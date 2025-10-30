Корнелия Нинова: Държавата се управлява от Пеевски, Борисов е притиснат и слуша, другите две мажоретки подскачат

Държавата се управлява от Пеевски, Борисов е притиснат и слуша, другите две мажоретки подскачат.
Така бившият лидер на БСП и бивш икономически министър Корнелия Нинова коментира бюджета и политическата ситуация в "Тази сутрин" на bTV.
Защо Пеевски управлява - според Нинова, защото без него не може да бъде приет бюджет и да бъде свалено правителството. След като ѝ беше припомнено, че същото важи и за БСП, и за ИТН - ако някоя от тези формации излезе, край - Нинова отговори: "За мъртвите или добро, или нищо". А за Пеевски: "Излиза сутрин, раздава задачите и тичат да ги изпълнят".
Как биват създавани зависимости - или правиш нещо, което не трябва да правиш, за да заемаш важен пост, или те изнудват с нещо в бизнеса ти или миналото. А завладяването на държавата почнало от времето на Ахмед Доган и кой "раздава порциите". След като ѝ беше напомнено, че и тя гласува в правителството "Орешарски" Делян Пеевски да застане начело на ДАНС, Нинова призна, но се оправда, че като председател на БСП винаги била в опозиция, във властта била само в правителството на Кирил Петков и тогава имало истинска борба със завладяната държава, затова и онова правителство било свалено. "Всички носим вина, но най-вече управляващите", обобщи тя за последните 10-15 години.
Корнелия Нинова каза и, че никога не била виждала проект за бюджет, от който да са недоволни и синдикати, и работодатели. И още - по нейно време била спазена границата от 3% дефицит от БВП.
"Гласувайте за хора, които доказано не са излъгали" - рецептата на Нинова как България да се оправи. "Обещах никога в скута на Пеевски и на Борисов", добави тя и посочи, че "Слави, ПП-ДБ-ета" били обещавали да изчегъртат Пеевски, но му седнали в скута.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 има и странно управление
08:39 30.10.2025
2 Ха ха ха ха ха ха
08:40 30.10.2025
3 Фен
Коментиран от #28
08:42 30.10.2025
4 Стига популизъм
Докато не замразите всички галопиращи цени, заради Юрошийта.
Докато не замразите всички бюджетни заплати, а някои дори да намалите 50%.
Какви са тези държавни заплати от 8000 до 70 хиляди лева на месец?
Вие политиците в кое измерение живеете, ВСС искали 24 000 лева на месец, или 2 милиарда от бюджета.
И 5000 лева чисто са им много, предвид Законодателство, обслужващо определени кръгове.
Докато не замразите всички преки и косвени данъци, като данък сграда, пенсионни, здравни, вода, ток.
Докато не наложите Мораториум за теглене заеми до 2030, нищо няма да се оправи.
Територията е в реален фалит, заради безобразна Разходна част и дългови спирали.
Коментиран от #29
08:43 30.10.2025
5 Крадлива и лъжлива
08:44 30.10.2025
6 к0к0рч0 🌈🍌
що му давате трибуна всеки ден
08:44 30.10.2025
7 ВСЕКИ ГО ВИЖДА
08:45 30.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пак
08:49 30.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ветеран от протеста
Коментиран от #25
08:53 30.10.2025
12 Като си пееш Пенке ле
08:53 30.10.2025
13 Трансимпекс Минералимпексов
Коментиран от #17
08:57 30.10.2025
14 Аква
08:59 30.10.2025
15 Мафия ни управлява
До сега се прикриваха ,вече не се крият ! Даже поставят любовниците си на важни държавни постове ! Срам !
Коментиран от #24
09:02 30.10.2025
16 Здрасти
09:03 30.10.2025
17 Шмайзер
До коментар #13 от "Трансимпекс Минералимпексов":Корни е права в анализа за проваления борисов. Той даже не е фигурант, а само КВАРТИРАНТ. Можа да бъде изгонен всеки момент. Жал ми станалата!
09:03 30.10.2025
18 Дедо
Коментиран от #22
09:04 30.10.2025
19 Дурочок
09:06 30.10.2025
20 голям смях
Коментиран от #32
09:07 30.10.2025
21 Права е
09:07 30.10.2025
22 Шмайзер
До коментар #18 от "Дедо":Нека! Корни поне ще вдигне още пенсиите. Трябва да има и щастливи хора. Въпреки всичко!
09:08 30.10.2025
23 ХАХАХА😂
09:17 30.10.2025
24 Моряка
До коментар #15 от "Мафия ни управлява":Колега,много късно се усети.Боко от десетилетие възнаграждава любовниците си с най важните държавни постове..От Парламента до Конст. съд.Очаквам дългокраката ТВ синоптичка³,която се хвалеше,че е любовница на Боко,да заеме важен държавен пост,най малко СЕМ,докато бебето и поотрасне.
5927
09:18 30.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Кудкудяк
09:29 30.10.2025
27 Баш психиатър
Коментиран от #37
09:30 30.10.2025
28 Азззз
До коментар #3 от "Фен":Техноимпекс
09:31 30.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 всъщност
До коментар #20 от "голям смях":Той вече я пенсионира. Но тя още си мечтае да се върне в парламата.
09:36 30.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ниночка се подслони под
Секнаха ги, изхвърлиха ги от далаверите и сега реват дружно!
Ниночка , Кики, Кокорчо, Денкуф, Леночка и сие пеят абсолютно една и съща песен!
Чуеш ли единия, все едно си чул всички други!
Сегашните управляващи не са кой знае какви цветя за мирисане, но в сравнение с бандата на Радню са направо юноши бледи!
09:41 30.10.2025
36 чикчирик
09:49 30.10.2025
37 чикчирик
До коментар #27 от "Баш психиатър":Човещинка, ръцете не помнят говоренето.
09:51 30.10.2025
38 Ана Тема
10:03 30.10.2025
39 Моряка
,все някога ов....це..те ще престанат да ходят за гъби по време на избори и ще ви изметат .
Коментиран от #42
10:04 30.10.2025
40 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДЕБЕЛИТЕ , П! Р! О!С! Т! И ПРОТИВНИ СЪЩЕСТВА СА
СРАМ И ПОЗОР ЗА ДЪРЖАВАТА !
10:04 30.10.2025
41 Рамбо
10:11 30.10.2025
42 Рамбо
До коментар #39 от "Моряка":Другаря Боташ не е ПреЦидент а е мур-зил-ски Резидент.
10:13 30.10.2025