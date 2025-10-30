Новини
България »
Румяна Бъчварова за "Лукойл" и Бюджет 2026: Съществени фактори, които могат да предизвикат обществено недоволство и да ни поставят в кризисна ситуация

Румяна Бъчварова за "Лукойл" и Бюджет 2026: Съществени фактори, които могат да предизвикат обществено недоволство и да ни поставят в кризисна ситуация

30 Октомври, 2025 08:04 562 12

  • румяна бъчварова-
  • правителство-
  • парламент

Фактът е, че управляващото мнозинство не действа в една посока

Румяна Бъчварова за "Лукойл" и Бюджет 2026: Съществени фактори, които могат да предизвикат обществено недоволство и да ни поставят в кризисна ситуация - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Традиционно по времето на приемането на бюджета, тогава, когато няма монолитна политическа воля, се случват дебати, но в крайна сметка управляващата партия, която е на определения етап, тя успява да наложи своята си визия. Това коментира в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ социологът Румяна Бъчварова, бивш министър на вътрешните работи и вицепремиер, както и бивш посланик в Израел.

"В този смисъл не очаквам нито отстъпки, нито някакви провали при обсъждането на бюджета, провал на предложения вариант", каза още тя. "За съжаление, мисля че ще живеем в една атмосфера на повече конфликти и противоречия в обществото, отколкото на съгласия", прогнозира социологът.

"Фактът е, че управляващото мнозинство не действа в една посока, и въпреки че големите сътресения, каквото е да речем ротацията на председателя на парламента, излъчен от БСП, не успя да предизвика криза, не мисля, че и следващите стъпки ще бъдат толкова драстични", каза още Румяна Бъчварова.

"Най-логично е всички да сме притеснени по отношение както на готовността на обществото да приеме промените, свързани с въвеждането на еврото, така и евентуалните трудности, които бихме имали във връзка с продажбата на "Лукойл“. Това са много съществени фактори, които могат да предизвикат обществено недоволство и да ни поставят в кризисна ситуация. Да се надяваме, че няма да има и други", допълни специалистът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тествана вече

    4 0 Отговор
    Какво взеха пак да го вадят този скелет от гардероба? Нито има капацитет да коментира, нито идеи да предложи. На една писта са с Йорданова, клатещи главата, декламаторки.

    08:08 30.10.2025

  • 2 Хохо Бохо

    6 1 Отговор
    Ама уфсу, Лукойл е основен данъкоплатец и вносител на акциз. Без Лукойл, складовете му и гориво проводите ще видиш бюджет на кукуво лято. Акциз ще плащаш на Румъния и Гърция. Ма сте прекалено нискоинтелигентни за да разберете стратегическия нов брат как ни го заби. Ни турчин ни руснак не ни е драл така. Скоро тези слуги на атлантиците ще висят по дърветата

    08:08 30.10.2025

  • 3 1488

    8 1 Отговор
    един бг премиер окради водата на половин българия да зареди водопадите на хотела си

    08:10 30.10.2025

  • 4 Карамелов

    4 1 Отговор
    Нищо вече не може да предизвика обществено недоволство. Все едно на Титаник да си недоволен, че потъва. Пак ще си потъне ... 🤣

    08:10 30.10.2025

  • 5 Бабата

    4 2 Отговор
    червената пак досажда ! Нито тя , нито бръщолевиците и клишетата ѝ имат стойност !

    08:13 30.10.2025

  • 6 Пич

    6 1 Отговор
    Положението е ясно !!! За българските - не се предвиждат нито пари , нито горива !!! Всичко заминава за Украйна !!!

    08:13 30.10.2025

  • 7 Трябваше да Замразят

    5 0 Отговор
    Всички бюджетни заплати. Да спрат инфлацията и замразят всички цени. Вместо това отново увеличават Разходна част 2 милиарда бюджет за ВСС, 24 000 лева месечно заплати. Да замразят заплати на депутати, дори да ги намалят. Данък сграда предложение вдигане с още 40%, като Терзиев увеличи веднъж със 100% данък сграда 2023, или общо 140%. Увеличени здравни и пенсионни. Увеличени цени таксита. Галопиращи цени на храни. Талопиращи цени на лекарства. Увеличени такси банки 200% от 2020 до 2025 г.
    Увеличени бюджетни заплати за 5 г. с 100%. Увеличени азминистративни такси 150%.
    Два пъти годишно се увеличават драстично Вода и ток.
    Мораториум за теглене на заеми до 2030 г.
    Безобразие. Това е формула за Фалит.
    Оставка на БКП, ДПС, СДС, ГЕРБ, ИТН, ДБ, ПП.

    08:15 30.10.2025

  • 8 жаедь

    6 0 Отговор
    340 евро пенсия за цял месец, в "клуба на богатите"??? Как не ви е срам боклуци??? Как не ви е срам??? За вас по 20 хиляди лева заплати, 10хил. евро а за пенсионерите 340 евро??? Само гледате какво да ограбите а хората да ровят по кофите??? Не ни трябвате, боклуци със боклуци. Доказахте че нищо не можете освен ако има пари да ги откраднете. Ще ядете тоягите ако сами не се махнете. Омръзна ни да ви гледаме крадливите муцуни и интригите ви. Слава на Господ Иисус Христос, лъгахте за клуба на богатите и истината ви изобличи. Накахте се и всички ви виждат лъжите.

    08:20 30.10.2025

  • 9 Мнение

    7 0 Отговор
    Почва се пак мятанена пари към свои фирми и бизнеси. Това е ясно и на кучетата на село.

    08:20 30.10.2025

  • 10 какво се задава и кой ще се задави

    8 0 Отговор
    Бурята е близо и вече се усеща

    08:21 30.10.2025

  • 11 министър на МВР

    2 0 Отговор
    Тая тъпаквачка и от Лукойл ли взе да разбира? Колкото разбираше от МВР.

    Коментиран от #12

    08:25 30.10.2025

  • 12 Калинка Гербава

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "министър на МВР":

    Като посланик в Израел сигурно е научила някои мушенгии.

    08:30 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове