Илияна Йотова: Бюджетът показва, че президентът беше прав да иска референдум за еврото

31 Октомври, 2025 11:17 1 354 43

Вчера Фискалният съвет призна, че цифрите са били манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади, добави вицепрезидентът

Илияна Йотова: Бюджетът показва, че президентът беше прав да иска референдум за еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигналите, които получаваме, са повече от тревожни. Бюджетът и коментарите около него показват, че президентът беше прав, когато поиска да попита чрез референдум дали сме готови за въвеждането на еврото. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред Нова ТВ.

"Вчера Фискалният съвет призна, че цифрите са били манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади. Дефицитът ни е много по-сериозен от представения. Да си зададем въпроса кого лъжем? Всички последици се стоварват върху българите. Надявам се в следващите дни да чуем каква икономика ще има България, до момента има само счетоводни таблици", допълни Йотова.

По думите ѝ при стигане до решение за по-високи осигуровки трябва да има яснота къде ще отидат приходите от тях. "Има различни обяснения защо бюджетът се забави толкова, но всички очаквахме, че тъй като той е първият в евро, отдавна трябваше да бъде готов. Би следвало да бъде представен вече и да е подложен на широка обществена дискусия, която да не протече само в управляващата коалиция. Когато мнозинството не спазва законите, това е сигнал за тежка криза. Направена бе маневра за минималната работна заплата, това беше и театър, знаеха, че трябва да спазват закона, но предпочетоха да се покажат като великодушни. Очевидно хазната ни се нуждае от много средства, дупката е все по-голяма. България я чака дългова криза, ако се продължава в същия дух", коментира вицепрезидентът.

Йотова коментира и повторно приетия Закон за ДАР и ДАТО - председателите им ще се назначават и освобождават от НС. "Решение на президента е дали да сезира КС по тези теми. Не зная да има друга държава, която внася законопроект с име на един конкретен човек. Това е политическо решение с цел да се осигурят изборите догодина", смята вицепрезидентът.


България
  • 1 Как

    20 39 Отговор
    Президента ни агент на КГБ.Не го и крие вече.

    Коментиран от #19, #23

    11:21 31.10.2025

  • 2 То всичко

    39 3 Отговор
    Е менте.. държава, парламент, правителство..политици...та един доклад ли ще е верен.

    11:22 31.10.2025

  • 3 Прав - крив

    34 2 Отговор
    Напълнихте си яко гушите , обиколихте света на народен гръб и нищо позитивно за България и за българските граждани ! Голи приказки !

    11:22 31.10.2025

  • 4 койдазнай

    39 12 Отговор
    Президента трябваше да иска референдум за еврото преди три години. Тогава обаче той каза, че такъв е ненужеин, невъзможен и незаконен. Като приемането на еврото стана необратимо, той пък стана борец срещу еврото!

    11:25 31.10.2025

  • 5 Да излиза Радев

    10 6 Отговор
    Да подава и отново в Парламента!
    Киселова я няма!
    Къде пак се е сврял!
    Защо ти ще говориш?!

    Коментиран от #6

    11:27 31.10.2025

  • 6 име

    7 14 Отговор

    До коментар #5 от "Да излиза Радев":

    Щото Йотова е следващия Президент на България. Радев, като един бъдещ премиер, е се е оттеглил назад, да не засенчва Йотова в кампанията и.

    Коментиран от #25

    11:29 31.10.2025

  • 7 Президентът

    11 4 Отговор
    Е прав- изпънат пред шефовете си от лондонсити.
    Сега е момент да внесе отново искане на отлагане на приемане на еврото, което Киселова еднолично не внесе.

    Коментиран от #34

    11:30 31.10.2025

  • 8 Пенчо

    22 3 Отговор
    И КАКВО ОБЩО ИМА ЕВРОТО И БЮДЖЕТА, НЕКА ОБЯСНИ ПРЕЗИДЕНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

    Коментиран от #13, #35

    11:34 31.10.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 4 Отговор
    И НИЕ ИСКАМЕ РЕФЕРЕНДУМ!

    11:37 31.10.2025

  • 10 Аууу

    13 4 Отговор
    Дви го таковам и крадливАта комуниска бунащина

    11:37 31.10.2025

  • 11 Патка

    22 5 Отговор
    Патка слънчасала. Седи, клати си краката и от време на време изтърсва по някоя глупост.

    Коментиран от #41

    11:37 31.10.2025

  • 12 Оня с коня

    14 4 Отговор
    Йотова отлично знае че Президента е Безгласна буква и нещата се решават в НС.И да обясни тя:Защо Радев вместо да стои "на топло" в Президентството не състави Партия с която да спечели Избори и да наложи Идеите си реално?Ама преди това трябва да подаде Оставка ли да се лиши от най-голямата заплата в БГ,от последващата върхова Пенсия,от предоставения Безвъзмездно обширен Офис на Пъпа на Сф,от доживотната безплатна Охрана и т.н./за многомилионни Далавери като "Боташ" пък да не говорим/...Така че Йотова първо трябва да каже готов ли е Радев да отърве Питомното и да гони Дивото и чак след това да си приказва нейните си Неща.

    Коментиран от #30

    11:40 31.10.2025

  • 13 Няма

    12 6 Отговор

    До коментар #8 от "Пенчо":

    Няма общо. Обаче така се всява страх и паника, което е в основата на омразата. А омразата е политиката на президенството.

    Коментиран от #43

    11:41 31.10.2025

  • 14 Ти да видиш

    12 5 Отговор
    Бюджетите са меко казано калпави, от годината, след която Мунчо вдигна юмрука. От тогава са ПП-та и Мунчови правителства. Така че.... влизането в Еврозоната ви дойде дюшеш, в опит да замажете некомпетентността и некадърността си?

    11:42 31.10.2025

  • 15 Антипутлерист

    13 1 Отговор
    Скрийсе, ма!

    11:45 31.10.2025

  • 16 от кака ви

    5 2 Отговор
    Нешка Робева: Честит празник, тиквопоклонци!

    дали не е за поклонците на тиквата или за Хелоуин днес

    11:45 31.10.2025

  • 17 Гецо

    11 1 Отговор
    И от бюджети взе да разбира говорителката на новини? И как го разбра сед като бюджетя още не е внесен в НС?

    Коментиран от #24

    11:57 31.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Извод

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Как":

    Следователно - в КГБ се тревожат за българите . За разлика от новите ни западни "партньори" , които ни чакат за да плащаме с тях борчовете им от трилиони .

    11:59 31.10.2025

  • 20 Чико от Порторико

    5 0 Отговор
    Е що бе, Боташ не искат да му плащат комисионните в евро ли?

    12:07 31.10.2025

  • 21 Тик-так

    2 0 Отговор
    Остават 62 дни до първи януари 2026 година. След това ставаме пълноправни европейци, с пълноправна евро инфлация и пълноправни европейски доходи. Тик-так, Тик-так

    12:07 31.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 До ком 1

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Как":

    Я у лево,лъохман неграмотен! Вицепрезидентът ти говори ,какво ни очаква,в еврозоната, включително и теб, ти като развален грамофон ,зациклил на една фраза: Президента,та президента! Откъде изникнахте,такива надъхани л,мпени не знам.Не чуваш ли,как самият Дянков,шеф на фискалният съвет,го казва в прав текст,че данните в Конвергентен доклад са фалшифицирани.Може да е всякакъв,но той- пратеника на ЕЦБ който трябваше да съгласува приемането ни в Еврозоната,явно е стреснат от реалните показатели.Подсказва ни ,какво ще се случи,за да не бъде обвиняван и той,и ЕЦБ, която ще бъде принудена, да наложи сериозни ограничения,само след една година.Тя ще ни определи бюджета,което означава,че ще си висиш на нищожни доходи с години.ЕЦБ няма да ни налива милиарди,както при гърците.Ще ги " избива" през стягане на коланите.

    12:08 31.10.2025

  • 24 като питаш да ти кажа

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гецо":

    Говори за техния бюджет, президентския. Няма да могат да усвояват бюджетни суми и комисионни в същите цифри.

    12:13 31.10.2025

  • 25 Е как пък ще стане

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Мис пиги може да стане президент ама на някоя московска губерния, патриарха кирил ще и съдейства😂😂😂 Трябва ни президент, който обича България и ще и служи вярно, а не подлога на външни сили!

    12:13 31.10.2025

  • 26 Аз съм веган

    2 0 Отговор
    Мунчо брадавицата нищо че е на колене, пак е по-висок от бункернато джудже.

    12:13 31.10.2025

  • 27 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    ДА АМА ТИЯ 18 МИЛИАРДА И НЕЩО ЗАЕМИ КОЙ ЩЕ ГИ ВРЪЩА И С ТИЯ ОТ БОТАШ ТУРЦИЯ 1 МИЛИОН НА ДЕН ИЛИ МЕСЕЦ КОЙ ЩЕ ГИ ПЛАЩА ?? И РАЗЛИКАТА МЕЖДО МИНИМАЛНА СРЕДНА И МАКСИМАЛНА ПЕНСИЯ И ЗАПЛАТА Е С ДРДРАСТИЧНА РАЗЛИКА КОЕТО Е НЕНОРМАЛНО ОТ ВСЯКАДЕ ПОГЛЕДНАРО. ОСНОВНО И НЕНОРМАЛНО Е ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ДА ВЗИМАТ ПО ОТ 5.ДО 12 ХИЛ.ЛЕВА ЗАПЛАТИ. ПОНЕЖЕ ЗАЕМАЛИ НЯКАКЪВ ПОСТ СЛУЖБА . ЗА ТАКАВА РАБОТА ПОВЕЧЕТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТРЯБВА И Е НОРМАЛНО ДА СА НА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА.А ТЕ ВЗИМАТ С НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ПОВЕЧЕ ВСЕКИ МЕСЕЦ!? ТИЯ НАЙСТИНА ВОДЯТ БЪЛГАРИЯ КЪМ ФАЛИТ И ГОЛЯМ ВЪНШЕН ДЪЛГ. И ЕВРОТО НЯМА ДА СПАСИ НИЩО.

    12:15 31.10.2025

  • 28 Браво Йотова, с техните камъни по...

    4 2 Отговор
    Ми това е - "С техните камъни - по техните глави!"
    И още:
    "На лъжата краката са къси и не може нито бързо да бяга,
    нито далече да стигне!"
    Цифрите го говорят - лъжа са, факт!

    И за всичко това е вина има един единствен човек!

    ЦЯЛОТО СТРАДАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И БИЗНЕС
    от началото на тази 2025 година за България
    е по вина на само един единствен човек -
    какво не е ясно, щот човека си го каза ясно и гръмко

    пред медиите на 28 март 2025 г. в Народното събрание:

    "Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че за него
    влизането на България в еврозоната е основен приоритет!,

    като подчерта, че партията му е готова да приеме
    всякаква подкрепа за постигането на тази цел."

    Ми това е - тормоз, стрес, измами, страдания
    все заради икономически НЕ оправдано и безумно
    вкарване на щастливото евро и заличаване на БГЛев
    в България - от "личния приоритет" на лицето.
    Все по-омразно и омерзително.

    Затова браво Йотова - с техните камъни, по техните глави!
    Провидението = самокомпрометирането вършее с пълна сила, фактите тук.

    12:17 31.10.2025

  • 29 Още от 2020

    2 3 Отговор
    Президентът трябваше да поведе хората на улицата. За всички българи и финансови експерти беше ясно, че с подаването на молба за членство в еврошийт зона, и влизането в ЕRMII без клаузи като Дания, че ще приемем еврото , когато сме готови, вървяхме към УВЕРЕН ФАЛИТ. Умишлено енищожаване на Валутен Борд. Умишлено унищожаване на Конституция, чрез която върхонство на законите преминаха в ЕС. Умишлено унищожаване на Референдумите. Умишлено обезценяване на лЪв. Сети се Президентът кога да отложи с една година въвеждането, когато беше сигурно, че "Докладът на ЕК, ЕВростат, ЕЦБ, ЕС ще е положителн за влизане в Юрошийт зон". Независимо, че всички доклади и критики бяха унищожително НЕГАТИВНИ, Евростат, ЕЦБ и др.
    Невероятно груба Фалшификация на "критерии от Маастрихт" за дефицит, инфлация и ценова нестабилност.
    ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ и СДС са главните виновници за бъдещият фалит на Територията.
    Заедно с Президентът, който 2020 подкрепяше Юрошийта.
    Да унищожиш резервната валута на ЕС, Български лЪв????
    Национално Предателство и Финансов преврат, без Референдум.

    12:17 31.10.2025

  • 30 За коня

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Оня с коня":

    Много голям анализатор се извъди бе, коня! Да подаде оставка,при условие,че сглобката заедно с Пеевски,ще стискат властта до последно.Как го виждаш, " Да се яви на избори"? На какви избори,за селски кмет ли? Те затова са се вкопчили един в друг.Никога няма сами,да си съборят коалицията.Знаят,че ако се случи това,Радев наистина ще се появи на терена, като подаде оставка,а Йотова да заеме поста до Нова година.Но всички треперят от такъв сценарий.Народа ще усети,в какво тресавище са го вкарали с еврото.И ще ги помете до един- без изключение.На Радев партия дори не му трябва.Достатъчно е някое гражданско сдружение,да тръгне с него.Както се случи с царя.Ще получи огромен резултат, от раз.След това,на мнозина ще им падне тавана на главата.

    12:18 31.10.2025

  • 31 Слогана за Бюджетът

    3 1 Отговор
    Трябва да е: Нито стотинка за нацистка Украйна, нито стотинка за терористичното НАТО. България без дефицит !

    12:19 31.10.2025

  • 32 Няма събуждане верно...

    5 1 Отговор
    Мафията в България напечата над 17 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те са 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже. ....Престъплението на века ..

    12:21 31.10.2025

  • 33 Илияна Йотова

    0 1 Отговор
    В случая е права за всичко, но и много неща премълчава...

    12:24 31.10.2025

  • 34 То па

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Президентът":

    Рая ще го пусне сякаш?!?

    12:24 31.10.2025

  • 35 шопо с търнокопо

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пенчо":

    Бюджета на страните от еврозоната се одобряват от централната европейска банка, така че много общо имаме.

    ЕЦБ каза "вдигайте данъците", за да закърпите бюджета и ние сме длъжни да ги вдигнем , преди си правехме оглушки- сега вече не можем.

    12:30 31.10.2025

  • 36 я пак!

    3 0 Отговор
    "Илияна Йотова: Бюджетът показва..."

    Кой бюджет и къде го показва? Такову жиотно като бюджет още нема, а вече се упражняват в плашене на хората от непознатото бъдеще. Всички се правят на пророци и екстрасенси, само и само да заблудят публиката за да не им търсят отговорност за неизпълнени обещания или задължения.

    12:31 31.10.2025

  • 37 гьотова

    0 0 Отговор
    отивай при тюбетейкоси

    12:31 31.10.2025

  • 38 Капанът на еврозоната

    1 0 Отговор
    Остават два месеца до щракването на капана...

    Къде беше триморският ни синергетик, "винаги в синергия с дневния ред на САЩ", когато имаше възможност да атакува пред КС решението на антинародното и престъпно НС на "сглобката", за нарушаване на Конституцията на Р. България, чрез отклоняване на задължително за НС насрочване на Референдум за отлагане на влизане в еврозоната, съгласно внесената подписка на "Възраждане", с над 600 000 подписа?

    12:37 31.10.2025

  • 39 Според Стоян Панчев

    0 1 Отговор
    Йордан Цонев е казал: "Влизаме в еврозона, увеличаваме данъци, после им казваме, че отвън искат така".
    Колко удобно, няма да забравя истериите на Цонев от трибуната на НС, че щял да ни набута в Еврошийта.
    Лична вина имат ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ и ПП, още от 2020 юли, когато реално унищожиха Валутен Борд, обезценявайки български лЪв, и започна инфлацията. На следващото утро след прием ERMI юлиI, част на цените в магазините скочиха с 30%.

    12:43 31.10.2025

  • 40 йотова

    1 1 Отговор
    кажи дали е прав за боташ и кога ще връща парите???

    12:49 31.10.2025

  • 41 Йотова

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Патка":

    Но си гепя кинти и си ходя по екскурзии!

    12:50 31.10.2025

  • 42 Гост

    1 0 Отговор
    Тъпо изказване на т.ъп човек!

    12:50 31.10.2025

  • 43 Нямало общо само

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Няма":

    за неумеещите да мислят.

    След 01.01.2026 г. БНБ ще работи на загуба и няма да внася парични вноски в държавния бюджет, докато до 31.12.2025 г. внася всяка година по 600 милиона лева в бюджета от лихви по задължителните 12% парични буфери на търговските банки, задължени да ги поддържат в БНБ, съгласно Закона за БНБ (наложен от МВФ с валутния борд).

    След 01.01.2026г. задължителните буфери на търговските банки в БНБ падат от 12% на 1%, с което се отвързва огромна парична маса от 16 милиарда лева за допълнително раздуване на инфлацията, чрез лесни заеми, а БНБ се превръща в счетоводна канцелария.

    А както е известно, когато има раздуване на инфлацията, реалната покупателна способност на заплатите и пенсиите намалява, т.е., възниква нуждата от тяхното осъвременяване чрез повишение и нова инфлация...

    От къде ще дойдат бюджетните парит за компенсиране на заплати и пенсии, в резултат от допълнително раздуваната инфлация?

    12:54 31.10.2025

