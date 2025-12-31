Новини
Общо 20 души са подслонени от Коледа до днес в центровете за временно настаняване в София

Общо 20 души са подслонени от Коледа до днес в центровете за временно настаняване в София

31 Декември, 2025 16:22

В новогодишната нощ ще бъде студено и ветровито, а на 1 януари в София температурите ще паднат до около минус 8°

Общо 20 души са подслонени от Коледа до днес в центровете за временно настаняване в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 20 души са подслонени от Коледа до днес в трите центъра за временно настаняване на Столичната община. Това съобщиха от пресцентъра на Общината за БТА във връзка с минусовите температури в столицата.

Гражданите могат да подават сигнали за хора в нужда и без дом през студеното време на спешния телефон 112, на Контактния център на Столичната община - 0700 17 310, на телефон 0889 301 054, който работи денонощно, също и на 02/803 59 25 – дирекция „Социални услуги". Мобилен екип на Столичната община веднага ще се отзове на сигнала и в случай, че нуждаещият се даде съгласие, ще бъде транспортиран до общинските центрове за настаняване.

От Столичната община напомнят, че в храма „Света Параскева" на ул. „Георги С. Раковски" 58 продължава до края на март 2026 г. кампанията за подкрепа на хората в нужда през зимните месеци. Всеки ден между 11:30 и 14:00 ч. в храма нуждаещите се ще получават сандвич, плод и топъл чай.

Националният институт по метеорология и хидрология съобщава, че и в новогодишната нощ ще бъде студено и ветровито, а на 1 януари в София температурите ще паднат до около минус 8°.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 1 Отговор
    от 1ви рязко ще се увеличат до няколко милиона

    Коментиран от #2

    16:23 31.12.2025

  • 2 1488

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    а ти ще намалееш до купчинка пепел

    16:25 31.12.2025

  • 3 така, де

    6 3 Отговор
    "Кой не скача е червен"! На, ви "демокрация"! Яжте фуражните банани, глупаци!

    Коментиран от #6

    16:28 31.12.2025

  • 4 Факт

    7 0 Отговор
    Дано никой не остане навън!

    16:29 31.12.2025

  • 5 така е

    5 2 Отговор
    Пълнете джоба на банкянскатаМутра с евраци, глупаци!

    16:30 31.12.2025

  • 6 така де!

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "така, де":

    продэлжавай си ги пъаш

    16:31 31.12.2025

  • 7 Милчо

    3 4 Отговор
    От два милиона град,само толкова ли са изпадналите?Нали,уж,ровим по кофите за коричка хляб-бедният български "народ",стене в хомота на олигарсите....не вижда надежда от никъде.Горките пенсионери,с апартаменти от половин млн и торби с пари пред чейнджа,защото са гузни и ги е страх от банките.

    Коментиран от #8, #12

    16:33 31.12.2025

  • 8 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Милчо":

    В "чейнджа" не искат ли ЕГН?

    16:43 31.12.2025

  • 9 Отец Чапаев

    3 0 Отговор
    приели 20.......вероятно са хиляда и повече бездомници в София

    16:46 31.12.2025

  • 10 в клуба на клошарите

    1 0 Отговор
    це еуропа!

    16:54 31.12.2025

  • 11 Безпристрастен

    0 0 Отговор
    Зона Б-18.В изоставен автомобил, търсят подслон двама млади.Не са клошари.От съседи,и нашето семейство също,им помогнахме,кой с каквото може - пари,храна, дрехи.Младежа е сириец,а момичето е българче.Вероятно се укриват от родителите.Поне така мисля.Ако някой сириец го прочете,ако иска да им помогне,да ги приюти поне за празниците.Колата е черна- мерцедес, паркирана вътре,в карето ,на второ ниво.

    16:59 31.12.2025

  • 12 Ройтерс

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Милчо":

    Не се бъзикай със съдбата,
    щото господ е голям майтапчия!

    16:59 31.12.2025

  • 13 тиквата: така е при мен до март месеци

    1 0 Отговор
    нуждаещите се ще получават сандвич, плод и топъл чай

    а после където намерят да спят
    в клуба на богатите

    17:02 31.12.2025

