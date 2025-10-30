Новини
България »
Парното в София ще бъде пуснато до седмица

Парното в София ще бъде пуснато до седмица

30 Октомври, 2025 07:34 595 8

  • парно-
  • софия-
  • студ-
  • зима

В този период се очаква среднодневна температура от около 12 градуса и по-дълго застудяване

Парното в София ще бъде пуснато до седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парното в столицата ще бъде пуснато, по всяка вероятност, до една седмица. Това стана ясно от думите на директора на „Топлофикация София“ Петър Петров, който участва в заседанието на парламентарната комисия по енергетика, посочи "Нова телевизия".

„Предвиждаме около 5 - 7 ноември да пуснем топлоподаването“, поясни Петров и уточни, че в този период се очаква среднодневна температура от около 12 градуса и по-дълго застудяване.

По думите му дружеството има готовност да работи през зимните месеци.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    3 1 Отговор
    А в Долно Уйно кога ще пуснат парното?
    Щото и тамошните жители спонсорират софетата.

    Коментиран от #2

    07:38 30.10.2025

  • 2 Изкуствен интелект

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бай":

    В Долно Уйно няма да пускаме парното ! Да дойдат тука у Софето да земат една панела за 300000 евро и да се греят на спокойствие.

    07:41 30.10.2025

  • 3 един

    3 0 Отговор
    Струва ми се закъсняха с парното тая година,аз се отоплявам от близо месец!

    07:46 30.10.2025

  • 4 По СТАРАТА ФОРМУЛА?

    1 0 Отговор
    Прокарана в Закон за Киберпрестъпност???? ВАС отмени невярната формула за отдадена топлоенергия в СИ.
    Защо при сгради с хоризонтална инсталация, при която не минава нито една тръба на Топлофикация в жилищата се смята по формула и кубатура, външни стени и тераси. При сгради с Хоризонтална инсталация има централен топломер на вход на жилище, като топлоенергията се спира на входа на жилищата, и този топломер отчита цялата ползвана енергия в жилището, тераси, бани и др.. Тръбите при ХИ на стълбища са изключени. Остават 2 тръби на етаж, на които е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се слагат топломери на тръбите, тогава ще се изчисли реално отдадена енергия в ОЧ. обикновено 2 тръби на етаж, обикновено по 4 жилища са смешните 170 лв. на апартамент.. А не 600 лв. за 6 месеца.
    Защото на различните етажи тръбите са с различна дължина и цокъл, различна отдадена топлина. Лъжа е, че при жилища с ХИ, апартаменти топлят съседите си. Тръбите в жилищата са хоризонтални на подове апартаменти, никое жилище не топли таван и под на съседи. Формулата ощетява потребителите с ХИнсталация, тя не ОТЧИТА реално отдадена енергия в ОЧ.

    Коментиран от #6

    07:51 30.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Формула едно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "По СТАРАТА ФОРМУЛА?":

    Освен такса водомер, ще се плаща и такса топломер, електромер, тъпомер и сградна инсталация, щото теменужката обърка бюджета и няма кинти. Пригответе си евраци.

    08:25 30.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ПЕНСИОНЕР

    1 0 Отговор
    $УБ$ИДИРАН€ТО НА ПА(О)РНОТО НА $О ФИ ЯН ЦИ € €ДНО ОТ НАЙ-ГОЛ€МИТ€ ПР€ДИЗВИКАТ€Л$ТВА ПР€Д В$ЯКО "българ$ко" правит€л$тво!
    ДРУГИТ€ $А "инд€к$ацията" на п€н$иит€, помощит€ за бай м а н г . л,
    И РАЗБИРА $€ БЮДЖ€ТНАТА $Ф€РА, УВ€ЛИЧ€НИ€ НА ЗАПЛАТИТ€ , КОГА НА да$ кали цит€, КОГА НА ми ли цио н€ рит€ И вУ €нни т€ (ДА ГО Д . Х . Т МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ/КИ)!

    08:28 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове