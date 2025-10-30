Новини
Първият бюджет в евро: От НОИ и НЗОК до заплатата на всеки българин

30 Октомври, 2025

За промени трябва да се готвят хората с по-високи доходи

Надзорните съвети на НОИ и НЗОК ще разгледат плансметките на двете институции за следващата година. Това ще са първите в историята ни бюджети в евро, припомня бТВ.

Вноската за фонд "Пенсии" е заложено да се увеличи с 2 процентни пункта - така тя ще стане 21,8 на сто, за родените преди 1 януари 1960 година и 16,8 на сто за хората родени след 31 декември 1959 година. Пенсиите ще се увеличат от 1 юли с между 7 и 8 на сто.

В бюджета на общественото осигуряване е записана сума от 605 евро за минималната работна заплата.

За промени трябва да се готвят хората с по-високи доходи. Ако бъде одобрен проектът, те вече ще се осигуряват върху 2352 евро или близо 4600 лева - тоест, прагът се вдига с над 450 лева спрямо сега.

Без промяна обаче в парите за майчинство през втората година - те остават 780 лева или 399 евро.

Плансметката на НЗОК все още не е публично оповестена, но неофициално се знае, че няма да има вдигане на здравните осигуровки.

В бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., приет от Надзорния съвет днес, първи път са заложени минимални размери на месечните трудови възнаграждения на специализантите и медицинските сестри.

С Приложение към Закона е определен минималният размер на основно месечно трудово възнаграждение на лекар без специалност; лекар по дентална медицина без специалност; магистър-фармацевт без специалност; лице с висше немедицинско образование (магистър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите и без специалност; психолог (магистър).

От следващата година те трябва да получават най-малко 1860 евро месечно, което се равнява на 150% от минималната работна заплата за страната.

В същото Приложение е записан и минималният размер на основното месечно трудово възнаграждение на медицинска сестра; акушерка; лекарски асистент, фелдшер; медицински лаборант; рентгенов лаборант; рехабилитатор; инспектор по обществено здраве; помощник-фармацевт; зъботехник; масажист (с увредено зрение); лице с висше немедицинско образование (бакалавър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите със и без специалност/и; психолог (бакалавър); кинезитерапевт.

От 2026 г. всички те ще получават най-малко 1550 евро месечно или 125% от минималната работна заплата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 к0к0рч0 🌈🍌

    12 2 Отговор
    399 евро чисто заплата в "клуба на богатите" ???

    Коментиран от #3

    08:54 30.10.2025

  • 2 факуса

    3 1 Отговор
    те гледат ама кръчмарят ецб не го е одобрил

    08:55 30.10.2025

  • 3 центавос

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "к0к0рч0 🌈🍌":

    да ама на седмица,излиза,че ще работим по седмица в месеца и по три седмици трики трики

    08:59 30.10.2025

  • 4 Това Юро какво е?

    6 2 Отговор
    Без референдум ни набутаха в Юрошийта.
    Живея в България, не в Юрогария. Едни 25% са добре, останалите 75% са ощетени.
    Когато редица финансови експерти предупреждаваха, че след Юрошийта следва инфлация, дефицити, галопиращи цени, дългови спирали, повишаване на данъци, лобистите на Юрошийта ни убеждаваха, че нищо нямало да се повиши.
    Изходът: ОСТАВКА на БКП, ИТН, ДПС, ГЕРБ, ПП, СДС, ДБ.
    Промяна в Закон за Референдуми, запазване на Валутен Борд, Лев и Кеш.
    Мораториум до 2030 на теглене на заеми.
    Замразяване на преки и косвени данъци, като ток, вода, здравни, пенсионни, корпоративни, данък сгради и др.
    Замразяване и намаляване на всички такси, банкови и азминистративни.
    Спиране на инфлация, мерки за замразяване на всички цени.
    Замразяване на всички бюджетни заплати, заплати над 5 хиляди лева на бюджетници, да бъдат намалени с 50%, включително и на депутати. ВСС искали заплати от 24 000 лева, 2 милиарда лева за заплати от бюджета.
    Замразяване на всички заплати над 3000 лв. чисто.
    Средна заплата 2200-2500 лв.
    Минимална 1200 - 1700 лв. чисто.

    09:05 30.10.2025

  • 5 баоли

    3 2 Отговор
    Хотели с водопади, къщи в Барселона, милиони в чували, 500 милиона за ремонт на язовири, милиони и милиарди изчезнали от ремонт на ремонта. Всичко това го платиха българите на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и другарчетата му крадци. Сега тая мърша от Банкя, след като ограби България, "ни вкара в клуба на богатите", само че с 340 евро пенсия и 400 евро заплата??? За него и бандата му милиони и милиарди, а за българите дето платиха сметката мизерия. Не ги е срам. Още иска тоя боклук. Още иска. И не иска да е в затвора, и не иска да го разследват. Само да пълни чекмеджето с евро и злато. Слава на Господ Иисус Христос и проостите дето му се радваха и те ще са в мизерия. Кога ще изядат ритниците??? Кога ще ги изритат всички крадливи боклуци???

    09:11 30.10.2025

  • 6 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    2 2 Отговор
    РОТШИЛД ЗА ЕВРОТО!
    Под маската на демокрацията си създадохме наша валута! Най-лесно да превземем държава е, като им вземем парите! След това е лесно!
    Като премахнем националната валута, ние вече контролираме държавата!
    Еврото е тази наш инструмент на превземане на държавите!
    След това нацията обеднява! Най-лесно командваш бедна нация! Когато нацията е бедна, тя гледа да се нахрани! Няма време за борба срещу нас! За това еврото е нашия инструмент за Новия Световен Ред!

    Рокфелер на 11 март 2001 година!

    Коментиран от #9

    09:26 30.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    Дядо им още беше го казал :
    "Дайте ми да управлявам парите на една държава и не ме интересува кой управлява тази държава!"
    Ама нашите ПОЛИ/Т/УТКИ ни тикат в кошарата им❗

    09:30 30.10.2025

  • 10 Роки

    2 1 Отговор
    Какво стана с "КОРВЕНГЕНЦИЯТА" бе серсеми? Това ли ви е европейското изравняване? Нови данъци и такси върху полуизмрялото население, една трета от които избяга в чужбина!

    09:51 30.10.2025

  • 11 Перо

    1 0 Отговор
    Къде по света държавата ще пълни хазната на частните болници и те ще си определят заплати 30-100,000 лв. и пряко договаряне за доставка на лекарства. Защо частните болници се финансират от НЗОК! Държавата отпуска парите, а неработещата съдебна система си ги разпределя със заплати 24,000 лв. Всичко това е узаконена престъпност! На всичко отгоре и плосък данък!

    10:03 30.10.2025

  • 12 Перо

    2 0 Отговор
    На двама души от населението се пада един полицай с висока заплата, увеличаваща се всяка година! Държавната администрация, най-раздутата, на глава от населението в ЕС гълта бюджет от 1 млрд. лв. за заплати и бонуси!

    10:10 30.10.2025

