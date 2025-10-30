Новини
Жители на столичните квартали "Люлин" и "Красно село" отново излизат на протест

30 Октомври, 2025 07:18, обновена 30 Октомври, 2025 06:23 1 616 21

Кризата с боклука продължава вече почти месец

Жители на столичните квартали "Люлин" и "Красно село" отново излизат на протест - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жители на столичните квартали "Люлин" и "Красно село" днес излизат на протест, предаде БНТ.

Причината - кризата с боклука, която продължава вече почти месец.

Според гражданите на двата столични района кризата с боклука се задълбочава, липсва и сметоизвозване в кварталите.

Протестиращите заявиха, че ще блокират и движението на кръстовището на бул. "Царица Йоана" и "Петър Дертлиев" в столицата.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво

    15 1 Отговор
    Ако бяха толкова граждански- непримирими и към властта, цена нямаше да имат.

    06:26 30.10.2025

  • 2 Ееееее

    15 2 Отговор
    защо така, нали Ухото каза в БНТ, че кризата ще продължи десетина дни? Сега какво стана ?

    06:27 30.10.2025

  • 3 Ухото

    14 4 Отговор
    Доказа за пореден път, че не става за нищо.

    06:28 30.10.2025

  • 4 Веднага

    15 2 Отговор
    с боклука пред Парламента !

    06:29 30.10.2025

  • 5 влък

    7 1 Отговор
    Ту-тууууу! Нема го хич.Апартамент в Еспанята.

    06:31 30.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 1 Отговор
    Сф гето !

    Готово е за творческа изява на некой "художник" тип Ристю ГроЗ ния.

    06:55 30.10.2025

  • 9 Важното е

    9 1 Отговор
    че за 2 г. увели данък сграда в Красно село с 100% в определени райони, и веднага си увеличиха заплатите с 300% в СОС. СОС предлагат с още 40% увеличение на Данък сграда, или 140% само за данък сграда. Реално Терзиев УВЕЛИЧИ СКРИТО ДАНЪК СМЕТ, ЧРЕЗ 140% увеличение на ДАНЪК СГРАДА за 2 години, Тотален Грабеж.
    Здравните се вдигат, пенсионните се вдигат. Лекарствата хвърчат нагоре. Цени таксита хвърчат. Заплати ВСС 2 милиарда лева, разписват се хората срещу 24 000 лева на месец. Увеличават заплащане на Шамани без специализации. В определени сектори увеличиха за 5 години, заплати с 100% Вместо да замразят цени и бюджетни заплати, те увеличават Разходната част.
    Това е формулата за фалит.

    07:00 30.10.2025

  • 10 Хахаха

    10 3 Отговор
    Сами си го избрахте този идиот

    Коментиран от #13

    07:02 30.10.2025

  • 11 Хм...

    4 6 Отговор
    А големите контейнери стоат празни. В някои случаи на метри от сивите кофи. И изхвърля пластмасовата бутилка и кенчето пак в сивата кофа, а цветните контейнери са до нея. Точно това е обичайно за Люлин, но там са особена категория хора.

    Коментиран от #15

    07:07 30.10.2025

  • 12 Баш софиянец

    8 1 Отговор
    Защо "ОТНОВО" излизат на протест. Досега не са излизали.

    07:08 30.10.2025

  • 13 Вервайте

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хахаха":

    лошото е , че идиота не е само един !

    07:11 30.10.2025

  • 15 Люлин ЗАВИНАГИ

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хм...":

    Да бе-Вие в ОбелА и НадеждаТа-сте "правилната" категория хора.По точно от селлската!

    07:30 30.10.2025

  • 16 Трол

    3 5 Отговор
    А защо вместо да протестират, не помогнат на г-н кмета в почистването? Все пак се борят срещу мафията.

    07:36 30.10.2025

  • 17 Такса Смет

    3 0 Отговор
    чрез увеличение на Данък сграда с 140% е скрито увеличена, само за 2 години. И то в райони на Красно село, където е кризата със смет. Безобразие!
    Без оглед дали жилището е единствено, дали е над 20 г., дали е на презастроена улица, където автоматично старите жилища стават непродаваеми, поради отнети изложения. Има райони в които Изток, Запад, Север, ЮГ изложения са отнети от презастрояване. На Запад общините плащат обезщетения при отнети изложения. Точно в Красно село медии отразяваха скандални отстояния на балкони между сгради, 1 метър. Не говорим за разбити настилки от бетоновози, шумов и прахов тормоз, орязани дървете. Немити улици с години, нищо че ВАС ги задължи. Миризми от шахти, разбити плочи по тротоари. В едно каре от 200 метра 20 нови сгради, като по 3 сгради едновременно се строи годишно. Липса на паркоместа от Презастрояване с офиси, липса на места в детски градини. Безумие..

    07:39 30.10.2025

  • 18 зачуден

    4 2 Отговор
    Сами си гласуваха за Терзиев "софиянците" (е ,- и с помощта на СИЕЛА и мадуровките) , сами си го избраха (въпреки , че бяха наясно и с биографията му , и с факта че е разкешил 5 милки за поста си на Кики и Ристьо) , сега - защо рИвът ?! Терзиев играе за пари , не играе за София - на всички ни е ясно . Сега трябва да инсталира турците да събират боклука , защото тяхната оферта (за неговият кеш) очевидно е най щедра , а софиянци - софиянци да го ..хат !

    07:45 30.10.2025

  • 19 Шопландски боец

    2 0 Отговор
    Е, като излязат на протест, променя ли се нещо ?

    Коментиран от #20

    08:02 30.10.2025

  • 20 Променя се

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шопландски боец":

    Ще захлебят петдесетина "столичани" от Люлин с 50-100 лева за час висене на кръстовището. Тези, които останаха без концесия, не са свършили нито парите, нито надеждата.

    08:18 30.10.2025

  • 21 Перо

    2 0 Отговор
    След като некадърния кмет допуска пряко договаряне, това е съгласие за всякаква цена за боклука, която ще стане известна при обществена поръчка! Отново контрата отива в данъкоплатците!

    08:20 30.10.2025

