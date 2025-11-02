Национален протест организира Сдружение "Ангели на пътя"

Сдружение „Ангели на пътя“ организира национален протест под надслов „Стига мълчание“.
Акцията е насрочена за 12 часа пред съдебните палати в София и в останалите градове на страната. Протестът се организира в социалните мрежи.
Организаторите на националния протест, сдружение "Ангели на пътя" заявяват, че акцията е в името на Мартин и всички загинали по пътищата на България, и призовават във Фейсбук всеки да запали свещ за всички невинно убити деца и млади хора, да се покаже, че паметта им не е забравена, а болката на роднините им - силна.
23-годишният Мартин Димитров загина при верижна катастрофа между три автомобила в нощта на 17-и срещу 18-и октомври на пътя Златица-Челопеч. От сдружението припомнят, че всеки ден на пътя в България загиват млади хора, деца, майки и бащи.
"Всеки ден - нова болка, нова трагедия, а институциите мълчат. Колко още животи трябва да се изгубят, за да има справедливост?", питат организаторите на протеста.
Те допълват, че ще поискат отговори от МВР, здравното министерство, министерство на правосъдието, прокуратурата и съдебната система.
1 Сега въведете цифровото евро за контрол
Коментиран от #8, #39
08:45 02.11.2025
2 платен протестър
08:45 02.11.2025
3 Факти !!!
И това е с абсолютната ясна и умишлена подкрепа на всички правителства от 1990до сега !
Коментиран от #14
08:48 02.11.2025
5 Срещу какво
Коментиран от #18
08:51 02.11.2025
6 Русенец
КАК Е ВЪЗМОЖНО в 23:15 над 10 минути да реват форсирани двигатели буквално на 100 метра зад полицията и НИКОЙ да не излезе от тая полиция да види какво се случва ?!!!
Отговор: ТАКА ИМ Е НАРЕДЕНО ОТГОРЕ !
Катастрофите в България се стимулират ва държавно ниво.
08:51 02.11.2025
8 Полит.коректен расист
До коментар #1 от "Сега въведете цифровото евро за контрол":Ами ще го въведат.
Дреме му на бългъряка за дигиталното евро.
Джантите на колата, силикона на жената, келеша много-много да не се мярка в къщи и Гърцията на лято.
Всичко друго е ,,дреме ми на фара"
08:55 02.11.2025
9 Софи Маринова
Това като в песен на Металика. Много агресия. А всичко от което имаме нужда е любов.
08:56 02.11.2025
10 Народно Събрание
08:57 02.11.2025
12 смок
09:01 02.11.2025
13 ъгъл
09:02 02.11.2025
14 василев
До коментар #3 от "Факти !!!":Поредната нпо лъжа.
09:05 02.11.2025
15 Тервел
09:07 02.11.2025
16 И като се оранизират
Абе, честно казано, започна да ми втръсва. Всекитотьнас е загубил близък човек. Борим се, но без демонстрации.
Айде спрете се. Когато са делата, те са публични, вървете побзалите.
Пакинякой налива масло в огъня.
Ами като сте толкова ербаб, протестирайте под прозорците на тези, сиято собственост е правораздаването!
09:10 02.11.2025
17 антисемит
09:10 02.11.2025
18 Шопо
До коментар #5 от "Срещу какво":Всяка година в България умират около 100000 човека.
15000 от рак
76000 от болести на органите на кръвообръщението
4500 от болести на дихателната система
4500 от травми и отравяния
Как да ги спасим тези хора ?
Коментиран от #22, #24
09:13 02.11.2025
19 Ехееее
Нали знаете, че ако ще и железопътни релси да слагате, жалката реалност няма да я промените !
Убийства по улиците в катастрофални мащаби стават защото няма ясни закони направени конкретно за ситуации от типа: 19 год. келеш с книжка на месец сам в кола !
Полицията мълчи защото така и е наредено.
Държавата мърда с уши и се смее защото в крайна сметка народ се управлява най готино, когато същият живее в крайна несигурност и опасност, вместо в спокойствие и стабилност.
Хаааайде сега ми натракайте минуси и на мене.
Коментиран от #26
09:15 02.11.2025
20 Мястото на ангелите
Нали буци и баща им да им вика тууутуууу
09:16 02.11.2025
21 Механик
Защо казвам това ли? Ами защото 2/3 от четящите се подмокрят от умиление на подобни нищоправци. А те от своя страна се взимат за ЗНАЧИМИ.
Я да погледнем последните катастрофи с жертви! Две млади момичета и (поне) едно младо момче с няма и година стаж зад кормилото. Е, какво са виновни пътищата в случая? А предните нашумели случаи? Един наречен Нойзи кара пиян на кирка. (Дори не му конфискуваха колата, впрочем.) Пуснаха го поживо-поздраво и сега се явява "културтрегер" към едно НПО и плюе, храчи и дава акъл от страниците на Дойчевеле.
Ами онова ромче с "нисколетящата джипка" дето се приземи в трамвая?? Какво стана с него? Замълча се, нали. Знаем защо се замълча-защото е от етноса и ....
Абе, какво да ви разправям. Който има малко акъл ще знае какво искам да кажа. А койо няма - нека се подмокря от "ангелите на пътя"!
09:17 02.11.2025
22 А колко умират
До коментар #18 от "Шопо":От партийно сношение?
09:18 02.11.2025
24 Ми знам ли бе Шопо...
До коментар #18 от "Шопо":Какво ще кажеш да пробваме с по-добро здравеопазване и здравна система , а ?
Може пък да помогне, знам.ли ?
Защото от 10 лекаря 8 като ти пелтечат насреща ,,ми незнам, не съм сигурен, вървете еди къде си- може би ще ви помогнат, аз сега какво да ви правя" и тн.здравето ти особено няма да се подобри....май ?
А в същото време докато се чудиш на кой свят си след поредният преглед си изстръскан финансово на макс. защото...ами системата била такава 🤷♂️
09:20 02.11.2025
26 Механик
До коментар #19 от "Ехееее":До някъде сте прав, колега, но не всичко точно така.
По мое време, на 18 години аз взех "книжка" категория "С". И преди да вляза в казармата карах ЗиЛ-130 към едно АПК. И да, пътувах предимно сам. След казармата започнах като шофьор на "ШКОДА" (9-тонна машина). Пътувах из цялата страна, обърни внимание, съвсем сам. Всеки божи ден минавах поне по 300 км. Толкова бе най-късата ни "кирия".
И за край искам да кажа, че не само аз бях на тая възраст и работех такава работа.
Коментиран от #29
09:22 02.11.2025
27 Пострадалите и загиналите вследствие
09:27 02.11.2025
28 Шопо
До коментар #23 от "АГАТ а Кристи":Най добре да забраните на хората да карат коли, така смъртността в България ще се намали с един процент.
Коментиран от #30, #32
09:29 02.11.2025
29 Оххх колегаааа....
До коментар #26 от "Механик":А ще ми отговориш ли на въпроса:
,,а ти защо си мислиш, че останалите са като теб ?"
Бил си и вероятно продължаваш да си отговорен зад волана за което евала !
Но можеш ли да сравниш един младеж от твоето време когато имаше възпитание в къщи и обществото не толерираше келешка комплексарщина по никакъв начин с една 18-ет годишна съвременна гордост на мама и тати напомпан със самочувствие и рападжийска комплексарщина до козирката и седнал в BMW с над 250 коня под капака ?!
Времената се менят колега и никой не е казал, че задължително се менят към по-добпо.
Н с тези времена бе трябвало да се менят и закони както и самата реакция на държавата.
Но трябва ли да ти обяснявам как е навън по улиците като и ти живееш в същата България в която и аз.
09:31 02.11.2025
30 Не бе
До коментар #28 от "Шопо":Най-добре книжка на 15-ет ,но само с право да кара мпс с поне над 250 коня под капака.
Ако е и пушил нещичко зад волана, да се прибавят бонусни точки.
И задължително не използване на телефон, а таблет по време на каране !
09:34 02.11.2025
31 Жертвите да се изкарват виновни стана
09:35 02.11.2025
32 Град Козлодуй
До коментар #28 от "Шопо":Грешиш средно за година на пътя умират около 500 човека, това е по малко от половин процент от общата смъртност.
09:38 02.11.2025
33 123
09:41 02.11.2025
35 Загиналите бог да ги прости
09:53 02.11.2025
36 Гърбавия
09:54 02.11.2025
37 Сулю
10:05 02.11.2025
38 факт
10:07 02.11.2025
39 Хеми значи бензин
До коментар #1 от "Сега въведете цифровото евро за контрол":Добитък като теб трябва да се контролира че иначе прави пакости.
10:10 02.11.2025
40 Никой
И пак правеха катастрофи. Къде отиваш с автомобил - виждаш, че шофьорът е пиян и дрогиран, недоспал, неопитен и пак - се качваш.
10:17 02.11.2025