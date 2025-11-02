Новини
Ива Митева: Както е тръгнало, какво им пречи да избират и президента от НС, така, както е в Гърция, в Италия

2 Ноември, 2025 13:04

"Смятам, че посоката, в която поеха не е правилна. Смятам, че не им е мястото в тази коалиция. Те не искат да вършат държавата на хората, а по-скоро я искат за себе си", заяви Митева по отношение на ИТН

Ива Митева: Както е тръгнало, какво им пречи да избират и президента от НС, така, както е в Гърция, в Италия - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова

От тази седмица 51-вото Народно събрание има нов председател - Рая Назарян от ГЕРБ-СДС. Назарян седна на стола на Наталия Киселова, като част от ново споразумение между партньорите в управлението.

Така вече на всеки десет месеца от тази власт на ротационен принцип ще се сменят председателите на парламента. Превърна ли се този пост "в разменна монета"?

„Този пост, като че ли през последните години малко започна да се обезличава. В една парламентарна република би трябвало позицията на председател на Народното събрание да стои тежко. За съжаление, това, като че ли го започнаха, казвам го с болка, „Продължаваме промяната-Демократична България“, защото те въведоха така наречения ротационен председател“.

Това коментира в „Тази неделя“ по bTV Ива Митева, бивш председател на Народното събрание.

„Те се опитваха да го въведат и в 47-ото Народно събрание. Тогава някак си успяхме да удържим и казахме, че не е достойно такова решение. След това го видяхме и в Антикорупционната комисия - отново този ротационен председател, като че ли не успяха да разберат принципите на управление на държавата“, отбеляза тя.

„Виждаме сега, че имаме петима премиери, виждаме, че ще имаме четирима председатели на Народното събрание. Слава богу, че изборът за президента е пряк и няма да имаме и петима ротационни президенти“, заяви Ива Митева.

Както е тръгнало - особено като ни се дава за пример гръцкия модел за изборна система, за служебни кабинети, какво им пречи да избират и президента от Народното събрание, така, както е в Гърция, в Италия, и да бъде ротационен“, попита тя

По думите ѝ мястото на председателя на Народното събрание не е в Домовата книга, защото това нарушава разделението на властите.

"Всички се надяваме да има предсрочни избори, но дали те ще се случат - ще разберем скоро", заяви Митева.

Според нея "категорично четири партии управляват в момента".

"АПС, след като напуснаха, беше ясно, че вече критерият ще бъде вотовете на недоверие. Вотовете на недоверие се подкрепят ясно от четири формации. Председателят на парламента е другият знак - той беше избран с гласовете отново на "ДПС-Ново начало". Ще видим сега и в бюджета, който е ключът към парламентарното управление - с кои гласове ще бъде приет", коментира Ива Митева.

Според нея няма разцепление в "Има такъв народ", въпреки че тя не поддържа контакт с формацията вече повече от 3 години.

"Смятам, че посоката, в която поеха не е правилна. Смятам, че не им е мястото в тази коалиция. Те не искат да вършат държавата на хората, а по-скоро я искат за себе си", заяви тя.

По думите ѝ Борислав Сарафов в момента изпълнява незаконно функциите на главен прокурор.


България
Оценка 3.6 от 5 гласа.
Оценка 3.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    9 1 Отговор
    Пълна трагедия е България в политически, икономически, социален и демографски план🐮

    13:07 02.11.2025

  • 2 Освен пари и власт

    6 2 Отговор
    какво друго иска мафията?

    Иска да се възпроизвежда до края на света!

    ИТН станаха част от мафията, ако не са били мафиоти от самото начало...

    13:09 02.11.2025

  • 3 БМБ

    6 1 Отговор
    Като приемете в еврото ще видите в действително какви бананови заплати получавате.

    13:10 02.11.2025

  • 4 Хипотетично

    2 1 Отговор
    Стига , баста, достатъчно упражнения върху конституцията. Нито една промяна в нея не я направи по-адекватна , а породи нови проблеми (домовата книга с евентуални премиери и само временни държавни постове до сгодния момент за предсрочни избори, води до нестабилност). Гиньо Ганев е много по-мъдър в редакцията с представителите във Великото НС, в сравнение със днешните пишман ЙОристи (плагиатство на определението)

    13:12 02.11.2025

  • 5 Пепел

    4 1 Отговор
    Ти на устата! Това ли трябваше да напишеш!? Нищо чудно до изборите за президент и това да направят - да отнемат правото на народа да си избере президент...

    13:12 02.11.2025

  • 6 не може да бъде

    1 1 Отговор
    Нищо не пречи!Но въпросът е има ли смисъл и това възможно ли е-...и няма ли да стане така че президентът ни да се назначава от ЕК или може би да се посочва лично от г-жа фон дер Лайен или неин представител или някой друг такъв /нещо по подобие на това което стана в Румъния/ ...или пък като отчитаме в каква посока се развиват отношенията и събитията лично американският посланик да казва кой да ни бъде президент ..изкушавах се да кажа американският президент да посочва но ние вече сме твърде маловажни за да искаме подобна чест!?

    13:14 02.11.2025

  • 7 Така

    1 1 Отговор
    трябва да е!А може и председателя на парламента да изпълнява тези функции!Ще се спестят много средства!

    13:17 02.11.2025

  • 8 Тръгнала

    0 2 Отговор
    Фъфла Разградска акъл да сипе , чалгарска , и да се мери с Гърция и Италия ?

    Коментиран от #9

    13:18 02.11.2025

  • 9 Защо бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тръгнала":

    искаме да се мерим с Гърция и Италия по заплати , по начин на живот , но не искаме президента да се избира както е там .

    13:22 02.11.2025

