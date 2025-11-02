Национален протест организира Сдружение "Ангели на пътя"

Сдружение „Ангели на пътя“ организира национален протест под надслов „Стига мълчание“.

Акцията е насрочена за 12 часа пред съдебните палати в София и в останалите градове на страната. Протестът се организира в социалните мрежи.

Организаторите на националния протест, сдружение "Ангели на пътя" заявяват, че акцията е в името на Мартин и всички загинали по пътищата на България, и призовават във Фейсбук всеки да запали свещ за всички невинно убити деца и млади хора, да се покаже, че паметта им не е забравена, а болката на роднините им - силна.

23-годишният Мартин Димитров загина при верижна катастрофа между три автомобила в нощта на 17-и срещу 18-и октомври на пътя Златица-Челопеч. От сдружението припомнят, че всеки ден на пътя в България загиват млади хора, деца, майки и бащи.

"Всеки ден - нова болка, нова трагедия, а институциите мълчат. Колко още животи трябва да се изгубят, за да има справедливост?", питат организаторите на протеста.

Те допълват, че ще поискат отговори от МВР, здравното министерство, министерство на правосъдието, прокуратурата и съдебната система.