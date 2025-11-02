Част от Варна е без вода

Авария на магистрален водопровод е причина за спирането на водата в части от жк “Бриз“ и от местност “Св. Никола“. Това съобщиха от „Водоснабдяване и канализация-Варна“.

Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на проблема, се посочва в съобщението на ВиК-дружеството