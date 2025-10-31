Времето днес, прогноза за петък, 31 октомври: Цял ден слънчево в по-голямата част от страната

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°, на морския бряг - между 19° и 21°,предаде БНТ.

Преди обяд на места в равнините видимостта ще е намалена от мъгли, но в по-голямата част от страната през целия ден ще бъде слънчево.

За тези, които ще стават рано, минималните температури в последния ден от работната седмица в по-голямата част от страната ще бъдат ще бъдат между 1° и 7°, в София – около 2°, по Черноморието – от 7°до 10°.

По-ниски, около нулата ще бъдат за пореден ден в котловините, където ще има условия за слани.

И по Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с мъгли. Вятърът ще бъде слаб. Слабо ще бъде и вълнението на морето, а температурата на морската вода е от 16° до 18°.

Много добри условия за туризъм в планините - предимно слънчево, със слаб вятър.

Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 11° на Алеко до 18° на Пампорово, в Банско и Смолян - около 17.