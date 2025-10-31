Илияна Йотова: Бюджетът показва, че президентът беше прав да иска референдум за еврото

Сигналите, които получаваме, са повече от тревожни. Бюджетът и коментарите около него показват, че президентът беше прав, когато поиска да попита чрез референдум дали сме готови за въвеждането на еврото. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред Нова ТВ.
"Вчера Фискалният съвет призна, че цифрите са били манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади. Дефицитът ни е много по-сериозен от представения. Да си зададем въпроса кого лъжем? Всички последици се стоварват върху българите. Надявам се в следващите дни да чуем каква икономика ще има България, до момента има само счетоводни таблици", допълни Йотова.
По думите ѝ при стигане до решение за по-високи осигуровки трябва да има яснота къде ще отидат приходите от тях. "Има различни обяснения защо бюджетът се забави толкова, но всички очаквахме, че тъй като той е първият в евро, отдавна трябваше да бъде готов. Би следвало да бъде представен вече и да е подложен на широка обществена дискусия, която да не протече само в управляващата коалиция. Когато мнозинството не спазва законите, това е сигнал за тежка криза. Направена бе маневра за минималната работна заплата, това беше и театър, знаеха, че трябва да спазват закона, но предпочетоха да се покажат като великодушни. Очевидно хазната ни се нуждае от много средства, дупката е все по-голяма. България я чака дългова криза, ако се продължава в същия дух", коментира вицепрезидентът.
Йотова коментира и повторно приетия Закон за ДАР и ДАТО - председателите им ще се назначават и освобождават от НС. "Решение на президента е дали да сезира КС по тези теми. Не зная да има друга държава, която внася законопроект с име на един конкретен човек. Това е политическо решение с цел да се осигурят изборите догодина", смята вицепрезидентът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как
Коментиран от #19, #23
11:21 31.10.2025
2 То всичко
11:22 31.10.2025
3 Прав - крив
11:22 31.10.2025
4 койдазнай
11:25 31.10.2025
5 Да излиза Радев
Киселова я няма!
Къде пак се е сврял!
Защо ти ще говориш?!
Коментиран от #6
11:27 31.10.2025
6 име
До коментар #5 от "Да излиза Радев":Щото Йотова е следващия Президент на България. Радев, като един бъдещ премиер, е се е оттеглил назад, да не засенчва Йотова в кампанията и.
Коментиран от #25
11:29 31.10.2025
7 Президентът
Сега е момент да внесе отново искане на отлагане на приемане на еврото, което Киселова еднолично не внесе.
Коментиран от #34
11:30 31.10.2025
8 Пенчо
Коментиран от #13, #35
11:34 31.10.2025
9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
11:37 31.10.2025
10 Аууу
11:37 31.10.2025
11 Патка
Коментиран от #41
11:37 31.10.2025
12 Оня с коня
Коментиран от #30
11:40 31.10.2025
13 Няма
До коментар #8 от "Пенчо":Няма общо. Обаче така се всява страх и паника, което е в основата на омразата. А омразата е политиката на президенството.
Коментиран от #43
11:41 31.10.2025
14 Ти да видиш
11:42 31.10.2025
15 Антипутлерист
11:45 31.10.2025
16 от кака ви
дали не е за поклонците на тиквата или за Хелоуин днес
11:45 31.10.2025
17 Гецо
Коментиран от #24
11:57 31.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Извод
До коментар #1 от "Как":Следователно - в КГБ се тревожат за българите . За разлика от новите ни западни "партньори" , които ни чакат за да плащаме с тях борчовете им от трилиони .
11:59 31.10.2025
20 Чико от Порторико
12:07 31.10.2025
21 Тик-так
12:07 31.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 До ком 1
До коментар #1 от "Как":Я у лево,лъохман неграмотен! Вицепрезидентът ти говори ,какво ни очаква,в еврозоната, включително и теб, ти като развален грамофон ,зациклил на една фраза: Президента,та президента! Откъде изникнахте,такива надъхани л,мпени не знам.Не чуваш ли,как самият Дянков,шеф на фискалният съвет,го казва в прав текст,че данните в Конвергентен доклад са фалшифицирани.Може да е всякакъв,но той- пратеника на ЕЦБ който трябваше да съгласува приемането ни в Еврозоната,явно е стреснат от реалните показатели.Подсказва ни ,какво ще се случи,за да не бъде обвиняван и той,и ЕЦБ, която ще бъде принудена, да наложи сериозни ограничения,само след една година.Тя ще ни определи бюджета,което означава,че ще си висиш на нищожни доходи с години.ЕЦБ няма да ни налива милиарди,както при гърците.Ще ги " избива" през стягане на коланите.
12:08 31.10.2025
24 като питаш да ти кажа
До коментар #17 от "Гецо":Говори за техния бюджет, президентския. Няма да могат да усвояват бюджетни суми и комисионни в същите цифри.
12:13 31.10.2025
25 Е как пък ще стане
До коментар #6 от "име":Мис пиги може да стане президент ама на някоя московска губерния, патриарха кирил ще и съдейства😂😂😂 Трябва ни президент, който обича България и ще и служи вярно, а не подлога на външни сили!
12:13 31.10.2025
26 Аз съм веган
12:13 31.10.2025
27 Т.КОЛЕВ
12:15 31.10.2025
28 Браво Йотова, с техните камъни по...
И още:
"На лъжата краката са къси и не може нито бързо да бяга,
нито далече да стигне!"
Цифрите го говорят - лъжа са, факт!
И за всичко това е вина има един единствен човек!
ЦЯЛОТО СТРАДАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И БИЗНЕС
от началото на тази 2025 година за България
е по вина на само един единствен човек -
какво не е ясно, щот човека си го каза ясно и гръмко
пред медиите на 28 март 2025 г. в Народното събрание:
"Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че за него
влизането на България в еврозоната е основен приоритет!,
като подчерта, че партията му е готова да приеме
всякаква подкрепа за постигането на тази цел."
Ми това е - тормоз, стрес, измами, страдания
все заради икономически НЕ оправдано и безумно
вкарване на щастливото евро и заличаване на БГЛев
в България - от "личния приоритет" на лицето.
Все по-омразно и омерзително.
Затова браво Йотова - с техните камъни, по техните глави!
Провидението = самокомпрометирането вършее с пълна сила, фактите тук.
12:17 31.10.2025
29 Още от 2020
Невероятно груба Фалшификация на "критерии от Маастрихт" за дефицит, инфлация и ценова нестабилност.
ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ и СДС са главните виновници за бъдещият фалит на Територията.
Заедно с Президентът, който 2020 подкрепяше Юрошийта.
Да унищожиш резервната валута на ЕС, Български лЪв????
Национално Предателство и Финансов преврат, без Референдум.
12:17 31.10.2025
30 За коня
До коментар #12 от "Оня с коня":Много голям анализатор се извъди бе, коня! Да подаде оставка,при условие,че сглобката заедно с Пеевски,ще стискат властта до последно.Как го виждаш, " Да се яви на избори"? На какви избори,за селски кмет ли? Те затова са се вкопчили един в друг.Никога няма сами,да си съборят коалицията.Знаят,че ако се случи това,Радев наистина ще се появи на терена, като подаде оставка,а Йотова да заеме поста до Нова година.Но всички треперят от такъв сценарий.Народа ще усети,в какво тресавище са го вкарали с еврото.И ще ги помете до един- без изключение.На Радев партия дори не му трябва.Достатъчно е някое гражданско сдружение,да тръгне с него.Както се случи с царя.Ще получи огромен резултат, от раз.След това,на мнозина ще им падне тавана на главата.
12:18 31.10.2025
31 Слогана за Бюджетът
12:19 31.10.2025
32 Няма събуждане верно...
12:21 31.10.2025
33 Илияна Йотова
12:24 31.10.2025
34 То па
До коментар #7 от "Президентът":Рая ще го пусне сякаш?!?
12:24 31.10.2025
35 шопо с търнокопо
До коментар #8 от "Пенчо":Бюджета на страните от еврозоната се одобряват от централната европейска банка, така че много общо имаме.
ЕЦБ каза "вдигайте данъците", за да закърпите бюджета и ние сме длъжни да ги вдигнем , преди си правехме оглушки- сега вече не можем.
12:30 31.10.2025
36 я пак!
Кой бюджет и къде го показва? Такову жиотно като бюджет още нема, а вече се упражняват в плашене на хората от непознатото бъдеще. Всички се правят на пророци и екстрасенси, само и само да заблудят публиката за да не им търсят отговорност за неизпълнени обещания или задължения.
12:31 31.10.2025
37 гьотова
12:31 31.10.2025
38 Капанът на еврозоната
Къде беше триморският ни синергетик, "винаги в синергия с дневния ред на САЩ", когато имаше възможност да атакува пред КС решението на антинародното и престъпно НС на "сглобката", за нарушаване на Конституцията на Р. България, чрез отклоняване на задължително за НС насрочване на Референдум за отлагане на влизане в еврозоната, съгласно внесената подписка на "Възраждане", с над 600 000 подписа?
12:37 31.10.2025
39 Според Стоян Панчев
Колко удобно, няма да забравя истериите на Цонев от трибуната на НС, че щял да ни набута в Еврошийта.
Лична вина имат ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ и ПП, още от 2020 юли, когато реално унищожиха Валутен Борд, обезценявайки български лЪв, и започна инфлацията. На следващото утро след прием ERMI юлиI, част на цените в магазините скочиха с 30%.
12:43 31.10.2025
40 йотова
12:49 31.10.2025
41 Йотова
До коментар #11 от "Патка":Но си гепя кинти и си ходя по екскурзии!
12:50 31.10.2025
42 Гост
12:50 31.10.2025
43 Нямало общо само
До коментар #13 от "Няма":за неумеещите да мислят.
След 01.01.2026 г. БНБ ще работи на загуба и няма да внася парични вноски в държавния бюджет, докато до 31.12.2025 г. внася всяка година по 600 милиона лева в бюджета от лихви по задължителните 12% парични буфери на търговските банки, задължени да ги поддържат в БНБ, съгласно Закона за БНБ (наложен от МВФ с валутния борд).
След 01.01.2026г. задължителните буфери на търговските банки в БНБ падат от 12% на 1%, с което се отвързва огромна парична маса от 16 милиарда лева за допълнително раздуване на инфлацията, чрез лесни заеми, а БНБ се превръща в счетоводна канцелария.
А както е известно, когато има раздуване на инфлацията, реалната покупателна способност на заплатите и пенсиите намалява, т.е., възниква нуждата от тяхното осъвременяване чрез повишение и нова инфлация...
От къде ще дойдат бюджетните парит за компенсиране на заплати и пенсии, в резултат от допълнително раздуваната инфлация?
12:54 31.10.2025