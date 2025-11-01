Новини
Доц. Милен Иванов: КПК е порочно зачената от поредица антикорупционни органи. Проблемът е, че тя е включена в ПВУ

Доц. Милен Иванов: КПК е порочно зачената от поредица антикорупционни органи. Проблемът е, че тя е включена в ПВУ

1 Ноември, 2025 17:40

Имаме МВР, но нямаме самостоятелна полиция, смята бившият зам.-ректор на Академията на МВР

Доц. Милен Иванов: КПК е порочно зачената от поредица антикорупционни органи. Проблемът е, че тя е включена в ПВУ - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ако цялата система за сигурност функционира нормално, такава комисия е излишна. Като цяло тя е порочно зачената от поредица антикорупционни органи. Проблемът е, че тя е включена в ПВУ. И нейното функциониране беше изискване, за да получим финансиране. Но ако говорим отвъд европейското финансиране - това е един излишен орган. Преди това полицията чудесно се справяше с проблема без такива грандиозни скандали. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по Nova News бившият зам.-ректор на Академията на МВР доцент Милен Иванов, коментирайки въпроса трябва ли КПК да бъде закрита?

По отношение на това закономерно ли е отхвърленото от НС вето на президента по отношение на възможността държавният глава да назначава председателя на ДАТО и ДАНС - той подчерта, че "за да получим адекватен отговор, трябва да подредим цялата система за сигурност".

И припомни, че проблемът започва още през 2006 година. Тогава президентът издавал укази, защото "това бяха военнослужещи, т.е. генерали. След 2006 година, с така наречената „девоенизация“, когато се разруши системата за национална сигурност, тогава ангажиментът ни беше – за влизане в Европейския съюз да извадим от въоръжените сили само полицията, тоест "Охранителна" и "Криминална" полиция", обясни Иванов.

По думите му именно по това време започнало всъщност обезсмислянето на това президентът да издава укази за тези длъжности. "Да, съвсем правилно – и в целия свят е така – парламентът избира ръководителите на такива ведомства. Но той избира и директора на полицията. Докато при нас още не сме узрели до идеята, че директорът на полицията е изключително важна фигура, равностойна на председателя на ДАНС", припомни той.

Според доцент Иванов имаме МВР, но нямаме самостоятелна полиция: "Във всички нормални държави има директор на полицията, който управлява цялата структура. У нас главният секретар е професионалният ръководител, а под него има директор на ГДНП. Само че - ГДНП има методически функции спрямо областните дирекции – реално погледнато, това не е йерархична вертикала на властта в полицията".

И беше категоричен, че президентът трябва да издава укази само за военнослужещи. "Главният секретар в случая не е военнослужещ – освен в случай на война или военно положение", изтъкна той.

На въпрос защо президентът държи да му се запазят правомощията да назначава шефовете на службите, Иванов подчерта: "Тук проблемът е в Конституцията. Президентът не може да не е върховен главнокомандващ, а тези структури не може да не са във въоръжените сили. Няма как разузнаването и контраразузнаването да не са част от въоръжените сили. Аз затова казвам – дефектът се получи още през 2006 година с неразбирането на модела. Защото в ДАНС, например, е военното контраразузнаване. В мирно време там няма военнослужещи".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 очевидец

    0 0 Отговор
    По националните телевизии в праймтайм вървят "шоута", в които агресията е основният сюжет. По едната - човек крещи, заплашва и унижава други участници, по другата - плюе друг човек в лицето с храна. Това се излъчва в най-гледаното време. Това се представя като забавление.

    И ние гледаме. Радваме се. Споделяме клипове. После се чудим защо децата се бият в училище, защо се стрелят в молове, защо няма уважение, емпатия или граници. И винаги сме изненадани.

    Истината е проста – това, което нормализираме от екрана, се превръща в модел за подражание.

    18:33 01.11.2025

  • 2 Милчо Лаков

    0 0 Отговор
    Ами ГДБОП за какво им е?Вътре има дирекции,отдели,сектори- народ,народ....На пет милиона население ни трябва ,като в Дания,една главна дирекция на полицията и вътре всичко.Да иде някой,да преброи прозорците на ДАР(ПГУ) и да сметне поне по двама в прозорец....Какво толкова разузнават,като бившите врагове сега са ни приятели Двама в Белград,по един в Тирана и Скопие.Може би вербуват агенти от Хизбула??или сирийски джихадисти

    18:39 01.11.2025

