Ивелин Михайлов: С мен се свързаха хора, които казаха: "Или ставате част от кабинета и заменяте ИТН, или ще има арести"

Ивелин Михайлов: С мен се свързаха хора, които казаха: "Или ставате част от кабинета и заменяте ИТН, или ще има арести"

31 Октомври, 2025 10:37 1 136 41

„Никой няма да подава оставка. След като подаде оставка цялото правителство и незаконно избраното НС, тогава ще подаде оставка Мария Илиева. За трети път, откакто сме влезли в НС, имаме ужасяваща атака срещу най-малката партия, която нищо не решава тук", коментира още лидерът на "Величие"

Ивелин Михайлов: С мен се свързаха хора, които казаха: "Или ставате част от кабинета и заменяте ИТН, или ще има арести" - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Говорим за пародия на Народно събрание, на държава, на законодателна и съдебна система. Затова, да разискваме казус, че аз примерно съм искал някой да ме подпише – всеки документ трябва да удостовери, че този човек е припознал написаното. Подписът е удостоверение само ако някой излъже в твоите желания. Това заяви пред медиите в кулоарите на парламента лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, цитиран от novini.bg.

„Преди два дни в мол с мен се свързаха хора, които ми казаха: „Или ставате част от управлението и заменяте ИТН, или ще има скандали, арести“, съобщи той.

„Никой няма да подава оставка. След като подаде оставка цялото правителство и незаконно избраното НС, тогава ще подаде оставка Мария Илиева. За трети път, откакто сме влезли в НС, имаме ужасяваща атака срещу най-малката партия, която нищо не решава тук. При положение че целият народ вижда престъпленията, които се извършват ежедневно, да се насочат службите и парламентарните групи към една партия, която няма значение какво ще каже и направи, освен да разкрие някоя нередност, това е показателно накъде се е насочила държавата“, каза още лидерът на „Величие“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прокуратурата:

    21 3 Отговор
    Имена, Ивелине,имена. Стига с това, "едни хора"

    Коментиран от #20

    10:40 31.10.2025

  • 2 1488

    10 2 Отговор
    по принцип непознат като ми звъни питам кой е

    10:41 31.10.2025

  • 3 зареди бренекето

    4 3 Отговор
    това е начина

    Коментиран от #11

    10:42 31.10.2025

  • 4 Софиянец

    10 9 Отговор
    Ивелин Людмилов Михайлов е единственият, който не се продаде на мафията!

    Коментиран от #12, #19

    10:42 31.10.2025

  • 5 Плд, ул Св Климент

    6 5 Отговор
    Сериозно ли, Ванчо Михайлов?
    Да не би да слъгваш, смелчага.

    Коментиран от #10

    10:42 31.10.2025

  • 6 Инженер

    5 5 Отговор
    РУДИ ГЕЛА Е НОВОТО ОСТРИЕ НА ПЕЕВСКИ!

    10:42 31.10.2025

  • 7 Георги

    4 14 Отговор
    трудно ми е да преценя кой е по-противен, тоя или костадинов

    Коментиран от #24

    10:42 31.10.2025

  • 8 Ъхъъъъ

    13 1 Отговор
    Хорааааа!!!!!!!
    Скоро това правителство ще падне което не е много важно.
    Лошото е,че ДПС тата вече са две и на следващите избори ще са първи.

    10:43 31.10.2025

  • 9 Българин

    5 5 Отговор
    Ходих и мога да кажа, че Неофит Рилски е Швейцария на Балканите

    10:43 31.10.2025

  • 10 Програмист

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Плд, ул Св Климент":

    Да не би да тролваш, троляга?

    Коментиран от #40

    10:43 31.10.2025

  • 11 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "зареди бренекето":

    Ти що не заредиш твоето

    10:44 31.10.2025

  • 12 смях в залата

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    Той не е ли магия. Завлякъл ли е хора с пари. Крие ли се в събранието заради имунитета?

    Коментиран от #15

    10:44 31.10.2025

  • 13 име

    3 3 Отговор
    Мисля че за партията на този индивид Григор Здравков е подал сигнал че има много несъответствия в декларациите и служители от Сметната палата умишлено са си затворили очите. Не каза кой председател на партия, само каза, че напоследък най-редовно са го заплашвали с убийства. Квото и театро да разиграва Ивелинчо, не му е чиста работата. Полковника лапна едни пари и се покри като...., а Ивелинчо явно са го хванали за гушата и са го заставили да се прави на клоун.

    10:44 31.10.2025

  • 14 Дали е така незнам

    2 3 Отговор
    Но теб когато и да те закопчеят няма да е късно.

    10:45 31.10.2025

  • 15 Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "смях в залата":

    Бойко българоубиеца завлече хората, а не Ивелин

    10:45 31.10.2025

  • 16 Един не чул, друг не видял

    3 3 Отговор
    Баба Пена чула, че Вуна предполага,че Куна видяла,че Стамат преиграва, че Панайот разполага...

    10:45 31.10.2025

  • 17 Инспектор

    3 6 Отговор
    Селско мутре-шмекер с много копейки с които строи жилищен комплекс във Варна...

    Коментиран от #29

    10:45 31.10.2025

  • 18 цаполе

    5 6 Отговор
    Браво Ивелине от Величие. Много ми хареса как от трибуната им го каза че са мафия. Браво момче. Всеки българин вижда все по ясно кои се бори и действа в интерес на българите. А тези накупени лъжци от МЕЧ и напазарувания Плевенски циганин Радо, е политически труп. Вече е умрял само дето още не го е разбрал. Величие смело напред. Браво Ивелине. Слава на Господ Иисус Христос, от ГЕРБ и ИТН гледаха като пръднали

    10:46 31.10.2025

  • 19 Ау, какъв срам

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    А стига бе

    10:46 31.10.2025

  • 20 Юрист

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Прокуратурата:":

    И като им знаеш имената ще ги арестуваш ли кво 🤣🤣🤣

    10:46 31.10.2025

  • 21 Българин

    0 6 Отговор
    Съвсем ноирмално е, управляващата коалиция да си търси стабилна подкрепа. И ако има малко акъл, Ивелинчо ще застане в правителството. Така хем ще изпълни някои свои предизборни обещания, хем ще увеличи стабилитета в Държавата!

    Коментиран от #26

    10:46 31.10.2025

  • 22 АГАТ а Кристи

    2 3 Отговор
    Фараони, пирамиди, СЕКТА, - десетки завлечени и тоя на свобода...
    Вече му пари на дирНИКа, а атаката е най-добрата отбрана.
    Съвсем законно и БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ СПЕКУЛАЦИИ това НИЩО скоро ще стане булка.
    Кой каквото си е надробил

    10:47 31.10.2025

  • 23 Руски колхозник

    2 5 Отговор
    Ивелине,добре ли си,...братлееееее

    Коментиран от #27

    10:47 31.10.2025

  • 24 цаедс

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    Цункаи ГЕРБ и свинята а също и БСП и ИТН и докато ги целуваш ще разбереш.

    Коментиран от #31

    10:48 31.10.2025

  • 25 Факт

    2 3 Отговор
    Втори ден продължават словесните разпри между Радостин Василев от МЕЧ и Ивелин Михайлов от "Величие". След като вчера, 30 октомври,Радостин Василев от МЕЧ обяви, че в редиците на "Величие" има незаконно внедрен депутат (визирайки народния представител Мария Илиева, бел. ред.), днес Радостин Василев продължи с атаките по адрес на формацията на Михайлов в парламента.
    "Вие сте селяндур, който е попаднал случайно в Народното събрание. Заблуждавате населението и ще измамите още повече хора. Съжалявам, че ви защитих и че съм искал влизането ви в парламента но вие сте една голяма измама. Депутатката ви Мария Илиева да напусне залата - тя е фалшифицирала с Бобчева документи, с които са станали народни представители", отсече Василев в типичния си хаплив стил.
    "Депутатите ви са некадърници, 10 месеца не могат да напишат закон и да вземат отношение. Катинчарова чете от Chat gpt", каза още Василев. Според него Михайлов не е чел нито една книга в живота си. "И имате обидно малък словесен апарат, боравите с не повече от 500-600 думи", отбеляза Радостин Василев.

    10:49 31.10.2025

  • 26 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Искаш да стана патерица на боко и пеевски?! Ми сори ама не съм 500 годишен наведен роб като тебе 😉

    Коментиран от #38

    10:49 31.10.2025

  • 27 Програмист

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Руски колхозник":

    А ти добре ли си

    10:49 31.10.2025

  • 28 Оня с коня

    3 4 Отговор
    НС трябва незабавно да се събере и да гласува Дисциплинарно Уволнение на "Величие",т.е отстраняване от Парламента със Забрана за определен брой Години да се явяват на Избори.

    Коментиран от #32

    10:49 31.10.2025

  • 29 Исторически парк

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Инспектор":

    Тролче с много доларки

    10:51 31.10.2025

  • 30 ТИГО

    5 1 Отговор
    Този не ме кефи . НО държавата ШишБоколандия не ми навява добри мисли и му вярвам ! Утре някой от нас !Ако е така, а аз не се съмнявам щото инак БСП и ИТН нямаше да прислугват ако е така нещата отиват на лошо ! Не знам дали сте забелязали че "ПРАС ПРЕС" не се продава вече във Фантастико ! Че то е погълнато от Шиш , вадете си изводите.....

    Коментиран от #33

    10:51 31.10.2025

  • 31 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "цаедс":

    не го приемай лично. Не съм искал да обидя теб и предпочитанията ти.

    10:52 31.10.2025

  • 32 ьоилои

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Оня с коня":

    Що не си гледаш Коня, ами ни занимаваш със огромната си глупост??? Твоята лична трагедия не ни интересува. Гледаи си КОНя дето е по умен от теб, мИрси.

    10:53 31.10.2025

  • 33 Не ме кефи

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "ТИГО":

    Но му вярвям. Малоумието е заразна болест.

    Коментиран от #34

    10:53 31.10.2025

  • 34 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Не ме кефи":

    ДА прав си ,пий си хаповете и остави мисленето на другите !

    10:55 31.10.2025

  • 35 1234

    0 0 Отговор
    Коя Мария Илиева?

    10:55 31.10.2025

  • 36 Хи.. Хи.. 🤭😄

    1 2 Отговор
    Проруските мекерета , ГЕРБ-НН, Величие, Възраждане и мечовете се хванаха за гушите🤣, путинската санкциоустойчива икономика навлезе в криза и митрофанка явно е намалила плащанията 🤣

    10:57 31.10.2025

  • 37 Арести ще има за всички престъпници

    1 1 Отговор
    На канала на Емил Русанов всичко е обяснено подробно как ви мами тоя сектант.

    10:59 31.10.2025

  • 38 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ивелин Михайлов":

    Абе роби, рая, ама 500 години сме оцелели. А сега измамната демокрация ни унищожи до крак!

    Коментиран от #41

    11:00 31.10.2025

  • 39 Дааа

    0 1 Отговор
    Фигурант на заплата.

    11:00 31.10.2025

  • 40 Плд, ул Св Климент

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Програмист":

    Познавах покойния Иван Михайлов, поч. 2001 (роднина на Ванче, шеф на 3-то РПУ, Плд през 1980-те, живееше на бул Москва, срещу хотел Ленинград, през 1990-те държеше магазинче за цигари във входа на блока).
    Голям патриот, но той и родът му обичаха и още обичат да шикалкавят.

    11:01 31.10.2025

  • 41 Ъхъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    И аз затова се моля по три пъти на ден, да идва Ердоган да ни прибира та белким оцелеем.

    11:02 31.10.2025

