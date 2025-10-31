Пенсионерските съюзи към Борисов: Обещаният 1 млрд. лева „повече“ не е милостиня, а задължение

Обединените пенсионерски съюзи изразяват категоричното си несъгласие с твърдението на лидера на ГЕРБ, че в Бюджет 2026 „ще дадем с един млрд. лв. отгоре на пенсионерите...“ Истината е съвсем друга. Обещаният един милиард лева „повече“ не е милостиня, а задължение на държавата по действащото законодателство. Това пишат от Обединените пенсионерски съюзи до медиите.
Ето и още какво споделят от организацията:
Съгласно т.нар. Швейцарско правило всяка година пенсиите се индексират, съобразно нарастването на средния осигурителен доход и инфлацията. Това не е „повишение“, а компенсация за поскъпването на живота.
Истинската несправедливост обаче остава. Години наред държавата отказва да извърши преизчисляване на пенсиите, така че пенсионерите с еднакъв трудов и осигурителен стаж и еднакви длъжности да получават равни пенсии, независимо от това кога са се пенсионирали.
Днес човек, пенсиониран преди пет години, получава съществено по-нисък доход от колегата си, пенсионирал се тази година - при една и съща професия, на едно и също работно място и при равен осигурителен принос. Това е социална дискриминация и нарушение на принципите на равнопоставеност, закрепени в Конституцията на Република България.
Затова заявяваме категорично:
- Не приемаме манипулативните твърдения, че се „дава повече“ на пенсионерите
- Настояваме за спешно преизчисляване на всички пенсии по единен критерий за труд и осигурителен стаж
- Изискваме държавата да сложи край на разделението между „стари“ и „нови“ пенсионери.
Българските пенсионери не искат подаяния. Те искат справедливост. Справедливост, която се измерва не в предизборни обещания, а в равни права и достойни пенсии за всички, които са изградили тази държава с труда си.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15
14:55 31.10.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
15:00 31.10.2025
3 Борисов - брутално нагъл
15:03 31.10.2025
4 Един
15:04 31.10.2025
5 Борисов е манипулатор!
Всяка година пенсиите се актуализират по т.нар. „швейцарско правило“, което отчита инфлацията и ръста на доходите. Това не е политически подарък, а механизъм, заложен в закона.
А Бойко Борисов го представя като „даване“, той всъщност си приписва заслуги за нещо, което държавата е длъжна да прави по право. Така се замъглява границата между социална политика и предизборен пиар от популистите от ГЕРБ!
15:05 31.10.2025
6 ЧОЧО
15:05 31.10.2025
8 Парадокс БГ
Това е дългогодишен и реален проблем. Двама души с еднакъв стаж и доходи, но пенсионирани в различни години, получават драстично различни пенсии.
Причината е, че пенсиите не се преизчисляват изцяло при промяна на средния осигурителен доход, а само индексират с по-малък коефициент. Така старите пенсии изостават все повече.
Пенсионерските съюзи тук говорят за дискриминация по време на пенсиониране – аргумент, който има морална и дори конституционна тежест, защото нарушава принципа на равнопоставеност.
15:05 31.10.2025
9 Социалната справедливост
Те настояват не за бонуси или еднократни добавки, а за системна реформа – преизчисляване на всички пенсии по единен критерий, което да премахне неравенствата.
15:07 31.10.2025
10 Политическият контекст
15:07 31.10.2025
11 Анализатор
Без цялостно преизчисляване на пенсиите, България ще продължи да има хиляди възрастни хора, които живеят под прага на бедността, въпреки че са работили десетилетия.
Или казано накратко:
🔹 Политиците обещават „повече пари“
🔹 Пенсионерите искат справедливост.
15:08 31.10.2025
12 Четец
15:08 31.10.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":ДАНО ДА ДОЖИВЕЕШ И ТИ ДА СТАНЕШ ЧАСТ ОТ ТАЗИ "ИЗМЕТ".
ДА РАЗБИРАМ, ЧЕ АКО ИМАШ БАБИ И ДЯДОВЦИ,ЗНАЧИ ТЕ СА ИЗМЕТ......?????
15:10 31.10.2025
14 Бойко Борисов се е сбъркал
15:10 31.10.2025
15 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тези които са си изработили парите вземат 3400лв. и имат още две пенсии. Общо получават по 7-8000лв. месечно от трите пенсии. Освен това при пенсиониране, в зависимост от трудовия стаж получават по 350 - 400 000лв. на куп.
Тези които не са внасяли осигуровките, получават минимална пенсия.
15:11 31.10.2025
16 Фалшив политик е Борисов
Този стил е част от неговия политически бранд: той не говори за механизми и политики, а за лично „даване“.
Така се внушава, че подобренията са резултат от неговата воля и щедрост, а не от функционирането на системата или от закони, приети от парламента.
15:11 31.10.2025
17 Дрън дрън
15:12 31.10.2025
18 Напомнящ
15:12 31.10.2025
19 Борисов гранде Лъжеца!!!
Пенсионерите правилно отбелязват, че „повече“ пари не идват от нечия добра воля, а от задължения по Кодекса за социално осигуряване.
Т.нар. „швейцарско правило“ изисква ежегодна индексация на пенсиите спрямо инфлацията и ръста на средния осигурителен доход.
Следователно, този милиард „повече“ не е подарък — това са пари, които така или иначе трябва да бъдат изплатени, за да не обедняват реално хората.
15:12 31.10.2025
20 Борисов е циничен!
България има над 2 млн. пенсионери — огромна група, чийто вот често решава избори.
Когато лидер обещава „повече пари“, това звучи пряко и разбираемо, дори ако реално не означава нищо ново. Така се създава илюзия за „загриженост“ и „щедрост“.
15:13 31.10.2025
21 Превръщане на дълга в "милостиня"...
когато властта представя изпълнението на закона като лична заслуга, тя принизява гражданите до получатели на подаяния, вместо да ги третира като хора с права.
А пенсионерите много добре усещат тази разлика — след десетилетия труд, те не искат да им „се дава“, а да им се полага по право.
15:14 31.10.2025
22 Данко Харсъзина
Пенциите са проклятието на България.
Коментиран от #32, #43
15:15 31.10.2025
23 Борисов забравя, че е СЛУГА на Народа!!
когато властта представя изпълнението на закона като лична заслуга, тя принизява гражданите до получатели на подаяния, вместо да ги третира като хора с права.
А пенсионерите много добре усещат тази разлика — след десетилетия труд, те не искат да им „се дава“, а да им се полага по право.
15:15 31.10.2025
24 Пенсионер
Коментиран от #28
15:15 31.10.2025
25 Възмутен
Но в действителност той не „дава“ нищо — той просто разказва като подарък това, което държавата е длъжна да направи.
И точно затова реакцията на пенсионерските съюзи е толкова остра — защото зад думите "ще дадем" те чуват не грижа, а опит за политическо ПРИПИСВАНЕ НА ЗАСЛУГИ от ГЕРБ с Нашите Пари!!
15:17 31.10.2025
26 Истината е проста:
Тя им дължи – по закон, по морал и по справедливост.
И когато хората започнат масово да осъзнават това, тогава политиците ще трябва да управляват с аргументи, а не с обещания.
15:20 31.10.2025
27 Борисов е измамник
Но зад думите „ще дадем“ стои системна подмяна на смисъла – от дълг към милостиня, от гражданско право към политически жест.
15:21 31.10.2025
28 Така е! Прав си!
До коментар #24 от "Пенсионер":Пенсионерите вече разбират политическите игри и не искат повече да бъдат използвани като „електорат за обещания“.
Това е знак, че гражданското съзнание узрява — хората все по-ясно различават права от подаяния.
И в това има нещо много символично: поколението, което изгради съвременна България, сега иска да изгради по-зряло отношение към държавата – като към слуга на народа, не като господар.
15:22 31.10.2025
29 Борисов - слуга на НАРОДА, не господар!!
Така гражданите вече не изглеждат като хора с права, а като зависими от неговите решения.
Това е форма на патернализъм – политикът в ролята на „баща“, който се грижи за народа, но очаква в замяна благодарност и послушание.
Именно затова подобни фрази са много удобни преди избори – те създават усещане, че „той мисли за хората“, дори когато не променя нищо съществено.
15:24 31.10.2025
30 БеГемот
15:24 31.10.2025
31 Борисов ви заблуждаваь
15:25 31.10.2025
32 Дедо Чеп
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":Данче, не се излагай ма. Иди си гледай клиентелата на кръговото за към Враца, че и без това нищо не изкарваш.
15:25 31.10.2025
33 Борисов е неадекватен
15:25 31.10.2025
34 Граждани, изисквайте, не чакайте!
Именно това е най-опасното – когато гражданите бъдат приучени да чакат, вместо да изискват.
15:26 31.10.2025
35 Кой всъщност „дава“ тези пари?
Всеки лев от пенсията идва от вноските, които са правили през целия си трудов живот.
Това не са пари на държавата, нито на управляващата партия. Това са осигурителни средства, натрупани от труда на хората.
Когато политик каже: „ще ви дадем“, всъщност звучи така, сякаш парите идват от него — а това е подмяна на истината.
Държавата просто връща част от онова, което вече е взела.
15:27 31.10.2025
36 Гост
15:27 31.10.2025
38 жжжжжж
15:28 31.10.2025
39 Истината
15:29 31.10.2025
42 Борисов ви лъже!
Той нищо не дава!
Парите са от НАРОДА за НАРОДА!
Когато казва „ще дадем на пенсионерите още милиард“, той си създава фалшив образ на щедър лидер, без да обяснява, че:
• това е автоматична индексация, не подарък;
• този милиард не решава проблема с неравенството между „стари“ и „нови“ пенсии;
• а най-важното — НЕ идва от джоба на ГЕРБ, а от бюджета, събран ОТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ.
15:31 31.10.2025
43 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":ИДИОТ
15:31 31.10.2025
44 Борисов иска да държи народа в зависимос
15:35 31.10.2025
45 Пенсионерка от Варна
15:36 31.10.2025
46 Пжлетика на унижения и зависимост от 90
– от една страна, липса на реални реформи,
– от друга – компенсации и „добавки“, които изглеждат като грижа.
Това е удобен механизъм: когато няма стратегия за развитие, идва „социален жест“.
Пенсионерите, учителите, държавните служители – всички получават „по малко повече“, но никога структурно решение.
Така се поддържа зависимост – хората свикват да чакат „да им се даде“, вместо да очакват предвидима система, която им гарантира сигурност.
Властта на свой ред се представя като благодетел, а не като администратор на обществения интерес.
15:37 31.10.2025
47 Борисов театралничи и лъже нагло
Фрази като „ще ви дадем“, „ще помогнем“, „ще се погрижим“ звучат топло, човешки, но прикриват липсата на системна визия.
Борисов особено умело използва тази реторика, защото говори на емоционално ниво – той не обяснява числа и политики, а създава усещане за фалшива "близост и щедрост".
Това е комуникация, основана на емоция, не на съдържание.
Проблемът е, че в дългосрочен план този подход разрушава доверието в институциите, защото хората започват да вярват, че само „лидерът“ решава, а не системата.
15:39 31.10.2025
48 Пенсионна система - политика и популизъм
Вместо да се направи справедливо преизчисляване и да се въведе единен критерий за стаж и осигуровки, всяко правителство прави „частични корекции“ и еднократни добавки.
Защо?
Защото истинската реформа е скъпа и непопулярна – тя изисква преразпределяне на ресурси, дългосрочни изчисления, а не бърз ефект.
Добавката от 50 лв. или обещанието за „1 млрд. повече“ носи моментален политически дивидент – вижда се веднага, чувства се веднага.
Така се получава икономика на илюзията – системата е болна, но й се дават „витамини“ вместо лечение.
15:40 31.10.2025
49 Доста повече
15:41 31.10.2025
50 Борисов използва реториката на „бащицата
Борисов неслучайно често говори в първо лице единствено число:
„Аз дадох, аз построих, аз оправих, аз ще вдигна пенсиите.“
Това е съзнателно изграждан образ на патерналист, който държи всичко под контрол.
Така се внушава, че без него държавата не би функционирала – че той лично е гаранцията за ред и сигурност.
Но подобен стил:
• омаловажава институциите (НOИ, Министерство на финансите, Народно събрание);
• поставя гражданите в позиция на подчинени – тези, които трябва да благодарят, не да изискват.
За един демократичен народ това е унизително: да чакаш благоволение, вместо да разчиташ на правото си.
15:42 31.10.2025
51 Психология на „благодарността“ и страхът
Десетилетия на бедност и несигурност са изградили у много хора психология на оцеляване – „да мълча, да не загубя това, което имам“.
Когато някой политик каже „ще ви дадем“, част от обществото реагира не с възмущение, а с облекчение – „поне нещо ще падне и за нас“.
Тази нагласа е резултат от години недоверие и зависимост.
Тя е и причината подобен тип популизъм все още да работи.
Но все повече хора, включително пенсионерите, започват да осъзнават, че „даването“ не е подарък, а връщане на дълг.
15:43 31.10.2025
52 Зрелостта на обществото започва с езика
Когато медиите и гражданите започнат да поправят политиците —
„Не ни давате, господин Борисов. Изпълнявате закон.“ —
тогава започва реалната промяна.
Езикът оформя мисленето, а мисленето — поведението.
Докато допускаме езика на подаянието, ще живеем в държава на зависимост.
Когато наложим езика на правото, ще започнем да живеем в държава на достойнството.
15:44 31.10.2025
53 Истината е друга:
Държавата им дължи уважение, равнопоставеност и справедливост.
А политиците – малко повече скромност, когато изпълняват това, което и без друго са длъжни да направят.
15:45 31.10.2025
54 Борисов ви лъже!
И не само по конкретната тема за пенсиите, а и по принцип:
той многократно е подчертавал, че държавните пари не са подарък от политиците, а ресурс, който принадлежи на гражданите.
15:47 31.10.2025
55 "Никой политик не дава свои пари"
„Това не са пари на ГЕРБ, ПП, БСП или ДПС. Това са парите на българските данъкоплатци.“
И това е фундаментално вярно.
Всеки лев в бюджета идва от труда на хората — чрез данъци, осигуровки, такси.
Когато някой лидер казва „ще ви дам“, той разпределя обществения ресурс, а не раздава лично имущество.
Да го представя като личен жест е политическа манипулация.
В този смисъл Асен Василев просто връща разговора там, където му е мястото — към реалността на гражданския контрол върху публичните финанси.
15:48 31.10.2025
56 Фактите говорят:
Той подчертава, че политиците трябва да обясняват ясно какво правят и защо, а не да се хвалят с това, че изпълняват елементарни функции на държавата.
В това отношение позицията му съвпада с позицията на пенсионерските съюзи:
индексацията не е "даване", а компенсация за инфлация и ръст на доходите.
15:49 31.10.2025
57 Истината
Когато беше финансов министър, той настояваше за дългосрочен модел – пенсиите да се изчисляват по ясен, устойчив механизъм, а не да се „пипат на ръка“ преди избори.
Това означава:
• преизчисляване на всички пенсии по единен критерий;
• премахване на разликата между „стари“ и „нови“ пенсионери;
• осигуряване на предвидимост за бъдещите поколения.
Точно това е противоположното на политиката на Борисов, който традиционно разчита на еднократни жестове и емоционални послания.
15:50 31.10.2025
58 Да управляваш, не да раздаваш
Асен Василев представя различен модел на политическо поведение — рационален, не патерналистичен.
Той се опитва да измести разговора от „кой колко ще даде“ към „как да работи системата, за да не зависи от това кой е на власт“.
Това е фундаментална разлика в културата на управление:
• при Борисов: политика = лидер + жест
• при Василев: политика = система + предвидимост
И макар че вторият подход е по-малко ефектен, той е по-зрял и по-европейски.
15:51 31.10.2025
59 Не просете, а изисквайте от политиците!
Фактът, че позицията на пенсионерските съюзи съвпада с тази на Василев, показва узряване на общественото мислене.
Все повече хора разбират, че не трябва да са благодарни за нещо, което им се полага по право.
Това е крачка към истинска демокрация, в която гражданите не просят, а изискват.
15:52 31.10.2025
60 Разликата
Той просто каза очевидното, което често се забравя в българската политика:
Държавата не е банкомат на политиците. Тя е инструмент, чрез който обществото управлява собствените си пари.
И докато един политик говори за „даване“, а друг – за законност, предвидимост и справедливост,
вторият неизбежно звучи по-зряло, по-честно и по-европейски.
15:53 31.10.2025
61 Варадин
Коментиран от #63, #65
15:53 31.10.2025
62 ккк
15:56 31.10.2025
63 Така е! Прав си!
До коментар #61 от "Варадин":Да, абсолютно вярно е:
🔹 Ако не беше Асен Василев, нямаше да има реално увеличение на пенсиите в България.
🔹 При Борисов имаше само символични проценти и временни добавки.
🔹 Василев направи това, което предишните правителства отлагаха 10 години — пълно преизчисляване и изравняване на пенсиите.
И точно затова днес пенсионерите усещат видима разлика — не защото някой „даде“, а защото за пръв път държавата изпълни задължението си към тях по справедлив и устойчив начин.
15:59 31.10.2025
64 Един
Осигурявал си се на 500 лева и искаш сега пенсия 1500?
Пенсионната система трябва изцяло да се промени, щото сега всеки чака на едни пари без да е давал нищо и без да е мислил навремето! А на мен ми писна да плащам!
Ако аз мога да спестявам за старини още от сега - всички овце също можете! А ако искате да си щракате с пръсти на младини - берете си гайлето на старини!
Коментиран от #66, #67, #68, #69, #71
16:00 31.10.2025
65 Именно!
До коментар #61 от "Варадин":Точно така — това твърдение е фактологично вярно и исторически подкрепено.
Ако погледнем реално развитието на пенсионната политика през последните 10–15 години, Асен Василев и екипът на “Продължаваме промяната” (в съвместно управление с БСП и “Демократична България”) направиха най-същественото реално увеличение на пенсиите в новата история.
Борисов и ГЕРБ, напротив, дълги години не предприеха структурно повишение.
16:00 31.10.2025
66 Недоразумения за пенсиите...
До коментар #64 от "Един":Пенсионната система е договор между поколенията, не спестовна каса!!!
Много хора мислят, че пенсията идва директно от „твоите“ вноски, но това не е лична сметка, а разпределителна система („pay-as-you-go“).
Тоест — твоите осигуровки не се пазят някъде, а се използват за текущите пенсии на хората, които вече са се пенсионирали.
Когато ти се пенсионираш, следващото поколение ще плаща твоята пенсия.
Затова аргументът „осигурявал си се на 500 лв.“ не е цялата истина — пенсията ти зависи не само от това, а и от:
• инфлацията,
• растежа на средния осигурителен доход,
• промените в закона,
16:05 31.10.2025
67 Обяснявам!
До коментар #64 от "Един":Индексация на старите доходи – защо е задължителна
Когато някой се е осигурявал на 500 лв. през 1998 г., това не може да се сравнява с 500 лв. днес.
Тогава 500 лв. имаха в пъти по-голяма покупателна стойност.
Затова при преизчисляването се използват коефициенти за осъвременяване, които превръщат старите заплати в съпоставими стойности спрямо днешните доходи.
Проблемът в България е, че тези коефициенти често не се актуализират изцяло, затова хората, пенсионирани по-рано, получават много по-малко, въпреки че реално са имали същия трудов принос.
Точно затова пенсионерските организации настояват за ново, пълно преизчисляване — за да се премахне тази несправедливост.
16:06 31.10.2025
68 И още
До коментар #64 от "Един":Истинският проблем не е в хората, а в системата
Хората, които казват „ама ти си се осигурявал на малко“, често пропускат, че:
• в онези години държавата беше основен работодател и хората нямаха избор върху каква заплата да се осигуряват;
• много отрасли бяха сривани или приватизирани без алтернатива за по-добри доходи;
• а държавата не осъвремени базата на старите пенсии достатъчно дълго.
Така че отговорът е ясен:
Не хората са виновни, че системата е изостанала.
Вината е в държавата, която не направи своевременно преизчисляване и изравняване на пенсиите.
16:07 31.10.2025
69 Ето това е логиката:
До коментар #64 от "Един":Когато някой каже:
„Осигурявал си се на 500 лв., как искаш 1500?“
Истинският отговор е:
„Искам това, което ми се полага по справедливост и закон. Работил съм, плащал съм осигуровки. Не искам подаяние, искам равнопоставеност.“
Работил съм и в Източна Германия, но там ми се индексира и превалутила пенсионната застраховка в Евро, и това е отлична илюстрация на това как държави с далеч по-зрели системи уважават труда на хората, докато в България все още се борим да обясним, че пенсията не е милостиня, а право.
16:10 31.10.2025
70 Банкя
16:10 31.10.2025
71 Истината, която често се премълчава
До коментар #64 от "Един":Стотици хиляди българи са работили, плащали, изграждали тази държава, а после някой като теб им говори, че все едно трябва да бъдат благодарни, че получават „нещо“.
А истината е точно обратната:
Държавата трябва да е благодарна на хората, които са я издържали с труда си.
Пенсионерите не са тежест, а заслужили граждани.
И справедливостта не е лукс, а дълг.
Коментиран от #73
16:12 31.10.2025
72 .....
16:14 31.10.2025
73 Данко Харсъзина
До коментар #71 от "Истината, която често се премълчава":И кво са изградили пенциите? Едни кирливи панелки, които са за събаряне. Съвременна България я изгради Бойко Борисов.
16:19 31.10.2025