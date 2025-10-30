Новини
България »
Съветът за съвместно управление предлага: 620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински

Съветът за съвместно управление предлага: 620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински

30 Октомври, 2025 16:44 724 20

  • съвет-
  • мрз-
  • бюджет

Предложенията ще бъдат разгледани на Тристранен съвет

Съветът за съвместно управление предлага: 620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински - за това са се споразумели партньорите във властта по време на извънредно заседание на Съвета за съвместно управление. Предстои предложенията да бъдат разгледани на Тристранен съвет.

„Минималната работна заплата, която ще бъде предложена за разглеждане в НСТС, ще бъде 620 евро, т.е. 1213 лева, което отразява действащото законодателство в Кодекса на труда. Според него минималната работна заплата трябва да бъде 50% от средната”, заяви Деница Сачева.

„Майчинството за втората година пък ще бъде 460 евро или 900 лева, което е почти 15% увеличение спрямо сегашното. Ще бъде предложено жените, които се върнат на работа по време на втората година от майчинството, да получават 75% от обезщетението, вместо 50%, както е в момента”, каза още Сачева.

За общините са предвидени 980 милиона евро за капиталова и инвестиционна програма.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    20 0 Отговор
    Окачването на тези от картинката по стълбовете би било добро начало на нещо хубаво!

    16:47 30.10.2025

  • 2 1488

    15 0 Отговор
    изключително щедри господари
    от името на целия народ Ви благодарим

    16:51 30.10.2025

  • 3 Снимка

    21 0 Отговор
    на позора !

    16:51 30.10.2025

  • 4 Един

    13 1 Отговор
    Да... увеличават заплатата, защото тя е основа на редица заплати в държавния сектор, включително депутатските

    И за сметка на това увеличават и осигуровките, с което реално гепят всичко дадено!!!

    А най-големия проблем е, че отново се раздават едни пари не според изработено и заслужено, а според това да се даде на трътляците!

    Заплатите на държавните калинки се плащат от реално бачкащите в частния сектор, а пенсиите на тези, които не са внасяли нищо в системата вече са почти равни на тези, от които "държавата" Е КРАЛА!!!

    Поредни популиски глупости, с които накрая ще катастрофираме яко!

    16:52 30.10.2025

  • 5 По високи майчинства

    10 0 Отговор
    По високи резултати за етническите лауреати.

    16:53 30.10.2025

  • 6 Незнам

    14 0 Отговор
    Как ще се живее със тези пари когато влезне еврото.То и 620 евро са нищо пари като махнеш удръжките ще останат 500 евро.Тези пари ги вземам точно за 4 работни дни в Германия.Много са зле нещата.

    16:53 30.10.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 0 Отговор
    АМА ЗАЩО ПРАВИТЕ ТАКИВА РАБОТИ БЕ!!???
    ДОБРЕ СИ БЯХА 605
    СЕГА ДА СЕ ЧУДИ ЧОВЕК ЗА КАКВО ДА ГИ ХАРЧИ ТЕЗИ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 15 !!???

    16:54 30.10.2025

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    12 1 Отговор
    Барманчето данчо Ментата, (прякора не е защото пие мента, а защото много лъже) е участвал в правенето на бюджета, бюджет за хората, онези хора, които opките доведоха на власт преди 80 години и още ни управляват.

    Коментиран от #10

    16:54 30.10.2025

  • 9 Факт !

    5 1 Отговор
    Barината на синия кит е широка между 2.4 и 2.8 метра като е дълбока 8 метра, това я прави втората най-голяма n..ка на света след Балабанката и Копейката

    16:57 30.10.2025

  • 10 От село

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Карапелит , където циганите са към 600 , повече от българите .

    16:57 30.10.2025

  • 11 Те не са виновни !?…..

    6 0 Отговор
    Сами сме си виновни 👋

    16:57 30.10.2025

  • 12 Ето

    8 0 Отговор
    Включи се хра-ту-н-ка от 35 год.в парламента данчо ментата човека на магнитския с-и-чуг

    Коментиран от #14

    16:58 30.10.2025

  • 13 Кума Алиса в страната на чудесата

    7 0 Отговор
    Трийсе хиляди деца предимно ромлянчета имат и те деца. Значи имаме такава индустрия за раждане на деца. Как е възможно. Управниците не ви ли е неудобно.

    17:01 30.10.2025

  • 14 Първо

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ето":

    се повърташе около Доаня като чевръста слугиня , да стане любимка на господаря , после се лепна за Карадъюто като гербова марка , ходеше подире му , отваряше му врати и т.н. и сега не се отделя от настоящия главен ! Търчи лъжи и мястото му отдавна не е в Парламента .

    17:03 30.10.2025

  • 15 Що ве, Аз Предлагам, самостоятелно

    1 0 Отговор
    1300 €Евро минимална Заплата.
    Е га Ти.😁❤️🇧🇬

    17:06 30.10.2025

  • 16 Въпрос

    2 0 Отговор
    Абе, политическият номад Данчо Ментата, крупието от Бургас, какво се пъчи сред управляващата престъпна шайка като циганин на сватба с откраднат костюм?! Така де, той и незаконната му етническа корпорация нали не участва в правителството?! Впрочем, дали българският народ знае, че Данчо Ментата, дето сега ближе з.....а на уродливото туловище Пеевски както преди 20 години лижеше на Иван Костов, е вече 36 години депутат?! Някой да е запомнил нищожеството Данчо Ментата с нещо полезно за хората, което да е свършил в Парламента за тези 36 гоадини?!

    17:07 30.10.2025

  • 17 На снимката

    2 0 Отговор
    Гешефтари, които определят възнаграждението на тези, които носят държавата с трудовите си гърбове.
    Време е за пълно преосноваване!

    17:07 30.10.2025

  • 18 Уса

    0 0 Отговор
    Нали затова надухте цените,за да бъде балансирано влизането на еврото...Сега вадите една секира и цепите на две при положение,че цените са в полза на еврото в магазините и не са разделени на две няма и да бъдат,ще продължават да растат,защото в БЪлгария бизнеса е фалшив и всеки иска да забогатее за 1 ден.Преди 23 години имах бизнес в България и беше същото.Бъркахте ми се в заплатите и искахте да вдигам цените,за да има за общинския рекет.С това 36 годишно управление България никога няма да стане западна държава.Дори и руския влак е заминал.Тръмп не иска да работи с тая срамна за БЪлгария коалиция от мрсни пдрс и...не го ли разбрахте

    17:11 30.10.2025

  • 19 тикван чекмеджанов

    1 0 Отговор
    да не забравите и нас
    искаме и ние и по-високи субсидии
    за чекмеджарницата

    17:14 30.10.2025

  • 20 604

    0 0 Отговор
    Тоъ гоувню у леву с жълтуту нъ устътъ кой гу парашутиръ там...не че другити съ компетентни освен за себе си?

    17:21 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове