Жители на столичните квартали "Люлин" и "Красно село" отново излизат на протест

Жители на столичните квартали "Люлин" и "Красно село" днес излизат на протест, предаде БНТ.

Причината - кризата с боклука, която продължава вече почти месец.

Според гражданите на двата столични района кризата с боклука се задълбочава, липсва и сметоизвозване в кварталите.

Протестиращите заявиха, че ще блокират и движението на кръстовището на бул. "Царица Йоана" и "Петър Дертлиев" в столицата.