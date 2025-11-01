Василев: Гледахме 3 бюджета за 3 дни

"Влизаме в дългова спирала с този бюджет - 1213 лв. минимална работна заплата пак е най-ниската в ЕС, 900 лв. за втората година майчинство, максималният осигурителен доход расте, осигуровките се увеличават - за мен отиваме към фалит и нищо хубаво не очаква България, ако продължаваме така". Това коментира в студиото на "Говори сега" депутатът и лидер на МЕЧ Радостин Василев.
"Три бюджета за три дни гледахме - така нареченият "ластик" на Борисов. Пуска едни данни, хората възроптават, т.нар. социални партньори, той връща и казва: "Не сте разбрали, ние сме много готини и даваме съвсем други параметри".
Опозицията не може да направи нищо, защото "ДПС - Ново начало" е плътно зад трите партии в управлението, обясни Василев.
"Не можем на този етап да спрем Борисов. Неговото политическо самоубийство не минава през бюджета, а през много политики, свързани с него и това, че управлява с Пеевски срещу решенията на хората на изборите".
Депутатът заяви, че МЕЧ ще подкрепят решението да се отпуснат пари за младите лекари, макар, че има "къде-къде по-добри и работещи решения".
20:20 01.11.2025
20:23 01.11.2025
По новата мечова мода...
Много ясно, че като крадци са на власт, ще си направят бюджет с които да ни окрадат.
То на избори се мисли и действа.
Сега е след дъжд качулка.
20:24 01.11.2025
20:38 01.11.2025
20:38 01.11.2025
20:39 01.11.2025
20:41 01.11.2025
20:41 01.11.2025
20:45 01.11.2025
21:01 01.11.2025
21:02 01.11.2025
21:04 01.11.2025
21:17 01.11.2025
До коментар #17 от "Отвратен":Оправяйте се между вас. Ние сме обикновени хора без връзки.
21:22 01.11.2025
До коментар #19 от "Анонимен":Той на коя ли партия не се предложи за специалист по сигурността!
21:34 01.11.2025
21:57 01.11.2025