Част от Варна е без вода

Авария на магистрален водопровод е причина за спирането на водата в части от жк “Бриз“ и от местност “Св. Никола“. Това съобщиха от „Водоснабдяване и канализация-Варна“.
Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на проблема, се посочва в съобщението на ВиК-дружеството
1 Той
Коментиран от #4
09:54 02.11.2025
2 Бойко Българоубиец
10:15 02.11.2025
3 Ивелин Михайлов
10:16 02.11.2025
4 Инженер
До коментар #1 от "Той":От времето на портних е
10:17 02.11.2025