Божидар Божанов за бюджета: Данъчната тежест скача рекордно

Партньорите в управляващото мнозинство промениха в последния момент минималната работна заплата – тя вече няма да бъде 605, а 620 евро. Освен това майчинството за втората година ще бъде увеличено с 25%. Ръст ще има и при обезщетението, ако майката реши да се върне по-рано на работа.
"На парче неща, без да се види цялостната картина - трудно могат да се коментират. Например, част от нашите предложения е обезщетението за втората година майчинство да се изплаща в пълен размер, независимо дали майката се върне на работа или не. Така че някакви пресечни точки сигурно могат да се намерят тук-там, но цялостният поглед върху бюджета, от това, което е излязло досега, е, меко казано, проблемен. Повишаването на данъците и осигуровките е рекордно за последните 20 години". Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” съпредседателят на ''Да, България” Божидар Божанов, коментирайки заявиките, направени от коалиционните партньори в бюджета за 2026 година, който ще е първият за страната ни в евро. По думите на Божанов данъчно-осигурителната тежест като цяло се повишава. Увеличават се осигуровките с 2%, покачва се и максималният осигурителен доход. "Говори се, че и данък "Дивидент" може да се увеличи – дали на 10%, дали на 15%, предстои да видим. В крайна сметка усещането е, че няма да се правят реформи и няма да се ограничават разходи – просто ще се вземат повече пари от работещите и от бизнеса, за да се наливат в държавната машина. Това, според нас, е грешен подход", припомни той.
По думите на съпредседателя на ДБ разходите могат да се ограничат по много начини. И даде примери, които от партията му "са давали многократно през последните месеци".
"Например, в здравеопазването: частните болници да провеждат търгове, за да се спестят милиони; пациентите да получават уведомления при хоспитализация, за да се ограничи източването на Касата; държавните служители да започнат да плащат осигуровки; в МВР да се премине към поетапно освобождаване на пенсионерите. Оказа се, че вече 13% от служителите в МВР са пенсионери – над 6000 души от общо 51 000 души- и това се влошава. Тоест имаме не просто липса на реформи, а влошаване на ситуацията", категоричен е той.
На въпрос ще подкрепят ли увеличението от 260 милиона евро за младите лекари той отговори: "Доколкото видях, изчисленията на колегите от „Продължаваме промяната“ са за около 240 милиона лева, не евро. Но това отново трябва да бъде съпоставено с ограничаване на разходите. Защото, ако в бюджета на Здравната каса просто се дадат „пари отгоре“, без реформа, те няма откъде да дойдат – дефицитът е огромен".
Той подчерта, че е важно е младите лекари да получат по-високи заплати, защото има недостиг, но това трябва да се направи в рамките на разумна финансова политика. И припомни, че партията му е внесла мярка за ограничаване на бонусите в целия публичен сектор – в министерства, регулатори, държавни предприятия и администрацията.
"Средната заплата в обществения сектор вече изпреварва тази в частния, а отгоре се раздават и бонуси без таван. ВСС, например, има таван от четири заплати, но и там има случаи на злоупотреби. Един такъв пакет от мерки може да намали сериозно разходите. За съжаление, не виждаме подобни намерения от управляващите", подчерта той.
И припомни, че ДБ е гласувала против обвързването на минималната работна заплата със средната: "Беше трудно решение, защото всички партии бяха „за“. Да не гласуваш за повишаване на заплати не е популярно, но смятаме, че подобни автоматични формули са вредни. Сега няма да внасяме ново предложение – това е работа на управляващите. Но дългосрочно, всички такива формули трябва да се преразгледат, защото водят до изкривявания".
Божанов коментира и казуса с "Лукойл". В четвъртък стана ясно, че компанията е избрала купувач за целия си международен бизнес – корпорацията „Гънвор“. Това е петролна компания, а името ѝ се свързва с Генадий Тимченко, санкциониран след анексията на Крим през 2014 г.
"Има много въпроси, на които трябва да се дадат отговори. Това изглежда като потенциален проблем. Фактът, че Тимченко е напуснал формално компанията, не гарантира, че не упражнява влияние чрез подставени лица или офшорни фирми. Това трябва да се изследва внимателно – не само от ДАНС, а и от партньорските служби. Ако парите продължават да текат към Русия, ще се нарушават санкциите. Стратегическата цел е „Лукойл“ да бъде продаден на инвеститор, който не е свързан с Русия – западен и прозрачен, който ще развива бизнеса тук", подчерта Божанов.
И изрази мнение, че е голяма грешка това, че ДАНС ще решава кой може да е купувач на рафинерията. "Тази промяна, прокарана от Пеевски, е опасна, защото ДАНС не може да контролира сделки в трети страни като Швейцария или Австрия, а и не е редно една служба да има последната дума. Така Пеевски, който контролира ДАНС, ще може да решава според собствените си интереси", заяви той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този мазньок
Коментиран от #7
19:17 01.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Призовавам
Коментиран от #22, #24
19:20 01.11.2025
4 Чорбара
Работника плаща 16 а работодателя 24лв.
Но ДОД е по малък защото облагаемата основа става по малка.
19:21 01.11.2025
5 Сталин
Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 20,2 на сто на годишна база до 53,605 млрд. евро към края на август тази година, сочат най-новите предварителни данни на Българската народна банка (БНБ).
За сравнение, към края на същия месец на миналата година брутният външен дълг е възлизал на 44,590 млрд. евро или с 9,015 млрд. евро по-малко спрямо края на август т.г.
Размерът на брутния външен дълг се равнява на 47,7 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, спрямо 42,6 процента от БВП към края на същия период на 2024 година.
Председателя на фискалния съвет Симеон Дянков -
България влиза във фалит, ако бюджетните дефицити продължават да се увеличават, заяви Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите в кабинета на ГЕРБ пред Българското национално радио.
Той разкритикува управляващите от ГЕРБ,ИТН, БСП и ДПС заради увеличаването на бюджетния дефицит и вземането на нови кредити и заяви, че финансовата дисциплина е единствения подходящ модел за малки икономики като българската.
Коментиран от #10
19:22 01.11.2025
6 Никой
Явно - да се измъкваме поединично.
Коментиран от #25
19:24 01.11.2025
7 Саша Грей
До коментар #1 от "Този мазньок":Божидар Божанов е завършил Лондонският университет.
Още:
"Работи като софтуерен инженер в София и Амстердам. Към декември 2021 г. Божанов е на 40-о място в света по репутация на сайта за взаимопомощ между програмистите Stack Overflow."
Един от най-умните български депутати за всички времена.
Коментиран от #16
19:26 01.11.2025
8 ЕДГАР КЕЙСИ
19:30 01.11.2025
9 цполио
19:30 01.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Един
19:32 01.11.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
От 01.01. в България- мин.20€ ....на ДЕН ❗
България в клуба на богатите🤔🤔🤔
Коментиран от #18, #27
19:35 01.11.2025
13 Бюджет !
Тука ! Нема !
19:37 01.11.2025
14 Не знам кой крив и кой прав
Коментиран от #20
19:38 01.11.2025
15 Всичко е разумно
19:39 01.11.2025
16 Е---еее ! Е !
До коментар #7 от "Саша Грей":Е---еее ! Е !
Щом Той Минава За Умен !
Какви Ли Са Останалите ? !
19:40 01.11.2025
17 Всичко е разумно
19:41 01.11.2025
18 Що лъжеш
До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Бе Мекере вземи сметалото.
Коментиран от #21, #26, #29
19:46 01.11.2025
19 Глупости
Коментиран от #32
19:46 01.11.2025
20 Що обиждаш
До коментар #14 от "Не знам кой крив и кой прав":Европа бе Сел я н дур.
Коментиран от #31, #36
19:47 01.11.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "Що лъжеш":Мек.ти.е мозАка и Q-ra❗
620€:30= 20.66€ на ДЕН ❗
19:52 01.11.2025
22 Факт
До коментар #3 от "Призовавам":Нали си част от нея бе!
19:53 01.11.2025
23 Промяна
19:56 01.11.2025
24 Промяна
До коментар #3 от "Призовавам":КОЯ МАФИЯ ШАРЛАТАНСКАТА НАЛИ
19:57 01.11.2025
25 Промяна
До коментар #6 от "Никой":Само ти си адекватен нали
19:57 01.11.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "Що лъжеш":ЛЕСНО Е ДА ПЛЮЕШ, БЕЗ ДА ЗНАЕШ.....
"Специалната комисия към германското правителство, която отговаря за формирането на минималната работна заплата, препоръча минималното почасово заплащане в Германия да бъде увеличено на 14,60 евро на час. Това трябва да стане на два етапа -
НА 1 ЯНУАРИ 2026.г
заплащането да скочи до 13,90 евро на час,
а на 1 януари 2027 - на 14,60 евро на час"
.... КОЛКО СИ ТЪЪЪЪЪП
❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗
19:58 01.11.2025
27 Промяна
До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Германия НИКОГА НЕ Е БИЛА ВЪВ ВАЛУТЕН БОРД Германия е най силната икономика на Европа Германия и България имат 100 години разлика в развитието си
Коментиран от #30
19:59 01.11.2025
28 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЩЕ ИМА СОПИ!
20:00 01.11.2025
29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "Що лъжеш":"Що лъжеш
Бе Мекере вземи сметалото."
В България от 01.01 МРЗ става 620€
620€:30= 20.66€ на ДЕН ❗
Специалната комисия към германското правителство, която отговаря за формирането на минималната работна заплата, препоръча минималното почасово заплащане в Германия да бъде увеличено на 14,60 евро на час. Това трябва да стане на два етапа -
НА 1 ЯНУАРИ 2026.г
ЗАПЛАЩАНЕТО ДА СКОЧИ до 13,90 € НА ЧАС,
а на 1 януари 2027 - на 14,60 евро на час"❗
20:03 01.11.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #27 от "Промяна":Нали от 01.01. Германия и България
са в €-зоната ❗
ЦЕНИТЕ СА ЕДНАКВИ, дори за някой стоки там са по- ниски❗
20:07 01.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 И Бургас
До коментар #19 от "Глупости":Ще стане турски и бензиностанциите ще са със турското знаме
20:10 01.11.2025
33 Конски ...
Пп-дб се провалена и доказаха,че на тях не може да се разчита.
Набързо ги хванаха с пачките и пуделите и тотално народа им загуби доверие.
В следващия парламент тези алчни крадящи хорица не трябва да влизат в парламента.
Коментиран от #35
20:11 01.11.2025
34 ежко
20:14 01.11.2025
35 сара
До коментар #33 от "Конски ...":Не можеш да внушиш,каквото се стараеш. Просто си смешен. Баце и де/бе/лян никой не може да ги стигне и срещу тях да бяга.
20:21 01.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.