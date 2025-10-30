Новини
България »
Всички градове »
Депутати от "Възраждане" внесоха жалба в Конституционния съд срещу промените в Закона за ДАНС

Депутати от "Възраждане" внесоха жалба в Конституционния съд срещу промените в Закона за ДАНС

30 Октомври, 2025 20:21 257 0

  • депутати-
  • възраждане-
  • конституционен съд-
  • жалба-
  • закон за данс

От "Възраждане" ще атакуват приетите днес процедурни правила за избор на председател на ДАНС, както и законите за държавните агенции "Разузнаване" и "Технически операции", които съдържат идентични промени.

Депутати от "Възраждане" внесоха жалба в Конституционния съд срещу промените в Закона за ДАНС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутати от "Възраждане" внесоха жалба в Конституционния съд срещу промените в Закона за ДАНС, с които се отнема правото на президента да назначава с указ ръководителя на службата, съобщават от БНР.

Миналата седмица ветото на държавния глава беше отхвърлено и парламентарното мнозинство прие повторно закона, който предвижда НС да избира председателя на ДАНС по предложение на правителството.

Под искането за обявяване на противоконституционност са се подписали 59 народни представители.

Депутатът Петър Петров обясни:

"Считаме, че този закон, който беше приет, е противоконституционен, противоречи на принципа на разделението на властите, на ролята на президентската институция като балансьор другите власти. Като благодарим на тримата подписали от "Продължаваме промяната" и общо 13 подписали от АПС и "Величие". Разбира се, цялата парламентарна група на "Величие" - 10 подписа. Заедно с това, както обявихме в момента, изготвяме още три искания до Конституционния съд. Отново ще ги търсим партиите, които се определят като опозиционни, ще ги потърсим за необходимите поне 48 подписа на народни представители".

От "Възраждане" ще атакуват приетите днес процедурни правила за избор на председател на ДАНС, както и законите за държавните агенции "Разузнаване" и "Технически операции", които съдържат идентични промени.

Днес мнозинството преодоля ветото на президента и върху тях.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол