Явор Куюмджиев: България няма думата при продажбата на "Лукойл"

България няма думата при продажбата на "Лукойл", също както и Румъния. Това заяви пред БНР Явор Куюмджиев, бивш министър на икономиката и енергетиката.

"В България се прие закон за контрол върху потенциалния купувач на рафинерията в Бургас и нейните дъщерни дружества и изведнъж се оказа, че това няма абсолютно никакво значение, когато се продава компания по-нагоре във веригата на собствеността," коментира той в предаването "Преди всички".

По думите му "Лукойл Интернешънъл", която е регистрирана във Виена, притежава другите две компании в България. "Гънвор" купува "Лукойл Интернешънъл", т.е. всякакви местни регулации нямат никакво значение," обясни Куюмджиев.

Според него единствените, които могат да имат думата по тази сделка, са европейската антимонополна комисия, която трябва да даде съгласие. Той обаче не вижда проблем там.

Другият проблем, който е описан в предварителното споразумение, е, че трябва да се получи лицензия от Министерство на финансите на САЩ, посочи Куюмджиев.

"Американците и европейците, ако се съгласят, всички останали нямат думата," подчерта той.

По думите му "Гънвор" е много голяма компания, която изглежда, че би могла да се справи с тези дейности. Не би трябвало да има нищо драматично за нас, смята той.

Куюмджиев отбеляза обаче, че компанията се обвързва с приближени до руския президент Путин. Според него това може да създаде проблем пред сделката.

"Санкциите, които уж са предвидени да навредят на Русия и да я накарат да спре войната, всъщност създават по-големи проблеми на нас, отколкото на руснаците," изказа мнението си бившият енергиен министър.

Според него ако рафинерията затвори, е невъзможно да бъдат задоволени българските нужди с останалите две живи рафинерии в региона - в Румъния и в Гърция. Наблизо няма достатъчно гориво, предупреди той и прогнозира възможна криза за горива.

"Според петролната и газова асоциация за да се задоволят нуждите на българския пазар от горива, са необходими около 360 камиона на ден цистерни. Толкова няма в целия регион," каза той.

Бившият министър прогнозира, че вероятно до недостиг на горива няма да се стигне, но до повишаване на цената със сигурност. Това е само при положение, че не бъде одобрена сделката, уточни той.

Явор Куюмджиев коментира и бюджета за следващата година. Според него има опасност да влезем в гръцки-румънски сценарий.

"Харчи се повече отколкото държавата може да си позволи," подчерта той и добави, че социалните разходи и парите за заплати не са най-големият проблем за бюджета.

Той не смята, че дебатът по бюджета може да доведе до нова криза в управлението.