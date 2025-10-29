Балабанов: На ИТН се дължи запазването на структурата на управлението

Решението на коалиционния Съвет за съвместно споразумение за ротация на председадателя на НС е знак за носене на споделена отговорност. Това заяви в кулоарите на парламента зам.-председателят на групата на ИТН Станислав Балабанов.
По думите му на ИТН се дължи запазването на сегашната структура от три партии в управлението без официалното включване на "ДПС - Ново начало":
"Това е знак за носене на споделена отговорност. С нашите действия в Съвета за съвместно управление стана така, че управляващото малцинство запази структурата си от три политически формации. Всъщност реалността е такава, че "ДПС-Ново начало" не получават никаква власт нито в изпълнителната, нито в законодателната такава, а е хубаво когато наистина законодателната програма на трите партии среща подкрепата на други политически формации".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:37 29.10.2025
2 Дика
16:38 29.10.2025
3 Вие сте нещо доста смешно и жалко
16:39 29.10.2025
4 604
16:39 29.10.2025
5 гост
16:40 29.10.2025
6 Абе
Коментиран от #11
16:40 29.10.2025
7 Носи
16:41 29.10.2025
8 баламбуков от Има Такива Предатели
АМА КАК САМО ВИ ИЗЛЪГАХМЕ И ВИ ПРЕМЕТНАХМЕ ВСИЧКИ ВАС БАЛЪЦИ, КОИТО ГЛАСУВАХТЕ ЗА НАС И ЗА СЛАВЧО-САТАНИСТА !!!!!
ОТНАЧАЛО ЛЪГАХМЕ И МАЗАХМЕ, ЧЕ УЖ ЩЕ ЧЕГЪРТАМЕ МУТРАТА ОТ БАНКЯ И НАМАГНИТЕНОТО ПРАСЕ ШИШИ А
ЦЕЛТА БЕШЕ ДА СЕДНЕМ С ТЯХ НА ОБЩАТА БЮДЖЕТНА ХРАНИЛКА ДА СИ ДЕЛКАМЕ ПОСТОВЕТЕ И ДАЛАВЕРИТЕ И ДА СТАНЕМ МИЛИОНЕРИ...
А БАЛЪЦИТЕ КОИТ ГЛАСУВАХА ЗА НАС - ИНФЛАЦИЯТА ДА ИМ ТОПИ ПАРИТЕ ! КАТ СА ТЪПИ ТАКА ИМ СА ПАДА ! НИКОЙ НЕ ГИ Е КАРАЛ НАСИЛА ДА ГЛАСУВАТ ЗА НАС !
СЕГА НИЕ ОТ Има Такива Предатели сме В ОБЩА СГЛОБКА СА КОМУНИСТИТЕ ОТ БСП, С ЕНИЧАРИТЕ ОТ ДПС И С МАФИОТИТЕ ОТ ГРОП...
ПРОБЛЕМА СИ Е ВАШ БАЛЪЦИ, ЧЕ СЕ ВЪРЗАХТЕ И ГЛАСУВАХТЕ ЗА ИЗМАМНИЦИ КАТО НАС !
Коментиран от #53
16:41 29.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 787
16:42 29.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Боруна Лом
16:43 29.10.2025
14 Кажи честно ... 🤣
От това ще излезе страшен скеч. 🤣🤣🤣
16:44 29.10.2025
15 Стенли
Коментиран от #23
16:44 29.10.2025
16 нннн
Тоя вместо да се срамува, се хвали.
Хубавото е, че този парламент е последен за ИТН и БСП.
16:44 29.10.2025
17 Mими Кучева🐕🦺
16:45 29.10.2025
18 Чукча писател
Коментиран от #54
16:45 29.10.2025
19 Най хубаво да мълчиш
16:47 29.10.2025
20 "демократ"
16:50 29.10.2025
21 Медал ли очакваш?
16:53 29.10.2025
22 мале, мале
16:54 29.10.2025
23 между другото
До коментар #15 от "Стенли":Още тогава се преструваха на опозиция!
16:54 29.10.2025
24 Стефко
16:55 29.10.2025
25 Един
Помнете кого да тричате като дойде глада и мизерията, които тия некадърници и мафиоти ще докарат!
16:55 29.10.2025
26 Рос
16:58 29.10.2025
27 Абе
Коментиран от #32, #33
17:00 29.10.2025
28 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
БИЛ ЖИВ !!! 😆
БЕШЕ СЕ СКРИЛ.
ПОКАЗВА СЕ ОТ СКУТА НА ДEБEЛOTО Д И ГОВОРИ ЗА
""СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕТО ""
😝🤣😆
СРАМ ПОЗОP.
17:01 29.10.2025
29 Гост
17:01 29.10.2025
30 Дориана
Коментиран от #55
17:01 29.10.2025
31 Горски
Коментиран от #40
17:05 29.10.2025
32 възмездие
До коментар #27 от "Абе":А вие скоро ще си ядете ...ната! На памперс парти...😆
17:06 29.10.2025
33 Гост
До коментар #27 от "Абе":Що бе на тебе да не ти дават милиони?!! Ти си още по-евтин, щото и един бонбон не получаваш. Тия дето ги подкрепяш си им през ония работи, въобще не се интересуват от тебе
Коментиран от #43
17:08 29.10.2025
34 баш майстора
17:09 29.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Балабанов
17:10 29.10.2025
37 9ти септември
17:11 29.10.2025
38 пп-дб
17:12 29.10.2025
39 Боклуци
Коментиран от #52
17:16 29.10.2025
40 Дориана
До коментар #31 от "Горски":Хора , успокойте се. Ние заложихме провала на Слави Трифонов и ИТН след като главатарят им показа дебело его и реши, че .може да управлява България от дивана. Ние ги смъкнахме на дъното и отдавна им е заложено да излязат от Парламента ,защото се доказаха като предатели и патерици на Борисов и Пеевски. На предстоящите избори излизат от Парламента падат на долу под чертата. Поведението им е нагло и буди отвращение. Да не говорим , че нямат никаква визия за управление и не знаят защо са в Парламента. Не са отстояли нито едно тяхно предизборно обещание , но пък за сметка на това безропотно и подмазвачески рабополепничат пред Борисов и Пеевски дори се опитаха да наложат Диктатура, арести и глоби за свободно изразяващите хора, които ги мразятс право.
Коментиран от #56
17:18 29.10.2025
41 Ш е буквата
17:19 29.10.2025
42 Вълк единак
17:22 29.10.2025
43 Абе
До коментар #33 от "Гост":Важното е че се интересуват от България малчо!😆 И работят за Европейска България. А ти винаги ще си бедно и гладно😂🤣
17:26 29.10.2025
44 Абе
17:39 29.10.2025
45 Браво
Благодарско.
17:39 29.10.2025
46 кочо
17:45 29.10.2025
47 Емигрант
17:47 29.10.2025
48 Статисик
Никакви лупинги и обяснения оттук нататък няма да ви помогнат да влезете пак в НС.
17:53 29.10.2025
49 Оня с коня
Тошко Йорданов - един от най-посредствените сценаристи на Слави Трифонов - невъзпитан, нечистоплътен и злобен, с беден речник и ямболски диалект.
Станислав Балабанов - с неясно образование и манталитет на продавач на кебапчета и кюфтета на автогарата в Пловдив, такъв е бизнесът на баща му в града под тепетата.
Драгомир Петров - сценарист от село Малък Поровец, лъже, че от Исперих, защото е тежък комплексар на тема “селянин”. Съпруг на Надя от “Елит”, девойката от Видин, която беше любовница на Андрей Арнаудов, Емил Кошлуков и забележете - самият Делян Пеевски.
Александър Вълчев - обикновен представител на родопското село Бостина.
Единственият сценарист на Слави Трифонов, който не може да каже цяло смислено изречение по никаква тема.
Павела Митова - “работещо момиче”, което работи с детеродния си орган, а не с ума си.
Тежко амбициозна, интригантка, която е болезнено решена да докаже, че е нещо повече от обикновено простовато девойче.
Александър Рашев - син на баща си, който е адвокатствал на братя Диневи и Таки.
Петя Димитрова - “Петето Танцьорката”, питайте за нея в Перник, ще разберете много интересни неща за нейната интимна щедрост към всеки мутрафон с кинти.
И тези имат намерение да управляват четири години… Боже, пази Майка България! Боже, прибери си вересиите от ИТН!
17:54 29.10.2025
50 Буха ха
17:54 29.10.2025
51 Бъдеще
18:06 29.10.2025
52 Промяна
До коментар #39 от "Боклуци":И ЗАЩО БЪЛГАРИЯ ДА НЯМА ПРАВИТЕЛСТВО КОЙ ИСКА ДЪРЖАВАТА НИ ДА ТЪНЕ В БЕЗВРЕМИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА ИТН СТИГА САБОТАЖИ НА ШАРЛАТАНИТЕ ПРЕВЪРНАХА ИЗБОРИТЕ В СОБСТВЕН БИЗНЕС НАГЛОСТ КРАЖБИ ЛЪЖИ И СА СИ БЕЗНАКАЗАНИ ЗАЩО
18:07 29.10.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Промяна
До коментар #18 от "Чукча писател":И ти ли ще кажеш кой как накъде То ако така ставаше няколкото платени тук си мислят че като се вихрят тук нещо постигат ЖАЛКА история
18:10 29.10.2025
55 Промяна
До коментар #30 от "Дориана":ТАЗИ ПЛАТЕНАТА РЕШИЛА ЧЕ Е ХОРАТА ЖАРКА СИ НИТО ПРЕДСТАВЛЯВАШ НЯКОЙ НИТО СИ НЕЩО А НЯКОЛКОТО ПЛАТЕНИ ТЕК КОИТО С ГНУСОТИИТЕ СИ СЕ ВИХРЯТ ТУК НЕ СА ХО РА ТААААААААА БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ ПРАВИТЕЛСТВО А НЕ ОТ ШАРЛАТАНИЯ САБОТАЖИ НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ
18:12 29.10.2025
56 Промяна
До коментар #40 от "Дориана":ДИКТАТУРА НАЛАГАТ КАРУЦАТА ШАРЛАТАНИ А БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ПРИ НОВИ ИЗБОРИ ЩЕ ИМАТ НАД МИЛИОН ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ А ПРИ НОВИ ИСТИНСКИ ИЗБОРНИ ПРАВИЛА МНОГО ОТ НАЗНАЧЕНИТЕ САБОТАЖНИЦИ ЩЕ СА АУТ
18:14 29.10.2025
57 Толбухин
18:17 29.10.2025