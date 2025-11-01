Диана Дамянова: Силно се съмнявам, че Европа и САЩ ще разрешат закупуването на „Лукойл” от фирма под прикритие

Силно се съмнявам, че Европа и САЩ ще разрешат закупуването на „Лукойл” от фирма под прикритие. Компанията „Гънвор” се превърна в един от най-големите дистрибутори на горива в Европа. Работят безпрепятствено. Това е добро решение и за руската компания, и за Европейския съюз. Предполагам, че това ще е брокерска сделка – временно решение – ще закупят активите и ще ги разхвърлят на парчета. Това каза PR- експертът Диана Дамянова, която също така беше част от висшия мениджмънт на „Лукойл” в България.
Най-скъпото в произвоството на петролни продукти е транспорта им. В този смисъл, всяка операция, която е извършена с „Нефтохим”, трябва да се прави изключително внимателно, коментира още тя в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.
Най-голямото изпитание за правителството ще бъде точно това – да се справи с този проблем, който не е създаден от него, заяви Дамянова.
Тя коментира още въпроса дали държавата може да наложи вето върху решението кой да придобие компанията и да спре сделката.
„Всички промени, направени с цел да може ДАНС да се произнася по пътя на потенциален купувач, през цялото време не са коментирали компактна сделка. На мен ми се струва силно нереалистично българската държава да може да се противопостави, ако такава сделка бъде приета на ниво САЩ и ЕС – което ще означава, че този купувач няма да има санкции и ще може да функционира”, каза Дамянова.
Тя подчерта, че „Лукойл” е структуроопределящата компания и всяко движение в нейната дейност се отразява нагоре по веригата в цените.
„Още преди време подкрепих идеята да бъде проверяван до предел потенциалния купувач на „Лукойл”. Сега ситуацията е различна. Не вярвам, че ако Тръмп и фон дер Лайен приемат тази продажба, нашата държава ще се противопостави”, подчерта отново PR-експертът.
Дамянова каза, че трябва да се направи опит за дерогация и запазване работата на „Лукойл Нефтохим” Бургас АД. Тя беше категорична, че „Нефтохим” не трябва да спира да работи.
Ще направи ли Румен Радев своя партия
Дамянова смята, че президентът, в продължение на четири години, беше поставен в ситуация „да притежава цялата власт” – и тази на държавен глава, и изпълнителната.
„Сякаш в него желанието да владее властта е толкова силно, че той се готви да излезе на политическия терен. Той обаче може да направи това само, ако има избори”, каза тя. Но допълни, че на този етап не се очертава да има такива поне година, след като приключи мандатът на президента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гарбич
Коментиран от #8
17:23 01.11.2025
2 ?????
17:24 01.11.2025
3 Коня Солтуклиева
17:25 01.11.2025
4 Родител
17:26 01.11.2025
5 мноилк
17:29 01.11.2025
6 си дзън
С продажбата русията като държава няма да може гарантира собствеността на някаква
кипърска офшорка, зад която не седи никой, ако им национализират рафинериите.
Коментиран от #12
17:29 01.11.2025
7 Горски
17:31 01.11.2025
9 Пич
17:32 01.11.2025
10 Ели
17:34 01.11.2025
11 Андро
17:39 01.11.2025
12 така е
До коментар #6 от "си дзън":Никой няма да се занимава с някакво Гъвнор
Коментиран от #14
17:40 01.11.2025
13 ФАКТ
17:47 01.11.2025
14 това
До коментар #12 от "така е":изкърти мивката - Гъвно с р накрая ха,ха
17:54 01.11.2025
15 Хасковски каунь
17:54 01.11.2025
16 УСА боклук
Ще видите какво означава десетки хиляди без прехрана. Ще видите цени на горивата. Ще видите и цени на всичко.
Ще викате пак Ю Ес Ей . Ейййййй
Коментиран от #21
17:58 01.11.2025
17 Ама
17:58 01.11.2025
18 Алекса
Коментиран от #33
17:59 01.11.2025
19 демократ
Как Лукойл ще продава влиза се в рафинерията национализира се и се продава на Тексако Тотал Бритиш Петролиъм и тн. Какви руснаци какъв лукойл
Коментиран от #23
18:01 01.11.2025
20 Факт
18:03 01.11.2025
21 си дзън
До коментар #16 от "УСА боклук":Абе видяхме, че си е добре и без руската газ. Пак ще сме добре и без руската рафинерия.
Най-добре ще бъдем без нито един руснак в БГ.
Коментиран от #34, #37
18:03 01.11.2025
22 Айде на метлата
18:03 01.11.2025
23 И идва 9-ти септември
До коментар #19 от "демократ":И едно време е било така.
18:06 01.11.2025
24 менда
18:08 01.11.2025
25 Вместо да пише глупости
18:08 01.11.2025
26 000
18:09 01.11.2025
27 Тази куха лейка
Никой няма да иска специално разрешение!
18:09 01.11.2025
28 Стяга ви чепика за Лукойл,
18:11 01.11.2025
29 Вместо да пише глупости
18:12 01.11.2025
31 Разбирачка готвачка
18:17 01.11.2025
32 Диан Дамян
18:17 01.11.2025
33 Лойко Разбойко
До коментар #18 от "Алекса":Била, била некогиш. След като я изритаха сега се кланя на двата крадливи и смръдливи шопара, уж работещи за хората , но продължаващи да си пълнят овшорните сметки.
18:18 01.11.2025
35 Къде ми е "предаде БТА" а?
18:19 01.11.2025
36 Много яко нали?
18:23 01.11.2025
37 Абе,
До коментар #21 от "си дзън":драга ми китайка , пак купуваме руска газ , ама на двойни цени от господарите ти !
Коментиран от #41
18:26 01.11.2025
38 Хм...
18:27 01.11.2025
39 Ъхъъъъъ...
Gunvor е една от най-големите независими търговски къщи за стоки в света по оборот, създаваща логистични решения, които безопасно и ефективно преместват физическа енергия от мястото, където е добита и съхранявана, до мястото, където е най-търсена. Gunvor има стратегически инвестиции в индустриална инфраструктура – рафинерии, тръбопроводи, складове и терминали – които допълват основната ни търговска дейност и генерират устойчива стойност в световен мащаб.верига за доставкиза нашите клиенти. Компанията, която през 2024 г. генерира приходи от 136 милиарда щатски долара при обем от 232 милиона тона, е водещият независим световен търговец навтечнен природен газ (ВПГ) ПРИХОДИ: 136 милиарда щатски долара ОБЕМИ: 232 милиона тона
БРУТНА ПЕЧАЛБА: 1,8 милиарда щатски долара
НЕТНА ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЦИ: 729 милиона щатски долара. СОБСТВЕН КАПИТАЛ: 6,5 милиарда щатски долара.. Офис за района: Истамбул ....
18:29 01.11.2025
40 шопа
18:34 01.11.2025
41 си дзън
До коментар #37 от "Абе,":Имал пари - дал. Руснаците да му мислят, че нещо парите и бензинът станаха кът.
Следва токът и газа.
18:34 01.11.2025
42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. ..ОБАЧЕ НЕ МОГАТ ДА ГИ ДОКАРАТ ДО БЪЛГАРИЯ..
....ПОНЕЖЕ БРАТУШКИТЕ ОТ ВАШИНГТОН
ВЕДНАГА ЩЕ ИМ НАМАГНИТЯТ ПАРИЧКИТЕ
18:37 01.11.2025
43 БАЙ ГАНЬО
18:42 01.11.2025
44 Търговец
18:47 01.11.2025