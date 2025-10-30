Съветът за съвместно управление предлага: 620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински

620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински - за това са се споразумели партньорите във властта по време на извънредно заседание на Съвета за съвместно управление. Предстои предложенията да бъдат разгледани на Тристранен съвет.
„Минималната работна заплата, която ще бъде предложена за разглеждане в НСТС, ще бъде 620 евро, т.е. 1213 лева, което отразява действащото законодателство в Кодекса на труда. Според него минималната работна заплата трябва да бъде 50% от средната”, заяви Деница Сачева.
„Майчинството за втората година пък ще бъде 460 евро или 900 лева, което е почти 15% увеличение спрямо сегашното. Ще бъде предложено жените, които се върнат на работа по време на втората година от майчинството, да получават 75% от обезщетението, вместо 50%, както е в момента”, каза още Сачева.
За общините са предвидени 980 милиона евро за капиталова и инвестиционна програма.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
16:47 30.10.2025
2 1488
от името на целия народ Ви благодарим
16:51 30.10.2025
3 Снимка
16:51 30.10.2025
4 Един
И за сметка на това увеличават и осигуровките, с което реално гепят всичко дадено!!!
А най-големия проблем е, че отново се раздават едни пари не според изработено и заслужено, а според това да се даде на трътляците!
Заплатите на държавните калинки се плащат от реално бачкащите в частния сектор, а пенсиите на тези, които не са внасяли нищо в системата вече са почти равни на тези, от които "държавата" Е КРАЛА!!!
Поредни популиски глупости, с които накрая ще катастрофираме яко!
16:52 30.10.2025
5 По високи майчинства
16:53 30.10.2025
6 Незнам
16:53 30.10.2025
7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДОБРЕ СИ БЯХА 605
СЕГА ДА СЕ ЧУДИ ЧОВЕК ЗА КАКВО ДА ГИ ХАРЧИ ТЕЗИ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 15 !!???
16:54 30.10.2025
8 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #10
16:54 30.10.2025
9 Факт !
16:57 30.10.2025
10 От село
До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":Карапелит , където циганите са към 600 , повече от българите .
16:57 30.10.2025
11 Те не са виновни !?…..
16:57 30.10.2025
12 Ето
Коментиран от #14
16:58 30.10.2025
13 Кума Алиса в страната на чудесата
17:01 30.10.2025
14 Първо
До коментар #12 от "Ето":се повърташе около Доаня като чевръста слугиня , да стане любимка на господаря , после се лепна за Карадъюто като гербова марка , ходеше подире му , отваряше му врати и т.н. и сега не се отделя от настоящия главен ! Търчи лъжи и мястото му отдавна не е в Парламента .
17:03 30.10.2025
15 Що ве, Аз Предлагам, самостоятелно
Е га Ти.😁❤️🇧🇬
17:06 30.10.2025
16 Въпрос
17:07 30.10.2025
17 На снимката
Време е за пълно преосноваване!
17:07 30.10.2025
18 Уса
17:11 30.10.2025
19 тикван чекмеджанов
искаме и ние и по-високи субсидии
за чекмеджарницата
17:14 30.10.2025
20 604
17:21 30.10.2025