Пенсионерските съюзи към Борисов: Обещаният 1 млрд. лева „повече“ не е милостиня, а задължение

Пенсионерските съюзи към Борисов: Обещаният 1 млрд. лева „повече“ не е милостиня, а задължение

31 Октомври, 2025 14:53 1 135 73

Години наред държавата отказва да извърши преизчисляване на пенсиите, така че пенсионерите с еднакъв трудов и осигурителен стаж и еднакви длъжности да получават равни пенсии, независимо от това кога са се пенсионирали, пишат от организацията

Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Обединените пенсионерски съюзи изразяват категоричното си несъгласие с твърдението на лидера на ГЕРБ, че в Бюджет 2026 „ще дадем с един млрд. лв. отгоре на пенсионерите...“ Истината е съвсем друга. Обещаният един милиард лева „повече“ не е милостиня, а задължение на държавата по действащото законодателство. Това пишат от Обединените пенсионерски съюзи до медиите.

Ето и още какво споделят от организацията:
Съгласно т.нар. Швейцарско правило всяка година пенсиите се индексират, съобразно нарастването на средния осигурителен доход и инфлацията. Това не е „повишение“, а компенсация за поскъпването на живота.
Истинската несправедливост обаче остава. Години наред държавата отказва да извърши преизчисляване на пенсиите, така че пенсионерите с еднакъв трудов и осигурителен стаж и еднакви длъжности да получават равни пенсии, независимо от това кога са се пенсионирали.
Днес човек, пенсиониран преди пет години, получава съществено по-нисък доход от колегата си, пенсионирал се тази година - при една и съща професия, на едно и също работно място и при равен осигурителен принос. Това е социална дискриминация и нарушение на принципите на равнопоставеност, закрепени в Конституцията на Република България.

Затова заявяваме категорично:
- Не приемаме манипулативните твърдения, че се „дава повече“ на пенсионерите
- Настояваме за спешно преизчисляване на всички пенсии по единен критерий за труд и осигурителен стаж
- Изискваме държавата да сложи край на разделението между „стари“ и „нови“ пенсионери.

Българските пенсионери не искат подаяния. Те искат справедливост. Справедливост, която се измерва не в предизборни обещания, а в равни права и достойни пенсии за всички, които са изградили тази държава с труда си.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    42 4 Отговор
    Те са си изработили тези пари.

    Коментиран от #15

    14:55 31.10.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    31 3 Отговор
    AМИ КАТО ДАДЕ НА ВАС С КВО ШИ СИ ПЪЛНИ ЧУВАЛИТЕ И ЧЕКМЕДЖЕТАТА!!!????

    15:00 31.10.2025

  • 3 Борисов - брутално нагъл

    38 1 Отговор
    Пенсионерите не искат милостиня, а справедливост и законово дължимото им.

    15:03 31.10.2025

  • 4 Един

    30 2 Отговор
    Простата Тиква откъде да знае какаво е истинска работа.Само на софрата.Нещастник.

    15:04 31.10.2025

  • 5 Борисов е манипулатор!

    31 1 Отговор
    „Един милиард лева повече“ е задължение, не жест!
    Всяка година пенсиите се актуализират по т.нар. „швейцарско правило“, което отчита инфлацията и ръста на доходите. Това не е политически подарък, а механизъм, заложен в закона.
    А Бойко Борисов го представя като „даване“, той всъщност си приписва заслуги за нещо, което държавата е длъжна да прави по право. Така се замъглява границата между социална политика и предизборен пиар от популистите от ГЕРБ!

    15:05 31.10.2025

  • 6 ЧОЧО

    10 3 Отговор
    За 30години +15години в чужбина който се признава като стаж без да се изплаща ,общо45години 329лв пенсия. На двойните граждани от Турция за 15години стаж в БГ по големи пенсии.Да не говорим за ТЕЛК там е пълно с двойни граждани с 100%инвалидност. Как стават тия работи не разбирсм.Някой ако не вярва може да провери в смесените райони.

    15:05 31.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Парадокс БГ

    21 0 Отговор
    Проблемът с „старите“ и „новите“ пенсионери
    Това е дългогодишен и реален проблем. Двама души с еднакъв стаж и доходи, но пенсионирани в различни години, получават драстично различни пенсии.
    Причината е, че пенсиите не се преизчисляват изцяло при промяна на средния осигурителен доход, а само индексират с по-малък коефициент. Така старите пенсии изостават все повече.
    Пенсионерските съюзи тук говорят за дискриминация по време на пенсиониране – аргумент, който има морална и дори конституционна тежест, защото нарушава принципа на равнопоставеност.

    15:05 31.10.2025

  • 9 Социалната справедливост

    27 0 Отговор
    Посланието „Не искаме подаяния“ е много силно. То показва умората на възрастните хора от това да бъдат използвани като електорална група, а не като граждани с права.
    Те настояват не за бонуси или еднократни добавки, а за системна реформа – преизчисляване на всички пенсии по единен критерий, което да премахне неравенствата.

    15:07 31.10.2025

  • 10 Политическият контекст

    22 0 Отговор
    Изявлението е и индиректен упрек към Бойко Борисов и ГЕРБ, които често използват темата за пенсиите в кампания. Но то е и предупреждение към всички управляващи – че пенсионерите стават все по-информирани и няма да приемат пропагандни „повишения“, когато реалните им доходи остават унизително ниски спрямо разходите за живот.

    15:07 31.10.2025

  • 11 Анализатор

    20 0 Отговор
    Позицията на Обединените пенсионерски съюзи е социално оправдана и морално аргументирана. Тя поставя на масата истинския въпрос – не „колко ще дадем“, а как ще осигурим равенство и предвидимост в пенсионната система.
    Без цялостно преизчисляване на пенсиите, България ще продължи да има хиляди възрастни хора, които живеят под прага на бедността, въпреки че са работили десетилетия.
    Или казано накратко:
    🔹 Политиците обещават „повече пари“
    🔹 Пенсионерите искат справедливост.

    15:08 31.10.2025

  • 12 Четец

    8 0 Отговор
    А защо тези "обединени пенсионерски съюзи" все още правят ПОДАЯНИЕ тогава на Б.Борисов като депутат и на многочисления държавно-управленски персонал (та дори и в общините!!) като не ИДИСКВАТ И НЕ НАСТОЯВАТ ДА СЕ ПРОМЕНИ ПРАВИЛОТО ЗА ОСНОВАТА НА ЗАПЛАТИТЕ ИМ - 3 БРОЯ СРЕДНИ ЗАПЛАТИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР, КОЕТО ПРАВИЛО БЕ ПРЕМИСЛЕНО И ВЪВЕДЕНО В КОРЕННО РАЗЛИЧНИЯ ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, КОЕТО ОЗНАЧАВАШЕ НА ПРАКТИКА ПО-МАЛКО ОТ 2 БР. ТАКИВА ЗАПЛАТИ!?!? Вече 20-на години се ползва неправомерно такова правило и без преузаконяване или поне анализи се ползват прекалено високи и все ровече увиличаващи се възнаграждения за работа, която дори българинът не я оценява достатъчно!!!

    15:08 31.10.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    ДАНО ДА ДОЖИВЕЕШ И ТИ ДА СТАНЕШ ЧАСТ ОТ ТАЗИ "ИЗМЕТ".
    ДА РАЗБИРАМ, ЧЕ АКО ИМАШ БАБИ И ДЯДОВЦИ,ЗНАЧИ ТЕ СА ИЗМЕТ......?????

    15:10 31.10.2025

  • 14 Бойко Борисов се е сбъркал

    18 0 Отговор
    Причината Бойко Борисов да си ПРИПИСВА ЗАСЛУГИ, че „дава повече на пенсионерите“, е чисто политическа — това е опит да се превърне нещо, което по закон се дължи, в жест на добрина от страна на властта.

    15:10 31.10.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    2 19 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тези които са си изработили парите вземат 3400лв. и имат още две пенсии. Общо получават по 7-8000лв. месечно от трите пенсии. Освен това при пенсиониране, в зависимост от трудовия стаж получават по 350 - 400 000лв. на куп.
    Тези които не са внасяли осигуровките, получават минимална пенсия.

    15:11 31.10.2025

  • 16 Фалшив политик е Борисов

    19 0 Отговор
    Борисов от години гради публичен образ на човек, който „разпределя“ ресурсите — пари за общини, пътища, помощи, пенсии.
    Този стил е част от неговия политически бранд: той не говори за механизми и политики, а за лично „даване“.
    Така се внушава, че подобренията са резултат от неговата воля и щедрост, а не от функционирането на системата или от закони, приети от парламента.

    15:11 31.10.2025

  • 17 Дрън дрън

    18 0 Отговор
    Мутрата си е Мутра. По негово време пенсийте се увеличаваха с по 2-3 лв., независимо от законодателството и швейцарското правило. ДАНО ГОСПОД ДА УБИЕ ТАЗИ МРЪСНА И КРАДЛИВА ГАД. С ТОЗИ И НОВОНАЧАЛНИКА ФЕНОМЕН БЪЛГАРИТЕ ВИНАГИ ЩЕ СМЕ НА ДЪНОТО. ТОЙ ДАЛ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ- ЖАЛЪК ЛЪЖЕЦ И ПОДЛЕЦ. ДА НЕ ГИ ВЗЕМА ОТ ОВШОРНИТЕ СМЕТКИ ИЛИ ЧЕКМЕДЖЕТАТА. Той бил дал!

    15:12 31.10.2025

  • 18 Напомнящ

    22 0 Отговор
    Този чекмеджан неадекватник,само ако можеше с една капка вода щеше да издави всички пенсионери в скапаната от него държава!!! И да не забравя,че чекмеджетата и сметките му са пълни с пари и златни кюлчета от ограбеното,което беше създадено точно от прокълнатите от него пенсионери!!!

    15:12 31.10.2025

  • 19 Борисов гранде Лъжеца!!!

    19 0 Отговор
    Борисов и Държавата не „дават“, а изпълняват Закон!!!
    Пенсионерите правилно отбелязват, че „повече“ пари не идват от нечия добра воля, а от задължения по Кодекса за социално осигуряване.
    Т.нар. „швейцарско правило“ изисква ежегодна индексация на пенсиите спрямо инфлацията и ръста на средния осигурителен доход.
    Следователно, този милиард „повече“ не е подарък — това са пари, които така или иначе трябва да бъдат изплатени, за да не обедняват реално хората.

    15:12 31.10.2025

  • 20 Борисов е циничен!

    18 0 Отговор
    Изказвания от типа „ще дадем още милиард“ ва хитрия лисунгер Бойко Борисов, са класически пример на предизборно послание, насочено към най-големия електорален сегмент — пенсионерите.
    България има над 2 млн. пенсионери — огромна група, чийто вот често решава избори.
    Когато лидер обещава „повече пари“, това звучи пряко и разбираемо, дори ако реално не означава нищо ново. Така се създава илюзия за „загриженост“ и „щедрост“.

    15:13 31.10.2025

  • 21 Превръщане на дълга в "милостиня"...

    18 0 Отговор
    Това е основното, срещу което реагират пенсионерските организации:
    когато властта представя изпълнението на закона като лична заслуга, тя принизява гражданите до получатели на подаяния, вместо да ги третира като хора с права.
    А пенсионерите много добре усещат тази разлика — след десетилетия труд, те не искат да им „се дава“, а да им се полага по право.

    15:14 31.10.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    0 21 Отговор
    За пенциите "справедливост" означава да смучат от залъка на внуците си. Алчна и проста измет.
    Пенциите са проклятието на България.

    Коментиран от #32, #43

    15:15 31.10.2025

  • 23 Борисов забравя, че е СЛУГА на Народа!!

    13 0 Отговор
    Това е основното, срещу което реагират пенсионерските организации:
    когато властта представя изпълнението на закона като лична заслуга, тя принизява гражданите до получатели на подаяния, вместо да ги третира като хора с права.
    А пенсионерите много добре усещат тази разлика — след десетилетия труд, те не искат да им „се дава“, а да им се полага по право.

    15:15 31.10.2025

  • 24 Пенсионер

    18 0 Отговор
    Много боли, защото парите отпуснати за пенсии няма как да се крадат. Иначе ги интересува отпуснати пари в ресори от където могат да си прибират, защото вече са много на клона. В ситуацията на четворна коалиция се умножава по четири.

    Коментиран от #28

    15:15 31.10.2025

  • 25 Възмутен

    17 0 Отговор
    Борисов си приписва заслуги, защото така печели политическа симпатия чрез проста, емоционална комуникация.
    Но в действителност той не „дава“ нищо — той просто разказва като подарък това, което държавата е длъжна да направи.
    И точно затова реакцията на пенсионерските съюзи е толкова остра — защото зад думите "ще дадем" те чуват не грижа, а опит за политическо ПРИПИСВАНЕ НА ЗАСЛУГИ от ГЕРБ с Нашите Пари!!

    15:17 31.10.2025

  • 26 Истината е проста:

    17 0 Отговор
    Държавата не „дава“ на пенсионерите.
    Тя им дължи – по закон, по морал и по справедливост.
    И когато хората започнат масово да осъзнават това, тогава политиците ще трябва да управляват с аргументи, а не с обещания.

    15:20 31.10.2025

  • 27 Борисов е измамник

    15 0 Отговор
    Борисов си приписва заслуги, защото така поддържа политическата си легитимност чрез емоционална и персонализирана комуникация.
    Но зад думите „ще дадем“ стои системна подмяна на смисъла – от дълг към милостиня, от гражданско право към политически жест.

    15:21 31.10.2025

  • 28 Така е! Прав си!

    14 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пенсионер":

    Пенсионерите вече разбират политическите игри и не искат повече да бъдат използвани като „електорат за обещания“.
    Това е знак, че гражданското съзнание узрява — хората все по-ясно различават права от подаяния.
    И в това има нещо много символично: поколението, което изгради съвременна България, сега иска да изгради по-зряло отношение към държавата – като към слуга на народа, не като господар.

    15:22 31.10.2025

  • 29 Борисов - слуга на НАРОДА, не господар!!

    15 0 Отговор
    Когато Бойко Борисов, който се е самозабравил и е станал брутално надменен, казва, че „дава“, той подсъзнателно поставя себе си над обществото – като този, който решава кой колко заслужава.
    Така гражданите вече не изглеждат като хора с права, а като зависими от неговите решения.
    Това е форма на патернализъм – политикът в ролята на „баща“, който се грижи за народа, но очаква в замяна благодарност и послушание.
    Именно затова подобни фрази са много удобни преди избори – те създават усещане, че „той мисли за хората“, дори когато не променя нищо съществено.

    15:24 31.10.2025

  • 30 БеГемот

    1 9 Отговор
    Целувайте ръка и отивайте на промоциите....

    15:24 31.10.2025

  • 31 Борисов ви заблуждаваь

    13 0 Отговор
    Истинската държавност се гради на правила и институции, не на благоволение.

    15:25 31.10.2025

  • 32 Дедо Чеп

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    Данче, не се излагай ма. Иди си гледай клиентелата на кръговото за към Враца, че и без това нищо не изкарваш.

    15:25 31.10.2025

  • 33 Борисов е неадекватен

    17 0 Отговор
    Да се спазва законът и да се индексират пенсиите не е „даване“, а управление на социална система.

    15:25 31.10.2025

  • 34 Граждани, изисквайте, не чакайте!

    8 0 Отговор
    Когато една държава не обяснява ясно как работят нейните механизми, а всичко минава през политическо говорене, хората започват да възприемат „държавата“ не като общ дом, а като „някой горе“, който решава съдбите им.
    Именно това е най-опасното – когато гражданите бъдат приучени да чакат, вместо да изискват.

    15:26 31.10.2025

  • 35 Кой всъщност „дава“ тези пари?

    13 0 Отговор
    Истината е, че пенсионерите сами са си ги изработили.
    Всеки лев от пенсията идва от вноските, които са правили през целия си трудов живот.
    Това не са пари на държавата, нито на управляващата партия. Това са осигурителни средства, натрупани от труда на хората.
    Когато политик каже: „ще ви дадем“, всъщност звучи така, сякаш парите идват от него — а това е подмяна на истината.
    Държавата просто връща част от онова, което вече е взела.

    15:27 31.10.2025

  • 36 Гост

    8 1 Отговор
    Много хора които в момента са на 75 години и нагоре работели цял живот взимат мижави пенсии…. Започна се още от Костов това положение…

    15:27 31.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 жжжжжж

    3 1 Отговор
    има подробност че няма пари.....и системата не поименна....

    15:28 31.10.2025

  • 39 Истината

    8 0 Отговор
    Простата Тиква 🎃 нищо не дава...парите ги вземат от данъците и осигуровките на вашите деца и внуци и ги наливат в бюджета

    15:29 31.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Борисов ви лъже!

    12 0 Отговор
    Борисов ви ЛЪЖЕ!
    Той нищо не дава!
    Парите са от НАРОДА за НАРОДА!
    Когато казва „ще дадем на пенсионерите още милиард“, той си създава фалшив образ на щедър лидер, без да обяснява, че:
    • това е автоматична индексация, не подарък;
    • този милиард не решава проблема с неравенството между „стари“ и „нови“ пенсии;
    • а най-важното — НЕ идва от джоба на ГЕРБ, а от бюджета, събран ОТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ.

    15:31 31.10.2025

  • 43 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    ИДИОТ

    15:31 31.10.2025

  • 44 Борисов иска да държи народа в зависимос

    7 0 Отговор
    Подобно говорене като на измамника Борисов не трябва да се възприема нормално! Той лъже! Той си прави фалшив образ на уж "благодетел" с НАШИТЕ НАРОДНИТЕ ПАРИ, а не от неговия джоб!

    15:35 31.10.2025

  • 45 Пенсионерка от Варна

    8 0 Отговор
    Потресена съм от изказът на Бойко Борисов по отношение на бюджета за пенсии. Толкова лигаво и недостойно държание не подхожда на възрастен мъж, претендиращ за някакво уважение. А колкото до пенсиите, отдавна на тях не се гледа като на изработен и заслужен доход, а като на подаяние?! Обгрижват се непрекъснато минималните и социалните пенсии. Някой светва ли, че тези парични стойности се получават вследствие на правила и формули, еднакво приложими за всички. Каквото се получи, толкова! Следва еднаква актуализация също за всички! А на практика се достигна до пълен хаос…. Например, моята пенсия, равна на 2,5 минимални заплати при пенсиониране, сега е наполовина?! Някой преценява, че като пенсионерка ми стига, колкото да съществувам! От друга страна, пенсии в няколко хилядарки?! Става въпрос за набори горе-долу, когато работех нямаше такива високи заплати даже по министерствата. С една дума, досега управляващите са длъжници към пенсионерите. Да не внушават скверности в обществото, защото е направо гнусно. Като чуя Гуцанов да мрънка раболепно и като знам колко е “ приватизирал” във Варна, направо кипвам…

    15:36 31.10.2025

  • 46 Пжлетика на унижения и зависимост от 90

    3 0 Отговор
    От 90-те години насам българската политика се движи между два полюса:
    – от една страна, липса на реални реформи,
    – от друга – компенсации и „добавки“, които изглеждат като грижа.
    Това е удобен механизъм: когато няма стратегия за развитие, идва „социален жест“.
    Пенсионерите, учителите, държавните служители – всички получават „по малко повече“, но никога структурно решение.
    Така се поддържа зависимост – хората свикват да чакат „да им се даде“, вместо да очакват предвидима система, която им гарантира сигурност.
    Властта на свой ред се представя като благодетел, а не като администратор на обществения интерес.

    15:37 31.10.2025

  • 47 Борисов театралничи и лъже нагло

    5 0 Отговор
    Политически лидери, като Борисов, често се държат не като мениджъри на държавата, а като актьори, които играят ролята на фалшиви "спасители".
    Фрази като „ще ви дадем“, „ще помогнем“, „ще се погрижим“ звучат топло, човешки, но прикриват липсата на системна визия.
    Борисов особено умело използва тази реторика, защото говори на емоционално ниво – той не обяснява числа и политики, а създава усещане за фалшива "близост и щедрост".
    Това е комуникация, основана на емоция, не на съдържание.
    Проблемът е, че в дългосрочен план този подход разрушава доверието в институциите, защото хората започват да вярват, че само „лидерът“ решава, а не системата.

    15:39 31.10.2025

  • 48 Пенсионна система - политика и популизъм

    4 0 Отговор
    Пенсиите са най-чувствителната социална тема.
    Вместо да се направи справедливо преизчисляване и да се въведе единен критерий за стаж и осигуровки, всяко правителство прави „частични корекции“ и еднократни добавки.
    Защо?
    Защото истинската реформа е скъпа и непопулярна – тя изисква преразпределяне на ресурси, дългосрочни изчисления, а не бърз ефект.
    Добавката от 50 лв. или обещанието за „1 млрд. повече“ носи моментален политически дивидент – вижда се веднага, чувства се веднага.
    Така се получава икономика на илюзията – системата е болна, но й се дават „витамини“ вместо лечение.

    15:40 31.10.2025

  • 49 Доста повече

    4 0 Отговор
    От 1 млрд. лева ще дадем в тоя ЕС за заплатите за 500-те хиляди държавни служители и 1,4 милиона учители, както и за пенсиите за десет милиона души в Украйна ..

    15:41 31.10.2025

  • 50 Борисов използва реториката на „бащицата

    4 0 Отговор
    Реториката на „бащицата“ – удобна за едни, унизителна за други
    Борисов неслучайно често говори в първо лице единствено число:
    „Аз дадох, аз построих, аз оправих, аз ще вдигна пенсиите.“
    Това е съзнателно изграждан образ на патерналист, който държи всичко под контрол.
    Така се внушава, че без него държавата не би функционирала – че той лично е гаранцията за ред и сигурност.
    Но подобен стил:
    • омаловажава институциите (НOИ, Министерство на финансите, Народно събрание);
    • поставя гражданите в позиция на подчинени – тези, които трябва да благодарят, не да изискват.
    За един демократичен народ това е унизително: да чакаш благоволение, вместо да разчиташ на правото си.

    15:42 31.10.2025

  • 51 Психология на „благодарността“ и страхът

    2 0 Отговор
    Психология на „благодарността“ и страхът от искане.
    Десетилетия на бедност и несигурност са изградили у много хора психология на оцеляване – „да мълча, да не загубя това, което имам“.
    Когато някой политик каже „ще ви дадем“, част от обществото реагира не с възмущение, а с облекчение – „поне нещо ще падне и за нас“.
    Тази нагласа е резултат от години недоверие и зависимост.
    Тя е и причината подобен тип популизъм все още да работи.
    Но все повече хора, включително пенсионерите, започват да осъзнават, че „даването“ не е подарък, а връщане на дълг.

    15:43 31.10.2025

  • 52 Зрелостта на обществото започва с езика

    3 0 Отговор
    Начинът, по който се говори за пенсиите, е лакмус за нивото на обществено съзнание.
    Когато медиите и гражданите започнат да поправят политиците —
    „Не ни давате, господин Борисов. Изпълнявате закон.“ —
    тогава започва реалната промяна.
    Езикът оформя мисленето, а мисленето — поведението.
    Докато допускаме езика на подаянието, ще живеем в държава на зависимост.
    Когато наложим езика на правото, ще започнем да живеем в държава на достойнството.

    15:44 31.10.2025

  • 53 Истината е друга:

    3 0 Отговор
    Пенсионерите не дължат благодарност.
    Държавата им дължи уважение, равнопоставеност и справедливост.
    А политиците – малко повече скромност, когато изпълняват това, което и без друго са длъжни да направят.

    15:45 31.10.2025

  • 54 Борисов ви лъже!

    4 0 Отговор
    В този контекст Асен Василев беше прав.
    И не само по конкретната тема за пенсиите, а и по принцип:
    той многократно е подчертавал, че държавните пари не са подарък от политиците, а ресурс, който принадлежи на гражданите.

    15:47 31.10.2025

  • 55 "Никой политик не дава свои пари"

    2 0 Отговор
    Асен Василев често казва:
    „Това не са пари на ГЕРБ, ПП, БСП или ДПС. Това са парите на българските данъкоплатци.“
    И това е фундаментално вярно.
    Всеки лев в бюджета идва от труда на хората — чрез данъци, осигуровки, такси.
    Когато някой лидер казва „ще ви дам“, той разпределя обществения ресурс, а не раздава лично имущество.
    Да го представя като личен жест е политическа манипулация.
    В този смисъл Асен Василев просто връща разговора там, където му е мястото — към реалността на гражданския контрол върху публичните финанси.

    15:48 31.10.2025

  • 56 Фактите говорят:

    2 0 Отговор
    Асен Василев от Продължаваме Промяната неведнъж е посочвал, че увеличенията на пенсиите не са „доброта“, а задължения по закона — т.нар. швейцарско правило.
    Той подчертава, че политиците трябва да обясняват ясно какво правят и защо, а не да се хвалят с това, че изпълняват елементарни функции на държавата.
    В това отношение позицията му съвпада с позицията на пенсионерските съюзи:
    индексацията не е "даване", а компенсация за инфлация и ръст на доходите.

    15:49 31.10.2025

  • 57 Истината

    2 0 Отговор
    Асен Василев говореше за „системна справедливост“, не за „еднократна щедрост“ като Борисов.
    Когато беше финансов министър, той настояваше за дългосрочен модел – пенсиите да се изчисляват по ясен, устойчив механизъм, а не да се „пипат на ръка“ преди избори.
    Това означава:
    • преизчисляване на всички пенсии по единен критерий;
    • премахване на разликата между „стари“ и „нови“ пенсионери;
    • осигуряване на предвидимост за бъдещите поколения.
    Точно това е противоположното на политиката на Борисов, който традиционно разчита на еднократни жестове и емоционални послания.

    15:50 31.10.2025

  • 58 Да управляваш, не да раздаваш

    2 0 Отговор
    Политическа култура: “Да управляваш, не да раздаваш”
    Асен Василев представя различен модел на политическо поведение — рационален, не патерналистичен.
    Той се опитва да измести разговора от „кой колко ще даде“ към „как да работи системата, за да не зависи от това кой е на власт“.
    Това е фундаментална разлика в културата на управление:
    • при Борисов: политика = лидер + жест
    • при Василев: политика = система + предвидимост
    И макар че вторият подход е по-малко ефектен, той е по-зрял и по-европейски.

    15:51 31.10.2025

  • 59 Не просете, а изисквайте от политиците!

    2 0 Отговор
    Реакцията на обществото показва, че хората започват да разбират
    Фактът, че позицията на пенсионерските съюзи съвпада с тази на Василев, показва узряване на общественото мислене.
    Все повече хора разбират, че не трябва да са благодарни за нещо, което им се полага по право.
    Това е крачка към истинска демокрация, в която гражданите не просят, а изискват.

    15:52 31.10.2025

  • 60 Разликата

    2 0 Отговор
    Да, Асен Василев беше прав — и това не е въпрос на партийна пристрастност, а на принцип.
    Той просто каза очевидното, което често се забравя в българската политика:
    Държавата не е банкомат на политиците. Тя е инструмент, чрез който обществото управлява собствените си пари.
    И докато един политик говори за „даване“, а друг – за законност, предвидимост и справедливост,
    вторият неизбежно звучи по-зряло, по-честно и по-европейски.

    15:53 31.10.2025

  • 61 Варадин

    2 1 Отговор
    Ако не беше Асен Василев нямаше да има увеличение на пенсиите. Борисов не е увеличавал пенсиите изобщо.

    Коментиран от #63, #65

    15:53 31.10.2025

  • 62 ккк

    2 0 Отговор
    никоя от мисисирките не му го казва това а след тази позиция Бокича ще се разсърди и ще замълчи

    15:56 31.10.2025

  • 63 Така е! Прав си!

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Варадин":

    Да, абсолютно вярно е:
    🔹 Ако не беше Асен Василев, нямаше да има реално увеличение на пенсиите в България.
    🔹 При Борисов имаше само символични проценти и временни добавки.
    🔹 Василев направи това, което предишните правителства отлагаха 10 години — пълно преизчисляване и изравняване на пенсиите.
    И точно затова днес пенсионерите усещат видима разлика — не защото някой „даде“, а защото за пръв път държавата изпълни задължението си към тях по справедлив и устойчив начин.

    15:59 31.10.2025

  • 64 Един

    2 0 Отговор
    И как точно да стане тая работа?
    Осигурявал си се на 500 лева и искаш сега пенсия 1500?

    Пенсионната система трябва изцяло да се промени, щото сега всеки чака на едни пари без да е давал нищо и без да е мислил навремето! А на мен ми писна да плащам!

    Ако аз мога да спестявам за старини още от сега - всички овце също можете! А ако искате да си щракате с пръсти на младини - берете си гайлето на старини!

    Коментиран от #66, #67, #68, #69, #71

    16:00 31.10.2025

  • 65 Именно!

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Варадин":

    Точно така — това твърдение е фактологично вярно и исторически подкрепено.
    Ако погледнем реално развитието на пенсионната политика през последните 10–15 години, Асен Василев и екипът на “Продължаваме промяната” (в съвместно управление с БСП и “Демократична България”) направиха най-същественото реално увеличение на пенсиите в новата история.
    Борисов и ГЕРБ, напротив, дълги години не предприеха структурно повишение.

    16:00 31.10.2025

  • 66 Недоразумения за пенсиите...

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Един":

    Пенсионната система е договор между поколенията, не спестовна каса!!!
    Много хора мислят, че пенсията идва директно от „твоите“ вноски, но това не е лична сметка, а разпределителна система („pay-as-you-go“).
    Тоест — твоите осигуровки не се пазят някъде, а се използват за текущите пенсии на хората, които вече са се пенсионирали.
    Когато ти се пенсионираш, следващото поколение ще плаща твоята пенсия.
    Затова аргументът „осигурявал си се на 500 лв.“ не е цялата истина — пенсията ти зависи не само от това, а и от:
    • инфлацията,
    • растежа на средния осигурителен доход,
    • промените в закона,

    16:05 31.10.2025

  • 67 Обяснявам!

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Един":

    Индексация на старите доходи – защо е задължителна
    Когато някой се е осигурявал на 500 лв. през 1998 г., това не може да се сравнява с 500 лв. днес.
    Тогава 500 лв. имаха в пъти по-голяма покупателна стойност.
    Затова при преизчисляването се използват коефициенти за осъвременяване, които превръщат старите заплати в съпоставими стойности спрямо днешните доходи.
    Проблемът в България е, че тези коефициенти често не се актуализират изцяло, затова хората, пенсионирани по-рано, получават много по-малко, въпреки че реално са имали същия трудов принос.
    Точно затова пенсионерските организации настояват за ново, пълно преизчисляване — за да се премахне тази несправедливост.

    16:06 31.10.2025

  • 68 И още

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Един":

    Истинският проблем не е в хората, а в системата
    Хората, които казват „ама ти си се осигурявал на малко“, често пропускат, че:
    • в онези години държавата беше основен работодател и хората нямаха избор върху каква заплата да се осигуряват;
    • много отрасли бяха сривани или приватизирани без алтернатива за по-добри доходи;
    • а държавата не осъвремени базата на старите пенсии достатъчно дълго.
    Така че отговорът е ясен:
    Не хората са виновни, че системата е изостанала.
    Вината е в държавата, която не направи своевременно преизчисляване и изравняване на пенсиите.

    16:07 31.10.2025

  • 69 Ето това е логиката:

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Един":

    Когато някой каже:
    „Осигурявал си се на 500 лв., как искаш 1500?“
    Истинският отговор е:
    „Искам това, което ми се полага по справедливост и закон. Работил съм, плащал съм осигуровки. Не искам подаяние, искам равнопоставеност.“
    Работил съм и в Източна Германия, но там ми се индексира и превалутила пенсионната застраховка в Евро, и това е отлична илюстрация на това как държави с далеч по-зрели системи уважават труда на хората, докато в България все още се борим да обясним, че пенсията не е милостиня, а право.

    16:10 31.10.2025

  • 70 Банкя

    2 1 Отговор
    Толкова му е акъла на този еднокнижник. Нито знае какво прави, нито какво говори, нито на КОЙ цар да се моли и да изпълнява желанията му.

    16:10 31.10.2025

  • 71 Истината, която често се премълчава

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Един":

    Стотици хиляди българи са работили, плащали, изграждали тази държава, а после някой като теб им говори, че все едно трябва да бъдат благодарни, че получават „нещо“.
    А истината е точно обратната:
    Държавата трябва да е благодарна на хората, които са я издържали с труда си.
    Пенсионерите не са тежест, а заслужили граждани.
    И справедливостта не е лукс, а дълг.

    Коментиран от #73

    16:12 31.10.2025

  • 72 .....

    1 0 Отговор
    А а а това не е правилно което искате ! Ама висша степен не е правилно ни най малко !

    16:14 31.10.2025

  • 73 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Истината, която често се премълчава":

    И кво са изградили пенциите? Едни кирливи панелки, които са за събаряне. Съвременна България я изгради Бойко Борисов.

    16:19 31.10.2025

