красимир Ненов: Ще предложим балансирано решение, с което да гарантираме справедливи сметки за парно за българските граждани

На експертна среща в Министерството на енергетиката с топлофикационни дружества и фирми за дялово разпределение бяха обсъдени варианти за изход от ситуацията, при която на прага на новия отоплителен сезон Съдът на ЕС отмени формулата за изчисляване на сградна инсталация в топлофицирани сгради. Участниците в разговора се обединиха около необходимостта да бъде намерено бързо решение, което да запълни правния вакуум, без да бъдат ощетявани нито потребителите, нито производителите на топлинна енергия.

„Ще предложим балансирано решение, с което да гарантираме справедливи сметки за парно за българските граждани“, посочи заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов, под чието ръководство се проведе срещата. Тъй като съдебното решение посочва, че оспорваната формула не отчита параметри, свързани със специфични характеристики на сградите, на срещата бе предложено изчисляването на сградната инсталация да бъде обвързано с класа енергийна ефективност на сградата. С това ще се въведе по-ясен и разбираем механизъм, което, от своя страна, се очаква да повиши доверието на потребителите.

Очаква се на нова работна среща през следващите дни да бъде предложен работещ вариант на решение.


  • 1 Въй

    3 0 Отговор
    Новият отоплителен сезон ще е по-скъп от стария.

    15:50 29.10.2025

  • 2 Мануил

    2 0 Отговор
    Като обувките,дрехите и прическите на жена ми.

    15:51 29.10.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор
    ТЕ ВАШИТЕ ФОРМУЛИ ВСЕ СБЪРКАНИ БЕ.

    15:52 29.10.2025

  • 4 Дориана

    3 0 Отговор
    Толкова ли са зле финансистите, че не могат да изготвят една формула, която не ощетява хората и е разбираема за всички. Те самите не разбират и не са наясно как да изчисляват . Побъркаха народа. Срам и позор една формула да не могат да направят ,защото не знаят как за това твърдят че старата била добре.

    Коментиран от #6

    15:54 29.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор
    Сегашната формула си беше добра. Загубите са си загуби. Всъщност не ме интересува. Аз зимата я карам по хотели на Боровец и Банско.

    Коментиран от #7

    15:57 29.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дориана

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Зле си с главата ! Обясни кое е доброто на старата неразбираема и ощетяваща формула.

    16:00 29.10.2025

  • 8 Пак диващина

    3 1 Отговор
    Слагат се изчислителни уреди на всички тръби в коридорите. В много сгради тръбите и радиаторите на стълбищни площадки са изключени. Сгради с Хоризонтални инсталации, при които не минава една тръба на Топлофикация в жилищата, се смятат по формули като на жилища с тръби във всяка една стая.
    Което е НЕСПРАВЕДЛИВО.
    На различните етажи СИ отдава различна топлина, вертикалните тръби в коридорите са с различни размери и дължина.
    Голяма част от сгради с хоризонтална инсталация СИ, трябва да се заплаща от ползващите парно.
    Едно е реално ИЗМЕРВАНЕ на Топлоенергия в ОЧасти, съвсем друго изчисление по измислени формули.
    Особено при нулево потребление, отново слагат прогнозни сметки и далаверата е във връщането на сумите, фигуриращи в сметките без ДДС.
    Защото при сгради с хоризонтална инсталации, топломерите на входа изчисляват цялата отдадена топлоенергия в жилищата. Формулата ограбва потребителите, като втори път слага в сметките кубатури на тераси и външни стени.
    Били им топлели подовете на жилищата с ХИнст., което е ЛЪЖА, защото тръбите минават по подове и няма как да топлят таваните на съседите си.

    16:06 29.10.2025

  • 9 Цвете

    3 0 Отговор
    ВИЕ ТАКА БАЛАНСИРАНО НИ КРАДЕТЕ, ЧЕ СМЕТКИТЕ ЛЕТЯТ КЪМ " ВЪРХА " НА ЕЛХАТА.И ЗАЩО ТРЯБВА И КОЕ НАЛАГА ДА ИМА ОЩЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА СМЕТКА КЪМ: ТАХЕМ " ????????? ТЕ ОГРАБИХА СОФИЯНЦИ. ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ, МИСЛЕТЕ ЗАЩОТО Е БЕЗОБРАЗИЕ ДА УНИЖАВАШ ХОРАТА, КОИТО ДОСТОЙНО СА РАБОТИ ЛИ И КОГАТО НАБЛИЖАВА ВРЕМЕТО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ, ОЧИТЕ НА ВСЕКИ СЕ ПРОСУЛЗЯВАТ. НЕ ВИ ЛИ БОЛИ, НЕ ВИ ЛИ Е МЪЧНО ЗА УНИЖЕНИЕТО КЪМ НАС БЪЛГАРИТЕ. 21 ВЕК ДА ИЗПИТВАШ УЖАС ОТ НАДПИСАНИ И ТО МНОГО СМЕТКИТЕ НИ. 🫤😠🙈🙉🙊

    16:20 29.10.2025

  • 10 ВАЖНОТО Е

    0 0 Отговор
    ЧЕ ТЕЗИ ПОСРЕДНИЦИ СЕ ОСИГУРИХА СЪС ХЛЯБ

    16:22 29.10.2025

  • 11 Какво значение има

    0 0 Отговор
    Като накрая дълговете ги плаща цяла България .
    Аз съм от провинцията и нямам парно но плащам дълговете на Топлофикация чрез данъците си

    16:27 29.10.2025

