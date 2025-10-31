Калоян Паргов: Законът за минималната заплата е спазен

“Това, което искахме, е законът за минималната работна заплата да бъде спазен и това се случи. От 1 януари тя ще бъде 1213 лв., или 620 евро.” Това заяви заместник-председателят на Националния съвет на БСП Калоян Паргов в ефира на България ON AIR. Той допълни, че бюджетът за 2026 г. предвижда още вдигане на майчинството на 900 лв. през втората година, като майките, които се върнат на работа ще получават 75% от обезщетението, вместо досегашните 50%.

“Част от парите ще дойдат от увеличение на данъка за хазарта с 5%. Борбата със сивата икономика също е приоритет и едно от изискванията за влизане в Еврозоната. Неслучайно тази година беше приет закона за личния фалит, който се отлага години наред и го чакат близо 1 милион българи, притиснати от кредитори и ЧСИ-та”, посочи Паргов.

По неговите думи има единомислие между БСП и синдикатите както по бюджетните въпроси, така и по предстоящата данъчно-осигурителна реформа.“В публичното обсъждане, което ще започне от 1 януари, трябва да се включат социалните партньори и всички заинтересовани страни. Съгласен съм с бизнеса, че трябва да спрем изтичането на български капитали от страната, но това се случва и при сегашната данъчна система. Плоският данък свърши своя резултат и вече е нужна промяна. Международният валутен фонд и Световната банка го потвърдиха - явно са станали по-големи социалисти от нас”, коментира той.

По темата за ротацията на председателя на Народното събрание Калоян Паргов припомни, че с избора на Наталия Киселова се е развързала парламентарната криза и се е дала възможност да се състави правителство. “От април месец ГЕРБ постоянно поставят въпроса, че те са първа сила и че позициите на БСП във властта не съответстват на нашата парламентарна представеност. Добре, но тогава да преразгледаме политиките, заложени в споразумението за съвместно управление и всичко това, което искаме, да започне да се случва по-бързо”, каза още социалистът.