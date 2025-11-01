Новини
1 Ноември, 2025 20:16

"ДПС - Ново начало" е плътно зад партиите в управлението

Василев: Гледахме 3 бюджета за 3 дни - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

"Влизаме в дългова спирала с този бюджет - 1213 лв. минимална работна заплата пак е най-ниската в ЕС, 900 лв. за втората година майчинство, максималният осигурителен доход расте, осигуровките се увеличават - за мен отиваме към фалит и нищо хубаво не очаква България, ако продължаваме така". Това коментира в студиото на "Говори сега" депутатът и лидер на МЕЧ Радостин Василев.

"Три бюджета за три дни гледахме - така нареченият "ластик" на Борисов. Пуска едни данни, хората възроптават, т.нар. социални партньори, той връща и казва: "Не сте разбрали, ние сме много готини и даваме съвсем други параметри".

Опозицията не може да направи нищо, защото "ДПС - Ново начало" е плътно зад трите партии в управлението, обясни Василев.

"Не можем на този етап да спрем Борисов. Неговото политическо самоубийство не минава през бюджета, а през много политики, свързани с него и това, че управлява с Пеевски срещу решенията на хората на изборите".

Депутатът заяви, че МЕЧ ще подкрепят решението да се отпуснат пари за младите лекари, макар, че има "къде-къде по-добри и работещи решения".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма страшно

    6 1 Отговор
    Щом има пари за заплати на депутатите!

    20:20 01.11.2025

  • 2 ООрана държава

    11 3 Отговор
    Руди, ти сам го каза - драматичен театър бойко борисов...

    20:23 01.11.2025

  • 3 чичково червенотиквениче

    14 1 Отговор
    И сега какво, да се самоубиваме ли?
    По новата мечова мода...
    Много ясно, че като крадци са на власт, ще си направят бюджет с които да ни окрадат.
    То на избори се мисли и действа.
    Сега е след дъжд качулка.

    Коментиран от #18

    20:24 01.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този

    7 5 Отговор
    е тотал щета, гела се простреля сам.

    20:38 01.11.2025

  • 7 нседртф

    9 3 Отговор
    Напазаруван Плевенски циганин, продължаваш да лъжеш. Кога успяха да те напазаруват??? Кога те завъртя и тебе Шишко на въртележката??? Днес по телевизията пак лъжеш повече и от циганите за Ивелин Михайлов и Величие, и въпроса е какво ти обеща свинята Шишко??? Значи нека да си знаеш, когато почнеш пак да лъжеш, и ще ставаш само за да ти се подиграват българите. Колкото повече лъжеш, толкова повече ще ти се присмиват на цигаската муцуна. Накрая за МЕЧ ще гласувате само ти и оня детектив с квадратната кратуна и милиционера Радул, даже Радул може да не пусне за вас. Слава на Господ Иисус Христос, толкова си проост че си показа много бързо какъв си. Които се е подлъгал да ти се довери вече да знае кои си. Политически мъртвец си вече. Един лъжлив и калпав случаиник. Режисьорите от къде ви намират такива калпаазани???

    20:38 01.11.2025

  • 8 Бай Араб

    5 4 Отговор
    Ами докато България продължава да плаща на Боташ още по интересно ще става.Договора с Боташ е една огромна река от български пари отиващи в Турция.всеки ден.

    20:39 01.11.2025

  • 9 Промяна

    7 1 Отговор
    ГЕЛ СЛУГА НА БОЖКОВ ПРИ НОВИ ПРАВИЛА 10% И ГЛАСУВАНЕ ЗА ЛИЧНОСТИ СИ АУТ

    20:41 01.11.2025

  • 10 Едни гледат ,

    4 0 Отговор
    други задлъжняват..

    20:41 01.11.2025

  • 11 Тоя олекна

    5 0 Отговор
    стремглаво последните дни. Нямат разлика с копейката. Някой натиска копчето и почва плюене по единствената и5647стинска опозиция...Величие!

    20:45 01.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 от бранша

    3 0 Отговор
    ДА ВИ ГО РЪ Г НА НА МОДЕ РА ТО РА.

    21:01 01.11.2025

  • 15 ссс

    4 2 Отговор
    ТРАГИКОМЕДИЕН СИ И ЕВТИН И Б РИ К ЧИЯ.

    21:02 01.11.2025

  • 16 Факт

    3 0 Отговор
    Нормални фирми не могат да се развиват във фронтова държава с несигурни енергийни източници!

    21:04 01.11.2025

  • 17 Отвратен

    1 1 Отговор
    НА КАТИНЧАРОВА СИНА Е ВИНОВЕН!

    Коментиран от #19

    21:17 01.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Отвратен":

    Оправяйте се между вас. Ние сме обикновени хора без връзки.

    Коментиран от #20

    21:22 01.11.2025

  • 20 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Той на коя ли партия не се предложи за специалист по сигурността!

    21:34 01.11.2025

  • 21 Абе

    0 0 Отговор
    Какви величави,мечета и възрожденци? Единствено ИТН милеят за България и следват своите политики и изборни обещания! И ги спазват

    21:57 01.11.2025

