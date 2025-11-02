Пенсионните фондове не са пирамида, а гаранция за лична сигурност

Във връзка с изразената от лидера на “Възраждане” Костадин Костадинов теза за унищожаване на втория стълб на пенсионната система, дружествата, членове на БАДДПО категорично обявяваме следното:
Пенсионните фондове не са “форма на пирамида”, а надеждно спестени пари в лични партиди на осигурените лица, които са наследяеми и носят доходност. Само за последните близо три години доходността по всички партиди във всички фондове в БАДДПО сумарно се измерва на близо 5 милиарда лева, съобщава БНТ. Това са пари, спечелени за гражданите и те ще останат по партидите им. Числата говорят следното – от близо 30 милиарда лева към днешна дата, спестени в капиталовите фондове за целия период на съществуването им, 5 милиарда лева са добавени само през последните три години благодарение на уменията на експертите в пенсионните дружества, управляващи фондовете. Работата на дружествата е строго контролирана на всекидневна база от независим държавен регулатор, както и от банките попечители. Има ясно създадени прозрачни правила и те се спазват.
Съществуването на втория стълб не е грабеж на българските граждани. Грабеж би било, ако спестените пари им бъдат отнети – това ще е равнозначно на национализация, съизмерима със заграбване на парите на гражданите в банките. Защото и в двата случая става дума за лични спестявания. Такъв акт не би бил присъщ за демократични общества с пазарна икономика, а за мрачни времена в българската история, които би трябвало да са останали в миналото.
Нещо повече – дори парите от пенсионните фондове да бъдат национализирани, това няма да разреши дългосрочно проблемите с дефицита в първия стълб. Но ще ограби бъдещето на осигурените лица и техните наследници. Избирателното жонглиране с цифри вероятно уплътнява партийната риторика. Но не отговаря на реалността, посочват в позицията си.
От БАДДПО категорично се противопоставяме и на опитите за всяване на страхове сред гражданите. Както и на изкуственото противопоставяне между солидарния първи стълб и капиталовите втори и трети стълб на пенсионната система, които са замислени да се допълват взаимно в полза на осигурените лица. Натрупванията по партидите не са изминали цял жизнен цикъл от 40 години, а са едва по средата – и критиците на пенсионния модел много добре знаят това, когато говорят за ниските втори пенсии. Знаят също, че при замисъла на модела вноската към втория стълб отдавна трябваше да е 7%, а не 5% – факт, който също има отношение към обема на партидите. Както и че много от гражданите не се осигуряват на реални доходи. Всичко това са въпроси, които се решават с обединени усилия, не с противопоставяне. Категоричната ни позиция е, че капиталовите фондове са важна част от решенията в полза на осигурените лица, а не проблем.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хранилка
11:07 02.11.2025
2 демократ
Коментиран от #8
11:15 02.11.2025
3 Пръцко
11:16 02.11.2025
4 Бау
11:17 02.11.2025
5 Гост
11:20 02.11.2025
6 Гост
11:22 02.11.2025
7 Мими Кучева🐕
11:23 02.11.2025
8 Кое капиталистическо (демократично)
До коментар #2 от "демократ":средство за измама е чисто българско?
11:24 02.11.2025
9 Данко Харсъзина
Осигуряваш се в държавния, втория стълб в частен, доброволно осигуряване в друг частен фонд. Много хора го направиха и сега получават по три пенсии, общо 7-8000лв. месечно.
11:27 02.11.2025
10 Дик диверсанта
11:31 02.11.2025
11 Tова
11:34 02.11.2025
12 Никой
Какво ни баламосват. Папкат и се надяват да не ги хванат - това са и в Банките.
11:38 02.11.2025
13 Някой
11:40 02.11.2025
14 Данко Харсъзина
Паразитите, които само са лапали, а не са се осигурявали, я вземат 300 евро месечно, я не. И то тези 300 евро ще са подаяние от мъдрия и милостив държавник Бойко Борисов.
11:41 02.11.2025
15 Феникс
11:44 02.11.2025
16 Баш Балък
11:50 02.11.2025