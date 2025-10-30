Новини
България »
Корнелия Нинова: Държавата се управлява от Пеевски, Борисов е притиснат и слуша, другите две мажоретки подскачат

Корнелия Нинова: Държавата се управлява от Пеевски, Борисов е притиснат и слуша, другите две мажоретки подскачат

30 Октомври, 2025 08:36, обновена 30 Октомври, 2025 08:50 1 836 42

  • корнелия нинова-
  • бюджет-
  • финанси-
  • политика-
  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • делян пеевски

А завладяването на държавата почнало от времето на Ахмед Доган

Корнелия Нинова: Държавата се управлява от Пеевски, Борисов е притиснат и слуша, другите две мажоретки подскачат - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавата се управлява от Пеевски, Борисов е притиснат и слуша, другите две мажоретки подскачат.

Така бившият лидер на БСП и бивш икономически министър Корнелия Нинова коментира бюджета и политическата ситуация в "Тази сутрин" на bTV.

Защо Пеевски управлява - според Нинова, защото без него не може да бъде приет бюджет и да бъде свалено правителството. След като ѝ беше припомнено, че същото важи и за БСП, и за ИТН - ако някоя от тези формации излезе, край - Нинова отговори: "За мъртвите или добро, или нищо". А за Пеевски: "Излиза сутрин, раздава задачите и тичат да ги изпълнят".

Как биват създавани зависимости - или правиш нещо, което не трябва да правиш, за да заемаш важен пост, или те изнудват с нещо в бизнеса ти или миналото. А завладяването на държавата почнало от времето на Ахмед Доган и кой "раздава порциите". След като ѝ беше напомнено, че и тя гласува в правителството "Орешарски" Делян Пеевски да застане начело на ДАНС, Нинова призна, но се оправда, че като председател на БСП винаги била в опозиция, във властта била само в правителството на Кирил Петков и тогава имало истинска борба със завладяната държава, затова и онова правителство било свалено. "Всички носим вина, но най-вече управляващите", обобщи тя за последните 10-15 години.

Корнелия Нинова каза и, че никога не била виждала проект за бюджет, от който да са недоволни и синдикати, и работодатели. И още - по нейно време била спазена границата от 3% дефицит от БВП.

"Гласувайте за хора, които доказано не са излъгали" - рецептата на Нинова как България да се оправи. "Обещах никога в скута на Пеевски и на Борисов", добави тя и посочи, че "Слави, ПП-ДБ-ета" били обещавали да изчегъртат Пеевски, но му седнали в скута.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 има и странно управление

    15 5 Отговор
    обещават . ще дават пари за много неща . после нищо . няма голяма последователност . сега америка си изтегля десантните войски . пак ще има клюки .

    08:39 30.10.2025

  • 2 Ха ха ха ха ха ха

    28 3 Отговор
    Само при фразата ,,българия се управлява...." и се заливам от смях 🤣🤣🤣🤣

    08:40 30.10.2025

  • 3 Фен

    17 21 Отговор
    Корни бая кинти е смъкнала от Трансимпекс, явно яко си плаща за рекламата си.

    Коментиран от #28

    08:42 30.10.2025

  • 4 Стига популизъм

    36 2 Отговор
    БСП били за еврозоната!
    Докато не замразите всички галопиращи цени, заради Юрошийта.
    Докато не замразите всички бюджетни заплати, а някои дори да намалите 50%.
    Какви са тези държавни заплати от 8000 до 70 хиляди лева на месец?
    Вие политиците в кое измерение живеете, ВСС искали 24 000 лева на месец, или 2 милиарда от бюджета.
    И 5000 лева чисто са им много, предвид Законодателство, обслужващо определени кръгове.
    Докато не замразите всички преки и косвени данъци, като данък сграда, пенсионни, здравни, вода, ток.
    Докато не наложите Мораториум за теглене заеми до 2030, нищо няма да се оправи.
    Територията е в реален фалит, заради безобразна Разходна част и дългови спирали.

    Коментиран от #29

    08:43 30.10.2025

  • 5 Крадлива и лъжлива

    20 23 Отговор
    Скрий се бе! Не те ли е срам!

    08:44 30.10.2025

  • 6 к0к0рч0 🌈🍌

    17 19 Отговор
    по жалко существо от туй на снимката просто нема
    що му давате трибуна всеки ден

    08:44 30.10.2025

  • 7 ВСЕКИ ГО ВИЖДА

    15 5 Отговор
    АБСОЛЮТНО ВЕРНО

    08:45 30.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пак

    17 9 Отговор
    е много права !!!

    08:49 30.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ветеран от протеста

    12 16 Отговор
    Излязоха факти от ДАНС че началото на 2016 г.си била на конгреса на партията на путин "Единна Русия" заедно с Гоце Първанов и там бившия генерал от КГБ Леонид Решетников е заповядал да се издигне за кандидат президент Радев. Гоце си приписваше че той е издигнал кандидатурата му и после Радев не му вдигане телефона. Добре че те махнаха и дойде про-европейско ръководство на БСП начело със Зафиров известен като наско натото и гуцанката за да са в управляващото про -атлантическо мнозинство в монента. Заради национален предател като Нинова външния министър на Украйна Дмитрий Кулеба стоя 3 часа във фоайето на парламента и както каза Борисов " заради Нинова"...Съд за национално предателство

    Коментиран от #25

    08:53 30.10.2025

  • 12 Като си пееш Пенке ле

    13 11 Отговор
    Като и покажете сутрин физиономията на другарката Злобеса, разваляне на всички доброто настроение и оптимизъм за деня!😂

    08:53 30.10.2025

  • 13 Трансимпекс Минералимпексов

    13 9 Отговор
    Корни , след като я "отбиха" от бозката на БСП малко преди да го приключи окончателно станала много "загрижена" за държавицата , бе ?! Как се тюхка и страда , че Баце не бил управлявал ами бил фигурант ???!!! Загрижила се "милата" за това , че хората гласували за лъжци ???!!! Ми , така е , бе Корни - щото имаше балъци които гласуваха ДОРИ за теб !!!

    Коментиран от #17

    08:57 30.10.2025

  • 14 Аква

    14 6 Отговор
    Доживях да чуя от медии и дежурни социолози , че Борисов е политически труп. ГЕРБ е с провалени политики и с пълна непоносимост от народа. Както и фразата: Печели винаги по- младият!

    08:59 30.10.2025

  • 15 Мафия ни управлява

    16 4 Отговор
    Права е ! Мафията овладя тотално държавата !
    До сега се прикриваха ,вече не се крият ! Даже поставят любовниците си на важни държавни постове ! Срам !

    Коментиран от #24

    09:02 30.10.2025

  • 16 Здрасти

    9 4 Отговор
    Този на снимката кой беше? Някой от Биг Брадър, или от Фермата?

    09:03 30.10.2025

  • 17 Шмайзер

    8 6 Отговор

    До коментар #13 от "Трансимпекс Минералимпексов":

    Корни е права в анализа за проваления борисов. Той даже не е фигурант, а само КВАРТИРАНТ. Можа да бъде изгонен всеки момент. Жал ми станалата!

    09:03 30.10.2025

  • 18 Дедо

    7 6 Отговор
    Корнела може и да е права, ама ако докопа власт и ще е пак същото. Оправия нема.

    Коментиран от #22

    09:04 30.10.2025

  • 19 Дурочок

    8 3 Отговор
    Всички смачкани от пеевски нещастници да се съберат в една партия " Стара генерация". Ето това ще се гледа!

    09:06 30.10.2025

  • 20 голям смях

    7 10 Отговор
    Бойко Борисов пенсионира значително количество български псевдополитици. И Корнелия ще пенсионира.

    Коментиран от #32

    09:07 30.10.2025

  • 21 Права е

    11 6 Отговор
    кака ви курни, но ги бърбори от яд , че е извън хранилката!

    09:07 30.10.2025

  • 22 Шмайзер

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Дедо":

    Нека! Корни поне ще вдигне още пенсиите. Трябва да има и щастливи хора. Въпреки всичко!

    09:08 30.10.2025

  • 23 ХАХАХА😂

    5 6 Отговор
    Крантата пак излязла.

    09:17 30.10.2025

  • 24 Моряка

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Мафия ни управлява":

    Колега,много късно се усети.Боко от десетилетие възнаграждава любовниците си с най важните държавни постове..От Парламента до Конст. съд.Очаквам дългокраката ТВ синоптичка³,която се хвалеше,че е любовница на Боко,да заеме важен държавен пост,най малко СЕМ,докато бебето и поотрасне.
    5927

    09:18 30.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кудкудяк

    3 4 Отговор
    Кокошката излезна от кокошарника и започна да кокоши.

    09:29 30.10.2025

  • 27 Баш психиатър

    6 4 Отговор
    Милеещата за България,изпрати синът си отвъд океана.

    Коментиран от #37

    09:30 30.10.2025

  • 28 Азззз

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Техноимпекс

    09:31 30.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 всъщност

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "голям смях":

    Той вече я пенсионира. Но тя още си мечтае да се върне в парламата.

    09:36 30.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ниночка се подслони под

    3 4 Отговор
    юмручето на Радев, заедно с мошениците пт ППДБ, с които беше дружка в далаверите чрез посредници на оръжие, ток и газ! Нагуши се и иска още.

    Секнаха ги, изхвърлиха ги от далаверите и сега реват дружно!

    Ниночка , Кики, Кокорчо, Денкуф, Леночка и сие пеят абсолютно една и съща песен!
    Чуеш ли единия, все едно си чул всички други!

    Сегашните управляващи не са кой знае какви цветя за мирисане, но в сравнение с бандата на Радню са направо юноши бледи!

    09:41 30.10.2025

  • 36 чикчирик

    3 1 Отговор
    Конгломерата се управлява от Амбасадата, другите образуват фасада.

    09:49 30.10.2025

  • 37 чикчирик

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Баш психиатър":

    Човещинка, ръцете не помнят говоренето.

    09:51 30.10.2025

  • 38 Ана Тема

    4 1 Отговор
    Душевно и морално нечистоплътно излъчване има Корни - Техноимпексовата кралица.

    10:03 30.10.2025

  • 39 Моряка

    3 1 Отговор
    Има ли друга държава,в която обикновен член на В...С....С да получава двойно повече от Преидента?Ех,за....д... ници,за....д....ници
    ,все някога ов....це..те ще престанат да ходят за гъби по време на избори и ще ви изметат .

    Коментиран от #42

    10:04 30.10.2025

  • 40 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 1 Отговор
    АКО ДЪРЖАВАТА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ОЛИГОФРЕНИ, ЗНАЕЩИ САМО ДА ОБИЖДАТ И ДА ВДИГАТ СКАНДАЛИ ......ТОВА НЕ Е ДЪНОТО АМИ ПОД НЕГО.
    ДЕБЕЛИТЕ , П! Р! О!С! Т! И ПРОТИВНИ СЪЩЕСТВА СА
    СРАМ И ПОЗОР ЗА ДЪРЖАВАТА !

    10:04 30.10.2025

  • 41 Рамбо

    3 1 Отговор
    Интересно е тая будала кой и дърпа конците, дали не е Решетников или направо КГБ. при не я поговорката на пънала се Краднелия и родила Боташ е в пълна сила.

    10:11 30.10.2025

  • 42 Рамбо

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Моряка":

    Другаря Боташ не е ПреЦидент а е мур-зил-ски Резидент.

    10:13 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове