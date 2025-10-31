Новини
Калоян Паргов: Законът за минималната заплата е спазен

Калоян Паргов: Законът за минималната заплата е спазен

31 Октомври, 2025 09:40

  • калоян паргов-
  • еврозона

Със синдикатите имаме единомислие както по бюджета, така и по предстоящата данъчно-осигурителна реформа, посочи зам.-председателят на БСП

Калоян Паргов: Законът за минималната заплата е спазен - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова

“Това, което искахме, е законът за минималната работна заплата да бъде спазен и това се случи. От 1 януари тя ще бъде 1213 лв., или 620 евро.” Това заяви заместник-председателят на Националния съвет на БСП Калоян Паргов в ефира на България ON AIR. Той допълни, че бюджетът за 2026 г. предвижда още вдигане на майчинството на 900 лв. през втората година, като майките, които се върнат на работа ще получават 75% от обезщетението, вместо досегашните 50%.

“Част от парите ще дойдат от увеличение на данъка за хазарта с 5%. Борбата със сивата икономика също е приоритет и едно от изискванията за влизане в Еврозоната. Неслучайно тази година беше приет закона за личния фалит, който се отлага години наред и го чакат близо 1 милион българи, притиснати от кредитори и ЧСИ-та”, посочи Паргов.

По неговите думи има единомислие между БСП и синдикатите както по бюджетните въпроси, така и по предстоящата данъчно-осигурителна реформа.“В публичното обсъждане, което ще започне от 1 януари, трябва да се включат социалните партньори и всички заинтересовани страни. Съгласен съм с бизнеса, че трябва да спрем изтичането на български капитали от страната, но това се случва и при сегашната данъчна система. Плоският данък свърши своя резултат и вече е нужна промяна. Международният валутен фонд и Световната банка го потвърдиха - явно са станали по-големи социалисти от нас”, коментира той.

По темата за ротацията на председателя на Народното събрание Калоян Паргов припомни, че с избора на Наталия Киселова се е развързала парламентарната криза и се е дала възможност да се състави правителство. “От април месец ГЕРБ постоянно поставят въпроса, че те са първа сила и че позициите на БСП във властта не съответстват на нашата парламентарна представеност. Добре, но тогава да преразгледаме политиките, заложени в споразумението за съвместно управление и всичко това, което искаме, да започне да се случва по-бързо”, каза още социалистът.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 450 Евро чисто

    10 0 Отговор
    Стига казвахте брутната минимална заплата. Чисто са 450 евро. Администрация полицаи и военни вземат всичко без удръжки, а от минималната заплата удържат 300 лева.

    09:52 31.10.2025

  • 2 я пак

    1 0 Отговор
    50% от средната кокко е?

    10:13 31.10.2025

  • 3 Някой

    0 0 Отговор
    Законът е глупав. Веднага да го сменят. Това е гарантирана инфлация. Само даване по него на по-голяма минимална работна заплата, променя стойността на средната и после отново същото. Това значи всеки път увеличаване и приближаване на минималната към средната. Освен това не трябва да се гледа средната математически, а на човека по средата в частният сектор. Ако взимат 100, 200,300, 400, 99000, то математически средното е 20000, но човека по средата взима 300.В държавният сектор трябва да направят средната заплата да е колкото на човека по средата в частният сектор. Тези дето им изкарват заплатите, да определят каква им е тя. После на вътрешни коефициенти разпределение, Няма значение дали 0.8 и 1.2 или 80 и 120 - само съотношение. Накрая сумата на всички заплати делено на броя хора да е равна на човека по средата в частният сектор. Отделно процентен лимит работещи в държавният сектор спрямо всички работещи.

    10:22 31.10.2025

