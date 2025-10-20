Новини
България »
Таксата сградна инсталация на "Топлофикация София" е незаконна, смятат граждани

Таксата сградна инсталация на "Топлофикация София" е незаконна, смятат граждани

20 Октомври, 2025 16:19 1 496 29

  • топлофикация-
  • сградна инсталация-
  • такса-
  • пари

Формулата за сградната инсталация отпадна окончателно с решението на Върховния административен съд (ВАС) от 5 септември

Таксата сградна инсталация на "Топлофикация София" е незаконна, смятат граждани - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Таксата сградна инсталация, която се плаща на "Топлофикация София", е незаконна, смятат граждани, които са водили дела срещу дружеството. Те изложиха становището си в Националния пресклуб на БТА.

Според Светлозар Съев, който е организатор на редица протести, свързани със защита на правата на потребителите, наредбата за такса сградна инсталация поставя несправедливи условия на потребителите, защото не съответства на използваната от тях топлоенергия.

Стоян Грозданов, който е завел дела срещу наредбата на Министерството на енергетиката свързана с топлофикационните дружества, каза, че първото дело срещу формулата на сградната инсталация е заведено през 2015 г.

Формулата за сградната инсталация отпадна окончателно с решението на Върховния административен съд (ВАС) от 5 септември. С това решение съдът спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, припомни той. Според него в момента "Топлофикация София" няма никакво нормативно основание да изчислява сградна инсталация.

Красимир Боев изтъкна, че такса сградна инсталация задължава хората да плащат нещо, което не се консумирали и добави, че формулата е от 2007 г.

Ако се плащат по 30 на сто от всеки потребител за таксата, това са много пари, които прибира "Топлофикация София" изтъкна той. По думите му сградната инсталация не е отоплително тяло, а формулата за нея е изчислена математически погрешно.

Любомир Милев, представител на столичния квартал "Дружба", посочи, че проблемите в района не са от вчера, а се знаят от няколко години и въпросът е защо ремонтът не е бил направен през лятото, а се налага това да се прави през зимата. По думите му опасенията на жителите на квартала са, че ще останат без топла вода и парно за по-дълъг период от обявеното.

БТА припомня, че "Топлофикация София" спря топлоподаването към ж.к. "Дружба - 2" - втора, трета, четвърта и пета част, заради започването на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа. Текущият ремонт ще отнеме 90 дни и ще се осъществи в периода от 2 октомври до 30 декември.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сградна инсталация

    15 4 Отговор
    Правят милиони от Топлофикация
    Тези които се отопляват с климатици поддържат топлината в блока също

    Коментиран от #24

    16:31 20.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    5 9 Отговор
    Топлофикация получава това, което показва общия топломер в абонатната. Разпределението на разходите в самата сграда не ги интересува и за това никога не го коментират. До кога ще ни занимавате с глупостите на разни невежи люде?

    Коментиран от #9, #20

    16:35 20.10.2025

  • 3 Как незаконна!?

    3 11 Отговор
    Защо е незаконна, знаете ли как е изпълнена? През всички апартаменти вървят вертикални щрангове и на тях са навързани радиаторите. Тарикатите на средни апартаменти се "отказват" от парно и квичат, че не искат да плащат нищо. А същите селски тарикати увиват разни топлоприемници на щаранговете( разни медни ламарини), за да хващат повече енергия от тях, и като добавят и температурата която ловят от съседите си, могат да живеят без да плащат. Трябва да се смята, че целият блок(всички апартаменти са един абонат), и входящата енергия в този блок, да се отчита общо, а как ще си я разпределят живущите си е тяхна работа! Затова на входа има общ топломер, и това трябва да се отчита и плаща на топлофикация! Всичко друго е за сметка на целият български народ, всичко се дотира от хазната, където влизат и нашите данъци. Още при Бай Тошо, Топлофикациите бяха на дотации от държавата, и ползващите я, плащаха по 10 лв на месец и спяха на отворени прозорци през зимата. До кога тези тарикати искат да живеят така?

    Коментиран от #11

    16:44 20.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Разпределението на разходите се прави от топлинен счетоводител който е частна фирма и няма нищо общо с Топлофикация. Потребителите си плащат съответната такса на счетоводителя за услугата. За това на Топлофикация не и дреме за размера на такса сградна инсталация и никога не я коментират.

    Коментиран от #23

    16:44 20.10.2025

  • 5 Казуар

    1 4 Отговор
    Хитреците плащат нещо което не са консумирали, а тръбите минаващи през апартаментите им са горещи максимално. Колкото по малко радиатори са пуснати във входа, толкова по голям е процента на сградната инсталация която може да достигне до 35- 40 процента.

    Коментиран от #10

    16:45 20.10.2025

  • 6 е незаконна, смятат граждани

    3 2 Отговор
    ама чекмеджарите друго смятат - ддс дет отива в чекмеджетата

    да настояват тез граждани да се плаща на отчетено количество по топломер
    при нула нищо както при тока и водата

    а заморничавите дет си правят оглушки на призиви за спиране на поното
    да си плащат те масрафа според изразходеното от тях
    стига тез дет се греят с ток и обличат дебели дрехи да ги издържат с сметките

    16:46 20.10.2025

  • 7 Държавата трябва да субсидира

    4 1 Отговор
    Поставянето на певеце дограма не само санирането на фасадата на сградата

    16:47 20.10.2025

  • 8 Даже

    8 2 Отговор
    ...им ги дигнете още....и без това ги няма никъде на протестите, значи са доволни...
    Иначе, немога да проумея, отказвам се от парно, но ще им плащам такса тръба, все едно климатиците са ми без пари и т8ла за тях...

    Коментиран от #13

    16:47 20.10.2025

  • 9 Браво Данко, искат да цоцат,

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    без да плащат, но безплатно е само сиренцето в мишият капан, но и то се заплаща, със живота на тариката-мишка!?

    16:47 20.10.2025

  • 10 до Казуар

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Казуар":

    тез тръби нищо не греят в студа
    говориш смешки
    и който се отоплява не ток не са му нужни
    за да плаща минумум 600лв на зимен сезон за въздух
    да не плащат демек заморничавите повече
    че ще изреват от сметките и те ще искат да спрат порното в входа

    16:53 20.10.2025

  • 11 И на това

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Как незаконна!?":

    ...има решение, пуска се на стълбището вертикала о от там на всеки с парно тръба до шланга вътре. Тръбите се изолират по стълбището и всеки да си плаща...Това няма да излезе на абонат повече от 300-400лв разход, иначе все ще има недоволни...

    Коментиран от #16

    16:53 20.10.2025

  • 12 шиши

    4 0 Отговор
    А бе то и за празна градина без постройки да се иска Данък сгради и Такса смет е неправилно но хр-н-у-н-ц-те не го променят искат да Лапат

    16:53 20.10.2025

  • 13 Казуар

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Даже":

    Чиляк, нагорещените тръби ти помагат да ползваш по малко ток при определена температура или си хитрец или не можеш да проумееш.

    16:57 20.10.2025

  • 14 Трябва да се сложат

    0 0 Отговор
    измервателни уреди на тръбите в общите части. Пример 6-етажна сграда, с по 2 тръби на етаж, 12 тръби с различна широчина и дължина, особено при ателиета с по-ниска дължина на тръби, като на по-ниските етажи отдадената топлина е с по-висока температура от по-високите. Нещо повече в много случаи на ново строителство апартаменти са усвоили тръби от ОЧ коридори. Като има случаи на 70% усвоени тръби от коридори в частни апартаменти.. Кой трябва да плаща отдадената в частни апартаменти Топлоенергия. Като по тизи ночин усвоителите, топлят стаи за сметка на съседите си ги ощетяват. Особено при сгради с хоризонтална инсталация, при която Топлоподаването се спира на входа на жилището., където не минават тръби в жилища. Една и съща формула за стари сгради през които минават тръби във всяка стая на жилищата, и през жилища, през които които не минават тръби в стаите. Слагат терасите за отопляем обем, което е КРАЖБА при жилищата с хоризонтални инсталации с топломери на входа, защото те отчитат веднъж цялата подадена енергия в апартамент, втори път начисляват кубатура с тераси. И при нулево потребление, сГрадната е 80 лева за една тръба на етаж, при изключени стълбищни площадки. Със Закон да се забранят ПОДОВИ отопления при сгради ползващи парно, със скрити щрангове, отопляващи се с топлата вода апартаменти, отиващи в общ водомер Топла вода.Народно Събрание, законотворците 36 години не направиха НИЩО да спрат кражбите на топлина и топла вода. Да посетят всяка една сград

    17:04 20.10.2025

  • 15 софийски моряк

    1 3 Отговор
    законна е законна ! нали се топлите от тръбите !?

    Коментиран от #19

    17:12 20.10.2025

  • 16 Да, това е решение, но трябва да се

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "И на това":

    разберат живущите, а не хазната да плаща загубите на топлофикация!? Затова водата си я плащам по входящият водомер, а в дома си мога да сложа още пет, същото е и с тока, някой от енергото вълнува ли се още колко електромера съм си сложил след входящият? Дружко си е да си селски тарикат, все искат някой друг да им плаща сметките!?

    17:12 20.10.2025

  • 17 Това е

    3 1 Отговор
    Правилното!
    И правителството е незаконн, това смятат всички граждани!
    Дебелото нечистоплътно, освен да се занимава с Радев и да се присламчва към всяка чужда инициатива « в името на народа» реално нищо не е гаправил за този народ!
    Репресия! Но! Такива смукачи като Шишо, всъщност кой го къпе?

    17:15 20.10.2025

  • 18 Когато имаш НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ

    0 1 Отговор
    при хоризонтална инсталация с години, където топлоподаването се спира на вход на апартамент. Логично е САМО ползващите парно да ПЛАЩАТ С Инсталация. Особено апартаменти с усвоени тръби на Топлофикация. Защото те пречат на съседите си да изолират тръбите в коридорите и драстично да се намалят сметките за общи части. Или за една и също кубатура с изолирани коридорни тръби едно жилище плаща 30 лв. сградна, а неизолираното между 60 и 120 лева. Тарикатите крадат съседите си с 480 лева на топлинен сезон. Отделно от крадците на топла вода. За 10 г. 4900 лв. за 20 г. близо 9600 лева. Отделно Топлофикация и НСъбрание крадат с кубатурата при тераси на апартаменти с при хоризонтално отопление, където енергията в цялото жилище я отчита топломер веднъж, а втори път плащаш за кубатурата на терасата. При хоризонтални инсталации никой не топли съседите си, защото не минават тръби във всяка една стая.. Ето защо при Хоризонтална Инсталация, Сградна инсталация трябва да плащат само Ползващите парно и усвоилите коридорни тръби в жилищаа си.

    Коментиран от #21

    17:15 20.10.2025

  • 19 Ако им предложат да им изолират

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "софийски моряк":

    тръбите, веднага ще писнат, че е незаконно!? А навремето се търсеха най много арартаменти с ТЕЦ!? Като не им е изгодно, да продават и да се махат!

    17:16 20.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Топлофикация не я интересува каква ти е

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Когато имаш НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ":

    инталацията, ако искаш, и гаргите навън топли, това как да си преправят инсталацията си е проблем на живущите, и да спрат да занимават народа с тези тарикати. При социализъма, аз палех парно и горях по 6 тона кюмюр, а тези тарикати спяха само с чаршаф и на отворени прозорци, защото не можело да се диша от жега, а плащаха само по 10 лв на месец!? И още искат така да я карат, а моят кюмюр стана 1000 лв на тон!?

    17:26 20.10.2025

  • 22 Да има Проверяващи

    1 0 Отговор
    на топлинни фирми, Топлофикация и НС трябва да съдадат инспекторат за кражби на топлина. Които да имат право да инспектират сградите и да пращат призовки, за онези които усвоили тръби от коридори. Видни с просто око, в коридорите липсват тръби на Топлофикация, те са в апартаментите на крадците. Веднага формулата за СИ се променя като крадецът на тръби заплаща сумата на усвоените тръби на етаж в коридор.
    Второ при апартаменти с хоризонтална инсталация и топломери на входа трябва да отпадне кубатура на тераси, особено при нулево отопление.
    Трето при огромни разлики между водомери за топла вода в жилищата и показания на общи водомери за топла вода, се привикват живущи, обикновено живущите знаят кои жилища са с подови отопления, разбиват им се жилищата и откриват тръби и скритите щрангове. Плащат разликата в кражбите си на ощетените съседи от функционирането на сградата. При днешна съвременна техника, могат да се хванат крадците на топла вода.
    Много хора бяха принудени да си продадат жилищата, заради кражбите на парно и топла вода от съседите им.

    17:28 20.10.2025

  • 23 Е те това е истината ... браво

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    "Разпределението на разходите се прави от топлинен счетоводител който е частна фирма и няма нищо общо с Топлофикация. Потребителите си плащат съответната такса на счетоводителя за услугата. За това на Топлофикация не и дреме за размера на такса сградна инсталация и никога не я коментират. "

    Щом ви тежат тия реално консумирани 30%.... спрете си парното за целия блок и ще усетите ползата от тях

    17:30 20.10.2025

  • 24 Боруна Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сградна инсталация":

    ПОДЪРЖАТ...ТАРАТАНЦИ!

    17:32 20.10.2025

  • 25 При ХОРИЗОНТАЛНИ инсталации

    2 0 Отговор
    не се топлиш от тръби. ЗАЩОТО НЕ минават тръби в стаите на жилищата. Ето за какво говори Стоян Грозданов.
    Там те ощетяват и с кубатура на тераси, защото спираш от вход топлоподаване и с двойно осчетоводяване на терасите, и с крадливи съседи, усвоили тръби от коридорите в жилища при ХОРИЗОНТАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ.
    Отделно кражби на топла вода с подови отопления и скрити щрангове.

    17:34 20.10.2025

  • 26 Драгой

    0 0 Отговор
    Същото е при студената вода в сградна инсталация, която е етажна собственост. Всичко неотчетено го пръсват пропорционално на отчетените вместо да си търсят неотчетените, защото точно ВиК дружествата имат договори именно с тях, а не с етажната собственост.

    17:35 20.10.2025

  • 27 Топла вода

    3 0 Отговор
    И водата не е нагрята достатъчно и ни я таксуват по водомер !

    17:36 20.10.2025

  • 28 Топлофикация е пожаробезопасна

    1 0 Отговор
    И трябва да се субсидира от държавата а не от общината трябва и застрахователите да предлагат по добри условия за застраховка

    17:42 20.10.2025

  • 29 При Студената Вода

    0 0 Отговор
    Кражбите идват от непоставени водомери в мазета, тавани и гаражи.
    Там е проблемът! Втори проблем са скрити течове, които се откриват лесно отново със съвременна апаратура. Но Ганьо не иска да даде 300 лв за обследване на сграда, а ще плати 5-6000 лева загуби от течове през годините.
    Същото е с парното. НЯМА органи, които да създадат Законодателство УСТАНОВЯВАЩО КРАЖБИТЕ.
    Особено при Хоризонтални Инсталации вадят очите ЛИПСВАЩИТЕ ТРЪБИ в коридорите, там са крадците.

    17:45 20.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове