Омбудсманът: Докато няма нова формула за сградната инсталация, сметките за парно трябва да са с около 20% по-ниски

4 Ноември, 2025 11:51 743 23

„Отоплителният сезон започна, изпратих писмо до министъра на енергетиката и „Топлофикация“, за да ми дадат яснота за това какво ще се случи. Работна група към ведомството търси решение, те взимат предвид класа енергийна ефективност на сградата. Този елемент ще бъде включен в новата формула. Алармирам обаче, че масово сградите в България нямат технически паспорти“, обясни Велислава Делчева

Все още няма яснота относно формулата за изчисляване на сградна инсталация. Това заяви в студиото на „Тази сутрин“ по bTV националният омбудсман Велислава Делчева. По думите ѝ съществува правен вакуум, откакто Върховният административен съд спря използването ѝ.

Тя допълни, че съдът на Европейския съюз е потвърдил, че формулата е неточна и не дава възможност на гражданите да разберат как плащат използваната топлоенергия.

„Отоплителният сезон започна, изпратих писмо до министъра на енергетиката и „Топлофикация“, за да ми дадат яснота за това какво ще се случи. Работна група към ведомството търси решение, те взимат предвид класа енергийна ефективност на сградата. Този елемент ще бъде включен в новата формула. Алармирам обаче, че масово сградите в България нямат технически паспорти“, обясни омбудсманът.

По думите ѝ санираните сгради ще плащат по-малка такса. Тя допълни, че гражданите ще трябва сами да си платят, за да получат технически паспорт.

„Яснота трябва да има до края на този месец, защото през декември идват новите сметки. Трябва да изчакаме и становището по същество на ВАС. Докато няма нова формула, старата не трябва да се включва във фактурата, това би означавало с около 20% по-ниски сметки“, добави тя.

Омбудсманът каза още, че хората, които са завели съдебни жалби заради „такса сградна инсталация“, трябва да получат парите си обратно, защото българските магистрати трябва да се съобразят с решението на европейския съд.

Делчева обясни, че фактурите, които клиентите получават също трябва да се променят. Според решението на европейския съд, те трябва да станат по-разбираеми за потребителите.

Относно въвеждането на еврото, Делчева посочи, че възрастните хора са притеснени относно смяната на валутата. Тя обърна внимание, че няма нужда от преподписване на договори за стоки или услуги, защото те автоматично се превалутират.

Институцията на омбудсмана е готова с първата си конституционна жалба. „Става въпрос за последните изменения в Закона за движение по пътищата, които дават възможност на държавата да си събира глобите по незаконосъобразен начин. Така е създаден законът, че не можете да минете технически преглед, ако вие като собственик не сте си платили глобите“, допълни тя.


  • 1 Казала

    7 1 Отговор
    нещо си !

    11:52 04.11.2025

  • 2 Баш Батка

    2 1 Отговор
    Ние в Бургас нямаме такива проблеми, но не би ли следвало ако не ползваш не плащаш? Това е много логично, но вий софиянците явно сте на друго мнение.

    11:54 04.11.2025

  • 3 да ги намалат

    1 1 Отговор
    20 процента не е много . на изключено парно с радио отчитане вземат 200 лв . Накрая на отоплителния сезон връщат 500 лв . Няма нужда . Но както искат . Затова много домакинства минаха на газ . по опасно е .

    11:54 04.11.2025

  • 4 Град Симитли

    1 1 Отговор
    ".... Делчева обясни, че фактурите, които клиентите получават също трябва да се променят. Според решението на европейския съд, те трябва да станат по-разбираеми за потребителите...."
    ..... Това никога няма да стане.

    12:00 04.11.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    Плащаш за НЕПОИСКАНА УСЛУГА❗
    Като се отоплява някой на ток - съседите плащат ли му, че топли стените или пода и таяана❗🤔
    пОрното ще не плаща, че ползва част от имота,
    а може и да си изкара тръбите извън блока и да си ги изолира❗

    Коментиран от #8

    12:07 04.11.2025

  • 6 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Искам кой колкото изгори да си го плаща. Пет пари не давам за сградна - оградна,

    Коментиран от #17

    12:10 04.11.2025

  • 7 Омбудсманke

    2 0 Отговор
    какво въртите и сучите за сградната инсталация,
    в сметките за парно HEтрябва да я има

    както водата и тока се отчита топломера
    който си е пускал поното и се е греел
    да си плаща на изразходването

    що на хората които не си пускат поно им вземат пари барабар с ддс отгоре
    за да има и за чекмеджетата

    12:27 04.11.2025

  • 8 Ами да ти кажа

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Първо-- живееш в сграда с отопление от ТЕЦ.Извод --съгласил си се с условията и ,ако всеки реши да променя желанията си,трябва да отиде там,където има друг вид отопление.Второ --във всяка стая минават тръби които са като радиатор от горещата вода и ти правят 16 -18 градуса температура,а после е лесно ,до колкото искаш да си я направиш.Трето--топлофикация отчита общия топломер и разпределя и трябва да си много "хитър" да искаш аз да ти платя и за твоя апартамент.Извод--иди на село и тогава ще те питам дали е по-добре.

    Коментиран от #19, #22

    12:28 04.11.2025

  • 9 дедо

    0 0 Отговор
    Тази семпла жена нищо не може да направи относно сметките на парното, защото нищо не разбира. През цялото интервю се подхилкваше нелепо и говореше невъзможни за изпълнение неща. Ако тя ще казва, как да се разплита възелът със сметките за сградна инсталация, тежко ни и горко. Трябва незабавно да се въведе принципът на "абонатна точка" за измерване на влизащата в сградата топлоенергия и нататък се грижат собствениците в сградата. Иначе - фалит!

    12:28 04.11.2025

  • 10 Кит

    1 0 Отговор
    Софийската Топлофикация е в технически фалит заради над 2 млрд неразплатени / и неразплатими при действащите крайни цени на топлоенергията/ задължения, а омбудсманът предявява правни претенции за намаляване на сметките на потребителите с 20%?
    Тотален популистки абсурд!

    12:32 04.11.2025

  • 11 Работна

    3 0 Отговор
    група към ведомството търсела била решение според госпожата Павликенска , на служба за маса пари за тоя де духа !

    12:32 04.11.2025

  • 12 Шегобиец

    2 0 Отговор
    Аааа, не сме се разбрали така! А за офшорките? А за партийните каси? С какви пари ще купуваме следващите избори?

    12:33 04.11.2025

  • 13 Перикъл

    1 0 Отговор
    Когато се отоплявам на ток,защо не ми начисляват сградна инсталация?Стига с това Софийско парно.Как е по другите държави бе дървени шопи?Как е в Лондон,Париж и Виена?Там как си плаща?Как се отопляват в Канада и Москва?Не може бюджета да ви заплаща топлото.

    Коментиран от #18

    12:33 04.11.2025

  • 14 Бързо,лесно и удобно

    2 0 Отговор
    Много лесно ще заменят формулата, както са правили и друг път.
    Сменят параметрите, оставяйки пормулата същата и това е друга формула.

    Или леки изменения с цел повишаване на сметките.

    12:33 04.11.2025

  • 15 Мирослав Германов

    1 0 Отговор
    Абсурд е Омбудсмана да се избира от политически партии , особено партии които толерират тероризъм ,визирам ГЕРБ, същото се отнася и за ВСС и министър на МВР !

    12:35 04.11.2025

  • 16 М3 дент Младост3 за импланти некадърници

    1 0 Отговор
    Защо Топлофикация прави бизнес преминавайки през моя имот? Да ми се плати за това, поне!

    Софинци, нямащи Толофикация, защо трябва да плащаме дълговете на Топлофицация от 2.5 милиард лева. Повишете цената на абонатитете и намалете и махнете цената, когато не се ползва парно.

    Хората от градове и села плащме дълга на Топлото без да имаме парно. Това е 1 % от националния бюджет. Справедливост ли е това?

    Приватизирайте топлото

    12:38 04.11.2025

  • 17 Чудя се

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    Какво толкова недоволствате. Аз съм била и така,и така.Няма по-добро нещо от централно отопление.И по-евтино.Ясно е,че винаги е имало мрънкащи хора,които искат "с малко трици да хванат много маймуни",т.е,ако могат само да получават,а други да плащат,но няма как да им се получи.В живота няма ИДЕАЛНА справедливост.Което е справедливо за едни,не е справедливо за други и обратно.

    12:40 04.11.2025

  • 18 В новото строителство

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Перикъл":

    Тръбите не минават през апартаментите в новопостроените блокове,обаче за панелните и ЕПК "мачът е свирен".Продавай и се спасявай,щом си недоволен.Или се съберете всички собственици и се откажете от ТЕЦ-а.Ама първо питайте хора,които са се отказали,как е.

    12:47 04.11.2025

  • 19 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами да ти кажа":

    Няма никакъв технически проблем малоумните вертикални разпределителни инсталации от времето на соца да бъдат преобразувани в хоризонтални / с вертикални магистрали само през стълбищните клетки и после индивидуална хоризонтална разводка към всяко жилище, чийто собственик желае да остане абонат на ТС, при което екстрата "чужди тръби ме топлят, минавайки през апартамента ми" изчезва физически, а топломерите не кацат по всеки радиатор, защото са само по един на входа към всеки имот/. Въпрос на влагане на пари от хората, които искат да заплащат само своето, а не и на съседите си отопление. Край на тарикатлъците с апартаментните топломери и манипулирането им - топломерите са извън жилището, след всяко отклонение.
    Няма никакъв проблем хората с нормални доходи да си позволят този разход.
    Социално слабите собственици които искат да останат абонати на ТС може да бъдат субсидирани с безлихвен заем, който с лекота ще изплатят само от икономиите, които ще реализират от новата схема.
    Това е разумният изход от малоумието "дялово разпределение".
    Няма друг, колкото и да се гънат омбудсманите-шамани.

    12:48 04.11.2025

  • 20 Истината

    0 0 Отговор
    Всички имаме роднини в чужбина.Питайте ги на запад за ценовия шок след еврозоната. Те даже досега (след десетки години) съжаляват за националтата си валута.

    1.Едно кафе на 1 януари 2026ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро.
    Няма кой да следи повишение на цените за дълъг период.Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!! Питайте ги за инфлацията в момента в Естония 13%. В Хърватия заради инфлацията маладежта масово емигрира. Тан са поставени административно таван на цените на 70 продукта.
    2. Отношението Debt/GDP в Гърция, Италия, Испания е 150-200 %, Франция 113%. В България е 35%, Ставаме донори на богатите страни.. Италианската индустрия е намаляла с 20% от времето на въвеждане на еврото.
    Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро, инфлация или по друг начин?
    3. Наличните ти пари ще се блокират (рано или късно) с въвеждане на цифровото евро. Процесът започва на 1.10,2024 за корпорациите. Говори се вече се прави и за физическите лица.
    4. Раждаемостта в евеозоната е по-ниска от тази в страните извън нея
    5. Ипотечните кредити ще следват Euribor лихвите. В момента в БГ е 2.5%. Ще станат 4-5 %.
    6. Без борд банките ни ще бъдат улеснени при вземане на заеми. Те ще се използват главно,за крадене от корумпирани политиви и за потребление, а не за развитие на високи техниологии. (Напомнете ми за такива през последните 30 г)

    12:50 04.11.2025

  • 21 Не може някой

    0 0 Отговор
    да гори газ на 5км. разстояние, да ми подсигурява пара за абонатната станция, да поддържа тръби, да плаща на топлинни счетоводители, за администрация с джакузита и да ми е евтино. Прекарайте си газ директно в блока с котел в абонатната станция. Параджиите да се преквалифицират като газаджии и да поддържат абонатните станции.

    Коментиран от #23

    12:51 04.11.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами да ти кажа":

    И аз да ти кажа ❗
    Явно не знаеш , че дори на село ЩЕ ПЛАЩАМ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ❗
    Отвори малко книжки по темата ❗
    Проблем нямаше , когато парното беше на понисими цени и целите блокове бяха с такова отопление.
    Проблемът възникна когато едни шефове на парното си направиха
    ДЖАКУЗИТА В ОФИСИТЕ❗
    Тогава много хора си спряха радиатори, дори си изрязаха тръбите.
    Аз не искам ти да ми топлиш стените❗
    Може дори да не живея зимата в имота❗
    А ти като си хитър, изолирай си стените и не топли моите❗
    Аз като пускам музика в апартамента си ти идваш ли да ми плащаш, че слушаш през стената❗

    12:52 04.11.2025

  • 23 12340

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Не може някой":

    Не подсигурява пара, а топла вода

    12:57 04.11.2025

