Таксата сградна инсталация на "Топлофикация София" е незаконна, смятат граждани

Таксата сградна инсталация, която се плаща на "Топлофикация София", е незаконна, смятат граждани, които са водили дела срещу дружеството. Те изложиха становището си в Националния пресклуб на БТА.
Според Светлозар Съев, който е организатор на редица протести, свързани със защита на правата на потребителите, наредбата за такса сградна инсталация поставя несправедливи условия на потребителите, защото не съответства на използваната от тях топлоенергия.
Стоян Грозданов, който е завел дела срещу наредбата на Министерството на енергетиката свързана с топлофикационните дружества, каза, че първото дело срещу формулата на сградната инсталация е заведено през 2015 г.
Формулата за сградната инсталация отпадна окончателно с решението на Върховния административен съд (ВАС) от 5 септември. С това решение съдът спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, припомни той. Според него в момента "Топлофикация София" няма никакво нормативно основание да изчислява сградна инсталация.
Красимир Боев изтъкна, че такса сградна инсталация задължава хората да плащат нещо, което не се консумирали и добави, че формулата е от 2007 г.
Ако се плащат по 30 на сто от всеки потребител за таксата, това са много пари, които прибира "Топлофикация София" изтъкна той. По думите му сградната инсталация не е отоплително тяло, а формулата за нея е изчислена математически погрешно.
Любомир Милев, представител на столичния квартал "Дружба", посочи, че проблемите в района не са от вчера, а се знаят от няколко години и въпросът е защо ремонтът не е бил направен през лятото, а се налага това да се прави през зимата. По думите му опасенията на жителите на квартала са, че ще останат без топла вода и парно за по-дълъг период от обявеното.
БТА припомня, че "Топлофикация София" спря топлоподаването към ж.к. "Дружба - 2" - втора, трета, четвърта и пета част, заради започването на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа. Текущият ремонт ще отнеме 90 дни и ще се осъществи в периода от 2 октомври до 30 декември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сградна инсталация
Тези които се отопляват с климатици поддържат топлината в блока също
Коментиран от #24
16:31 20.10.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #9, #20
16:35 20.10.2025
3 Как незаконна!?
Коментиран от #11
16:44 20.10.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #23
16:44 20.10.2025
5 Казуар
Коментиран от #10
16:45 20.10.2025
6 е незаконна, смятат граждани
да настояват тез граждани да се плаща на отчетено количество по топломер
при нула нищо както при тока и водата
а заморничавите дет си правят оглушки на призиви за спиране на поното
да си плащат те масрафа според изразходеното от тях
стига тез дет се греят с ток и обличат дебели дрехи да ги издържат с сметките
16:46 20.10.2025
7 Държавата трябва да субсидира
16:47 20.10.2025
8 Даже
Иначе, немога да проумея, отказвам се от парно, но ще им плащам такса тръба, все едно климатиците са ми без пари и т8ла за тях...
Коментиран от #13
16:47 20.10.2025
9 Браво Данко, искат да цоцат,
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":без да плащат, но безплатно е само сиренцето в мишият капан, но и то се заплаща, със живота на тариката-мишка!?
16:47 20.10.2025
10 до Казуар
До коментар #5 от "Казуар":тез тръби нищо не греят в студа
говориш смешки
и който се отоплява не ток не са му нужни
за да плаща минумум 600лв на зимен сезон за въздух
да не плащат демек заморничавите повече
че ще изреват от сметките и те ще искат да спрат порното в входа
16:53 20.10.2025
11 И на това
До коментар #3 от "Как незаконна!?":...има решение, пуска се на стълбището вертикала о от там на всеки с парно тръба до шланга вътре. Тръбите се изолират по стълбището и всеки да си плаща...Това няма да излезе на абонат повече от 300-400лв разход, иначе все ще има недоволни...
Коментиран от #16
16:53 20.10.2025
12 шиши
16:53 20.10.2025
13 Казуар
До коментар #8 от "Даже":Чиляк, нагорещените тръби ти помагат да ползваш по малко ток при определена температура или си хитрец или не можеш да проумееш.
16:57 20.10.2025
14 Трябва да се сложат
17:04 20.10.2025
15 софийски моряк
Коментиран от #19
17:12 20.10.2025
16 Да, това е решение, но трябва да се
До коментар #11 от "И на това":разберат живущите, а не хазната да плаща загубите на топлофикация!? Затова водата си я плащам по входящият водомер, а в дома си мога да сложа още пет, същото е и с тока, някой от енергото вълнува ли се още колко електромера съм си сложил след входящият? Дружко си е да си селски тарикат, все искат някой друг да им плаща сметките!?
17:12 20.10.2025
17 Това е
И правителството е незаконн, това смятат всички граждани!
Дебелото нечистоплътно, освен да се занимава с Радев и да се присламчва към всяка чужда инициатива « в името на народа» реално нищо не е гаправил за този народ!
Репресия! Но! Такива смукачи като Шишо, всъщност кой го къпе?
17:15 20.10.2025
18 Когато имаш НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Коментиран от #21
17:15 20.10.2025
19 Ако им предложат да им изолират
До коментар #15 от "софийски моряк":тръбите, веднага ще писнат, че е незаконно!? А навремето се търсеха най много арартаменти с ТЕЦ!? Като не им е изгодно, да продават и да се махат!
17:16 20.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Топлофикация не я интересува каква ти е
До коментар #18 от "Когато имаш НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ":инталацията, ако искаш, и гаргите навън топли, това как да си преправят инсталацията си е проблем на живущите, и да спрат да занимават народа с тези тарикати. При социализъма, аз палех парно и горях по 6 тона кюмюр, а тези тарикати спяха само с чаршаф и на отворени прозорци, защото не можело да се диша от жега, а плащаха само по 10 лв на месец!? И още искат така да я карат, а моят кюмюр стана 1000 лв на тон!?
17:26 20.10.2025
22 Да има Проверяващи
Второ при апартаменти с хоризонтална инсталация и топломери на входа трябва да отпадне кубатура на тераси, особено при нулево отопление.
Трето при огромни разлики между водомери за топла вода в жилищата и показания на общи водомери за топла вода, се привикват живущи, обикновено живущите знаят кои жилища са с подови отопления, разбиват им се жилищата и откриват тръби и скритите щрангове. Плащат разликата в кражбите си на ощетените съседи от функционирането на сградата. При днешна съвременна техника, могат да се хванат крадците на топла вода.
Много хора бяха принудени да си продадат жилищата, заради кражбите на парно и топла вода от съседите им.
17:28 20.10.2025
23 Е те това е истината ... браво
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":"Разпределението на разходите се прави от топлинен счетоводител който е частна фирма и няма нищо общо с Топлофикация. Потребителите си плащат съответната такса на счетоводителя за услугата. За това на Топлофикация не и дреме за размера на такса сградна инсталация и никога не я коментират. "
Щом ви тежат тия реално консумирани 30%.... спрете си парното за целия блок и ще усетите ползата от тях
17:30 20.10.2025
24 Боруна Лом
До коментар #1 от "Сградна инсталация":ПОДЪРЖАТ...ТАРАТАНЦИ!
17:32 20.10.2025
25 При ХОРИЗОНТАЛНИ инсталации
Там те ощетяват и с кубатура на тераси, защото спираш от вход топлоподаване и с двойно осчетоводяване на терасите, и с крадливи съседи, усвоили тръби от коридорите в жилища при ХОРИЗОНТАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ.
Отделно кражби на топла вода с подови отопления и скрити щрангове.
17:34 20.10.2025
26 Драгой
17:35 20.10.2025
27 Топла вода
17:36 20.10.2025
28 Топлофикация е пожаробезопасна
17:42 20.10.2025
29 При Студената Вода
Там е проблемът! Втори проблем са скрити течове, които се откриват лесно отново със съвременна апаратура. Но Ганьо не иска да даде 300 лв за обследване на сграда, а ще плати 5-6000 лева загуби от течове през годините.
Същото е с парното. НЯМА органи, които да създадат Законодателство УСТАНОВЯВАЩО КРАЖБИТЕ.
Особено при Хоризонтални Инсталации вадят очите ЛИПСВАЩИТЕ ТРЪБИ в коридорите, там са крадците.
17:45 20.10.2025