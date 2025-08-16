Мая Манолова: Подготвихме първите жалби срещу нищожната формула за „сградна инсталация“ на Топлофикация

В петък "Топлофикация – София" публикува фактурите за изравнителните сметки за използвана топлинна енергия за изминалия отоплителен сезон. В същия ден от гражданската платформа Изправи се.БГ обявиха, че внасят първите жалби срещу изравнителните сметки, тъй като по думите им формулата за изчисляване на сградна инсталация е нищожна и „затова и изравнителни сметки, и фактурите, издадени на базата на тях, са НЕЗАКОННИ“.

В своя позиция лидерът на Изправи се.БГ - Мая Манолова. заяви:

„Софиянци ще плащат за незаконно изчислени количества топлинна енергия от сградна инсталация. Защото формулата за сградна инсталация беше отменена с решение на ВАС в сила от 25 февруари. Министърът на енергетиката не се съобрази с това решение и повтори същата формула, отменена от съда. Но допълнението на наредбата, методиката и самата формула за сградна инсталация са нищожни (чл. 177 ал. 2 АПК)“

От гражданската платформа заявяват, че ще внесат първите жалби срещу изчисленията на монополиста и са готови да заведат и съдебни дела срещу начислената „сградна инсталация“ за месеците март, април и края на февруари, откакто ВАС отмени формулата за сградна инсталация.

Припомняме, че през февруари ВАС окончателно отмени начина за изчисление на формулата за сградна инсталация. Вместо да измени формулата с по-справедлива такава, министърът на енергетиката преповтори отменената от съда формула. В резултат при новото обжалване ВАС с определение от 11 юли спря изпълнението на параграфа, предвиждащ изчислението на сградната инсталация.

Всички потребители на топлофикационни дружества могат да подадат възражения срещу изчислените си изравнителни сметки до 31 август.