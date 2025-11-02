Новини
Национален протест организира Сдружение "Ангели на пътя"
  Тема: Войната на пътя

Национален протест организира Сдружение "Ангели на пътя"

2 Ноември, 2025 08:43

Той е под надслов „Стига мълчание“

Национален протест организира Сдружение "Ангели на пътя" - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Сдружение „Ангели на пътя“ организира национален протест под надслов „Стига мълчание“.

Акцията е насрочена за 12 часа пред съдебните палати в София и в останалите градове на страната. Протестът се организира в социалните мрежи.

Организаторите на националния протест, сдружение "Ангели на пътя" заявяват, че акцията е в името на Мартин и всички загинали по пътищата на България, и призовават във Фейсбук всеки да запали свещ за всички невинно убити деца и млади хора, да се покаже, че паметта им не е забравена, а болката на роднините им - силна.

23-годишният Мартин Димитров загина при верижна катастрофа между три автомобила в нощта на 17-и срещу 18-и октомври на пътя Златица-Челопеч. От сдружението припомнят, че всеки ден на пътя в България загиват млади хора, деца, майки и бащи.

"Всеки ден - нова болка, нова трагедия, а институциите мълчат. Колко още животи трябва да се изгубят, за да има справедливост?", питат организаторите на протеста.

Те допълват, че ще поискат отговори от МВР, здравното министерство, министерство на правосъдието, прокуратурата и съдебната система.


  • 1 Сега въведете цифровото евро за контрол

    10 8 Отговор
    Благодарим ви евреи за това нпо

    Коментиран от #8, #39

    08:45 02.11.2025

  • 2 платен протестър

    6 7 Отговор
    Евреи на пътя

    08:45 02.11.2025

  • 3 Факти !!!

    7 8 Отговор
    Абсурдистан е държавата в Европа НА ПЪРВО МЯСТО с най-ГОЛЯМ брой убити на пътя !
    И това е с абсолютната ясна и умишлена подкрепа на всички правителства от 1990до сега !

    Коментиран от #14

    08:48 02.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Срещу какво

    7 11 Отговор
    Срещу какво ще протестират? Срещу това да няма пътища и коли? Катастрофите и бедите са мал шанс, как това ще върне близките им. Платена ми се вижда тази "акция", много НПО и адвокати се хранят от катастрофите и нещастието на хората.

    Коментиран от #18

    08:51 02.11.2025

  • 6 Русенец

    14 2 Отговор
    Живея до първо районно в Русе.
    КАК Е ВЪЗМОЖНО в 23:15 над 10 минути да реват форсирани двигатели буквално на 100 метра зад полицията и НИКОЙ да не излезе от тая полиция да види какво се случва ?!!!
    Отговор: ТАКА ИМ Е НАРЕДЕНО ОТГОРЕ !
    Катастрофите в България се стимулират ва държавно ниво.

    08:51 02.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Полит.коректен расист

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сега въведете цифровото евро за контрол":

    Ами ще го въведат.
    Дреме му на бългъряка за дигиталното евро.
    Джантите на колата, силикона на жената, келеша много-много да не се мярка в къщи и Гърцията на лято.
    Всичко друго е ,,дреме ми на фара"

    08:55 02.11.2025

  • 9 Софи Маринова

    3 4 Отговор
    Всеки ден - нова болка, нова трагедия, а институциите мълчат. Колко още животи трябва да се изгубят, за да има справедливост?

    Това като в песен на Металика. Много агресия. А всичко от което имаме нужда е любов.

    08:56 02.11.2025

  • 10 Народно Събрание

    2 3 Отговор
    „Стига толкова с мълчанието ни!“.

    08:57 02.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 смок

    1 3 Отговор
    Днес от НАСА разбрахме,че денят ни е бил квадратен. Ако само си стоим вкъщи.Не сме пивърженници на квадратен ден,ръйш?!

    09:01 02.11.2025

  • 13 ъгъл

    1 2 Отговор
    Скоро и кълбетата ще станат квадратни,както сме я подкарали.

    09:02 02.11.2025

  • 14 василев

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факти !!!":

    Поредната нпо лъжа.

    09:05 02.11.2025

  • 15 Тервел

    7 1 Отговор
    Всеки ден някой си протестира за нещо . Така се се размиват протестите и нямат голямо значение. За да не се излезе на основен приоритет срещу Пеевски , Борисов и Зулуса.

    09:07 02.11.2025

  • 16 И като се оранизират

    3 0 Отговор
    В социалните медии, кой им разрешава/ или не за такива протести!
    Абе, честно казано, започна да ми втръсва. Всекитотьнас е загубил близък човек. Борим се, но без демонстрации.
    Айде спрете се. Когато са делата, те са публични, вървете побзалите.
    Пакинякой налива масло в огъня.
    Ами като сте толкова ербаб, протестирайте под прозорците на тези, сиято собственост е правораздаването!

    09:10 02.11.2025

  • 17 антисемит

    2 1 Отговор
    Аз протестирам срещу студа зимата, който убива повече възрастни хора от катастрофите. Също и срещу земното притегляне, което убива всеки ден.

    09:10 02.11.2025

  • 18 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Срещу какво":

    Всяка година в България умират около 100000 човека.
    15000 от рак
    76000 от болести на органите на кръвообръщението
    4500 от болести на дихателната система
    4500 от травми и отравяния
    Как да ги спасим тези хора ?

    Коментиран от #22, #24

    09:13 02.11.2025

  • 19 Ехееее

    3 1 Отговор
    Ама тук много политкоректни месирки които скачат като опарени на минусите върху всеки болезнено верен коментар.
    Нали знаете, че ако ще и железопътни релси да слагате, жалката реалност няма да я промените !
    Убийства по улиците в катастрофални мащаби стават защото няма ясни закони направени конкретно за ситуации от типа: 19 год. келеш с книжка на месец сам в кола !
    Полицията мълчи защото така и е наредено.
    Държавата мърда с уши и се смее защото в крайна сметка народ се управлява най готино, когато същият живее в крайна несигурност и опасност, вместо в спокойствие и стабилност.
    Хаааайде сега ми натракайте минуси и на мене.

    Коментиран от #26

    09:15 02.11.2025

  • 20 Мястото на ангелите

    1 0 Отговор
    Не е на пътното платно, а там горе!
    Нали буци и баща им да им вика тууутуууу

    09:16 02.11.2025

  • 21 Механик

    3 0 Отговор
    Поредните нищоправци, които витаят в мъглата на либерастията.
    Защо казвам това ли? Ами защото 2/3 от четящите се подмокрят от умиление на подобни нищоправци. А те от своя страна се взимат за ЗНАЧИМИ.
    Я да погледнем последните катастрофи с жертви! Две млади момичета и (поне) едно младо момче с няма и година стаж зад кормилото. Е, какво са виновни пътищата в случая? А предните нашумели случаи? Един наречен Нойзи кара пиян на кирка. (Дори не му конфискуваха колата, впрочем.) Пуснаха го поживо-поздраво и сега се явява "културтрегер" към едно НПО и плюе, храчи и дава акъл от страниците на Дойчевеле.
    Ами онова ромче с "нисколетящата джипка" дето се приземи в трамвая?? Какво стана с него? Замълча се, нали. Знаем защо се замълча-защото е от етноса и ....
    Абе, какво да ви разправям. Който има малко акъл ще знае какво искам да кажа. А койо няма - нека се подмокря от "ангелите на пътя"!

    09:17 02.11.2025

  • 22 А колко умират

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Шопо":

    От партийно сношение?

    09:18 02.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ми знам ли бе Шопо...

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Шопо":

    Какво ще кажеш да пробваме с по-добро здравеопазване и здравна система , а ?
    Може пък да помогне, знам.ли ?
    Защото от 10 лекаря 8 като ти пелтечат насреща ,,ми незнам, не съм сигурен, вървете еди къде си- може би ще ви помогнат, аз сега какво да ви правя" и тн.здравето ти особено няма да се подобри....май ?
    А в същото време докато се чудиш на кой свят си след поредният преглед си изстръскан финансово на макс. защото...ами системата била такава 🤷‍♂️

    09:20 02.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ехееее":

    До някъде сте прав, колега, но не всичко точно така.
    По мое време, на 18 години аз взех "книжка" категория "С". И преди да вляза в казармата карах ЗиЛ-130 към едно АПК. И да, пътувах предимно сам. След казармата започнах като шофьор на "ШКОДА" (9-тонна машина). Пътувах из цялата страна, обърни внимание, съвсем сам. Всеки божи ден минавах поне по 300 км. Толкова бе най-късата ни "кирия".
    И за край искам да кажа, че не само аз бях на тая възраст и работех такава работа.

    Коментиран от #29

    09:22 02.11.2025

  • 27 Пострадалите и загиналите вследствие

    2 1 Отговор
    На автомобилни състезания също са неоправдано дискриминирани. Има някакво потресаващо медийно и управленско омаловажаве и неглижиране на проблема. Дори едва ли не е забранено да се говори. Щом има автомобилно състезание трябва да се носи и съответната отговорност. Няма как да се смята че жертвите са виновни. Това ми звучи цинично който го твърди.

    09:27 02.11.2025

  • 28 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "АГАТ а Кристи":

    Най добре да забраните на хората да карат коли, така смъртността в България ще се намали с един процент.

    Коментиран от #30, #32

    09:29 02.11.2025

  • 29 Оххх колегаааа....

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    А ще ми отговориш ли на въпроса:
    ,,а ти защо си мислиш, че останалите са като теб ?"
    Бил си и вероятно продължаваш да си отговорен зад волана за което евала !
    Но можеш ли да сравниш един младеж от твоето време когато имаше възпитание в къщи и обществото не толерираше келешка комплексарщина по никакъв начин с една 18-ет годишна съвременна гордост на мама и тати напомпан със самочувствие и рападжийска комплексарщина до козирката и седнал в BMW с над 250 коня под капака ?!
    Времената се менят колега и никой не е казал, че задължително се менят към по-добпо.
    Н с тези времена бе трябвало да се менят и закони както и самата реакция на държавата.
    Но трябва ли да ти обяснявам как е навън по улиците като и ти живееш в същата България в която и аз.

    09:31 02.11.2025

  • 30 Не бе

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Шопо":

    Най-добре книжка на 15-ет ,но само с право да кара мпс с поне над 250 коня под капака.
    Ако е и пушил нещичко зад волана, да се прибавят бонусни точки.
    И задължително не използване на телефон, а таблет по време на каране !

    09:34 02.11.2025

  • 31 Жертвите да се изкарват виновни стана

    2 1 Отговор
    Стил и метод на съответното ниво в България. Ако се оплачеш че са те били те иронично ти казват: И защо те биха ? Ами защо не задържите биячите и да питате тях защо бият и заплашват. Същото е и с убийствата по пътищата и навсякъде. !?!Убийците не са виновни. Жертвите виновни.

    09:35 02.11.2025

  • 32 Град Козлодуй

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Шопо":

    Грешиш средно за година на пътя умират около 500 човека, това е по малко от половин процент от общата смъртност.

    09:38 02.11.2025

  • 33 123

    3 2 Отговор
    Протестират платени помяpи за да откажат хората от колите. Повечето протести са спонсорирани от Глобалистите. Подхода е един и същ. В името на уж добра кауза налагат ограничения.

    09:41 02.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Загиналите бог да ги прости

    2 0 Отговор
    Светла им памет , но те вече хляб не ядат и вода не пият. Тежко и горко на тежко ранените и на техните семейства. Но точно към тях няма милост в България. За тях пари няма. Изписват ги и клинична пътека няма. Има цинична пътека. Да заминат за Турция. Знаете ли че прескъпите лечения в Турция са забранени за турски граждани. ...

    09:53 02.11.2025

  • 36 Гърбавия

    0 2 Отговор
    Булевардите не са писти и кое е писта да караш с 35 Абе вие се само подигравате,булевард значението на булевард означава път тип магистрала в градски условия насекъде в Европа е 70 околовръстните 100 Абе верно бавно развиващи огигофрени

    09:54 02.11.2025

  • 37 Сулю

    0 0 Отговор
    На ония мързи полицаите има вдигнаха , аплатие, а се работи по старому. Зад някой храст спят в колите.

    10:05 02.11.2025

  • 38 факт

    0 0 Отговор
    От некомпетентно строителство българите така са си зас рали градовете със сгради че няма място за путни артерии коието увеличава вероятността за инциденти

    10:07 02.11.2025

  • 39 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сега въведете цифровото евро за контрол":

    Добитък като теб трябва да се контролира че иначе прави пакости.

    10:10 02.11.2025

  • 40 Никой

    0 0 Отговор
    С най-голямо уважение - но сами се качват на рискови пътешествия. Навремето имаше 3 лади и 2 москвича - на кръст.

    И пак правеха катастрофи. Къде отиваш с автомобил - виждаш, че шофьорът е пиян и дрогиран, недоспал, неопитен и пак - се качваш.

    10:17 02.11.2025

