Премиерът Желязков откри обновения участък от път Е-79 край Благоевград

1 Ноември, 2025 19:43 575 30

  • росен желязков-
  • благоевград-
  • е-79-
  • откриване-
  • път
Премиерът Желязков откри обновения участък от път Е-79 край Благоевград - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков пусна символично новото осветление на обновения участък от международния път Е-79 между Благоевград и Симитли.

Близо 36 млн. лв. бяха осигурени от бюджета на АПИ за преасфалтиране на осемкилометровия участък, поставяне на нови обезопасителни мантинели, изграждането на отводнителни системи, нова маркировка и поставянето на ново енергоикономично осветление.

Над 20 години участъкът от международния път, който минава между Благоевград и близките населени места в общината, не беше ремонтиран, а от осветлението бяха останали само стълбовете, след като през 2016 година от АПИ демонтираха опасните конструкции и самите осветителните тела.

Миналата година ремонтът на този стратегически участък от Е-79 беше заложен в бюджета на пътната агенция и само за половин година обектът беше завършен.

След като взе бутона за символичното пускане на осветлението, премиерът Росен Желязков заяви:

"Участък, който от 1998- 2000 година не е ремонтиран, не е реновиран и всичко това е благодарение на тези хора, които сме представени тук. Местната власт, централната власт, защото всичко това е само и единствено в ползата на обществото."

Областният управител на Благоевград Георги Динев подчерта символиката между Деня на народните будители и светлината:

"В днешния ден, когато отдаваме почит на всички онези, които със слово, знание и дух са осветявали пътя на народа ни през вековете, точно в днешния ден откриваме път, който буквално ще бъде по-светъл, ще бъде по-сигурен и безопасен за всички, които преминаваме ежедневно през него."

На церемонията присъстваха почти всички кметове от областта, които изразиха очакване скоро да започне изграждането и на последния лот от АМ "Струма".


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор
    А кога ще открие ВОДОПАДА❓ 🤔‼️

    Коментиран от #6, #30

    19:44 01.11.2025

  • 2 кво е тва

    10 0 Отговор
    цирково шоу

    19:48 01.11.2025

  • 3 свидетел

    8 0 Отговор
    росен пожела на колите да им върви по водопад!

    19:48 01.11.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор
    🤔🤔🤔🤔
    "Участък, който от 1998- 2000 година
    НЕ Е РЕМОНТИРАН,
    НЕ Е РЕНОВИРАН
    и всичко това е благодарение на тези хора,
    които сме представени тук.
    🤔🤔🤔🤔
    Благодарение на вас
    НЕ Е РЕМОНТИРАН
    и НЕ Е РЕНОВИРАН
    👏👏❗❗

    19:48 01.11.2025

  • 5 Майна

    4 0 Отговор
    Духовенството трябваше да там където българите бяха блокирали пътя!
    Нашето духовенство къде е ?!

    19:50 01.11.2025

  • 6 пъпеша: ВОДОПАДА ли❓

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    амче нова общ поръчка тогава
    имаме си фирма даже
    само пак да теглим пореден заем
    всичко поскъпна

    19:51 01.11.2025

  • 7 ББ от Банкя

    5 0 Отговор
    Стажанта да се пъчи по обектите па аз ше тъпчем чекмеджето

    Коментиран от #20

    19:51 01.11.2025

  • 8 Тоя

    9 0 Отговор
    и той тръгна по пътищата , като началника си Боко ! А кой ще му открива хотела на Костинбродския ?

    Коментиран от #12

    19:52 01.11.2025

  • 9 Обновеният Борисов

    8 0 Отговор
    Под формата на Желязков.
    Режем лентички всякакви и говорим простотии - пак всякакви.
    Абе Желязков, спри да се излагаш! Ти изобщо чуваш ли сеикакви идиотии говориш!

    19:52 01.11.2025

  • 10 Е такава простотия, само

    8 0 Отговор
    В БГ може да има. За една отсечка асВалт, такива трапези на трасето и куп тъпънари му се кефат!

    Коментиран от #21

    19:54 01.11.2025

  • 11 КАК Е ВОДОПАДА

    4 0 Отговор
    Тече ли струята в офшорната сметка.

    19:54 01.11.2025

  • 12 Боко ще му е кръстник

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тоя":

    А Шибеко ще кръстницата на водопадо!

    19:56 01.11.2025

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Браво, по примера на Тъпото от Банкя,
    до Нова година поне още един път ще открие ремонта на ремонта...

    19:56 01.11.2025

  • 14 Боко Тиквата

    3 0 Отговор
    КазАл съм--пътя от Банкя до Симитли да е в изрядно състояние, иначе Росен ще стане на ловена мачка!

    19:57 01.11.2025

  • 15 На Роско жената съм

    6 0 Отговор
    А аз открих Е-20 и не съм спряла да се возя! И в аварийната лента дрифтя!

    19:58 01.11.2025

  • 16 боикои

    6 0 Отговор
    ГЕРБ лъжци в действие. Водопада като лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, открива ОТСЕЧКА от път??? За туземците е "голяма" радост. Така 1 магистрала дето е за ремонт още при откриването, лъжливи цигани ГЕРБ я откриват 10-20 пъти. По 1 км и водосвет??? Само в България е възможно този още да не е изял и ритниците и тоягите. Само тука го има тоя филм с лъжци. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел.

    19:59 01.11.2025

  • 17 Мискини

    6 0 Отговор
    Колко краднахте пак от асфалт и материали.....😡😡😡Дано да НЯМА НЕВИННИ ЖЕРТВИ!!!!!!

    20:01 01.11.2025

  • 18 желяско

    7 0 Отговор
    водопада КОГА???

    20:03 01.11.2025

  • 19 Пожелавам болести

    3 0 Отговор
    На всички алчни айдуци от ОПГ Гроб! Неделими!

    20:05 01.11.2025

  • 20 Стажанта

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ББ от Банкя":

    па бащицата ше тъпче чекмеджетата
    знае как с опит е
    ние му помагаме
    и който слуша и му кляка и за него има

    20:10 01.11.2025

  • 21 куп тъпънари му се кефа

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Е такава простотия, само":

    и бонус командировъчни и кьор софра за заслужилите

    20:13 01.11.2025

  • 22 Пропаднал крадлив мафиот

    3 0 Отговор
    Кога ще откриеш хотела с водопада

    20:14 01.11.2025

  • 23 Свещениците

    3 0 Отговор
    с кой акъл и съвест са се изтъпанили до Костинбродския и подобията му , закарали ги на държавна сметка на пътя за снимка ? Позор .

    20:15 01.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не е за вярване

    3 0 Отговор
    Че толкова гмеж, наредили се на платното ще режат лентата на един участък асфалт!
    Най личен между тях е костинбродския шмекер.
    Ако някой ми покаже подобна снимка и по такъв повод от която и да е точка на света, му преписвам като дарение имот на северното Черноморие!

    20:16 01.11.2025

  • 26 Пийпинг ТОМ

    0 0 Отговор
    А га е откриването на Хотело с водопадо ?

    20:18 01.11.2025

  • 27 Горски

    1 0 Отговор
    Отбиваш се из селата около този прехвален път и се чудиш тва гето на Бангладеш ли е или сме преживели гражданска война. Ни лампа, ни асфалт, развалени порутени окрадени къщи, м а н г а л е, кал и бездомни псета, затворени църкви, пустеещи земи, ни едим трактор, ни един добитък. На всеки 3 км по един старец за цвят. Мъка. Докъде я докарахме? Премиер открива ремонтиран участък който нямаше нужда от ремонт. Всички са въодушевени затова, че са сменени крушките. Жалки, жалки.. много жалки! Да откриват пътни участъци по 2-3 километра така,всв едно сме прекарали тунел през центъра на земята до Китай и посрещат развален самолет като ракета на извънземни. Сега като приемем и еврото, и пътя към гръцкия сценарий ни е в кърпа вързан.

    20:20 01.11.2025

  • 28 УРА и НАПРЕД

    1 0 Отговор
    А що бат Бойчо го няма ? Да не е още махмурлия от миналия му вчера католически имен ден на Тиквата ?

    20:20 01.11.2025

  • 29 витаС Герулайтис

    1 0 Отговор
    В кои други държави , ПРЕМИЕРИТЕ ходят на откриване на ремонтиран път ?

    20:22 01.11.2025

  • 30 Денят на откриване на водохотела

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ще го обявят за национален празник!
    Ще бъде поканен и Рижака, който ще му подари триумфална арка за вход ким хотела!
    Който мине пид нея, става милионер!
    Запазете си ред!

    20:24 01.11.2025

