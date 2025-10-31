Ивелин Михайлов: С мен се свързаха хора, които казаха: "Или ставате част от кабинета и заменяте ИТН, или ще има арести"

Говорим за пародия на Народно събрание, на държава, на законодателна и съдебна система. Затова, да разискваме казус, че аз примерно съм искал някой да ме подпише – всеки документ трябва да удостовери, че този човек е припознал написаното. Подписът е удостоверение само ако някой излъже в твоите желания. Това заяви пред медиите в кулоарите на парламента лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, цитиран от novini.bg.

„Преди два дни в мол с мен се свързаха хора, които ми казаха: „Или ставате част от управлението и заменяте ИТН, или ще има скандали, арести“, съобщи той.

„Никой няма да подава оставка. След като подаде оставка цялото правителство и незаконно избраното НС, тогава ще подаде оставка Мария Илиева. За трети път, откакто сме влезли в НС, имаме ужасяваща атака срещу най-малката партия, която нищо не решава тук. При положение че целият народ вижда престъпленията, които се извършват ежедневно, да се насочат службите и парламентарните групи към една партия, която няма значение какво ще каже и направи, освен да разкрие някоя нередност, това е показателно накъде се е насочила държавата“, каза още лидерът на „Величие“.