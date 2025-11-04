Омбудсманът: Докато няма нова формула за сградната инсталация, сметките за парно трябва да са с около 20% по-ниски

Все още няма яснота относно формулата за изчисляване на сградна инсталация. Това заяви в студиото на „Тази сутрин“ по bTV националният омбудсман Велислава Делчева. По думите ѝ съществува правен вакуум, откакто Върховният административен съд спря използването ѝ.
Тя допълни, че съдът на Европейския съюз е потвърдил, че формулата е неточна и не дава възможност на гражданите да разберат как плащат използваната топлоенергия.
„Отоплителният сезон започна, изпратих писмо до министъра на енергетиката и „Топлофикация“, за да ми дадат яснота за това какво ще се случи. Работна група към ведомството търси решение, те взимат предвид класа енергийна ефективност на сградата. Този елемент ще бъде включен в новата формула. Алармирам обаче, че масово сградите в България нямат технически паспорти“, обясни омбудсманът.
По думите ѝ санираните сгради ще плащат по-малка такса. Тя допълни, че гражданите ще трябва сами да си платят, за да получат технически паспорт.
„Яснота трябва да има до края на този месец, защото през декември идват новите сметки. Трябва да изчакаме и становището по същество на ВАС. Докато няма нова формула, старата не трябва да се включва във фактурата, това би означавало с около 20% по-ниски сметки“, добави тя.
Омбудсманът каза още, че хората, които са завели съдебни жалби заради „такса сградна инсталация“, трябва да получат парите си обратно, защото българските магистрати трябва да се съобразят с решението на европейския съд.
Делчева обясни, че фактурите, които клиентите получават също трябва да се променят. Според решението на европейския съд, те трябва да станат по-разбираеми за потребителите.
Относно въвеждането на еврото, Делчева посочи, че възрастните хора са притеснени относно смяната на валутата. Тя обърна внимание, че няма нужда от преподписване на договори за стоки или услуги, защото те автоматично се превалутират.
Институцията на омбудсмана е готова с първата си конституционна жалба. „Става въпрос за последните изменения в Закона за движение по пътищата, които дават възможност на държавата да си събира глобите по незаконосъобразен начин. Така е създаден законът, че не можете да минете технически преглед, ако вие като собственик не сте си платили глобите“, допълни тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Казала
11:52 04.11.2025
2 Баш Батка
11:54 04.11.2025
3 да ги намалат
11:54 04.11.2025
4 Град Симитли
..... Това никога няма да стане.
12:00 04.11.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Като се отоплява някой на ток - съседите плащат ли му, че топли стените или пода и таяана❗🤔
пОрното ще не плаща, че ползва част от имота,
а може и да си изкара тръбите извън блока и да си ги изолира❗
Коментиран от #8
12:07 04.11.2025
6 Хасковски каунь
Коментиран от #17
12:10 04.11.2025
7 Омбудсманke
в сметките за парно HEтрябва да я има
както водата и тока се отчита топломера
който си е пускал поното и се е греел
да си плаща на изразходването
що на хората които не си пускат поно им вземат пари барабар с ддс отгоре
за да има и за чекмеджетата
12:27 04.11.2025
8 Ами да ти кажа
До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Първо-- живееш в сграда с отопление от ТЕЦ.Извод --съгласил си се с условията и ,ако всеки реши да променя желанията си,трябва да отиде там,където има друг вид отопление.Второ --във всяка стая минават тръби които са като радиатор от горещата вода и ти правят 16 -18 градуса температура,а после е лесно ,до колкото искаш да си я направиш.Трето--топлофикация отчита общия топломер и разпределя и трябва да си много "хитър" да искаш аз да ти платя и за твоя апартамент.Извод--иди на село и тогава ще те питам дали е по-добре.
Коментиран от #19, #22
12:28 04.11.2025
9 дедо
12:28 04.11.2025
10 Кит
Тотален популистки абсурд!
12:32 04.11.2025
11 Работна
12:32 04.11.2025
12 Шегобиец
12:33 04.11.2025
13 Перикъл
Коментиран от #18
12:33 04.11.2025
14 Бързо,лесно и удобно
Сменят параметрите, оставяйки пормулата същата и това е друга формула.
Или леки изменения с цел повишаване на сметките.
12:33 04.11.2025
15 Мирослав Германов
12:35 04.11.2025
16 М3 дент Младост3 за импланти некадърници
Софинци, нямащи Толофикация, защо трябва да плащаме дълговете на Топлофицация от 2.5 милиард лева. Повишете цената на абонатитете и намалете и махнете цената, когато не се ползва парно.
Хората от градове и села плащме дълга на Топлото без да имаме парно. Това е 1 % от националния бюджет. Справедливост ли е това?
Приватизирайте топлото
12:38 04.11.2025
17 Чудя се
До коментар #6 от "Хасковски каунь":Какво толкова недоволствате. Аз съм била и така,и така.Няма по-добро нещо от централно отопление.И по-евтино.Ясно е,че винаги е имало мрънкащи хора,които искат "с малко трици да хванат много маймуни",т.е,ако могат само да получават,а други да плащат,но няма как да им се получи.В живота няма ИДЕАЛНА справедливост.Което е справедливо за едни,не е справедливо за други и обратно.
12:40 04.11.2025
18 В новото строителство
До коментар #13 от "Перикъл":Тръбите не минават през апартаментите в новопостроените блокове,обаче за панелните и ЕПК "мачът е свирен".Продавай и се спасявай,щом си недоволен.Или се съберете всички собственици и се откажете от ТЕЦ-а.Ама първо питайте хора,които са се отказали,как е.
12:47 04.11.2025
19 Кит
До коментар #8 от "Ами да ти кажа":Няма никакъв технически проблем малоумните вертикални разпределителни инсталации от времето на соца да бъдат преобразувани в хоризонтални / с вертикални магистрали само през стълбищните клетки и после индивидуална хоризонтална разводка към всяко жилище, чийто собственик желае да остане абонат на ТС, при което екстрата "чужди тръби ме топлят, минавайки през апартамента ми" изчезва физически, а топломерите не кацат по всеки радиатор, защото са само по един на входа към всеки имот/. Въпрос на влагане на пари от хората, които искат да заплащат само своето, а не и на съседите си отопление. Край на тарикатлъците с апартаментните топломери и манипулирането им - топломерите са извън жилището, след всяко отклонение.
Няма никакъв проблем хората с нормални доходи да си позволят този разход.
Социално слабите собственици които искат да останат абонати на ТС може да бъдат субсидирани с безлихвен заем, който с лекота ще изплатят само от икономиите, които ще реализират от новата схема.
Това е разумният изход от малоумието "дялово разпределение".
Няма друг, колкото и да се гънат омбудсманите-шамани.
12:48 04.11.2025
20 Истината
1.Едно кафе на 1 януари 2026ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро.
Няма кой да следи повишение на цените за дълъг период.Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!! Питайте ги за инфлацията в момента в Естония 13%. В Хърватия заради инфлацията маладежта масово емигрира. Тан са поставени административно таван на цените на 70 продукта.
2. Отношението Debt/GDP в Гърция, Италия, Испания е 150-200 %, Франция 113%. В България е 35%, Ставаме донори на богатите страни.. Италианската индустрия е намаляла с 20% от времето на въвеждане на еврото.
Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро, инфлация или по друг начин?
3. Наличните ти пари ще се блокират (рано или късно) с въвеждане на цифровото евро. Процесът започва на 1.10,2024 за корпорациите. Говори се вече се прави и за физическите лица.
4. Раждаемостта в евеозоната е по-ниска от тази в страните извън нея
5. Ипотечните кредити ще следват Euribor лихвите. В момента в БГ е 2.5%. Ще станат 4-5 %.
6. Без борд банките ни ще бъдат улеснени при вземане на заеми. Те ще се използват главно,за крадене от корумпирани политиви и за потребление, а не за развитие на високи техниологии. (Напомнете ми за такива през последните 30 г)
12:50 04.11.2025
21 Не може някой
Коментиран от #23
12:51 04.11.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "Ами да ти кажа":И аз да ти кажа ❗
Явно не знаеш , че дори на село ЩЕ ПЛАЩАМ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ❗
Отвори малко книжки по темата ❗
Проблем нямаше , когато парното беше на понисими цени и целите блокове бяха с такова отопление.
Проблемът възникна когато едни шефове на парното си направиха
ДЖАКУЗИТА В ОФИСИТЕ❗
Тогава много хора си спряха радиатори, дори си изрязаха тръбите.
Аз не искам ти да ми топлиш стените❗
Може дори да не живея зимата в имота❗
А ти като си хитър, изолирай си стените и не топли моите❗
Аз като пускам музика в апартамента си ти идваш ли да ми плащаш, че слушаш през стената❗
12:52 04.11.2025
23 12340
До коментар #21 от "Не може някой":Не подсигурява пара, а топла вода
12:57 04.11.2025