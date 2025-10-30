Жители на столичните квартали "Люлин" и "Красно село" отново излизат на протест

Жители на столичните квартали "Люлин" и "Красно село" днес излизат на протест, предаде БНТ.
Причината - кризата с боклука, която продължава вече почти месец.
Според гражданите на двата столични района кризата с боклука се задълбочава, липсва и сметоизвозване в кварталите.
Протестиращите заявиха, че ще блокират и движението на кръстовището на бул. "Царица Йоана" и "Петър Дертлиев" в столицата.
