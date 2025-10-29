Балабанов: На ИТН се дължи запазването на структурата на управлението

Решението на коалиционния Съвет за съвместно споразумение за ротация на председадателя на НС е знак за носене на споделена отговорност. Това заяви в кулоарите на парламента зам.-председателят на групата на ИТН Станислав Балабанов.

По думите му на ИТН се дължи запазването на сегашната структура от три партии в управлението без официалното включване на "ДПС - Ново начало":

"Това е знак за носене на споделена отговорност. С нашите действия в Съвета за съвместно управление стана така, че управляващото малцинство запази структурата си от три политически формации. Всъщност реалността е такава, че "ДПС-Ново начало" не получават никаква власт нито в изпълнителната, нито в законодателната такава, а е хубаво когато наистина законодателната програма на трите партии среща подкрепата на други политически формации".