Новини
България »
Всички градове »
Шулева: Да се твърди, че по-високите осигуровки значат повече пенсионни права на бъдещите пенсионери, е пълна глупост

Шулева: Да се твърди, че по-високите осигуровки значат повече пенсионни права на бъдещите пенсионери, е пълна глупост

19 Декември, 2025 20:07 644 13

  • лидия шулева-
  • осигуровки-
  • пенсионни права-
  • пенсионери-
  • глупост

"Цирковият спектакъл "България приема първи бюджет в евро" приключи с провал - ще използваме текстовете от настоящата година с леки, козметични промени и някои технически подобрения", коментира бившият социален министър

Шулева: Да се твърди, че по-високите осигуровки значат повече пенсионни права на бъдещите пенсионери, е пълна глупост - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Да се твърди, че по-високите осигуровки означават повече пенсионни права на бъдещите пенсионери, е пълна глупост. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS бившият министър на труда и социалната политика в правителството на НДСВ Лидия Шулева. Тя коментира социалната система и пенсиите и отговори на твърдения на управляващите в оставка, че предложеното в първия проектобюджет увеличение на осигуровките значи повече права.

"Трябва да ви кажа, че пенсията се определя от два параметъра - доход и стаж. Големината зависи от това. Хората, които сега са пенсионери, са плащали 37% осигуровка, сега е 19%. Но те няма да получат два или три пъти по-висока пенсия. Това е абсолютна глупост и е срамота да се твърди", подчерта тя.

По думите ѝ реформи в системата трябва да се направят, но и заяви, че пълната ѝ автономност е невъзможна.

"Тази система - солидарният стълб, каквито и реформи да се правят, а те трябва да се направят, няма много да се промени. Ние винаги ще доплащаме с данъци в системата, никога няма да може тя да се финансира единствено и само от осигуровки", допълни Шулева.

Според нея, решението на хората, които сега излизат на пазара на труда са частните фондове.

► Само преди дни Министерството на финансите предложи поправки в Кодекса за социално осигуряване, според които се въвеждат т.нар. мултифондове. Какво означава това?

"Решението е да позволим на пенсионните фондове да управляват активно парите на хората, така че да могат да генерират по-висока доходност. Сега се инвестира много плахо и с много ниска възвръщаемост. Осигуровките на младите хора, които започват да внасят сега, ще се управляват активно и с по-висока доходност. Всеки от тях ще има право да избира от три фонда - всеки с различен начин на управление. Но ако реши да не избере, законът предвижда най-мекото инвестиране", допълни Шулева.

► Бюджетът, който улицата спря

"Цирковият спектакъл "България приема първи бюджет в евро" приключи с провал - ще използваме текстовете от настоящата година с леки, козметични промени и някои технически подобрения. Ще влезем в новата година, вече използвайки евро и като членове на най-големия валутен съюз в света като страна, чиито политически елит, управляващо мнозинство и изпълнителна власт показаха абсолютна неспособност да изпълнят своите вменени от Конституцията задължения. Избирайки да проведат процедура, граничеща с фарса, да проведат не дебати, а мазни, кални и селски борби. Бюджетът на страната се превърна в заложник на личните амбиции на човек, който дори не участва - нито лично, нито като партиен лидер - в официалното мнозинство, а същото това мнозинство избра да защитава незащитими решения от телевизионните студиа, трибунките в парламента и от банките в Народното събрание. Изговориха се малко истини, много лъжи, чухме твърде много излишен шум", допълни бившият министър.

"Предложеният на първо четене проект на бюджет беше най-лошият, предлаган някога в новата ни история, а целта му бе напълно ясна за всеки, който искаше да я види - да вземе от вас - работещите български граждани, да вземе от вас - предприемчивите собственици на бизнес, да вземе от вас - хората, които създавате и добавяте стойност, и да даде на тях - хората, чиито заплати, кариери и живот зависят от тях - политическите лидери на няколко партии, представящи си интереса "на хората" като интерес само и единствено на техните хора. Този предложен бюджет разля разделителна линия между работещите в частния и държавните сектори, обяви война на всеки, който иска да печели честно и почтено, разчитайки на труда си и заяви категорично "вашите пари са парите, които ние ще използваме, за да сме добре ние". Тогава обаче се случи немислимото - вие казахте "Не". Чисто и ясно, просто и гръмогласно, толкова гръмогласно, че дори те се изплашиха. Перките на бюджетния левиатан бяха свити, зачакахме нов", каза още тя.

"И какво видяхме - размахът на крилете на този същия левиатан бе оставен за догодина. Нищо по-малко, нищо повече. Още от същото, но със забавено действие. Държавното тяло, набиващо резултата от вашия труд в ненаситната си паст, бе решено да отвлече бъдещето на страната в долната земя. В нашия случай долната земя си има имена - дългове и дефицити. Дами и господа, това, че не стана този път не означава, че няма да опитат отново. Че няма да опитват отново и отново, и отново. Те нямат друг избор - ламята на разходите има нужда от храна, а храната в една държава се произвежда само от гражданите и бизнеса", заключи Шулева.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сьикоъх

    5 2 Отговор
    Проблема е че не ви начупиха муцуните на всички лъжливи крадци дето ограбихте българите. От 1989г до днес нито на 1 не му начупиха муцуната и си мислите че вечно ще ни лъжете. Бързам да ви съобщя че вече няма да е така. Сега вече идва време да ви начупят крадливите и лъжливи мутри. Може даже да се почне наред. Вие палячовците на Симо казиното, сте кандидати да ходите с квадратни муцуни. Гарга с гарга. Слава на Господ Иисус Христос идват избори.

    20:17 19.12.2025

  • 2 Миризлив пор

    3 0 Отговор
    Шулева беше министър при царя, хайде да обясни защо тогава заплатите бяха няколко пъти по ниски от сега?

    Коментиран от #8

    20:19 19.12.2025

  • 3 Спецназ

    4 0 Отговор
    Целта на неприетия Бъджет беше да се дадат СВРЪХ

    увеличение на заплатите на държавните служители и на полицаи и доктори.

    Двойно за социалки от малцинствата без ден трудов стаж! ФАКТ!

    ТОВА увеличение ДВОЙНО по-високо от ръста на заплатите в частния сектор на РАБОТЕЩИТЕ!!

    ВЕЧЕ имам идея да се пиша Ц.ГАНИН социален и да вися пред касите на Социалното по цял ден и
    ще имам повече пари от сега да разкарвам с буса по цял ден като улав, Баце!

    Коментиран от #6

    20:20 19.12.2025

  • 4 риторично

    0 0 Отговор
    Ако е вярно, че НОИ финансира пенсионерски права , определени чрез закон, то по-високи осигуровки, осигурява по-високи приходи в НОИ и логично до по-добро финансиране на (вече споменатите права). Кой говори глупости е ясно.

    20:26 19.12.2025

  • 5 Цървул

    2 0 Отговор
    Това пластмасово пла.шило трябва да обясни как преди повече от 20 г. не плати последните заплати на дюлгерите при завършването на нейния хотел на морето!

    20:30 19.12.2025

  • 6 зелена зона

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Като си се ориентирал към социално слабите, но ученолюбиви от факултето, то може да работиш с таблет в ръка в разширените зелени зони за почасово паркиране. Кмета има нужда от контролиращи.

    20:31 19.12.2025

  • 7 КУКУ ОФЦЕВ БЪЛГАРВ-РОБЕВ

    2 1 Отговор
    НИЩО НЕ Е ПЪЛНА ГЛУПОСТ.
    ПО ВИСОКИТЕ ОСИГОРОВКИ ЗНАЧАТ ЧЕ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ НЯМА ДА МИЗЕРУВАТ ПОВЕЧЕТО БУЛГАРИШ. А ПО МАЛКИТЕ ОСИГОРОВКИ ЗНАЧАТ ЧЕ ЩЕ ЯДАТ ПОДЛЕ СУХ ЛЕБИЦ СЪС СОЛ.НО ТЕ ТАКА ИСКАТ НИКОЙ НЕ ИМ Е ВИНОВЕН И ПОСЛЕ ОЛЕЕЕЛЕ.ПОЛИТИЦИТЕ ИМ БИЛЕ ВИНОВНИ.БАЙ.КОЛЮ РСБОТЕШЕ В ТЕХНО ЕКСПОРТ СТРОЙ ВЗИМАШЕ 2000 ЛВ.ЗАПЛАТА ОЩЕ ПРЕДИ 30 ГОД. НО ГО ОСИГОРЯВАЛИ НА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА И СЕГА И ПЕНСИЙКАТА МУ МИНИМАЛНА.

    Коментиран от #11

    20:33 19.12.2025

  • 8 Какъв цар каква шелева

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Миризлив пор":

    Сега всичките му министри се изредиха да дават акъл
    Само на транспорта си трае
    Той нищо не знае
    Стига сте се излагали и всичките му наследници се натягат
    Към незаконното му наследство посягат
    Да ама няма да дочакат8484

    20:33 19.12.2025

  • 9 Хаджи Папурко

    0 0 Отговор
    Еврейка когато ти говори за пари, значи си измамен.

    20:35 19.12.2025

  • 10 Какъв цар каква шелева

    0 0 Отговор
    Сега всичките му министри се изредиха да дават акъл
    Само на транспорта си трае
    Той нищо не знае
    Стига сте се излагали и всичките му наследници се натягат
    Към незаконното му наследство посягат
    Да ама няма да дочакат8484

    20:37 19.12.2025

  • 11 Въобще

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "КУКУ ОФЦЕВ БЪЛГАРВ-РОБЕВ":

    Не си наясно как се осигуряваха работещите българи, тогава , в чужбина! И втора! Колкото и да се осигуряваш, след години, ще се бъгне системата и ходи доказвай, че нямаш сестра!

    20:41 19.12.2025

  • 12 Някой

    0 0 Отговор
    Тая Шулева знае ли как се изчисляват песиите тя говори глупости какъв икономист е тя когато осигурителната вноска е по голяма съответно пенсията е по голяма

    20:44 19.12.2025

  • 13 Бялджип

    0 0 Отговор
    Шулева очевидно е твърде компетентна, знаеща жена. Рядко срещано в сегашната тъпота и сред калинките, които ни завладяха с идването на власт на Боко Тулупа. Била еврейка, биле незнам каква си, ами не ме интересува, ако е специалист и съветите й могат да помогнат, да са полезни. За съжаление днес думите на мъдрите не се чуват, звучат крясъците на безумните...

    20:53 19.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол