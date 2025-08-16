Новини
Мая Манолова: Подготвихме първите жалби срещу нищожната формула за „сградна инсталация" на Топлофикация

Мая Манолова: Подготвихме първите жалби срещу нищожната формула за „сградна инсталация“ на Топлофикация

16 Август, 2025

  • мая манолова-
  • жалби-
  • сградна инсталация

От гражданската платформа заявяват, че ще внесат първите жалби срещу изчисленията на монополиста и са готови да заведат и съдебни дела

Мая Манолова: Подготвихме първите жалби срещу нищожната формула за „сградна инсталация“ на Топлофикация - 1
Снимка: Изправи се.БГ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В петък "Топлофикация – София" публикува фактурите за изравнителните сметки за използвана топлинна енергия за изминалия отоплителен сезон. В същия ден от гражданската платформа Изправи се.БГ обявиха, че внасят първите жалби срещу изравнителните сметки, тъй като по думите им формулата за изчисляване на сградна инсталация е нищожна и „затова и изравнителни сметки, и фактурите, издадени на базата на тях, са НЕЗАКОННИ“.

В своя позиция лидерът на Изправи се.БГ - Мая Манолова. заяви:

„Софиянци ще плащат за незаконно изчислени количества топлинна енергия от сградна инсталация. Защото формулата за сградна инсталация беше отменена с решение на ВАС в сила от 25 февруари. Министърът на енергетиката не се съобрази с това решение и повтори същата формула, отменена от съда. Но допълнението на наредбата, методиката и самата формула за сградна инсталация са нищожни (чл. 177 ал. 2 АПК)“

От гражданската платформа заявяват, че ще внесат първите жалби срещу изчисленията на монополиста и са готови да заведат и съдебни дела срещу начислената „сградна инсталация“ за месеците март, април и края на февруари, откакто ВАС отмени формулата за сградна инсталация.

Припомняме, че през февруари ВАС окончателно отмени начина за изчисление на формулата за сградна инсталация. Вместо да измени формулата с по-справедлива такава, министърът на енергетиката преповтори отменената от съда формула. В резултат при новото обжалване ВАС с определение от 11 юли спря изпълнението на параграфа, предвиждащ изчислението на сградната инсталация.

Всички потребители на топлофикационни дружества могат да подадат възражения срещу изчислените си изравнителни сметки до 31 август.


България
