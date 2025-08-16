Мая Манолова: Подготвихме първите жалби срещу нищожната формула за „сградна инсталация“ на Топлофикация

В петък "Топлофикация – София" публикува фактурите за изравнителните сметки за използвана топлинна енергия за изминалия отоплителен сезон. В същия ден от гражданската платформа Изправи се.БГ обявиха, че внасят първите жалби срещу изравнителните сметки, тъй като по думите им формулата за изчисляване на сградна инсталация е нищожна и „затова и изравнителни сметки, и фактурите, издадени на базата на тях, са НЕЗАКОННИ“.
В своя позиция лидерът на Изправи се.БГ - Мая Манолова. заяви:
„Софиянци ще плащат за незаконно изчислени количества топлинна енергия от сградна инсталация. Защото формулата за сградна инсталация беше отменена с решение на ВАС в сила от 25 февруари. Министърът на енергетиката не се съобрази с това решение и повтори същата формула, отменена от съда. Но допълнението на наредбата, методиката и самата формула за сградна инсталация са нищожни (чл. 177 ал. 2 АПК)“
От гражданската платформа заявяват, че ще внесат първите жалби срещу изчисленията на монополиста и са готови да заведат и съдебни дела срещу начислената „сградна инсталация“ за месеците март, април и края на февруари, откакто ВАС отмени формулата за сградна инсталация.
Припомняме, че през февруари ВАС окончателно отмени начина за изчисление на формулата за сградна инсталация. Вместо да измени формулата с по-справедлива такава, министърът на енергетиката преповтори отменената от съда формула. В резултат при новото обжалване ВАС с определение от 11 юли спря изпълнението на параграфа, предвиждащ изчислението на сградната инсталация.
Всички потребители на топлофикационни дружества могат да подадат възражения срещу изчислените си изравнителни сметки до 31 август.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Закрихте АЕЦ Белене почти подарък от Русия.
Умният Ганьо на 70 % от инат и простотия бойкотира изборите, за да може мафията с мъничко платени избиратели да завладее държавата.
Не знам защо ревете сега???
Ми радвайте се, че имате още долни гащи
Коментиран от #7
09:58 16.08.2025
2 дедо
09:58 16.08.2025
3 Майче
Коментиран от #9
09:58 16.08.2025
4 Промяна
10:02 16.08.2025
5 Европейца
10:06 16.08.2025
6 Принцеса Даяна
Коментиран от #11
10:09 16.08.2025
7 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #1 от "Наблюдател":Белене е на 15км от Свищов, припомнете си трагедията в този град при "Вранчанското " земетресение.
Още проф. Сачански, от Геофизичния институт на БАН, по „бай тошово време” спря безумието да се строи в сеизмична зона, льос и слаби земни пластове, атомна електроцентрала. По време на социализма АЕЦ Белене беше национален обект. Това значеше тлъсти заплати, ордени, медали и т.н. При партийните ръководители имаше и повишение в партийната ерархия, скъпи командировки, помпозни доклади, телевизионни репортажи, кьор-софри, въобще яко пълнене на гушите. Въпреки всичко това, Политбюро спря този национален обект.
Проектът е изгоден единствено за лапачите-консултанти по АЕЦ Белене, дето са налапали близо 500 млн. за „консултации”, а на лице има една покрита със строителни опадъци площадка.
10:15 16.08.2025
8 оня с коня
Коментиран от #10
10:17 16.08.2025
9 шопкиня
До коментар #3 от "Майче":Подлъгаха я,че ще я направят кмет на София.Но не станА.За омбдусман им е нужен спокойна и послушна личност.А Мая е нервозна и непредсказуема.Затова грациозно я изритаха от поста.
10:20 16.08.2025
10 Гръбчева
До коментар #8 от "оня с коня":Тази песен я изпълняваше Клара Маринова в подземието на парламента.
10:25 16.08.2025
11 Гинка
До коментар #6 от "Принцеса Даяна":А не бе!Нали я хванаха,че има две къщи за гости построени без пари,едно кафене и хотелче на Черноморието.Та нали затова по Черноморието е скъпотия.Хотелите са собственост на "големи"хора,а те ги дават под наем на втори лица.Те пък на трети и така порция сафрид е 25лв.Вода 0.500л.-7лв.Тя не е ли пенсионер вече?Като прибавим и голямата пенсия на помака съпруг Найденов,от глад няма да умрат.
10:34 16.08.2025
12 гост
10:41 16.08.2025
13 ЕДГАР КЕЙСИ
10:43 16.08.2025
14 Оххххх
Повече от ясно е, че не можеш нищо да направиш. Узаконеният грабеж ще продължи с всички сили! Даже ще става много по-зле.
10:49 16.08.2025
15 Край
10:57 16.08.2025