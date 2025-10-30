Новини
България »
Заради Бюджет 2026: Синдикатите готвят протест

Заради Бюджет 2026: Синдикатите готвят протест

30 Октомври, 2025 07:17 1 136 9

  • бюджет 2026-
  • синдикати-
  • протест-
  • заплати

Част от партиите дори прогнозираха фалит на държавата, а управляващите категорично отхвърлиха обвиненията

Заради Бюджет 2026: Синдикатите готвят протест - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дни преди първите бюджети на страната ни в евро да бъдат внесени в Народното събрание, те вече предизвикаха напрежение. Синдикатите обявиха протест пред Министерския съвет заради плановете минималната работна заплата догодина да стане 605 евро, вместо предварително заявените 620, припомни "Нова телевизия".

Недоволство има и заради по-високата вноска за пенсия. Според заложеното в социалните плащания тя ще нарасне с 2%.

В очакване на бюджет 2026: Опозицията - с остри критики към ясните параметри (ОБЗОР)

Предвидените параметри станаха повод и за остри критики от страна на опозицията в парламента. Част от формациите дори прогнозираха фалит на държавата, а управляващите категорично отхвърлиха обвиненията.

Очаква се коментарът и на Финансовото министерство за Бюджет 2026. От там по-рано дадоха заявка, че той ще бъде внесен в Народното събрание в срок – до петък.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за полицаите 50 процента

    16 1 Отговор
    За полицаите имаха пари да вдигнат с по 3000 лева заплатите, а за минималната 30 лева им се видя много. И сме на първо място по нищоправещи полицаи в европа

    Коментиран от #4

    07:23 30.10.2025

  • 2 въпросче

    4 0 Отговор
    Колко ще бъде сготвен тоя про тест?

    07:23 30.10.2025

  • 3 хаберих

    1 0 Отговор
    Блондинка в ресторант: – Имате ли вода без калории? – Всичката е такава. – Е, тогава донесете ми най-малко калоричната!

    07:23 30.10.2025

  • 4 Фатмак

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "за полицаите 50 процента":

    6-8000 лв заплата ли е, добре че са бонусите и палките

    07:26 30.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сизифова

    2 0 Отговор
    Е, като излязат на протест, променя ли се нещо ?
    Аз ходя само на гейпарада, че е забавно.

    08:05 30.10.2025

  • 7 жиасе

    3 0 Отговор
    ДА се махат крадците от ГЕРБ, ДПС -Шишко, БСП кукери и ИТН боклуци. Да се махат. Лъжци. Оказа се че няма да забогатяваме в "клуба на богатите", а че ще ни ограбят още. Написали си пак да ограбят парите от обществени поръчки, а за българите да им платят кражбите. Тоя циганин от Банкя, ходи като мърша да го снимат и да се прави на голям фактор, а в съност е един разбиник и лъжлив и крадлив циганин. От 2009 г само се оглежда какво да ограби. Оставка некадърници и после на съд. Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжете нкрая истината идва.

    08:14 30.10.2025

  • 8 Решение

    4 0 Отговор
    Не трябва протест а метла !

    08:17 30.10.2025

  • 9 Цървул

    5 0 Отговор
    Тежко зависими , нищо няма да направят .

    08:17 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове