Премиерът Желязков откри обновения участък от път Е-79 край Благоевград

Премиерът Росен Желязков пусна символично новото осветление на обновения участък от международния път Е-79 между Благоевград и Симитли.
Близо 36 млн. лв. бяха осигурени от бюджета на АПИ за преасфалтиране на осемкилометровия участък, поставяне на нови обезопасителни мантинели, изграждането на отводнителни системи, нова маркировка и поставянето на ново енергоикономично осветление.
Над 20 години участъкът от международния път, който минава между Благоевград и близките населени места в общината, не беше ремонтиран, а от осветлението бяха останали само стълбовете, след като през 2016 година от АПИ демонтираха опасните конструкции и самите осветителните тела.
Миналата година ремонтът на този стратегически участък от Е-79 беше заложен в бюджета на пътната агенция и само за половин година обектът беше завършен.
След като взе бутона за символичното пускане на осветлението, премиерът Росен Желязков заяви:
"Участък, който от 1998- 2000 година не е ремонтиран, не е реновиран и всичко това е благодарение на тези хора, които сме представени тук. Местната власт, централната власт, защото всичко това е само и единствено в ползата на обществото."
Областният управител на Благоевград Георги Динев подчерта символиката между Деня на народните будители и светлината:
"В днешния ден, когато отдаваме почит на всички онези, които със слово, знание и дух са осветявали пътя на народа ни през вековете, точно в днешния ден откриваме път, който буквално ще бъде по-светъл, ще бъде по-сигурен и безопасен за всички, които преминаваме ежедневно през него."
На церемонията присъстваха почти всички кметове от областта, които изразиха очакване скоро да започне изграждането и на последния лот от АМ "Струма".
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #6, #30
19:44 01.11.2025
2 кво е тва
19:48 01.11.2025
3 свидетел
19:48 01.11.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"Участък, който от 1998- 2000 година
НЕ Е РЕМОНТИРАН,
НЕ Е РЕНОВИРАН
и всичко това е благодарение на тези хора,
които сме представени тук.
🤔🤔🤔🤔
Благодарение на вас
НЕ Е РЕМОНТИРАН
и НЕ Е РЕНОВИРАН
👏👏❗❗
19:48 01.11.2025
5 Майна
Нашето духовенство къде е ?!
19:50 01.11.2025
6 пъпеша: ВОДОПАДА ли❓
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":амче нова общ поръчка тогава
имаме си фирма даже
само пак да теглим пореден заем
всичко поскъпна
19:51 01.11.2025
7 ББ от Банкя
Коментиран от #20
19:51 01.11.2025
8 Тоя
Коментиран от #12
19:52 01.11.2025
9 Обновеният Борисов
Режем лентички всякакви и говорим простотии - пак всякакви.
Абе Желязков, спри да се излагаш! Ти изобщо чуваш ли сеикакви идиотии говориш!
19:52 01.11.2025
10 Е такава простотия, само
Коментиран от #21
19:54 01.11.2025
11 КАК Е ВОДОПАДА
19:54 01.11.2025
12 Боко ще му е кръстник
До коментар #8 от "Тоя":А Шибеко ще кръстницата на водопадо!
19:56 01.11.2025
13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
до Нова година поне още един път ще открие ремонта на ремонта...
19:56 01.11.2025
14 Боко Тиквата
19:57 01.11.2025
15 На Роско жената съм
19:58 01.11.2025
16 боикои
19:59 01.11.2025
17 Мискини
20:01 01.11.2025
18 желяско
20:03 01.11.2025
19 Пожелавам болести
20:05 01.11.2025
20 Стажанта
До коментар #7 от "ББ от Банкя":па бащицата ше тъпче чекмеджетата
знае как с опит е
ние му помагаме
и който слуша и му кляка и за него има
20:10 01.11.2025
21 куп тъпънари му се кефа
До коментар #10 от "Е такава простотия, само":и бонус командировъчни и кьор софра за заслужилите
20:13 01.11.2025
22 Пропаднал крадлив мафиот
20:14 01.11.2025
23 Свещениците
20:15 01.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Не е за вярване
Най личен между тях е костинбродския шмекер.
Ако някой ми покаже подобна снимка и по такъв повод от която и да е точка на света, му преписвам като дарение имот на северното Черноморие!
20:16 01.11.2025
26 Пийпинг ТОМ
20:18 01.11.2025
27 Горски
20:20 01.11.2025
28 УРА и НАПРЕД
20:20 01.11.2025
29 витаС Герулайтис
20:22 01.11.2025
30 Денят на откриване на водохотела
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ще го обявят за национален празник!
Ще бъде поканен и Рижака, който ще му подари триумфална арка за вход ким хотела!
Който мине пид нея, става милионер!
Запазете си ред!
20:24 01.11.2025