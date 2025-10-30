Карлос Контрера: Край на безплатното паркиране на електрически автомобили в синя и зелена зони

Край на безплатното паркиране на електрически автомобили в синя и зелена зони! Предложение в тази посока съм внесъл към доклада на кмета Васил Терзиев за промени в Наредбата за организация на движението.
Предложението ми е физическите лица, притежаващи електрически автомобили или ползващи ги на лизинг, да заплащат ежегоден годишен стикер, който да им позволява преференциално паркиране в рамките на синя и зелени зона. Цената на стикера да бъде 600 евро.
Това съобщи във "Фейсбук" Карлос Контрера.
Електрическите автомобили на юридически лица ( в т.ч. спаркове и тем подобни) няма да ползват тази преференция и паркират по общите правила и общия ред. Разглеждам това предложение като първа стъпка да се отворят места за паркиране в зоните, които в момента се заемат от безплатно паркиращи електрически автомобили. Има случаи, когато това продължава с дни...
Ето и мотивите, които съм посочил:
Една от основните цели на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението е да облекчи трафика в зоните на централна градска част, като се постигне поетапно осигуряването на повече свободни паркоместа за кратковременно ползване. Режимът на абсолютно безплатно паркиране на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) е несъвместим с тази цел. Има цели улици, по които 50 и над 50 на 100 от обособените места за паркиране в зоните са заети от електрически автомобили. Ако режимът на безплатно паркиране на ИЕПС се запази като до сега – другите промени няма да дадат необходимия ефект – а именно освобождаване на паркоместа за кратковременно паркиране, т.е. осигуряване на свободни места за паркиране в оборота.
Има случаи, в които електрически автомобили са паркирани с дни и седмици в рамките на зоните за локално платено паркиране, което създава огромен проблем с липсата на места особено за живущите в съответните подзони. Затова и предложението е собствениците/ползвателите физически лица на ИЕПС да заплащат годишен електронен винетен стикер, който да им дава право на преференциално паркиране. Тези, които не притежават такъв, ще бъдат таксувани по общия ред.
С тази мярка се цели намаляване на паркирането в зоните за платено паркиране и ограничаване на безплатното паркиране. Наличието на широк кръг от субекти, които имат право на паркират безплатно в зоните за платено паркиране, на практика увеличава трафика към централна градска част, а не го намалява. Съответно се намалява и броят на разполагаемите паркоместа. Затова е необходимо това изключение – безплатно паркиране, да бъде ограничено по обхват. Само така може да се постигне целта за осигуряване на по-голям брой свободни паркоместа в зоните за почасово платено паркиране.
Към днешна дата само в Столична община има регистрирани над 20 000 електрически автомобила с тенденция да се увеличават. Към момента от безплатно паркиране се възпозлват и юридическите лица (ЮЛ), собственици или ползватели на ИЕПС. На практика общината субсидира тяхната търговска дейност, давайки им и предимство спрямо останалите ЮЛ, които не притежават ИЕПС. В същото време гражданите, живущи в зоните за локално платено паркиране, заплащат винетен стикер, а ИЕПС не заплащат нищо. В чл. 72 от Наредбата изрично е уредено, че право на преференциално паркиране по домуване имат само физически лица. Няма никаква логика режимът за преференциално паркиране на ИЕПС да е по-широк, включвайки и ЮЛ, а в не малко случаи и превозни средства, които дори не са регистрирани на територията на Столична община и за които не се плаща местен данък в общината.
Практиката на редица български общини е за ИЕПС да се издават стикери за паркиране срещу определена цена. Запазването на безплатния им режим на паркиране само ще задълбочи проблема с липсата на паркоместа в синя и зелена зони. Предлагам да се въведе цена за годишен винетен стикер в размер на 600 евро на ИЕПС, важащ за „Синя“ и „Зелена“ зони за ИЕПС на физически лица. По този начин ще се избегне и паразитният трафик от част от ИЕПС, които рядко преминават и паркират в централна градска част, но безплатното паркиране ги стимулира да навлизат в нея и да паркират без ограничение във времето.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Илон Мъск
12:58 30.10.2025
3 честен ционист
12:58 30.10.2025
4 Баш Батка
Коментиран от #11
12:59 30.10.2025
5 Правилно
12:59 30.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Петиция
13:02 30.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:02 30.10.2025
9 АГАТ а Кристи
Те вече са фифти фифти с тези с ДВГ
13:03 30.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Баш Батка":Йдеята беше да се набълбукат шофьорите с електрички❗
13:04 30.10.2025
12 Миризлив пор
Коментиран от #13
13:08 30.10.2025
13 нерез
До коментар #12 от "Миризлив пор":КАТО МИНЕ ТРАМВАЙ ИМАШ ЧУВСТВО, ЧЕ ИМА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ......
СОФИЙСКА ОБЩИНА ЗНАЕ САМО ДА ЛАПА И ДА СИ РАЗДАВАТ БОНУСИ.....
АКО ИМ ПРЕМАХНЕМ ПЛАТЕНИТЕ ЗОНИ И СЕ САМОУПРАВЛЯВАМЕ ПРИ ПАРКИРАНЕ ЩЕ ИМА ПО-МНОГО СВОБОДНИ МЕСТА.....
Коментиран от #14
13:35 30.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "нерез":🤣🤣🤣
Припомни ми вица за оня в гардероба,
дето чакал да мине трамвая
🤣🤣🤣
13:42 30.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Но когато минавал трамвай, гардеробът скърцал.
Съпругата извикала отново майстора да оправи проблема.
Майсторът дошъл и наистина когато минавал трамвай гардеробът сърцал.
Влязъл вътре майсторът и зачакал да мине трамваят, за да разбере откъде скърца.
В това време се прибирал съпругът. Отворил гардероба и какво да види - майстора!
– Абе ти какво правиш тук? – попитал.
– Брат, ако ти кажа, че чакам трамвая, ще ми повярваш ли?
13:49 30.10.2025