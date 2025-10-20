Таксата сградна инсталация на "Топлофикация София" е незаконна, смятат граждани

Таксата сградна инсталация, която се плаща на "Топлофикация София", е незаконна, смятат граждани, които са водили дела срещу дружеството. Те изложиха становището си в Националния пресклуб на БТА.

Според Светлозар Съев, който е организатор на редица протести, свързани със защита на правата на потребителите, наредбата за такса сградна инсталация поставя несправедливи условия на потребителите, защото не съответства на използваната от тях топлоенергия.

Стоян Грозданов, който е завел дела срещу наредбата на Министерството на енергетиката свързана с топлофикационните дружества, каза, че първото дело срещу формулата на сградната инсталация е заведено през 2015 г.

Формулата за сградната инсталация отпадна окончателно с решението на Върховния административен съд (ВАС) от 5 септември. С това решение съдът спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, припомни той. Според него в момента "Топлофикация София" няма никакво нормативно основание да изчислява сградна инсталация.

Красимир Боев изтъкна, че такса сградна инсталация задължава хората да плащат нещо, което не се консумирали и добави, че формулата е от 2007 г.

Ако се плащат по 30 на сто от всеки потребител за таксата, това са много пари, които прибира "Топлофикация София" изтъкна той. По думите му сградната инсталация не е отоплително тяло, а формулата за нея е изчислена математически погрешно.

Любомир Милев, представител на столичния квартал "Дружба", посочи, че проблемите в района не са от вчера, а се знаят от няколко години и въпросът е защо ремонтът не е бил направен през лятото, а се налага това да се прави през зимата. По думите му опасенията на жителите на квартала са, че ще останат без топла вода и парно за по-дълъг период от обявеното.

БТА припомня, че "Топлофикация София" спря топлоподаването към ж.к. "Дружба - 2" - втора, трета, четвърта и пета част, заради започването на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа. Текущият ремонт ще отнеме 90 дни и ще се осъществи в периода от 2 октомври до 30 декември.