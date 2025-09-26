Новини
Министър Станков: Имаме ресурси, опит и възможности да бъдем енергиен лидер в региона

26 Септември, 2025 16:24 427 11

България с ясен сигнал към международните инвеститори: стабилност, визия и стратегически проекти

Министър Станков: Имаме ресурси, опит и възможности да бъдем енергиен лидер в региона - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В рамките на визитата си в САЩ като част от българската делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН министърът на енергетиката Жечо Станков участва в кръгла маса „България като дестинация за инвестиции“. На събитието, организирано от Делфийския икономически форум, присъства министър-председателят Росен Желязков, министърът на околната среда и енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру и представители на американския и чуждестранния бизнес. Пред участниците, сред които представители на водещи международни финансови институции, българският енергиен министър представи стратегическите проекти, които позиционират страната ни като важен фактор в Югоизточна Европа.

„През последната година постигнахме впечатляващо сътрудничество с Гърция в енергийния сектор, включително съвместната работа по Вертикалния газов коридор, подкрепен от седем държави. Този проект ще осигури достъп до втечнен природен газ от САЩ не само за България и Гърция, но и за Централна Европа, включително Австрия“, заяви министър Станков. В този смисъл той подчерта ролята на страната ни в диверсификацията на доставките, които са важен инструмент за устойчиво развитие и регионална стабилност.

Сред стратегическите приоритети българският енергиен министър изтъкна проектите: за нови ядрени блокове с обща мощност 2 GW в АЕЦ „Козлодуй“ – американската Citibank вече подкрепя проекта като водеща финансова институция, която ще координира осигуряването на финансиране за изграждането на 7 и 8 блок; за изграждане на четири нови ПАВЕЦ с оглед балансиране на мрежата; за развитие на възобновяемите енергийни източници; инвестициите в мащабни съоръжения - 10 000 мегаватчаса инсталирани батерии, които ще позволят съхранение на евтина фотоволтаична енергия. По думите му това е пътят за осигуряване на дългосрочна стабилност, нисковъглеродно производство и конкурентна цена за потребителите.

С над 50 години опит в ядрената енергетика, България е готова да разшири портфолиото си и с малки модулни реактори и да създаде платформа за бъдещи центрове за данни. „Докато в други страни изграждането на такива центрове отнема десетилетие, България е в позиция да предложи значително по-кратки срокове, което я прави привлекателна за международни инвеститори и партньори“, подчерта Станков.

„България е и ще остане надежден износител на енергия – с визия за бъдещето, стабилна инфраструктура и амбиция да води енергийния преход в региона“, категоричен бе министър Станков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    10 0 Отговор
    Имъте опит дъ дрънкъти празни приказки и да крадете!

    Коментиран от #5

    16:27 26.09.2025

  • 2 Бравос Юнак

    4 0 Отговор
    водно енергииният ----нъмбър уан

    16:28 26.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дориана

    8 0 Отговор
    Лъжи и манипулации . Популистко говорене характерно за всички провалени политици от кабинета Желязков. Ако, бяхме енергийно независими и богати нямаше да купуваме от Боташ и от Азърбейжан.

    16:30 26.09.2025

  • 5 Енергиен лидер ли?! Ха..ха..ха

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    Вие герберо-пеевските екземпляри, откраднахте водата на хората и половин България ходи мръсна и жадна.

    16:35 26.09.2025

  • 6 Чичо

    9 0 Отговор
    Човека е писател на фантастични книги.

    16:35 26.09.2025

  • 7 побърканяк

    6 0 Отговор
    Мухахахахаха ние енергиен лидер сами не си вЕрват.

    16:36 26.09.2025

  • 8 посейдон

    4 0 Отговор
    Да, бе , още Първанов говреше за големият шлем , май минаха двадесетина години .

    16:44 26.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пипи

    1 0 Отговор
    Гнус е да слуша човек такива откровени лъжи.

    17:05 26.09.2025

  • 11 За кражбата ви бива и ви знаем, за друго

    2 0 Отговор
    Сте жалки некадърници

    17:11 26.09.2025

