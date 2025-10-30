Румяна Бъчварова за "Лукойл" и Бюджет 2026: Съществени фактори, които могат да предизвикат обществено недоволство и да ни поставят в кризисна ситуация

Традиционно по времето на приемането на бюджета, тогава, когато няма монолитна политическа воля, се случват дебати, но в крайна сметка управляващата партия, която е на определения етап, тя успява да наложи своята си визия. Това коментира в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ социологът Румяна Бъчварова, бивш министър на вътрешните работи и вицепремиер, както и бивш посланик в Израел.

"В този смисъл не очаквам нито отстъпки, нито някакви провали при обсъждането на бюджета, провал на предложения вариант", каза още тя. "За съжаление, мисля че ще живеем в една атмосфера на повече конфликти и противоречия в обществото, отколкото на съгласия", прогнозира социологът.

"Фактът е, че управляващото мнозинство не действа в една посока, и въпреки че големите сътресения, каквото е да речем ротацията на председателя на парламента, излъчен от БСП, не успя да предизвика криза, не мисля, че и следващите стъпки ще бъдат толкова драстични", каза още Румяна Бъчварова.

"Най-логично е всички да сме притеснени по отношение както на готовността на обществото да приеме промените, свързани с въвеждането на еврото, така и евентуалните трудности, които бихме имали във връзка с продажбата на "Лукойл“. Това са много съществени фактори, които могат да предизвикат обществено недоволство и да ни поставят в кризисна ситуация. Да се надяваме, че няма да има и други", допълни специалистът.