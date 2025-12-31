Общо 20 души са подслонени от Коледа до днес в центровете за временно настаняване в София

Общо 20 души са подслонени от Коледа до днес в трите центъра за временно настаняване на Столичната община. Това съобщиха от пресцентъра на Общината за БТА във връзка с минусовите температури в столицата.
Гражданите могат да подават сигнали за хора в нужда и без дом през студеното време на спешния телефон 112, на Контактния център на Столичната община - 0700 17 310, на телефон 0889 301 054, който работи денонощно, също и на 02/803 59 25 – дирекция „Социални услуги". Мобилен екип на Столичната община веднага ще се отзове на сигнала и в случай, че нуждаещият се даде съгласие, ще бъде транспортиран до общинските центрове за настаняване.
От Столичната община напомнят, че в храма „Света Параскева" на ул. „Георги С. Раковски" 58 продължава до края на март 2026 г. кампанията за подкрепа на хората в нужда през зимните месеци. Всеки ден между 11:30 и 14:00 ч. в храма нуждаещите се ще получават сандвич, плод и топъл чай.
Националният институт по метеорология и хидрология съобщава, че и в новогодишната нощ ще бъде студено и ветровито, а на 1 януари в София температурите ще паднат до около минус 8°.
