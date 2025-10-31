Пенсионерските съюзи към Борисов: Обещаният 1 млрд. лева „повече“ не е милостиня, а задължение

Обединените пенсионерски съюзи изразяват категоричното си несъгласие с твърдението на лидера на ГЕРБ, че в Бюджет 2026 „ще дадем с един млрд. лв. отгоре на пенсионерите...“ Истината е съвсем друга. Обещаният един милиард лева „повече“ не е милостиня, а задължение на държавата по действащото законодателство. Това пишат от Обединените пенсионерски съюзи до медиите.



Ето и още какво споделят от организацията:

Съгласно т.нар. Швейцарско правило всяка година пенсиите се индексират, съобразно нарастването на средния осигурителен доход и инфлацията. Това не е „повишение“, а компенсация за поскъпването на живота.

Истинската несправедливост обаче остава. Години наред държавата отказва да извърши преизчисляване на пенсиите, така че пенсионерите с еднакъв трудов и осигурителен стаж и еднакви длъжности да получават равни пенсии, независимо от това кога са се пенсионирали.

Днес човек, пенсиониран преди пет години, получава съществено по-нисък доход от колегата си, пенсионирал се тази година - при една и съща професия, на едно и също работно място и при равен осигурителен принос. Това е социална дискриминация и нарушение на принципите на равнопоставеност, закрепени в Конституцията на Република България.

Затова заявяваме категорично:

- Не приемаме манипулативните твърдения, че се „дава повече“ на пенсионерите

- Настояваме за спешно преизчисляване на всички пенсии по единен критерий за труд и осигурителен стаж

- Изискваме държавата да сложи край на разделението между „стари“ и „нови“ пенсионери.



Българските пенсионери не искат подаяния. Те искат справедливост. Справедливост, която се измерва не в предизборни обещания, а в равни права и достойни пенсии за всички, които са изградили тази държава с труда си.