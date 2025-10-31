Новини
България »
В навечерието на Деня на будителите: Президентът връчи почетен знак на културни дейци

В навечерието на Деня на будителите: Президентът връчи почетен знак на културни дейци

31 Октомври, 2025 22:46 582 10

  • румен радев-
  • деня на будителите-
  • творци-
  • артисти-
  • музиканти

Позволете ми да изразя своята дълбока признателност за труда, достойнството и волята, посочи Румен Радев

В навечерието на Деня на будителите: Президентът връчи почетен знак на културни дейци - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В навечерието на Деня на народните будители президентът Румен Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български културни дейци в областта на сценичното, музикалното и изобразителното изкуство и читалищното и академичното дело.

За своя значим принос в различните области, удостоени бяха изявеният български художник Емил Стойчев, световноизвестният учен и културолог проф. Иван Маразов, музикантът и композитор Атанас Стоев, изявеният филолог и учен проф. Костадин Динчев. Народната певица Бинка Добрева и изтъкнатият български философ и обществен интелектуалец проф. Васил Проданов, както и още учени, балетни артисти, педагози и културни дейци.

„Позволете ми да изразя своята дълбока признателност за труда, достойнството и волята. За това, че с талант, интелект и всеотдайност продължавате да бъдете пример в България, да множите и вдъхновявате нови последователи”, каза президентът, цитиран от "Нова телевизия".

„За мен е чест да приема тази награда сред тези големи личности на българската наука и образование. Като българин съм горд, че нося гвардейската униформа и съм част от въоръжените сили на Република България. Г-н президент, за мен е чест!“, посочи главният диригент на Гвардейския представителен духов оркестър подполковник Ради Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 1 Отговор
    А овцете празнуват Хелоуин.....

    22:48 31.10.2025

  • 2 бачо марианоф

    1 0 Отговор
    отивам в театъра при младежите...... може да ми връчат някоя корава награда

    Коментиран от #5

    22:49 31.10.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    3 1 Отговор
    Къде са тези будители?
    Народеца е тотално затъпял!

    22:49 31.10.2025

  • 4 Те тази рижавата до Резидента

    1 3 Отговор
    падна на колене пред руският главен поп Гундяев, да му целува ръце при неговото посещение в територията, после раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!
    След това руският поп унижи Резидента насред София!

    22:52 31.10.2025

  • 5 Тоя па

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "бачо марианоф":

    В театъра всички са меки бе , нямат корави награди ! Може и да се надяваш на банан , но ще получиш само обелка от банан !

    22:52 31.10.2025

  • 6 По колко пъти

    5 0 Отговор
    Културните дейци не ги ли награждават на 24май. Кой кога, на кого и защо е будител? Набутаха ни странен празник, който дори да искаме да разберем не можем. Директорите, режисьорите или платените журнала са будители? Какво е будител и кого е събудил?

    23:06 31.10.2025

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    А на изнасилените гейове какво им даде....културата?

    23:37 31.10.2025

  • 8 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Прочетете статията на проф.Васил Проданов

    "Здравето на човека и правото на живот в България след 9 септември 1944 г. и след 10 ноември 1989 г."
    и ще ви светне защо този учен получава тази достойна награда.

    23:46 31.10.2025

  • 9 си дзън

    1 0 Отговор
    Като гледам наградените май не Радев , ами Путин трябваше да ги награди. Нали на него служат.

    23:47 31.10.2025

  • 10 Браво

    1 1 Отговор
    Йотова ще е добър Президент.

    23:56 31.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове