Явор Куюмджиев: България няма думата при продажбата на "Лукойл"

България няма думата при продажбата на "Лукойл", също както и Румъния. Това заяви пред БНР Явор Куюмджиев, бивш министър на икономиката и енергетиката.
"В България се прие закон за контрол върху потенциалния купувач на рафинерията в Бургас и нейните дъщерни дружества и изведнъж се оказа, че това няма абсолютно никакво значение, когато се продава компания по-нагоре във веригата на собствеността," коментира той в предаването "Преди всички".
По думите му "Лукойл Интернешънъл", която е регистрирана във Виена, притежава другите две компании в България. "Гънвор" купува "Лукойл Интернешънъл", т.е. всякакви местни регулации нямат никакво значение," обясни Куюмджиев.
Според него единствените, които могат да имат думата по тази сделка, са европейската антимонополна комисия, която трябва да даде съгласие. Той обаче не вижда проблем там.
Другият проблем, който е описан в предварителното споразумение, е, че трябва да се получи лицензия от Министерство на финансите на САЩ, посочи Куюмджиев.
"Американците и европейците, ако се съгласят, всички останали нямат думата," подчерта той.
По думите му "Гънвор" е много голяма компания, която изглежда, че би могла да се справи с тези дейности. Не би трябвало да има нищо драматично за нас, смята той.
Куюмджиев отбеляза обаче, че компанията се обвързва с приближени до руския президент Путин. Според него това може да създаде проблем пред сделката.
"Санкциите, които уж са предвидени да навредят на Русия и да я накарат да спре войната, всъщност създават по-големи проблеми на нас, отколкото на руснаците," изказа мнението си бившият енергиен министър.
Според него ако рафинерията затвори, е невъзможно да бъдат задоволени българските нужди с останалите две живи рафинерии в региона - в Румъния и в Гърция. Наблизо няма достатъчно гориво, предупреди той и прогнозира възможна криза за горива.
"Според петролната и газова асоциация за да се задоволят нуждите на българския пазар от горива, са необходими около 360 камиона на ден цистерни. Толкова няма в целия регион," каза той.
Бившият министър прогнозира, че вероятно до недостиг на горива няма да се стигне, но до повишаване на цената със сигурност. Това е само при положение, че не бъде одобрена сделката, уточни той.
Явор Куюмджиев коментира и бюджета за следващата година. Според него има опасност да влезем в гръцки-румънски сценарий.
"Харчи се повече отколкото държавата може да си позволи," подчерта той и добави, че социалните разходи и парите за заплати не са най-големият проблем за бюджета.
Той не смята, че дебатът по бюджета може да доведе до нова криза в управлението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #31
15:43 31.10.2025
2 Кюмюрджиев
15:43 31.10.2025
3 Сатана Z
15:43 31.10.2025
4 Гориил
15:44 31.10.2025
5 мъкаааа
Коментиран от #7, #12
15:46 31.10.2025
6 Петраки
Коментиран от #27
15:47 31.10.2025
7 Пъшо
До коментар #5 от "мъкаааа":Питай Костов. Продаде го през 90-те. И много други неща. Не всеки го може.
15:49 31.10.2025
8 влък
Коментиран от #15
15:50 31.10.2025
9 Спецназ
че навремето "Продаде" Държавния Нефтохим за 1 лев а
сега е милиарди!!!
ПФУ
15:51 31.10.2025
10 Много ясно че БГ няма думата
15:52 31.10.2025
11 То тва е едно на ръка тва, че
реагират бързо при особено извънредни ситуации или
кризи от местен характер, може да се окаже целе-
съобразно да им бъде позволено да използват част от
запасите си за такива ситуации...... може да им бъде позволено да използват част от запасите ......!!!
15:52 31.10.2025
12 Гориил
До коментар #5 от "мъкаааа":Икономиката на взривните вещества все още не е икономика.
15:52 31.10.2025
13 Георгиев
15:54 31.10.2025
14 Питане
ИМЕНА, ИМЕНА !!!
И РЕШЕТКИ ДОКАТО ШЕФА НА БОКО НЕ СИ ГИ ПРИБЕРЕ !
Примерно Румен Овч., мавъра от Драгалевци и цяла плеяда комуняги подсигурили се до 99 коляно
Коментиран от #20
15:54 31.10.2025
15 Глу....
До коментар #8 от "влък":П..... по добре от Брюксел от колкото от Москва, като командваше България 45г какво ни докара?, мизерия, диктатура, упадък и безродни предатели русофили.
Коментиран от #19, #24
15:55 31.10.2025
16 Путин
15:58 31.10.2025
17 Българите и
15:59 31.10.2025
18 Владимир Илич
16:01 31.10.2025
19 Симеон Иванов
До коментар #15 от "Глу....":Това предприятие, както и 99% от всички такива са от онова време ...
45 години се СЪЗДАВАШЕ, сега за 36 години не могат да ги боядисат тези предприятия ...
16:01 31.10.2025
20 Посетител
До коментар #14 от "Питане":Костов продаде Невтохима, не Овчаров, не и комунистите, по които плюеш. Чети, поинтересувай се как стоят нещата, преди да пишеш...
16:02 31.10.2025
21 Съвсем естествено е
Коментиран от #33
16:06 31.10.2025
22 Естествено че
16:06 31.10.2025
23 Филип Киркоров
16:07 31.10.2025
24 Посетител
До коментар #15 от "Глу....":Мизерия ли?! Много странни критерии за мизерия имаш. Всичко, което Костов и пасмината му продадоха и окрадоха, бе построено през въпросната "мизерия"... Напълнили са ти главата с райна и няма прочистване...
16:08 31.10.2025
25 Драго
нямат думата,нито в Европа ,нито по света!
16:10 31.10.2025
26 ДОРИ
16:13 31.10.2025
27 ЦИГАНИН ДА ТЕ ХРАНИ
До коментар #6 от "Петраки":И ВЪШЛИВ ДА ТЕ ПОЩИ
16:13 31.10.2025
28 Дедоп ви...
16:15 31.10.2025
29 Нефтохима и при нови и при стари
16:17 31.10.2025
30 Явор
16:17 31.10.2025
31 Като няма бендзин
До коментар #1 от "Наблюдател":таралясниците ще се разпродават
16:17 31.10.2025
32 Нефтохим
16:18 31.10.2025
33 Съгласен
До коментар #21 от "Съвсем естествено е":Никакви правни аргументи. Само емоции. Куюмджиев е прав.
16:19 31.10.2025