Ивелин Михайлов: С Киселова по-бавно ставаха простотиите, отколкото с екзекуторката Рая Назарян

„Бойко Борисов финансира и организира локалите и младежите с агресивно поведение. Това с финансирането го видяхме с ФК „Спартак Варна“. Това обяви лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Във Варна специално, на изборите през 2023 г. в община Вълчидол се вижда как във всяка секция са разпределени хора от футболните агитки, предимно от „Спартак Варна“, организирани от Дидо Дънката и Николай Тошев Чирпанския. Виждаме модел, в който бащицата – дали Пеевски или Борисов, трябва да отпуска пари от държавата, за да си финансира собствени частни армии чрез футболните отбори. Локалите израстват там“, подчерта той.

Относно снимките, които лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски показа пред журналисти, Михайлов заяви: „В България престъпният свят обслужва управляващите. Снимките явно са стари и са говорили с всички тези структури. Не на миналите избори, вероятно са от изборите на ПП. Мухарем е тежък престъпник, но е с хора, които са 100% от ГЕРБ и ДПС.“

Той съобщи за „огромно престъпление“: „Има организация на всички парламенти в света, но ние не присъстваме в тази база данни. Не всяка институция ще влезе в българския парламент да провери. Това показва, че правителството и управляващите партии правят така, че опозицията да не се чуе никъде. На този интерпарламентарен конгрес турската опозиция повдигна въпроса за своите задържани кметове и имаше реакция; за българските не се повдигна. Защо е това – не знам.“

„Да, България“ е влязла в партия „Мафия“. Това го видяхме с гласуването, закона за медиците, подкрепата за Рая Назарян и днес цирка, който наблюдавахме в НС. Първо, Борисов ако стои една минута вътре, се изпотява, а днес чака 15 минути да дойде моментът на Иво Мирчев и да подпише, че иска да махне шефа на КОНПИ. Ние искаме всичките да се махнат. Когато имаме триглава ламя, ако отрежем една от тях, излиза друга. Трябва и трите да отрежем. Трябва да се махне партия мафия. Дали ще се махне Антон Славчев, вътрешният министър или друг, е без значение – ще дойде друг. За Рая Назарян и Наталия Киселова казвахме едно и също – с Киселова, дори да е недодялана, по-бавно ставаха простотиите, отколкото сега с екзекуторката Рая Назарян“, каза още Михайлов.