В навечерието на Деня на будителите: Президентът връчи почетен знак на културни дейци

В навечерието на Деня на народните будители президентът Румен Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български културни дейци в областта на сценичното, музикалното и изобразителното изкуство и читалищното и академичното дело.
За своя значим принос в различните области, удостоени бяха изявеният български художник Емил Стойчев, световноизвестният учен и културолог проф. Иван Маразов, музикантът и композитор Атанас Стоев, изявеният филолог и учен проф. Костадин Динчев. Народната певица Бинка Добрева и изтъкнатият български философ и обществен интелектуалец проф. Васил Проданов, както и още учени, балетни артисти, педагози и културни дейци.
„Позволете ми да изразя своята дълбока признателност за труда, достойнството и волята. За това, че с талант, интелект и всеотдайност продължавате да бъдете пример в България, да множите и вдъхновявате нови последователи”, каза президентът, цитиран от "Нова телевизия".
„За мен е чест да приема тази награда сред тези големи личности на българската наука и образование. Като българин съм горд, че нося гвардейската униформа и съм част от въоръжените сили на Република България. Г-н президент, за мен е чест!“, посочи главният диригент на Гвардейския представителен духов оркестър подполковник Ради Радев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
22:48 31.10.2025
2 бачо марианоф
Коментиран от #5
22:49 31.10.2025
3 Ганя Путинофила
Народеца е тотално затъпял!
22:49 31.10.2025
4 Те тази рижавата до Резидента
След това руският поп унижи Резидента насред София!
22:52 31.10.2025
5 Тоя па
До коментар #2 от "бачо марианоф":В театъра всички са меки бе , нямат корави награди ! Може и да се надяваш на банан , но ще получиш само обелка от банан !
22:52 31.10.2025
6 По колко пъти
23:06 31.10.2025
7 Сатана Z
23:37 31.10.2025
8 Сатана Z
"Здравето на човека и правото на живот в България след 9 септември 1944 г. и след 10 ноември 1989 г."
и ще ви светне защо този учен получава тази достойна награда.
23:46 31.10.2025
9 си дзън
23:47 31.10.2025
10 Браво
23:56 31.10.2025