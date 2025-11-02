Новини
Пенсионните фондове не са пирамида, а гаранция за лична сигурност

2 Ноември, 2025 11:05

Позицията е на БАДДПО

Във връзка с изразената от лидера на “Възраждане” Костадин Костадинов теза за унищожаване на втория стълб на пенсионната система, дружествата, членове на БАДДПО категорично обявяваме следното:

Пенсионните фондове не са “форма на пирамида”, а надеждно спестени пари в лични партиди на осигурените лица, които са наследяеми и носят доходност. Само за последните близо три години доходността по всички партиди във всички фондове в БАДДПО сумарно се измерва на близо 5 милиарда лева, съобщава БНТ. Това са пари, спечелени за гражданите и те ще останат по партидите им. Числата говорят следното – от близо 30 милиарда лева към днешна дата, спестени в капиталовите фондове за целия период на съществуването им, 5 милиарда лева са добавени само през последните три години благодарение на уменията на експертите в пенсионните дружества, управляващи фондовете. Работата на дружествата е строго контролирана на всекидневна база от независим държавен регулатор, както и от банките попечители. Има ясно създадени прозрачни правила и те се спазват.

Съществуването на втория стълб не е грабеж на българските граждани. Грабеж би било, ако спестените пари им бъдат отнети – това ще е равнозначно на национализация, съизмерима със заграбване на парите на гражданите в банките. Защото и в двата случая става дума за лични спестявания. Такъв акт не би бил присъщ за демократични общества с пазарна икономика, а за мрачни времена в българската история, които би трябвало да са останали в миналото.

Нещо повече – дори парите от пенсионните фондове да бъдат национализирани, това няма да разреши дългосрочно проблемите с дефицита в първия стълб. Но ще ограби бъдещето на осигурените лица и техните наследници. Избирателното жонглиране с цифри вероятно уплътнява партийната риторика. Но не отговаря на реалността, посочват в позицията си.

От БАДДПО категорично се противопоставяме и на опитите за всяване на страхове сред гражданите. Както и на изкуственото противопоставяне между солидарния първи стълб и капиталовите втори и трети стълб на пенсионната система, които са замислени да се допълват взаимно в полза на осигурените лица. Натрупванията по партидите не са изминали цял жизнен цикъл от 40 години, а са едва по средата – и критиците на пенсионния модел много добре знаят това, когато говорят за ниските втори пенсии. Знаят също, че при замисъла на модела вноската към втория стълб отдавна трябваше да е 7%, а не 5% – факт, който също има отношение към обема на партидите. Както и че много от гражданите не се осигуряват на реални доходи. Всичко това са въпроси, които се решават с обединени усилия, не с противопоставяне. Категоричната ни позиция е, че капиталовите фондове са важна част от решенията в полза на осигурените лица, а не проблем.


  • 1 Хранилка

    23 0 Отговор
    за щедри бонуси

    11:07 02.11.2025

  • 2 демократ

    16 1 Отговор
    Защо ли невярвям на нищо Българско

    Коментиран от #8

    11:15 02.11.2025

  • 3 Пръцко

    15 0 Отговор
    Голема е борбата за комата, ще перифразирам един лозунг от соца: Всеки нов процент - ново шкафче с кюлчета до кревата! :((

    11:16 02.11.2025

  • 4 Бау

    0 12 Отговор
    Ако трябва да сме точни, държавното пенсионно осигуряване е пирамидата защото само то финансира настоящи задължения с постъпения за бъдещи задължения. Риска при частните фондове е за лоши инвестиции и загуба на доходност, но те са в пъти по-надеждни от която и да било държавна измишльотина.

    11:17 02.11.2025

  • 5 Гост

    16 0 Отговор
    Баддпо, у Бг-то, както ви е известно, всичко е пирамида, далавера, схема, особено когато става дума за милиарди. То и ктб-то не беше

    11:20 02.11.2025

  • 6 Гост

    13 0 Отговор
    Диди фалита реши ли да ми вземе парите от пенсионен фонд, няма кой да го спре...

    11:22 02.11.2025

  • 7 Мими Кучева🐕

    13 0 Отговор
    Конус са,не са пирамида.Но не требе да се сяда на върха на конуса.🤔🦃🦍🤣👍

    11:23 02.11.2025

  • 8 Кое капиталистическо (демократично)

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    средство за измама е чисто българско?

    11:24 02.11.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    1 9 Отговор
    Има и добри и калпави частни пенсионни финдове. Никога всички яяйца в една кошница.
    Осигуряваш се в държавния, втория стълб в частен, доброволно осигуряване в друг частен фонд. Много хора го направиха и сега получават по три пенсии, общо 7-8000лв. месечно.

    11:27 02.11.2025

  • 10 Дик диверсанта

    4 0 Отговор
    Само бойчето да ги добара (паричките), с 200 той ще ви го вкара.

    11:31 02.11.2025

  • 11 Tова

    2 1 Отговор
    Това лекенце Костята Копейкин се е изплющяло с поредната си тъпня.

    11:34 02.11.2025

  • 12 Никой

    4 0 Отговор
    Тоест - лева ръка - десен джоб.

    Какво ни баламосват. Папкат и се надяват да не ги хванат - това са и в Банките.

    11:38 02.11.2025

  • 13 Някой

    2 0 Отговор
    Глупости "5 милиарда лева са добавени само през последните три години благодарение на уменията на експертите в пенсионните дружества, управляващи фондовете. " Както са добавени така и ще изчезнат при срив на инструментите, в които са инвестирани. През 2008 - ма единственото, което се запази от парите вложени в такива фондове бяха преките вложения, които инфлацията вече беше изяла.

    11:40 02.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    След индексациите на пенсиите, тези дето са се осигурявали на три места ще получават над 5000 евро месечно. И те не са никак малко като бройка.
    Паразитите, които само са лапали, а не са се осигурявали, я вземат 300 евро месечно, я не. И то тези 300 евро ще са подаяние от мъдрия и милостив държавник Бойко Борисов.

    11:41 02.11.2025

  • 15 Феникс

    0 0 Отговор
    По добре да пукна в канавката отколкото да плашам на тези фондове!

    11:44 02.11.2025

  • 16 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Щом елита казва не е измама, трябва да се разбира точно обратното. Това показва реалността.

    11:50 02.11.2025

