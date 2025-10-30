Новини
България »
Времето днес, прогноза за четвъртък, 30 октомври: Остава слънчево, слаб вятър от юг

Времето днес, прогноза за четвъртък, 30 октомври: Остава слънчево, слаб вятър от юг

30 Октомври, 2025 03:00 508 3

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще са между 17° и 22°, в София – около 17°, на морския бряг – 18-19°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 30 октомври: Остава слънчево, слаб вятър от юг - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта вятърът в много райони ще стихне и в часовете преди обяд отново на места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност, предаде БНТ.

Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, по Черноморието - между 9° и 14°, малко по-ниски в котловините, където ще има условия за слана, а максималните – с около градус по-високи от вчера, между 17° и 22°, в София – около 17°, на морския бряг – 18-19°.

През деня в цялата страна ще бъде слънчево, със слаб, в Североизточна България и по Северното Черноморие – умерен вятър от юг-югозапад. По южното крайбрежие вятърът ще бъде слаб. Слабо ще бъде и вълнението на морето, а температурата на морската вода е от 15° до 18°.

И в планините времето ще бъде предимно слънчево, а вятърът – умерен, с посока от югозапад.

В близките дни температурите ще продължат да се повишават и минималните в повечето райони ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 18° и 23°. Ще бъде и предимно слънчево, на места със сутрешни мъгли. Повече облаци ще има в неделя и понеделник, когато и мъглите ще стават все по-трайни и дневните температури там ще остават съществено по-ниски.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    1 2 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    67 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ношки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме наебеете....,!

    Коментиран от #3

    03:25 30.10.2025

  • 2 Име

    3 0 Отговор
    Хубав ден!

    03:27 30.10.2025

  • 3 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Иди в парламента, или в апартамента на д-р Хасърджиев, много ще ти се заразват.

    03:32 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове