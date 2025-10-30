Заради Бюджет 2026: Синдикатите готвят протест

Дни преди първите бюджети на страната ни в евро да бъдат внесени в Народното събрание, те вече предизвикаха напрежение. Синдикатите обявиха протест пред Министерския съвет заради плановете минималната работна заплата догодина да стане 605 евро, вместо предварително заявените 620, припомни "Нова телевизия".

Недоволство има и заради по-високата вноска за пенсия. Според заложеното в социалните плащания тя ще нарасне с 2%.

В очакване на бюджет 2026: Опозицията - с остри критики към ясните параметри (ОБЗОР)

Предвидените параметри станаха повод и за остри критики от страна на опозицията в парламента. Част от формациите дори прогнозираха фалит на държавата, а управляващите категорично отхвърлиха обвиненията.

Очаква се коментарът и на Финансовото министерство за Бюджет 2026. От там по-рано дадоха заявка, че той ще бъде внесен в Народното събрание в срок – до петък.