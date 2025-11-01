Новини
Божидар Божанов за бюджета: Данъчната тежест скача рекордно

1 Ноември, 2025 19:10 1 286 36

Вместо реформи, ще се вземат още пари от бизнеса и работещите

Божидар Божанов за бюджета: Данъчната тежест скача рекордно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Партньорите в управляващото мнозинство промениха в последния момент минималната работна заплата – тя вече няма да бъде 605, а 620 евро. Освен това майчинството за втората година ще бъде увеличено с 25%. Ръст ще има и при обезщетението, ако майката реши да се върне по-рано на работа.

"На парче неща, без да се види цялостната картина - трудно могат да се коментират. Например, част от нашите предложения е обезщетението за втората година майчинство да се изплаща в пълен размер, независимо дали майката се върне на работа или не. Така че някакви пресечни точки сигурно могат да се намерят тук-там, но цялостният поглед върху бюджета, от това, което е излязло досега, е, меко казано, проблемен. Повишаването на данъците и осигуровките е рекордно за последните 20 години". Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” съпредседателят на ''Да, България” Божидар Божанов, коментирайки заявиките, направени от коалиционните партньори в бюджета за 2026 година, който ще е първият за страната ни в евро. По думите на Божанов данъчно-осигурителната тежест като цяло се повишава. Увеличават се осигуровките с 2%, покачва се и максималният осигурителен доход. "Говори се, че и данък "Дивидент" може да се увеличи – дали на 10%, дали на 15%, предстои да видим. В крайна сметка усещането е, че няма да се правят реформи и няма да се ограничават разходи – просто ще се вземат повече пари от работещите и от бизнеса, за да се наливат в държавната машина. Това, според нас, е грешен подход", припомни той.

По думите на съпредседателя на ДБ разходите могат да се ограничат по много начини. И даде примери, които от партията му "са давали многократно през последните месеци".

"Например, в здравеопазването: частните болници да провеждат търгове, за да се спестят милиони; пациентите да получават уведомления при хоспитализация, за да се ограничи източването на Касата; държавните служители да започнат да плащат осигуровки; в МВР да се премине към поетапно освобождаване на пенсионерите. Оказа се, че вече 13% от служителите в МВР са пенсионери – над 6000 души от общо 51 000 души- и това се влошава. Тоест имаме не просто липса на реформи, а влошаване на ситуацията", категоричен е той.

На въпрос ще подкрепят ли увеличението от 260 милиона евро за младите лекари той отговори: "Доколкото видях, изчисленията на колегите от „Продължаваме промяната“ са за около 240 милиона лева, не евро. Но това отново трябва да бъде съпоставено с ограничаване на разходите. Защото, ако в бюджета на Здравната каса просто се дадат „пари отгоре“, без реформа, те няма откъде да дойдат – дефицитът е огромен".

Той подчерта, че е важно е младите лекари да получат по-високи заплати, защото има недостиг, но това трябва да се направи в рамките на разумна финансова политика. И припомни, че партията му е внесла мярка за ограничаване на бонусите в целия публичен сектор – в министерства, регулатори, държавни предприятия и администрацията.

"Средната заплата в обществения сектор вече изпреварва тази в частния, а отгоре се раздават и бонуси без таван. ВСС, например, има таван от четири заплати, но и там има случаи на злоупотреби. Един такъв пакет от мерки може да намали сериозно разходите. За съжаление, не виждаме подобни намерения от управляващите", подчерта той.

И припомни, че ДБ е гласувала против обвързването на минималната работна заплата със средната: "Беше трудно решение, защото всички партии бяха „за“. Да не гласуваш за повишаване на заплати не е популярно, но смятаме, че подобни автоматични формули са вредни. Сега няма да внасяме ново предложение – това е работа на управляващите. Но дългосрочно, всички такива формули трябва да се преразгледат, защото водят до изкривявания".

Божанов коментира и казуса с "Лукойл". В четвъртък стана ясно, че компанията е избрала купувач за целия си международен бизнес – корпорацията „Гънвор“. Това е петролна компания, а името ѝ се свързва с Генадий Тимченко, санкциониран след анексията на Крим през 2014 г.

"Има много въпроси, на които трябва да се дадат отговори. Това изглежда като потенциален проблем. Фактът, че Тимченко е напуснал формално компанията, не гарантира, че не упражнява влияние чрез подставени лица или офшорни фирми. Това трябва да се изследва внимателно – не само от ДАНС, а и от партньорските служби. Ако парите продължават да текат към Русия, ще се нарушават санкциите. Стратегическата цел е „Лукойл“ да бъде продаден на инвеститор, който не е свързан с Русия – западен и прозрачен, който ще развива бизнеса тук", подчерта Божанов.

И изрази мнение, че е голяма грешка това, че ДАНС ще решава кой може да е купувач на рафинерията. "Тази промяна, прокарана от Пеевски, е опасна, защото ДАНС не може да контролира сделки в трети страни като Швейцария или Австрия, а и не е редно една служба да има последната дума. Така Пеевски, който контролира ДАНС, ще може да решава според собствените си интереси", заяви той.


  • 1 Този мазньок

    10 10 Отговор
    Непрекъснато се изказва по всякакви проблеми но е тъпунгер

    Коментиран от #7

    19:17 01.11.2025

  • 3 Призовавам

    23 6 Отговор
    всички работещи в частния сектор да изпълним булевардите от Ларгото до Плиска и веднъж завинаги да приключим с тази мръсна пагубна за България и децата ни мафия, която е узурпирала властта и ни краде. Хайде, българи! Можем!

    Коментиран от #22, #24

    19:20 01.11.2025

  • 4 Чорбара

    7 0 Отговор
    2000 бруто 2% = 40 лв.
    Работника плаща 16 а работодателя 24лв.
    Но ДОД е по малък защото облагаемата основа става по малка.

    19:21 01.11.2025

  • 5 Сталин

    8 3 Отговор
    Да ви зарадвам с една прекрасна новина от 10-месечното управление на мафията ГЕРБ -ИТН-БСП -ДПС -ПЕЕВСКИ-

    Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 20,2 на сто на годишна база до 53,605 млрд. евро към края на август тази година, сочат най-новите предварителни данни на Българската народна банка (БНБ).

    За сравнение, към края на същия месец на миналата година брутният външен дълг е възлизал на 44,590 млрд. евро или с 9,015 млрд. евро по-малко спрямо края на август т.г.

    Размерът на брутния външен дълг се равнява на 47,7 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, спрямо 42,6 процента от БВП към края на същия период на 2024 година.

    Председателя на фискалния съвет Симеон Дянков -
    България влиза във фалит, ако бюджетните дефицити продължават да се увеличават, заяви Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите в кабинета на ГЕРБ пред Българското национално радио.

    Той разкритикува управляващите от ГЕРБ,ИТН, БСП и ДПС заради увеличаването на бюджетния дефицит и вземането на нови кредити и заяви, че финансовата дисциплина е единствения подходящ модел за малки икономики като българската.

    Коментиран от #10

    19:22 01.11.2025

  • 6 Никой

    7 1 Отговор
    Кажете и Вие - че ГЕРБ са неадекватни - то е ясно.

    Явно - да се измъкваме поединично.

    Коментиран от #25

    19:24 01.11.2025

  • 7 Саша Грей

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Този мазньок":

    Божидар Божанов е завършил Лондонският университет.
    Още:
    "Работи като софтуерен инженер в София и Амстердам. Към декември 2021 г. Божанов е на 40-о място в света по репутация на сайта за взаимопомощ между програмистите Stack Overflow."
    Един от най-умните български депутати за всички времена.

    Коментиран от #16

    19:26 01.11.2025

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 9 Отговор
    ВНИМАНИЕ ! ...................... ДРУГАРЯ БОЖО ПАК БЪЛНУВА И ...................... ПРЕДВИЖДА ПОРЕДНИЯ АПОКАЛИПСИС ......................... ФАКТ !

    19:30 01.11.2025

  • 9 цполио

    2 3 Отговор
    Как е възможно да има българи които отиват и гласуват за този калпаазанин от ПП и ДБ педофили??? Как е възможно??? То това е мъка и да го гледаш и да го слушаш. Даите да дадем е работата. Пълен некадърник и празнодумец. Как е възможно да отидеш и да избереш тая празна кратуна??? Уж умен, а в същината си проост глупак. Слава на Господ Иисус Христос те макар и да са забравили как ги въртя Шишко в скута, ние помним. Много пъти лъгаха тези пропаднали заплатаджии, дето си пишат есемеси с другата дупка от ГЕРБ. Пишат си послания.

    19:30 01.11.2025

  • 11 Един

    7 1 Отговор
    Еми нали сте в клуба на богатите - плащайте си за него!

    19:32 01.11.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 2 Отговор
    От 01.01. в Германия - мин. 14 € на ЧАС❗
    От 01.01. в България- мин.20€ ....на ДЕН ❗
    България в клуба на богатите🤔🤔🤔

    Коментиран от #18, #27

    19:35 01.11.2025

  • 13 Бюджет !

    4 0 Отговор
    Бюджет ! - Тука Има !

    Тука ! Нема !

    19:37 01.11.2025

  • 14 Не знам кой крив и кой прав

    7 0 Отговор
    Наближава моментът ,когато всички крали и грабили България през последните 36г. ще ядете камъни и дървета и гейската европа няма да ви отърве....Играйте си още малко с търпеливия български народ пък вижте кво ще ви сполети!!!!

    Коментиран от #20

    19:38 01.11.2025

  • 15 Всичко е разумно

    1 7 Отговор
    И това че се увеличават осигуровките с 2%, и това че се покачва максималният осигурителен доход и ако данък "Дивидент" се увеличи но не на 10% или 15% а трябва да е поне 30%....поне!

    19:39 01.11.2025

  • 16 Е---еее ! Е !

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Саша Грей":

    Е---еее ! Е !

    Щом Той Минава За Умен !

    Какви Ли Са Останалите ? !

    19:40 01.11.2025

  • 17 Всичко е разумно

    1 2 Отговор
    Но Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи....

    19:41 01.11.2025

  • 18 Що лъжеш

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Бе Мекере вземи сметалото.

    Коментиран от #21, #26, #29

    19:46 01.11.2025

  • 19 Глупости

    2 1 Отговор
    Гънвор по никакъв начин пряко или косвено от много години не се свързва с Генадий Тимченко...За България ще отговаря на 99% Тауфик Садфи, ръководител на отдела за структурно и търговско финансиране, работил в банковия сектор за ING Bank и UBP. Вероятно за България мениджмънта ще е турски. Ето му снимката ..

    Коментиран от #32

    19:46 01.11.2025

  • 20 Що обиждаш

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Не знам кой крив и кой прав":

    Европа бе Сел я н дур.

    Коментиран от #31, #36

    19:47 01.11.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Що лъжеш":

    Мек.ти.е мозАка и Q-ra❗
    620€:30= 20.66€ на ДЕН ❗

    19:52 01.11.2025

  • 22 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Призовавам":

    Нали си част от нея бе!

    19:53 01.11.2025

  • 23 Промяна

    1 2 Отговор
    ПЪРХОТА РАЗБИРА И ОТ БЮДЖЕТ ХАХАХАХАХАХАХА САБОГАЖНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ СТЕ Е СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ ЗАЩО

    19:56 01.11.2025

  • 24 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Призовавам":

    КОЯ МАФИЯ ШАРЛАТАНСКАТА НАЛИ

    19:57 01.11.2025

  • 25 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Никой":

    Само ти си адекватен нали

    19:57 01.11.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Що лъжеш":

    ЛЕСНО Е ДА ПЛЮЕШ, БЕЗ ДА ЗНАЕШ.....

    "Специалната комисия към германското правителство, която отговаря за формирането на минималната работна заплата, препоръча минималното почасово заплащане в Германия да бъде увеличено на 14,60 евро на час. Това трябва да стане на два етапа -

    НА 1 ЯНУАРИ 2026.г
    заплащането да скочи до 13,90 евро на час,
    а на 1 януари 2027 - на 14,60 евро на час"

    .... КОЛКО СИ ТЪЪЪЪЪП
    ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗

    19:58 01.11.2025

  • 27 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Германия НИКОГА НЕ Е БИЛА ВЪВ ВАЛУТЕН БОРД Германия е най силната икономика на Европа Германия и България имат 100 години разлика в развитието си

    Коментиран от #30

    19:59 01.11.2025

  • 28 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    ЩОМ НЯМА РЕФОРМИ,
    ЩЕ ИМА СОПИ!

    20:00 01.11.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Що лъжеш":

    "Що лъжеш
    Бе Мекере вземи сметалото."

    В България от 01.01 МРЗ става 620€
    620€:30= 20.66€ на ДЕН ❗

    Специалната комисия към германското правителство, която отговаря за формирането на минималната работна заплата, препоръча минималното почасово заплащане в Германия да бъде увеличено на 14,60 евро на час. Това трябва да стане на два етапа -

    НА 1 ЯНУАРИ 2026.г
    ЗАПЛАЩАНЕТО ДА СКОЧИ до 13,90 € НА ЧАС,

    а на 1 януари 2027 - на 14,60 евро на час"❗

    20:03 01.11.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Промяна":

    Нали от 01.01. Германия и България
    са в €-зоната ❗
    ЦЕНИТЕ СА ЕДНАКВИ, дори за някой стоки там са по- ниски❗

    20:07 01.11.2025

  • 32 И Бургас

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Глупости":

    Ще стане турски и бензиностанциите ще са със турското знаме

    20:10 01.11.2025

  • 33 Конски ...

    1 0 Отговор
    На тоя човек,с тоя заспал поглед не трябва да се вярва.
    Пп-дб се провалена и доказаха,че на тях не може да се разчита.
    Набързо ги хванаха с пачките и пуделите и тотално народа им загуби доверие.
    В следващия парламент тези алчни крадящи хорица не трябва да влизат в парламента.

    Коментиран от #35

    20:11 01.11.2025

  • 34 ежко

    0 0 Отговор
    "Стратегическата цел е „Лукойл“ да бъде продаден на инвеститор, който не е свързан с Русия – западен и прозрачен, който ще развива бизнеса тук":)Алооооо...Божанка,не искаш ли да ти се падне каре влета на анонс "всичко коз"?Я не говори глупости,България е плячка за разкостване.Кой ще го направи -САЩ,ЕС или Русия- това е друг въпрос!

    20:14 01.11.2025

  • 35 сара

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Конски ...":

    Не можеш да внушиш,каквото се стараеш. Просто си смешен. Баце и де/бе/лян никой не може да ги стигне и срещу тях да бяга.

    20:21 01.11.2025

