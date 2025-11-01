Премиерът Желязков откри обновения участък от път Е-79 край Благоевград

Премиерът Росен Желязков пусна символично новото осветление на обновения участък от международния път Е-79 между Благоевград и Симитли.

Близо 36 млн. лв. бяха осигурени от бюджета на АПИ за преасфалтиране на осемкилометровия участък, поставяне на нови обезопасителни мантинели, изграждането на отводнителни системи, нова маркировка и поставянето на ново енергоикономично осветление.

Над 20 години участъкът от международния път, който минава между Благоевград и близките населени места в общината, не беше ремонтиран, а от осветлението бяха останали само стълбовете, след като през 2016 година от АПИ демонтираха опасните конструкции и самите осветителните тела.

Миналата година ремонтът на този стратегически участък от Е-79 беше заложен в бюджета на пътната агенция и само за половин година обектът беше завършен.

След като взе бутона за символичното пускане на осветлението, премиерът Росен Желязков заяви:

"Участък, който от 1998- 2000 година не е ремонтиран, не е реновиран и всичко това е благодарение на тези хора, които сме представени тук. Местната власт, централната власт, защото всичко това е само и единствено в ползата на обществото."

Областният управител на Благоевград Георги Динев подчерта символиката между Деня на народните будители и светлината:

"В днешния ден, когато отдаваме почит на всички онези, които със слово, знание и дух са осветявали пътя на народа ни през вековете, точно в днешния ден откриваме път, който буквално ще бъде по-светъл, ще бъде по-сигурен и безопасен за всички, които преминаваме ежедневно през него."

На церемонията присъстваха почти всички кметове от областта, които изразиха очакване скоро да започне изграждането и на последния лот от АМ "Струма".