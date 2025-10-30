Парното в София ще бъде пуснато до седмица

Парното в столицата ще бъде пуснато, по всяка вероятност, до една седмица. Това стана ясно от думите на директора на „Топлофикация София“ Петър Петров, който участва в заседанието на парламентарната комисия по енергетика, посочи "Нова телевизия".
„Предвиждаме около 5 - 7 ноември да пуснем топлоподаването“, поясни Петров и уточни, че в този период се очаква среднодневна температура от около 12 градуса и по-дълго застудяване.
По думите му дружеството има готовност да работи през зимните месеци.
1 бай Бай
Щото и тамошните жители спонсорират софетата.
Коментиран от #2
07:38 30.10.2025
2 Изкуствен интелект
До коментар #1 от "бай Бай":В Долно Уйно няма да пускаме парното ! Да дойдат тука у Софето да земат една панела за 300000 евро и да се греят на спокойствие.
07:41 30.10.2025
3 един
07:46 30.10.2025
4 По СТАРАТА ФОРМУЛА?
Защо при сгради с хоризонтална инсталация, при която не минава нито една тръба на Топлофикация в жилищата се смята по формула и кубатура, външни стени и тераси. При сгради с Хоризонтална инсталация има централен топломер на вход на жилище, като топлоенергията се спира на входа на жилищата, и този топломер отчита цялата ползвана енергия в жилището, тераси, бани и др.. Тръбите при ХИ на стълбища са изключени. Остават 2 тръби на етаж, на които е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се слагат топломери на тръбите, тогава ще се изчисли реално отдадена енергия в ОЧ. обикновено 2 тръби на етаж, обикновено по 4 жилища са смешните 170 лв. на апартамент.. А не 600 лв. за 6 месеца.
Защото на различните етажи тръбите са с различна дължина и цокъл, различна отдадена топлина. Лъжа е, че при жилища с ХИ, апартаменти топлят съседите си. Тръбите в жилищата са хоризонтални на подове апартаменти, никое жилище не топли таван и под на съседи. Формулата ощетява потребителите с ХИнсталация, тя не ОТЧИТА реално отдадена енергия в ОЧ.
Коментиран от #6
07:51 30.10.2025
6 Формула едно
До коментар #4 от "По СТАРАТА ФОРМУЛА?":Освен такса водомер, ще се плаща и такса топломер, електромер, тъпомер и сградна инсталация, щото теменужката обърка бюджета и няма кинти. Пригответе си евраци.
08:25 30.10.2025
8 ПЕНСИОНЕР
08:28 30.10.2025