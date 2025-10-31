Новини
Явор Куюмджиев: България няма думата при продажбата на "Лукойл"

31 Октомври, 2025 15:39 1 008 33

България няма думата при продажбата на "Лукойл", също както и Румъния. Това заяви пред БНР Явор Куюмджиев, бивш министър на икономиката и енергетиката.

"В България се прие закон за контрол върху потенциалния купувач на рафинерията в Бургас и нейните дъщерни дружества и изведнъж се оказа, че това няма абсолютно никакво значение, когато се продава компания по-нагоре във веригата на собствеността," коментира той в предаването "Преди всички".

По думите му "Лукойл Интернешънъл", която е регистрирана във Виена, притежава другите две компании в България. "Гънвор" купува "Лукойл Интернешънъл", т.е. всякакви местни регулации нямат никакво значение," обясни Куюмджиев.

Според него единствените, които могат да имат думата по тази сделка, са европейската антимонополна комисия, която трябва да даде съгласие. Той обаче не вижда проблем там.

Другият проблем, който е описан в предварителното споразумение, е, че трябва да се получи лицензия от Министерство на финансите на САЩ, посочи Куюмджиев.

"Американците и европейците, ако се съгласят, всички останали нямат думата," подчерта той.

По думите му "Гънвор" е много голяма компания, която изглежда, че би могла да се справи с тези дейности. Не би трябвало да има нищо драматично за нас, смята той.

Куюмджиев отбеляза обаче, че компанията се обвързва с приближени до руския президент Путин. Според него това може да създаде проблем пред сделката.

"Санкциите, които уж са предвидени да навредят на Русия и да я накарат да спре войната, всъщност създават по-големи проблеми на нас, отколкото на руснаците," изказа мнението си бившият енергиен министър.

Според него ако рафинерията затвори, е невъзможно да бъдат задоволени българските нужди с останалите две живи рафинерии в региона - в Румъния и в Гърция. Наблизо няма достатъчно гориво, предупреди той и прогнозира възможна криза за горива.

"Според петролната и газова асоциация за да се задоволят нуждите на българския пазар от горива, са необходими около 360 камиона на ден цистерни. Толкова няма в целия регион," каза той.

Бившият министър прогнозира, че вероятно до недостиг на горива няма да се стигне, но до повишаване на цената със сигурност. Това е само при положение, че не бъде одобрена сделката, уточни той.

Явор Куюмджиев коментира и бюджета за следващата година. Според него има опасност да влезем в гръцки-румънски сценарий.

"Харчи се повече отколкото държавата може да си позволи," подчерта той и добави, че социалните разходи и парите за заплати не са най-големият проблем за бюджета.

Той не смята, че дебатът по бюджета може да доведе до нова криза в управлението.


България
  • 1 Наблюдател

    7 4 Отговор
    Пушкин: "... Защо на стадата да се дават даровете на свободата? Те трябва да се колят или да се стрижат",

    Коментиран от #31

    15:43 31.10.2025

  • 2 Кюмюрджиев

    2 9 Отговор
    Ама могат да му спрат лицензите и ще вари водка!

    15:43 31.10.2025

  • 3 Сатана Z

    11 5 Отговор
    Решава единствено Русия,Яворе.Защото ако ние се намесим ще ни излезе през гзъ

    15:43 31.10.2025

  • 4 Гориил

    9 3 Отговор
    Но това е срам и унижение.Ето как победителите се отнасят с победените.

    15:44 31.10.2025

  • 5 мъкаааа

    4 6 Отговор
    И защо трябва да продават българското предприятие на "Лукойл"? Все американците ли трябва да се бъркат в нашата икономика?!

    Коментиран от #7, #12

    15:46 31.10.2025

  • 6 Петраки

    10 1 Отговор
    Да питат Иван Костов. Може да измисли някакъв вариант.

    Коментиран от #27

    15:47 31.10.2025

  • 7 Пъшо

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "мъкаааа":

    Питай Костов. Продаде го през 90-те. И много други неща. Не всеки го може.

    15:49 31.10.2025

  • 8 влък

    6 3 Отговор
    Ами то България в какво ли има дума?Командвана е от Брюксел и брюкселаните определено.

    Коментиран от #15

    15:50 31.10.2025

  • 9 Спецназ

    11 1 Отговор
    Кажете едно БЛАГОДАРЯ на Ц.ГАНИНА Иван Костов и на СДС,
    че навремето "Продаде" Държавния Нефтохим за 1 лев а

    сега е милиарди!!!

    ПФУ

    15:51 31.10.2025

  • 10 Много ясно че БГ няма думата

    4 13 Отговор
    Кой ще даде думата на най путинофилската страна в ЕС?, тези продажници веднага ще излижат.. г....... а на Путин, и ще продадат рафинерията пак на него, по добре американците и европейците да решават този въпрос.

    15:52 31.10.2025

  • 11 То тва е едно на ръка тва, че

    6 1 Отговор
    за да се задоволят нуждите на българския пазар от горива, са необходими около 360 камиона на ден цистерни и толкова няма в целия регион но има и друго. Този уж наш резерв в чужбина никой не е длъжен да ни го дава ! Има една Координационна група за нефта и нефтопродуктите към  Генерална дирекция  „Енергетика” към Европейската комисия (ЕК) и една Директива на Съвета 2009/119/ЕО  където пише следното в чл.12 : За да се даде възможност на държавите-членки да
    реагират бързо при особено извънредни ситуации или
    кризи от местен характер, може да се окаже целе-
    съобразно да им бъде позволено да използват част от
    запасите си за такива ситуации...... може да им бъде позволено да използват част от запасите ......!!!

    15:52 31.10.2025

  • 12 Гориил

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "мъкаааа":

    Икономиката на взривните вещества все още не е икономика.

    15:52 31.10.2025

  • 13 Георгиев

    5 1 Отговор
    Всичко върви по план на горивния картел. Има криза с Лукойл, която е повечето вестникарска и лобистка. Интересно ще е позицията на САЩ за смяна на собствеността. Там има стотици бензиностанции на Лукойл и сътресение ще се отрази и на цената и на рейтинг и на други неща. Разбирам, че собственикът си плаща данъците където трябва и няма следа да пълни бюджета на Русия. Тогава? Намирисва на апетитно преглъщане като наш Делян - стоят и чакат и за тях. А защо МС не поиска да купи обратно Нефтохим Бургас?

    15:54 31.10.2025

  • 14 Питане

    5 0 Отговор
    Назад във времето благодарение на кой стана така, че ние сега нямаме думата ???
    ИМЕНА, ИМЕНА !!!
    И РЕШЕТКИ ДОКАТО ШЕФА НА БОКО НЕ СИ ГИ ПРИБЕРЕ !
    Примерно Румен Овч., мавъра от Драгалевци и цяла плеяда комуняги подсигурили се до 99 коляно

    Коментиран от #20

    15:54 31.10.2025

  • 15 Глу....

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "влък":

    П..... по добре от Брюксел от колкото от Москва, като командваше България 45г какво ни докара?, мизерия, диктатура, упадък и безродни предатели русофили.

    Коментиран от #19, #24

    15:55 31.10.2025

  • 16 Путин

    1 2 Отговор
    стои зад всичко!Той ще го придобие!Със,или без скачане от 6 етаж!

    15:58 31.10.2025

  • 17 Българите и

    2 3 Отговор
    румънците винаги са биле послушното овче стадо на Русия, затова и нямаме права днес над ЛУКОЙЛ ! Ив.Костов трябва да отговаря днес пред прокуратура и съд как е насадил Бългрия дъртия комундур, в една бяла държава щяха да го оставят днес гол като пищов и до края на дните си щешe да гние в затвора, а днес този червен бандит е един от най-богатите българи !

    15:59 31.10.2025

  • 18 Владимир Илич

    2 1 Отговор
    Национализация и експроприация!

    16:01 31.10.2025

  • 19 Симеон Иванов

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Глу....":

    Това предприятие, както и 99% от всички такива са от онова време ...
    45 години се СЪЗДАВАШЕ, сега за 36 години не могат да ги боядисат тези предприятия ...

    16:01 31.10.2025

  • 20 Посетител

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Питане":

    Костов продаде Невтохима, не Овчаров, не и комунистите, по които плюеш. Чети, поинтересувай се как стоят нещата, преди да пишеш...

    16:02 31.10.2025

  • 21 Съвсем естествено е

    2 4 Отговор
    Явор Комундиев, пардон Куюмджиев да не вижда по-далеч от червения си нос и да защитава със зъби и нокти не собствената си държава и народ, а червените кхмери от Русия! Похвално Куюмджиев, днес Майко-Продавците са на мода! Много се съмнявам обаче, дали нашата Родина България няма да има крайната дума по отношение продажбата на активи на нейна територия, но за това си има адвокати специалисти по международно право и корпоративни взаимоотношения!

    Коментиран от #33

    16:06 31.10.2025

  • 22 Естествено че

    2 1 Отговор
    всякакви местни регулации нямат никакво значение. Още от времето когато и позволиха на Лукойл да изкупи минонитарните дялове на хората от масовата приватизация принудително и да се регистрира в чужбина. С Любезното съучастие на ЕС, ЕК, КФН и поне 3 правителства в България. После пък парите от ЧПФ изчезнаха безследно, шефчито във фонда Атанас Зайков го приключиха,... ТИМ доразграби костите и така

    16:06 31.10.2025

  • 23 Филип Киркоров

    0 1 Отговор
    Един от собствениците на Гънвор е Генади Тимченко, арменец, живеещ през по-голямата част от живота си в Русия, който е изключително близък с Путин. Компанията "Гънвор" получава лиценз от Путин да изнася петрол и досега е изнесла руски петрол за десетки милиарди долари. Понастоящем Генади Тимченко е финландски гражданин, както и гражданин на Русия и Армения. Самият Тимченко е милиардер с лично богатство от 10.3 млрд долара, на 205-о място в класацията на Bloomberg (шестият най-богат човек в Русия). Той е санкциониран от САЩ, заради анексията на Крим. Интересно е защо е санкциониран от САЩ. В Русия действа една групировка, наречена "Redut PMC". Това е паравоенна структура, специализирана да защитава търговските интереси на руски компании. Генадий Тимченко и Олег Дерипаска издържат финансово "Redut PMC" (Олег Дерипаска е друг мастит руски олигарх, считан също за много близък до Путин). От своя страна пък Redut предоставя услуги за компаниите на Тимченко, включително разполагане на снайперисти и охранители. Те защитават конвои, корпоративни недвижими имоти, включително съоръжения за производство на петрол в Сирия. "Redut PMC" взема дейно участие в анексията на Крим през 2014 година, а няколко членове на организацията са осъдени за военни престъпления. Поради тази причина САЩ санкционира техният финансов източник - Генадий Тимченко. Освен от САЩ, Тимченко е обект на санкции и от ЕС и Канада. Той е считан за човек от вътрешния кръг на ръководството на Кремъл и о

    16:07 31.10.2025

  • 24 Посетител

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Глу....":

    Мизерия ли?! Много странни критерии за мизерия имаш. Всичко, което Костов и пасмината му продадоха и окрадоха, бе построено през въпросната "мизерия"... Напълнили са ти главата с райна и няма прочистване...

    16:08 31.10.2025

  • 25 Драго

    1 1 Отговор
    Родните ни празноглавци в Парламента,отдавна
    нямат думата,нито в Европа ,нито по света!

    16:10 31.10.2025

  • 26 ДОРИ

    0 0 Отговор
    И САЩ и ЕВРОПА да се разберат за продажбата, БЪЛГАРИЯ остава във висящо положение.Новият собственик на компанията какво бъдеще ще определи за рафинерията в БГ?Светло или тъмно?Че на всичкото отгоре,складовете ни за горива не са ли в рафинериятя?Това не са наши държавни складове,това са складове на рафинерията.Новият стопанин,какво ще реши?

    16:13 31.10.2025

  • 27 ЦИГАНИН ДА ТЕ ХРАНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Петраки":

    И ВЪШЛИВ ДА ТЕ ПОЩИ

    16:13 31.10.2025

  • 28 Дедоп ви...

    1 0 Отговор
    ГУУУлемото Д остана с пръст в......устата

    16:15 31.10.2025

  • 29 Нефтохима и при нови и при стари

    1 1 Отговор
    Собственици ще спре. Бензин от Турция ще идва по малко пак със руски петрол. Заплати, осигуровки и данъци няма да има. А бензеностанциите ще бъдат дадени на турска фирма за управление. Гънвор и в момента добре си работи с турците.

    16:17 31.10.2025

  • 30 Явор

    0 0 Отговор
    е говорител на Путин !

    16:17 31.10.2025

  • 31 Като няма бендзин

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    таралясниците ще се разпродават

    16:17 31.10.2025

  • 32 Нефтохим

    0 0 Отговор
    20% за вътрешния пазар,80% за износ!

    16:18 31.10.2025

  • 33 Съгласен

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Съвсем естествено е":

    Никакви правни аргументи. Само емоции. Куюмджиев е прав.

    16:19 31.10.2025

