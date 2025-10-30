Времето днес, прогноза за четвъртък, 30 октомври: Остава слънчево, слаб вятър от юг

През нощта вятърът в много райони ще стихне и в часовете преди обяд отново на места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност, предаде БНТ.
Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, по Черноморието - между 9° и 14°, малко по-ниски в котловините, където ще има условия за слана, а максималните – с около градус по-високи от вчера, между 17° и 22°, в София – около 17°, на морския бряг – 18-19°.
През деня в цялата страна ще бъде слънчево, със слаб, в Североизточна България и по Северното Черноморие – умерен вятър от юг-югозапад. По южното крайбрежие вятърът ще бъде слаб. Слабо ще бъде и вълнението на морето, а температурата на морската вода е от 15° до 18°.
И в планините времето ще бъде предимно слънчево, а вятърът – умерен, с посока от югозапад.
В близките дни температурите ще продължат да се повишават и минималните в повечето райони ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 18° и 23°. Ще бъде и предимно слънчево, на места със сутрешни мъгли. Повече облаци ще има в неделя и понеделник, когато и мъглите ще стават все по-трайни и дневните температури там ще остават съществено по-ниски.
