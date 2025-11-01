Новини
Диана Дамянова: Силно се съмнявам, че Европа и САЩ ще разрешат закупуването на „Лукойл” от фирма под прикритие

1 Ноември, 2025 17:19

Предполагам, че това ще е брокерска сделка – временно решение. Ще закупят активите и ще ги разхвърлят на парчета, коментира още PR- експертът

Диана Дамянова: Силно се съмнявам, че Европа и САЩ ще разрешат закупуването на „Лукойл” от фирма под прикритие - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Силно се съмнявам, че Европа и САЩ ще разрешат закупуването на „Лукойл” от фирма под прикритие. Компанията „Гънвор” се превърна в един от най-големите дистрибутори на горива в Европа. Работят безпрепятствено. Това е добро решение и за руската компания, и за Европейския съюз. Предполагам, че това ще е брокерска сделка – временно решение – ще закупят активите и ще ги разхвърлят на парчета. Това каза PR- експертът Диана Дамянова, която също така беше част от висшия мениджмънт на „Лукойл” в България.

Най-скъпото в произвоството на петролни продукти е транспорта им. В този смисъл, всяка операция, която е извършена с „Нефтохим”, трябва да се прави изключително внимателно, коментира още тя в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

Най-голямото изпитание за правителството ще бъде точно това – да се справи с този проблем, който не е създаден от него, заяви Дамянова.

Тя коментира още въпроса дали държавата може да наложи вето върху решението кой да придобие компанията и да спре сделката.

„Всички промени, направени с цел да може ДАНС да се произнася по пътя на потенциален купувач, през цялото време не са коментирали компактна сделка. На мен ми се струва силно нереалистично българската държава да може да се противопостави, ако такава сделка бъде приета на ниво САЩ и ЕС – което ще означава, че този купувач няма да има санкции и ще може да функционира”, каза Дамянова.

Тя подчерта, че „Лукойл” е структуроопределящата компания и всяко движение в нейната дейност се отразява нагоре по веригата в цените.

„Още преди време подкрепих идеята да бъде проверяван до предел потенциалния купувач на „Лукойл”. Сега ситуацията е различна. Не вярвам, че ако Тръмп и фон дер Лайен приемат тази продажба, нашата държава ще се противопостави”, подчерта отново PR-експертът.

Дамянова каза, че трябва да се направи опит за дерогация и запазване работата на „Лукойл Нефтохим” Бургас АД. Тя беше категорична, че „Нефтохим” не трябва да спира да работи.

Ще направи ли Румен Радев своя партия

Дамянова смята, че президентът, в продължение на четири години, беше поставен в ситуация „да притежава цялата власт” – и тази на държавен глава, и изпълнителната.

„Сякаш в него желанието да владее властта е толкова силно, че той се готви да излезе на политическия терен. Той обаче може да направи това само, ако има избори”, каза тя. Но допълни, че на този етап не се очертава да има такива поне година, след като приключи мандатът на президента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гарбич

    13 8 Отговор
    Тръмп е приятел на г-н Боко Тиквата Борисов.

    Коментиран от #8

    17:23 01.11.2025

  • 2 ?????

    24 1 Отговор
    Бяхме я позабравили.

    17:24 01.11.2025

  • 3 Коня Солтуклиева

    29 3 Отговор
    Европа, САЩ и Радев тръпнат в очакване да чуят силните съмнения на баба Дамяна Мастиката!

    17:25 01.11.2025

  • 4 Родител

    25 3 Отговор
    Атази Баба Яга да се качва на метлата и никога да не се връщат от гората ,че плаши децата.

    17:26 01.11.2025

  • 5 мноилк

    24 4 Отговор
    И на тоя дърт и грозен боклук му натиснаха копчето и ни тормози колкото може този гнусен дзвер. И в качеството си на каква ни я дават да и слушаме глупостите??? То отвратително говедо. Гнусно и нагло, а по проостотия може да удари в земята всеки. До кога с такива поръчкови и платени маймуни ще ни тормозите??? До кога ще ни занимавате с техните бръщолевения??? С какво е известен тоя боклук че ни го натрапвате??? Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел. Повечето българи я псуват на майка тази дъртата грозотия.

    17:29 01.11.2025

  • 6 си дзън

    3 9 Отговор
    Пак руска издънка. Западът ще пусне продажбата и после - национализация.
    С продажбата русията като държава няма да може гарантира собствеността на някаква
    кипърска офшорка, зад която не седи никой, ако им национализират рафинериите.

    Коментиран от #12

    17:29 01.11.2025

  • 7 Горски

    15 2 Отговор
    Нима някой си мисли, че пострадалите ще са Русия?? Мне, скъп бензин/газ/дизел за всички демократично печеливши. Енергетиката тука е създадена от СССР и винаги ще служи на Русия. Това дори фашиста костуф го разбра. Така че, колкото и да им се иска, Нефтохим винаги ще е руски и ще работи само и единствено в интерес на Русия! Сега е момента Пеевски да блокира сделката чрез ДАНС. Много съм любопитен, какво ще му се случи. Путин изземва активите на олигарси. Котката го развалила. Капанът щракна, вече няма проблем, Лукоил се завърна. при собственика. Нека нашите управници разберат,, че Руснака винаги идва за своето. Даже Иван Костов го разбираше навремето - без Русия няма българска енергетика ! Другият вариант е : слагате потурите и се кланяте на турците да ви вкарват горива . С надценка ! И пак ...от Руски. И защо трябва да продават българското предприятие на "Лукойл"? Все американците ли трябва да се бъркат в нашата икономика?

    17:31 01.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    18 4 Отговор
    Защо трябва такива овци да ни вменяват какво щели да разрешат Европа и САЩ !!! Какво казва тази паветница - Че ние не сме суверенна и независима държава...???!!! Половината от Европа им показа среден пръст !!! И ние можем!!!

    17:32 01.11.2025

  • 10 Ели

    12 2 Отговор
    От публикацията става ясно кой всъщност продава Лукойл. САЩ и ЕС. Рани там местни латифундии не участват.

    17:34 01.11.2025

  • 11 Андро

    14 0 Отговор
    Проблемът е не да покажем среден пръст, а да отстояваме национален суверенитет и независимост.

    17:39 01.11.2025

  • 12 така е

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Никой няма да се занимава с някакво Гъвнор

    Коментиран от #14

    17:40 01.11.2025

  • 13 ФАКТ

    11 0 Отговор
    НИЩО...ЖЕСТ....ВО..ТО ПЛАТЕНО ОТ ДЕБЕЛАН ИЗЛЕЗЕ ДА КУТКУДЯКА!

    17:47 01.11.2025

  • 14 това

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "така е":

    изкърти мивката - Гъвно с р накрая ха,ха

    17:54 01.11.2025

  • 15 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Нов енерго спец

    17:54 01.11.2025

  • 16 УСА боклук

    8 0 Отговор
    Дано я затворят тая пуста рафинерия ! Дано
    Ще видите какво означава десетки хиляди без прехрана. Ще видите цени на горивата. Ще видите и цени на всичко.
    Ще викате пак Ю Ес Ей . Ейййййй

    Коментиран от #21

    17:58 01.11.2025

  • 17 Ама

    9 1 Отговор
    тази продажна , псевдо пиарка и от енергетика ли разбира?!

    17:58 01.11.2025

  • 18 Алекса

    9 1 Отговор
    Това бабе го веят из телевизиите като байрак ! Била ПР на Парапетаджиите хо хо не случайно Кики падна зад борда !

    Коментиран от #33

    17:59 01.11.2025

  • 19 демократ

    3 6 Отговор
    Какви фирми под прикритие бе просто изхвърлете тъ пите руснаци от тука.
    Как Лукойл ще продава влиза се в рафинерията национализира се и се продава на Тексако Тотал Бритиш Петролиъм и тн. Какви руснаци какъв лукойл

    Коментиран от #23

    18:01 01.11.2025

  • 20 Факт

    1 0 Отговор
    Висш мениджмънт!

    18:03 01.11.2025

  • 21 си дзън

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "УСА боклук":

    Абе видяхме, че си е добре и без руската газ. Пак ще сме добре и без руската рафинерия.
    Най-добре ще бъдем без нито един руснак в БГ.

    Коментиран от #34, #37

    18:03 01.11.2025

  • 22 Айде на метлата

    7 1 Отговор
    Ти коя беше, че заемаш ефирно време. Всички ще научим, не си блъскайте празните глави, нищо не зависи от вас.

    18:03 01.11.2025

  • 23 И идва 9-ти септември

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "демократ":

    И едно време е било така.

    18:06 01.11.2025

  • 24 менда

    4 1 Отговор
    спрете да показвате този ур0д преди 22 часа ,деца четат тук ,шебек какво чакаш аре пътувай към един по хубав свят

    18:08 01.11.2025

  • 25 Вместо да пише глупости

    3 1 Отговор
    Нека да провери първо, тази "фирма под прикритие" какво прави в САЩ ! И когато нещо не разбираш по добре да си затваряш човката ! (ХЮСТЪН – Texas LNG Brownsville LLC, втечнен газ с капацитет от четири милиона тона годишно („MTPA“)природен газЕкспортният терминал, който ще бъде построен в пристанището на Браунсвил, Тексас, подписа окончателно 20-годишно споразумение за покупко-продажба с Gunvor Singapore Pte Ltd за 0,5 MTGA втечнен природен газ (LNG) от Texas LNG на база Free on Board. Споразумението преобразува предишни необвързващи основни споразумения между двете компании. Texas LNG Brownsville LLC е дъщерно дружество на Glenfarne.Енергиен преход, LLC, а Gunvor Singapore Pte Ltd е дъщерно дружество на Gunvor Group. 

    18:08 01.11.2025

  • 26 000

    2 2 Отговор
    Европа никой няма да я пита, а и такова нещо като евпопа НЯМА! Колкото до сащ - путин и тръмп ще се разберат.

    18:09 01.11.2025

  • 27 Тази куха лейка

    4 2 Отговор
    Абе кой ще ги пита за сделката??? Има си продавач и купувач. Като се договорят има сделка, ако не няма.
    Никой няма да иска специално разрешение!

    18:09 01.11.2025

  • 28 Стяга ви чепика за Лукойл,

    3 0 Отговор
    защото отвори милиарднна дупка в яюджета на България. Се3га се пита накъде. Имат думата ГЕРБ и Ниова начало. Да наистина ново начало, ама с милиарден дефицит.

    18:11 01.11.2025

  • 29 Вместо да пише глупости

    4 1 Отговор
    PR- експертът Диана Дамянова, по добре да се занимава с това от което разбира ... ЦРУ: (Към края на годината дяловото участие на Gunvor е било 84,79%, държано от Торбьорн Торнквист, мажоритарният бенефициентен собственик, а останалите 15,21% са собственост на плана за дялово участие на служителите на Gunvor. Няма външни акционери или икономически интереси...) .........

    18:12 01.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Разбирачка готвачка

    5 0 Отговор
    Всичко и е ясно

    18:17 01.11.2025

  • 32 Диан Дамян

    5 1 Отговор
    Силно се съмнявам,че тази жена разбира темата

    18:17 01.11.2025

  • 33 Лойко Разбойко

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Алекса":

    Била, била некогиш. След като я изритаха сега се кланя на двата крадливи и смръдливи шопара, уж работещи за хората , но продължаващи да си пълнят овшорните сметки.

    18:18 01.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Къде ми е "предаде БТА" а?

    1 0 Отговор
    Кво е това "в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS" ....

    18:19 01.11.2025

  • 36 Много яко нали?

    3 0 Отговор
    "в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS" .... PR- експертът Диана Дамянова ОБЯСНЯВА! И Любо Огнянов ДООБЯСНЯВА .... ама яка работа нали? И двамата супер дупер разбирачи от петролен бизнес ....

    18:23 01.11.2025

  • 37 Абе,

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "си дзън":

    драга ми китайка , пак купуваме руска газ , ама на двойни цени от господарите ти !

    Коментиран от #41

    18:26 01.11.2025

  • 38 Хм...

    1 0 Отговор
    Щом сащ и ЕсеС вземат решенията какво да се случва в България за чий са ни правителство и народно събрание?

    18:27 01.11.2025

  • 39 Ъхъъъъъ...

    1 0 Отговор
    За Gunvor Group 
    Gunvor е една от най-големите независими търговски къщи за стоки в света по оборот, създаваща логистични решения, които безопасно и ефективно преместват физическа енергия от мястото, където е добита и съхранявана, до мястото, където е най-търсена. Gunvor има стратегически инвестиции в индустриална инфраструктура – ​​рафинерии, тръбопроводи, складове и терминали – които допълват основната ни търговска дейност и генерират устойчива стойност в световен мащаб.верига за доставкиза нашите клиенти. Компанията, която през 2024 г. генерира приходи от 136 милиарда щатски долара при обем от 232 милиона тона, е водещият независим световен търговец навтечнен природен газ (ВПГ) ПРИХОДИ: 136 милиарда щатски долара ОБЕМИ: 232 милиона тона
    БРУТНА ПЕЧАЛБА: 1,8 милиарда щатски долара
    НЕТНА ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЦИ: 729 милиона щатски долара. СОБСТВЕН КАПИТАЛ: 6,5 милиарда щатски долара.. Офис за района: Истамбул ....

    18:29 01.11.2025

  • 40 шопа

    0 0 Отговор
    Хо,хо,хо..Тава онаа , дет ич нипий.Сал аромати студиата на виненки и джидри. Отсекъде "мирише на смърди". Вампиролако спец по сичко. Жалка карикатура.

    18:34 01.11.2025

  • 41 си дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Абе,":

    Имал пари - дал. Руснаците да му мислят, че нещо парите и бензинът станаха кът.
    Следва токът и газа.

    18:34 01.11.2025

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    НАШИТЕ ОФШОРКОВЦИ БАНДИТИ КАТО ШИШИ ИМАТ ПАРИ ДА КУПЯТ НАФТАТА
    .. ..ОБАЧЕ НЕ МОГАТ ДА ГИ ДОКАРАТ ДО БЪЛГАРИЯ..
    ....ПОНЕЖЕ БРАТУШКИТЕ ОТ ВАШИНГТОН
    ВЕДНАГА ЩЕ ИМ НАМАГНИТЯТ ПАРИЧКИТЕ

    18:37 01.11.2025

  • 43 БАЙ ГАНЬО

    1 0 Отговор
    Алооо 50% от Лукойл е на Ротшилд на ЕВРЕИТЕ ПАПАГАЛИ.,..ТЕ КОМАНДВАТ СВЕТА...И ТЕ ПРАВЯТ ВОЙНИТЕ И КРИЗИТЕ...

    18:42 01.11.2025

  • 44 Търговец

    0 0 Отговор
    Абе, как някой ще ми казва на кого мога и на кого не мога да продавам? Щом е пълнолетен и има пари, може да купи всичко в магазина ми.

    18:47 01.11.2025

