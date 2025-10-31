Илияна Йотова: Бюджетът показва, че президентът беше прав да иска референдум за еврото

Сигналите, които получаваме, са повече от тревожни. Бюджетът и коментарите около него показват, че президентът беше прав, когато поиска да попита чрез референдум дали сме готови за въвеждането на еврото. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред Нова ТВ.

"Вчера Фискалният съвет призна, че цифрите са били манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади. Дефицитът ни е много по-сериозен от представения. Да си зададем въпроса кого лъжем? Всички последици се стоварват върху българите. Надявам се в следващите дни да чуем каква икономика ще има България, до момента има само счетоводни таблици", допълни Йотова.

По думите ѝ при стигане до решение за по-високи осигуровки трябва да има яснота къде ще отидат приходите от тях. "Има различни обяснения защо бюджетът се забави толкова, но всички очаквахме, че тъй като той е първият в евро, отдавна трябваше да бъде готов. Би следвало да бъде представен вече и да е подложен на широка обществена дискусия, която да не протече само в управляващата коалиция. Когато мнозинството не спазва законите, това е сигнал за тежка криза. Направена бе маневра за минималната работна заплата, това беше и театър, знаеха, че трябва да спазват закона, но предпочетоха да се покажат като великодушни. Очевидно хазната ни се нуждае от много средства, дупката е все по-голяма. България я чака дългова криза, ако се продължава в същия дух", коментира вицепрезидентът.

Йотова коментира и повторно приетия Закон за ДАР и ДАТО - председателите им ще се назначават и освобождават от НС. "Решение на президента е дали да сезира КС по тези теми. Не зная да има друга държава, която внася законопроект с име на един конкретен човек. Това е политическо решение с цел да се осигурят изборите догодина", смята вицепрезидентът.