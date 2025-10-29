Новини
България »
Балабанов: На ИТН се дължи запазването на структурата на управлението

Балабанов: На ИТН се дължи запазването на структурата на управлението

29 Октомври, 2025 16:35 1 108 57

  • станислав балабанов-
  • итн-
  • правителство

Това е знак за носене на споделена отговорност. С нашите действия в Съвета за съвместно управление стана така, че управляващото малцинство запази структурата си от три политически формации

Балабанов: На ИТН се дължи запазването на структурата на управлението - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Решението на коалиционния Съвет за съвместно споразумение за ротация на председадателя на НС е знак за носене на споделена отговорност. Това заяви в кулоарите на парламента зам.-председателят на групата на ИТН Станислав Балабанов.

По думите му на ИТН се дължи запазването на сегашната структура от три партии в управлението без официалното включване на "ДПС - Ново начало":

"Това е знак за носене на споделена отговорност. С нашите действия в Съвета за съвместно управление стана така, че управляващото малцинство запази структурата си от три политически формации. Всъщност реалността е такава, че "ДПС-Ново начало" не получават никаква власт нито в изпълнителната, нито в законодателната такава, а е хубаво когато наистина законодателната програма на трите партии среща подкрепата на други политически формации".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    33 34 Отговор
    На Тошко се пада да разтури окончателно Парламата.

    16:37 29.10.2025

  • 2 Дика

    54 0 Отговор
    Я, тоя посе.ко спрял Шиши към властта.

    16:38 29.10.2025

  • 3 Вие сте нещо доста смешно и жалко

    57 0 Отговор
    Само лъжа, кражба и чалга

    16:39 29.10.2025

  • 4 604

    50 0 Отговор
    Тоя намери с квэ дъ съ хвали...на другите избори ви нямъ чългари мине тмий на бую и шишу!

    16:39 29.10.2025

  • 5 гост

    58 0 Отговор
    Много добре те помним на площада дебело-ерко!Едно приказваше - друго вършите.За последно!

    16:40 29.10.2025

  • 6 Абе

    4 44 Отговор
    ИТН има коалиционно споразумение с ГЕРБ и го изпълняват успешно. Първа точка приемане на еврото,влизане в еврозоната и пълноправен член на ЕС. Изпълнено. Честните хора и граждани Слави,Тошко,Балабанов и партия ИТН

    Коментиран от #11

    16:40 29.10.2025

  • 7 Носи

    47 1 Отговор
    си греха и позора и не се показвай !

    16:41 29.10.2025

  • 8 баламбуков от Има Такива Предатели

    34 1 Отговор
    баламбуков от Има Такива Предатели до избирателите

    АМА КАК САМО ВИ ИЗЛЪГАХМЕ И ВИ ПРЕМЕТНАХМЕ ВСИЧКИ ВАС БАЛЪЦИ, КОИТО ГЛАСУВАХТЕ ЗА НАС И ЗА СЛАВЧО-САТАНИСТА !!!!!

    ОТНАЧАЛО ЛЪГАХМЕ И МАЗАХМЕ, ЧЕ УЖ ЩЕ ЧЕГЪРТАМЕ МУТРАТА ОТ БАНКЯ И НАМАГНИТЕНОТО ПРАСЕ ШИШИ А


    ЦЕЛТА БЕШЕ ДА СЕДНЕМ С ТЯХ НА ОБЩАТА БЮДЖЕТНА ХРАНИЛКА ДА СИ ДЕЛКАМЕ ПОСТОВЕТЕ И ДАЛАВЕРИТЕ И ДА СТАНЕМ МИЛИОНЕРИ...

    А БАЛЪЦИТЕ КОИТ ГЛАСУВАХА ЗА НАС - ИНФЛАЦИЯТА ДА ИМ ТОПИ ПАРИТЕ ! КАТ СА ТЪПИ ТАКА ИМ СА ПАДА ! НИКОЙ НЕ ГИ Е КАРАЛ НАСИЛА ДА ГЛАСУВАТ ЗА НАС !
    СЕГА НИЕ ОТ Има Такива Предатели сме В ОБЩА СГЛОБКА СА КОМУНИСТИТЕ ОТ БСП, С ЕНИЧАРИТЕ ОТ ДПС И С МАФИОТИТЕ ОТ ГРОП...

    ПРОБЛЕМА СИ Е ВАШ БАЛЪЦИ, ЧЕ СЕ ВЪРЗАХТЕ И ГЛАСУВАХТЕ ЗА ИЗМАМНИЦИ КАТО НАС !

    Коментиран от #53

    16:41 29.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 787

    32 1 Отговор
    ИТН нямат нито едно изпълнено обещание!

    16:42 29.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боруна Лом

    30 0 Отговор
    ДАНО ГНИЕТЕ ОТ ОМРАЗАТА ОТ ХОРАТА! ИЗМЕКЯРИ!НЕДОНОСЕНИ

    16:43 29.10.2025

  • 14 Кажи честно ... 🤣

    22 0 Отговор
    Малкото ДПС се разграничават от ДПС Ново начало ... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    От това ще излезе страшен скеч. 🤣🤣🤣

    16:44 29.10.2025

  • 15 Стенли

    29 0 Отговор
    Кво стана с джипко бибитко май май вий станахте бибитките 🤑

    Коментиран от #23

    16:44 29.10.2025

  • 16 нннн

    31 1 Отговор
    Фалшиво управление след фалшиви избори.
    Тоя вместо да се срамува, се хвали.
    Хубавото е, че този парламент е последен за ИТН и БСП.

    16:44 29.10.2025

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 4 Отговор
    Балабанов е вилик,а на менмисаибе!💋🥳🤣🖕

    16:45 29.10.2025

  • 18 Чукча писател

    27 1 Отговор
    Съвсем скоро, ще разтурите седенката, а ИТН ще гледат парламента отвън. Благодарение на "споделената отговорност" и онези корифей в политиката Тошко и Слави. Балабанов е много ниска топка.

    Коментиран от #54

    16:45 29.10.2025

  • 19 Най хубаво да мълчиш

    24 0 Отговор
    Така или иначе скороооооо нямаааааа да чуем за Няма Такива Измекяри …

    16:47 29.10.2025

  • 20 "демократ"

    15 0 Отговор
    При демокрацията е нужно да има референдуми, не само банани.

    16:50 29.10.2025

  • 21 Медал ли очакваш?

    24 0 Отговор
    На вас се дължи и ниската избирателна активност, както и отвращението от политиката!

    16:53 29.10.2025

  • 22 мале, мале

    19 1 Отговор
    Този е празна говореща глава. По-отвратителен ми е и от ямболското говедо. Станаха по-омразни и от Държавното предприятие. Не го ли плюят хората по улицата?

    16:54 29.10.2025

  • 23 между другото

    15 0 Отговор

    До коментар #15 от "Стенли":

    Още тогава се преструваха на опозиция!

    16:54 29.10.2025

  • 24 Стефко

    14 0 Отговор
    Явно тук става въпрос за вид развита патология, ако не е лъжа за тези не кореспондиращи с истината твърдения. Много странно, господин Балабанов явно не живее в България и ако е тук живее в свой си някакъв свят.

    16:55 29.10.2025

  • 25 Един

    14 0 Отговор
    Добре! Добре! ПОМНЕТЕ ЧИЯ Е ВИНАТА!
    Помнете кого да тричате като дойде глада и мизерията, които тия некадърници и мафиоти ще докарат!

    16:55 29.10.2025

  • 26 Рос

    16 0 Отговор
    Предатели долни. Излъгахте ни.

    16:58 29.10.2025

  • 27 Абе

    0 16 Отговор
    Слави,Тошко ,Балабанов не обръщайте внимание на тролеите! Те с това се прехранват със жълтите стотинки и бонбонки които им дават!😆

    Коментиран от #32, #33

    17:00 29.10.2025

  • 28 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    12 0 Отговор
    ТАЯ ОTPEПKA БАЛАБАНОВ,
    БИЛ ЖИВ !!! 😆
    БЕШЕ СЕ СКРИЛ.
    ПОКАЗВА СЕ ОТ СКУТА НА ДEБEЛOTО Д И ГОВОРИ ЗА
    ""СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕТО ""
    😝🤣😆
    СРАМ ПОЗОP.

    17:01 29.10.2025

  • 29 Гост

    12 0 Отговор
    Трети път ни я набутвате тая парцалеса за днес. Тъкмо се беше скрила в мишата си дупка и пак се показа, долният отпадък. Ти не си и б"о"к"л"у"к, щото б"о"к"л"у"к"ът можеш да го рециклираш и да стане нещо полезно. Ти си отпадък, който за нищо не става

    17:01 29.10.2025

  • 30 Дориана

    14 1 Отговор
    Балабанов да прочете коментарите и да разбере колко много хората в България мразят предателите и лицемерните угодници към Борисов и Пеевски.По същия начин Слави Трифонов защото хората го мразели за това реши да прокара мракобесния закон срещу свободата на словото и да наложи диктатура, затвори, глоби и всичко за което се сетите за да му е комфортно на него. Тези хора отдавна са доказали, че не само са вредни, те са и мразени.

    Коментиран от #55

    17:01 29.10.2025

  • 31 Горски

    14 1 Отговор
    Събира ви жаждата за пари и власт.Правителството няма да падне отвътре,а от народното недоволство.Вече се готвят големи протести от синдикатите и бизнеса. Повервахме ти, абе ти какво какво си работил, преди да се захванеш с държавните дела и със какво си полезен. Тошко и Балабанов са хората на Пеевски в ИТН. Слушат и изпълняват каквото им нареди Д-то. Господи прости му той не е виновен то просто е много нагло мекотело ма защо трябва да ни правиш и нас на глупаци. Предатели ИТН. Хората ви избраха първа политическа сила а вие им се подиграхте и ги предадохте. Не е за вярване каква метаморфоза претърпя ИТН. От първа сила до канализацията.

    Коментиран от #40

    17:05 29.10.2025

  • 32 възмездие

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от "Абе":

    А вие скоро ще си ядете ...ната! На памперс парти...😆

    17:06 29.10.2025

  • 33 Гост

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Абе":

    Що бе на тебе да не ти дават милиони?!! Ти си още по-евтин, щото и един бонбон не получаваш. Тия дето ги подкрепяш си им през ония работи, въобще не се интересуват от тебе

    Коментиран от #43

    17:08 29.10.2025

  • 34 баш майстора

    11 0 Отговор
    Този има интелекта на тухла четворка

    17:09 29.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Балабанов

    14 0 Отговор
    Да и е честито на Рая, само тя си знае през какво е преминала за да спечели поста!

    17:10 29.10.2025

  • 37 9ти септември

    16 0 Отговор
    Балабанка продажен боклук си и оня пътпъдък Тошко мухльото

    17:11 29.10.2025

  • 38 пп-дб

    11 0 Отговор
    Извинявайте обаче две държави са санкционирали човека , европа изобщо нито дава подрепа , нито иска да говори с човека . Тука го слагат на върха на държавата , а населението като някакви крепостни роби , трябва да става негова собственост. България ,ЕС ,Еврозона ,Шенген ,Нато и накрая крепостни .Не го разбирам така .

    17:12 29.10.2025

  • 39 Боклуци

    14 1 Отговор
    На ИТН се дължи затъването и разпада на държавата.

    Коментиран от #52

    17:16 29.10.2025

  • 40 Дориана

    10 1 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    Хора , успокойте се. Ние заложихме провала на Слави Трифонов и ИТН след като главатарят им показа дебело его и реши, че .може да управлява България от дивана. Ние ги смъкнахме на дъното и отдавна им е заложено да излязат от Парламента ,защото се доказаха като предатели и патерици на Борисов и Пеевски. На предстоящите избори излизат от Парламента падат на долу под чертата. Поведението им е нагло и буди отвращение. Да не говорим , че нямат никаква визия за управление и не знаят защо са в Парламента. Не са отстояли нито едно тяхно предизборно обещание , но пък за сметка на това безропотно и подмазвачески рабополепничат пред Борисов и Пеевски дори се опитаха да наложат Диктатура, арести и глоби за свободно изразяващите хора, които ги мразятс право.

    Коментиран от #56

    17:18 29.10.2025

  • 41 Ш е буквата

    6 0 Отговор
    Рая след няколко километра пи...ки, стана председател на народното събрание.

    17:19 29.10.2025

  • 42 Вълк единак

    7 0 Отговор
    Тоя бих го е..л от..д.

    17:22 29.10.2025

  • 43 Абе

    0 4 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Важното е че се интересуват от България малчо!😆 И работят за Европейска България. А ти винаги ще си бедно и гладно😂🤣

    17:26 29.10.2025

  • 44 Абе

    1 3 Отговор
    Станислав е приеман от Зеленски месец април 2022 г. Българска държавна делегация начело с премиера Петков. И е прегърнал Володимир Зеленски и никога не предаде евро-атлснтическата ориентация на България. И Петков е там,въпреки че по рано през февруари предрече крах на Украйна. Само БСП на Нинова тогава не изпрати представители да не скърши хатъра на Путин

    17:39 29.10.2025

  • 45 Браво

    8 0 Отговор
    Юнашко изказване от другар на Тошко Йорданов, който изкаше до прокарва фашизоиден закон, и представител на чалга партия, на която много от членовете са с изключително дискретен личен живот, а останалите седят в скута на голямото Д. :DD
    Благодарско.

    17:39 29.10.2025

  • 46 кочо

    6 0 Отговор
    Балабански щом на вас се дължи запазването на структурата на опг управлението знайте че ви е...на май...та ви на извънредните избори

    17:45 29.10.2025

  • 47 Емигрант

    6 0 Отговор
    Какви мъRши са тези ЧАЛГАРИ, до "вчера" щяха да ИЗЧАГЪРТАТ герберастите от властта, сега се ХВАЛЯТ, че са първопричината за запазването на герберастите във властта ! Как му казват на това в цивилизовано общество - НАГЛИ ФУРНАДЖИЙСКИ ЛОПАТИ ! Ако има умни техни симпатизанти ги съветвам да си размърдат спомените и да се сетят как лесно са биле излъгани !

    17:47 29.10.2025

  • 48 Статисик

    5 0 Отговор
    Каквото и да приказвате за хората ще останете "жени с леко поведение"!
    Никакви лупинги и обяснения оттук нататък няма да ви помогнат да влезете пак в НС.

    17:53 29.10.2025

  • 49 Оня с коня

    8 0 Отговор
    Без емоции. Обективно погледнете ръководството на парламентарната група на ИТН като персонален състав:

    Тошко Йорданов - един от най-посредствените сценаристи на Слави Трифонов - невъзпитан, нечистоплътен и злобен, с беден речник и ямболски диалект.

    Станислав Балабанов - с неясно образование и манталитет на продавач на кебапчета и кюфтета на автогарата в Пловдив, такъв е бизнесът на баща му в града под тепетата.

    Драгомир Петров - сценарист от село Малък Поровец, лъже, че от Исперих, защото е тежък комплексар на тема “селянин”. Съпруг на Надя от “Елит”, девойката от Видин, която беше любовница на Андрей Арнаудов, Емил Кошлуков и забележете - самият Делян Пеевски.

    Александър Вълчев - обикновен представител на родопското село Бостина.
    Единственият сценарист на Слави Трифонов, който не може да каже цяло смислено изречение по никаква тема.

    Павела Митова - “работещо момиче”, което работи с детеродния си орган, а не с ума си.
    Тежко амбициозна, интригантка, която е болезнено решена да докаже, че е нещо повече от обикновено простовато девойче.

    Александър Рашев - син на баща си, който е адвокатствал на братя Диневи и Таки.

    Петя Димитрова - “Петето Танцьорката”, питайте за нея в Перник, ще разберете много интересни неща за нейната интимна щедрост към всеки мутрафон с кинти.

    И тези имат намерение да управляват четири години… Боже, пази Майка България! Боже, прибери си вересиите от ИТН!

    17:54 29.10.2025

  • 50 Буха ха

    5 0 Отговор
    Балабанка, а вярно ли е че на Баце тупурдаците били солени на вкус?

    17:54 29.10.2025

  • 51 Бъдеще

    4 1 Отговор
    Ибрици на шиши сте, и вие и бсп!!!!!

    18:06 29.10.2025

  • 52 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Боклуци":

    И ЗАЩО БЪЛГАРИЯ ДА НЯМА ПРАВИТЕЛСТВО КОЙ ИСКА ДЪРЖАВАТА НИ ДА ТЪНЕ В БЕЗВРЕМИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА ИТН СТИГА САБОТАЖИ НА ШАРЛАТАНИТЕ ПРЕВЪРНАХА ИЗБОРИТЕ В СОБСТВЕН БИЗНЕС НАГЛОСТ КРАЖБИ ЛЪЖИ И СА СИ БЕЗНАКАЗАНИ ЗАЩО

    18:07 29.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Чукча писател":

    И ти ли ще кажеш кой как накъде То ако така ставаше няколкото платени тук си мислят че като се вихрят тук нещо постигат ЖАЛКА история

    18:10 29.10.2025

  • 55 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дориана":

    ТАЗИ ПЛАТЕНАТА РЕШИЛА ЧЕ Е ХОРАТА ЖАРКА СИ НИТО ПРЕДСТАВЛЯВАШ НЯКОЙ НИТО СИ НЕЩО А НЯКОЛКОТО ПЛАТЕНИ ТЕК КОИТО С ГНУСОТИИТЕ СИ СЕ ВИХРЯТ ТУК НЕ СА ХО РА ТААААААААА БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ ПРАВИТЕЛСТВО А НЕ ОТ ШАРЛАТАНИЯ САБОТАЖИ НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ

    18:12 29.10.2025

  • 56 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Дориана":

    ДИКТАТУРА НАЛАГАТ КАРУЦАТА ШАРЛАТАНИ А БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ПРИ НОВИ ИЗБОРИ ЩЕ ИМАТ НАД МИЛИОН ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ А ПРИ НОВИ ИСТИНСКИ ИЗБОРНИ ПРАВИЛА МНОГО ОТ НАЗНАЧЕНИТЕ САБОТАЖНИЦИ ЩЕ СА АУТ

    18:14 29.10.2025

  • 57 Толбухин

    0 0 Отговор
    Поредното недоразумения в парламентарната.

    18:17 29.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове