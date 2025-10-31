Ивелин Михайлов: С мен се свързаха хора, които казаха: "Или ставате част от кабинета и заменяте ИТН, или ще има арести"

Говорим за пародия на Народно събрание, на държава, на законодателна и съдебна система. Затова, да разискваме казус, че аз примерно съм искал някой да ме подпише – всеки документ трябва да удостовери, че този човек е припознал написаното. Подписът е удостоверение само ако някой излъже в твоите желания. Това заяви пред медиите в кулоарите на парламента лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, цитиран от novini.bg.
„Преди два дни в мол с мен се свързаха хора, които ми казаха: „Или ставате част от управлението и заменяте ИТН, или ще има скандали, арести“, съобщи той.
„Никой няма да подава оставка. След като подаде оставка цялото правителство и незаконно избраното НС, тогава ще подаде оставка Мария Илиева. За трети път, откакто сме влезли в НС, имаме ужасяваща атака срещу най-малката партия, която нищо не решава тук. При положение че целият народ вижда престъпленията, които се извършват ежедневно, да се насочат службите и парламентарните групи към една партия, която няма значение какво ще каже и направи, освен да разкрие някоя нередност, това е показателно накъде се е насочила държавата“, каза още лидерът на „Величие“.
1 Прокуратурата:
Коментиран от #20
10:40 31.10.2025
2 1488
10:41 31.10.2025
3 зареди бренекето
Коментиран от #11
10:42 31.10.2025
4 Софиянец
Коментиран от #12, #19
10:42 31.10.2025
5 Плд, ул Св Климент
Да не би да слъгваш, смелчага.
Коментиран от #10
10:42 31.10.2025
6 Инженер
10:42 31.10.2025
7 Георги
Коментиран от #24
10:42 31.10.2025
8 Ъхъъъъ
Скоро това правителство ще падне което не е много важно.
Лошото е,че ДПС тата вече са две и на следващите избори ще са първи.
10:43 31.10.2025
9 Българин
10:43 31.10.2025
10 Програмист
До коментар #5 от "Плд, ул Св Климент":Да не би да тролваш, троляга?
Коментиран от #40
10:43 31.10.2025
11 Българин
До коментар #3 от "зареди бренекето":Ти що не заредиш твоето
10:44 31.10.2025
12 смях в залата
До коментар #4 от "Софиянец":Той не е ли магия. Завлякъл ли е хора с пари. Крие ли се в събранието заради имунитета?
Коментиран от #15
10:44 31.10.2025
13 име
10:44 31.10.2025
14 Дали е така незнам
10:45 31.10.2025
15 Софиянец
До коментар #12 от "смях в залата":Бойко българоубиеца завлече хората, а не Ивелин
10:45 31.10.2025
16 Един не чул, друг не видял
10:45 31.10.2025
17 Инспектор
Коментиран от #29
10:45 31.10.2025
18 цаполе
10:46 31.10.2025
19 Ау, какъв срам
До коментар #4 от "Софиянец":А стига бе
10:46 31.10.2025
20 Юрист
До коментар #1 от "Прокуратурата:":И като им знаеш имената ще ги арестуваш ли кво 🤣🤣🤣
10:46 31.10.2025
21 Българин
Коментиран от #26
10:46 31.10.2025
22 АГАТ а Кристи
Вече му пари на дирНИКа, а атаката е най-добрата отбрана.
Съвсем законно и БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ СПЕКУЛАЦИИ това НИЩО скоро ще стане булка.
Кой каквото си е надробил
10:47 31.10.2025
23 Руски колхозник
Коментиран от #27
10:47 31.10.2025
24 цаедс
До коментар #7 от "Георги":Цункаи ГЕРБ и свинята а също и БСП и ИТН и докато ги целуваш ще разбереш.
Коментиран от #31
10:48 31.10.2025
25 Факт
"Вие сте селяндур, който е попаднал случайно в Народното събрание. Заблуждавате населението и ще измамите още повече хора. Съжалявам, че ви защитих и че съм искал влизането ви в парламента но вие сте една голяма измама. Депутатката ви Мария Илиева да напусне залата - тя е фалшифицирала с Бобчева документи, с които са станали народни представители", отсече Василев в типичния си хаплив стил.
"Депутатите ви са некадърници, 10 месеца не могат да напишат закон и да вземат отношение. Катинчарова чете от Chat gpt", каза още Василев. Според него Михайлов не е чел нито една книга в живота си. "И имате обидно малък словесен апарат, боравите с не повече от 500-600 думи", отбеляза Радостин Василев.
10:49 31.10.2025
26 Ивелин Михайлов
До коментар #21 от "Българин":Искаш да стана патерица на боко и пеевски?! Ми сори ама не съм 500 годишен наведен роб като тебе 😉
Коментиран от #38
10:49 31.10.2025
27 Програмист
До коментар #23 от "Руски колхозник":А ти добре ли си
10:49 31.10.2025
28 Оня с коня
Коментиран от #32
10:49 31.10.2025
29 Исторически парк
До коментар #17 от "Инспектор":Тролче с много доларки
10:51 31.10.2025
30 ТИГО
Коментиран от #33
10:51 31.10.2025
31 Георги
До коментар #24 от "цаедс":не го приемай лично. Не съм искал да обидя теб и предпочитанията ти.
10:52 31.10.2025
32 ьоилои
До коментар #28 от "Оня с коня":Що не си гледаш Коня, ами ни занимаваш със огромната си глупост??? Твоята лична трагедия не ни интересува. Гледаи си КОНя дето е по умен от теб, мИрси.
10:53 31.10.2025
33 Не ме кефи
До коментар #30 от "ТИГО":Но му вярвям. Малоумието е заразна болест.
Коментиран от #34
10:53 31.10.2025
34 ТИГО
До коментар #33 от "Не ме кефи":ДА прав си ,пий си хаповете и остави мисленето на другите !
10:55 31.10.2025
35 1234
10:55 31.10.2025
36 Хи.. Хи.. 🤭😄
10:57 31.10.2025
37 Арести ще има за всички престъпници
10:59 31.10.2025
38 Българин
До коментар #26 от "Ивелин Михайлов":Абе роби, рая, ама 500 години сме оцелели. А сега измамната демокрация ни унищожи до крак!
Коментиран от #41
11:00 31.10.2025
39 Дааа
11:00 31.10.2025
40 Плд, ул Св Климент
До коментар #10 от "Програмист":Познавах покойния Иван Михайлов, поч. 2001 (роднина на Ванче, шеф на 3-то РПУ, Плд през 1980-те, живееше на бул Москва, срещу хотел Ленинград, през 1990-те държеше магазинче за цигари във входа на блока).
Голям патриот, но той и родът му обичаха и още обичат да шикалкавят.
11:01 31.10.2025
41 Ъхъъ
До коментар #38 от "Българин":И аз затова се моля по три пъти на ден, да идва Ердоган да ни прибира та белким оцелеем.
11:02 31.10.2025