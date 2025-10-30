Новини
Карлос Контрера: Край на безплатното паркиране на електрически автомобили в синя и зелена зони

30 Октомври, 2025 12:54

Цената на стикера да бъде 600 евро

Карлос Контрера: Край на безплатното паркиране на електрически автомобили в синя и зелена зони - 1
Снимка: Фейсбук
Карлос Контрера Карлос Контрера политик, ВМРО

Край на безплатното паркиране на електрически автомобили в синя и зелена зони! Предложение в тази посока съм внесъл към доклада на кмета Васил Терзиев за промени в Наредбата за организация на движението.

Предложението ми е физическите лица, притежаващи електрически автомобили или ползващи ги на лизинг, да заплащат ежегоден годишен стикер, който да им позволява преференциално паркиране в рамките на синя и зелени зона. Цената на стикера да бъде 600 евро.

Това съобщи във "Фейсбук" Карлос Контрера.

Електрическите автомобили на юридически лица ( в т.ч. спаркове и тем подобни) няма да ползват тази преференция и паркират по общите правила и общия ред. Разглеждам това предложение като първа стъпка да се отворят места за паркиране в зоните, които в момента се заемат от безплатно паркиращи електрически автомобили. Има случаи, когато това продължава с дни...

Ето и мотивите, които съм посочил:

Една от основните цели на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението е да облекчи трафика в зоните на централна градска част, като се постигне поетапно осигуряването на повече свободни паркоместа за кратковременно ползване. Режимът на абсолютно безплатно паркиране на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) е несъвместим с тази цел. Има цели улици, по които 50 и над 50 на 100 от обособените места за паркиране в зоните са заети от електрически автомобили. Ако режимът на безплатно паркиране на ИЕПС се запази като до сега – другите промени няма да дадат необходимия ефект – а именно освобождаване на паркоместа за кратковременно паркиране, т.е. осигуряване на свободни места за паркиране в оборота.

Има случаи, в които електрически автомобили са паркирани с дни и седмици в рамките на зоните за локално платено паркиране, което създава огромен проблем с липсата на места особено за живущите в съответните подзони. Затова и предложението е собствениците/ползвателите физически лица на ИЕПС да заплащат годишен електронен винетен стикер, който да им дава право на преференциално паркиране. Тези, които не притежават такъв, ще бъдат таксувани по общия ред.

С тази мярка се цели намаляване на паркирането в зоните за платено паркиране и ограничаване на безплатното паркиране. Наличието на широк кръг от субекти, които имат право на паркират безплатно в зоните за платено паркиране, на практика увеличава трафика към централна градска част, а не го намалява. Съответно се намалява и броят на разполагаемите паркоместа. Затова е необходимо това изключение – безплатно паркиране, да бъде ограничено по обхват. Само така може да се постигне целта за осигуряване на по-голям брой свободни паркоместа в зоните за почасово платено паркиране.

Към днешна дата само в Столична община има регистрирани над 20 000 електрически автомобила с тенденция да се увеличават. Към момента от безплатно паркиране се възпозлват и юридическите лица (ЮЛ), собственици или ползватели на ИЕПС. На практика общината субсидира тяхната търговска дейност, давайки им и предимство спрямо останалите ЮЛ, които не притежават ИЕПС. В същото време гражданите, живущи в зоните за локално платено паркиране, заплащат винетен стикер, а ИЕПС не заплащат нищо. В чл. 72 от Наредбата изрично е уредено, че право на преференциално паркиране по домуване имат само физически лица. Няма никаква логика режимът за преференциално паркиране на ИЕПС да е по-широк, включвайки и ЮЛ, а в не малко случаи и превозни средства, които дори не са регистрирани на територията на Столична община и за които не се плаща местен данък в общината.

Практиката на редица български общини е за ИЕПС да се издават стикери за паркиране срещу определена цена. Запазването на безплатния им режим на паркиране само ще задълбочи проблема с липсата на паркоместа в синя и зелена зони. Предлагам да се въведе цена за годишен винетен стикер в размер на 600 евро на ИЕПС, важащ за „Синя“ и „Зелена“ зони за ИЕПС на физически лица. По този начин ще се избегне и паразитният трафик от част от ИЕПС, които рядко преминават и паркират в централна градска част, но безплатното паркиране ги стимулира да навлизат в нея и да паркират без ограничение във времето.


  • 2 Илон Мъск

    17 0 Отговор
    Лошо за любителите на електрокари. Първо ги набълбукаха с обещания, после....

    12:58 30.10.2025

  • 3 честен ционист

    2 11 Отговор
    Карлос иска в центъра на София да паркират само пятёрки, както в Хавана.

    12:58 30.10.2025

  • 4 Баш Батка

    7 4 Отговор
    Идеята е за чист въздух - да не би частната фирма паркинги и гаражи нещо да не са доволни? Явно тиквеника иска да лапа.

    Коментиран от #11

    12:59 30.10.2025

  • 5 Правилно

    12 1 Отговор
    Какво е това делене на автомобили, и да поскъпне тая синя зона, аман от коли

    12:59 30.10.2025

  • 7 Петиция

    7 1 Отговор
    Свобода за невинния шофьор на камион блъснат от някаква Саяна.

    13:02 30.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 0 Отговор
    Сиренцето в капана свърши работа и го махнаха❗

    13:02 30.10.2025

  • 9 АГАТ а Кристи

    8 1 Отговор
    Правилно !
    Те вече са фифти фифти с тези с ДВГ

    13:03 30.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баш Батка":

    Йдеята беше да се набълбукат шофьорите с електрички❗

    13:04 30.10.2025

  • 12 Миризлив пор

    8 0 Отговор
    Да направят градския транспорт по удобен от ползването на автомобил! Тогава всеки би предпочел да ползва градски транспорт а колата на някой буферен паркинг.

    Коментиран от #13

    13:08 30.10.2025

  • 13 нерез

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Миризлив пор":

    КАТО МИНЕ ТРАМВАЙ ИМАШ ЧУВСТВО, ЧЕ ИМА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ......
    СОФИЙСКА ОБЩИНА ЗНАЕ САМО ДА ЛАПА И ДА СИ РАЗДАВАТ БОНУСИ.....
    АКО ИМ ПРЕМАХНЕМ ПЛАТЕНИТЕ ЗОНИ И СЕ САМОУПРАВЛЯВАМЕ ПРИ ПАРКИРАНЕ ЩЕ ИМА ПО-МНОГО СВОБОДНИ МЕСТА.....

    Коментиран от #14

    13:35 30.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "нерез":

    🤣🤣🤣
    Припомни ми вица за оня в гардероба,
    дето чакал да мине трамвая
    🤣🤣🤣

    13:42 30.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Семейство си купило нов гардероб. Дошъл майстор и го монтирал.
    Но когато минавал трамвай, гардеробът скърцал.
    Съпругата извикала отново майстора да оправи проблема.
    Майсторът дошъл и наистина когато минавал трамвай гардеробът сърцал.
    Влязъл вътре майсторът и зачакал да мине трамваят, за да разбере откъде скърца.
    В това време се прибирал съпругът. Отворил гардероба и какво да види - майстора!
    – Абе ти какво правиш тук? – попитал.

    – Брат, ако ти кажа, че чакам трамвая, ще ми повярваш ли?

    13:49 30.10.2025

