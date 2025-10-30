Първият бюджет в евро: От НОИ и НЗОК до заплатата на всеки българин

Надзорните съвети на НОИ и НЗОК ще разгледат плансметките на двете институции за следващата година. Това ще са първите в историята ни бюджети в евро, припомня бТВ.
Вноската за фонд "Пенсии" е заложено да се увеличи с 2 процентни пункта - така тя ще стане 21,8 на сто, за родените преди 1 януари 1960 година и 16,8 на сто за хората родени след 31 декември 1959 година. Пенсиите ще се увеличат от 1 юли с между 7 и 8 на сто.
В бюджета на общественото осигуряване е записана сума от 605 евро за минималната работна заплата.
За промени трябва да се готвят хората с по-високи доходи. Ако бъде одобрен проектът, те вече ще се осигуряват върху 2352 евро или близо 4600 лева - тоест, прагът се вдига с над 450 лева спрямо сега.
Без промяна обаче в парите за майчинство през втората година - те остават 780 лева или 399 евро.
Плансметката на НЗОК все още не е публично оповестена, но неофициално се знае, че няма да има вдигане на здравните осигуровки.
В бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., приет от Надзорния съвет днес, първи път са заложени минимални размери на месечните трудови възнаграждения на специализантите и медицинските сестри.
С Приложение към Закона е определен минималният размер на основно месечно трудово възнаграждение на лекар без специалност; лекар по дентална медицина без специалност; магистър-фармацевт без специалност; лице с висше немедицинско образование (магистър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите и без специалност; психолог (магистър).
От следващата година те трябва да получават най-малко 1860 евро месечно, което се равнява на 150% от минималната работна заплата за страната.
В същото Приложение е записан и минималният размер на основното месечно трудово възнаграждение на медицинска сестра; акушерка; лекарски асистент, фелдшер; медицински лаборант; рентгенов лаборант; рехабилитатор; инспектор по обществено здраве; помощник-фармацевт; зъботехник; масажист (с увредено зрение); лице с висше немедицинско образование (бакалавър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите със и без специалност/и; психолог (бакалавър); кинезитерапевт.
От 2026 г. всички те ще получават най-малко 1550 евро месечно или 125% от минималната работна заплата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 к0к0рч0 🌈🍌
Коментиран от #3
08:54 30.10.2025
2 факуса
08:55 30.10.2025
3 центавос
До коментар #1 от "к0к0рч0 🌈🍌":да ама на седмица,излиза,че ще работим по седмица в месеца и по три седмици трики трики
08:59 30.10.2025
4 Това Юро какво е?
Живея в България, не в Юрогария. Едни 25% са добре, останалите 75% са ощетени.
Когато редица финансови експерти предупреждаваха, че след Юрошийта следва инфлация, дефицити, галопиращи цени, дългови спирали, повишаване на данъци, лобистите на Юрошийта ни убеждаваха, че нищо нямало да се повиши.
Изходът: ОСТАВКА на БКП, ИТН, ДПС, ГЕРБ, ПП, СДС, ДБ.
Промяна в Закон за Референдуми, запазване на Валутен Борд, Лев и Кеш.
Мораториум до 2030 на теглене на заеми.
Замразяване на преки и косвени данъци, като ток, вода, здравни, пенсионни, корпоративни, данък сгради и др.
Замразяване и намаляване на всички такси, банкови и азминистративни.
Спиране на инфлация, мерки за замразяване на всички цени.
Замразяване на всички бюджетни заплати, заплати над 5 хиляди лева на бюджетници, да бъдат намалени с 50%, включително и на депутати. ВСС искали заплати от 24 000 лева, 2 милиарда лева за заплати от бюджета.
Замразяване на всички заплати над 3000 лв. чисто.
Средна заплата 2200-2500 лв.
Минимална 1200 - 1700 лв. чисто.
09:05 30.10.2025
5 баоли
09:11 30.10.2025
6 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
Под маската на демокрацията си създадохме наша валута! Най-лесно да превземем държава е, като им вземем парите! След това е лесно!
Като премахнем националната валута, ние вече контролираме държавата!
Еврото е тази наш инструмент на превземане на държавите!
След това нацията обеднява! Най-лесно командваш бедна нация! Когато нацията е бедна, тя гледа да се нахрани! Няма време за борба срещу нас! За това еврото е нашия инструмент за Новия Световен Ред!
Рокфелер на 11 март 2001 година!
Коментиран от #9
09:26 30.10.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":Дядо им още беше го казал :
"Дайте ми да управлявам парите на една държава и не ме интересува кой управлява тази държава!"
Ама нашите ПОЛИ/Т/УТКИ ни тикат в кошарата им❗
09:30 30.10.2025
10 Роки
09:51 30.10.2025
11 Перо
10:03 30.10.2025
12 Перо
10:10 30.10.2025