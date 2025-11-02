Новини
Запалени са автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана

Запалени са автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана

2 Ноември, 2025 13:35 1 008 23

"Разговарях с инспектора веднага, щом научих за случая. Уверих колегата, че ще защитя всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си! С вас съм!", коментира случая социалният министър Борислав Гуцанов.

Запалени са автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова

Семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда (ГИТ) в Монтана са били запалени тази нощ. Изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи. Полицаите веднага са се отзовали и работят, за да се изяснят причините за това деяние, съобщават от пресцентъра на МТСП.

"Разговарях с инспектора веднага, щом научих за случая. Уверих колегата, че ще защитя всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си! С вас съм!", коментира случая социалният министър Борислав Гуцанов.


Монтана
  • 1 Сила

    33 1 Отговор
    Колко автомобила и каква марка ...има това трудолюбиво семейство ....??!

    13:36 02.11.2025

  • 2 Браво

    20 0 Отговор
    Гуцанов щял да защити всеки служител
    ...Вижда се. Ако вместо автомобила бяха запалили човека Ти ако си е състояние да защитаеаш нямаше да му е запалена колата

    13:39 02.11.2025

  • 3 Асен

    23 1 Отговор
    Явно са засегнати някои интереси!

    13:40 02.11.2025

  • 4 Сзо

    27 1 Отговор
    Тъй, тъй....побой със чук, палеж на автомобил. И още ще има. Като няма правосъдна система, хората вземат правосъдието в собствените си ръце.

    13:42 02.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    23 1 Отговор
    Местни мутри. Няколко пъти ппалиха кръчмите на сърбина. Нищо няма да им направят. Ченгетата ги знаят, но си мишуват.

    13:42 02.11.2025

  • 6 Семейни автомобили на инспектор

    22 2 Отговор
    не казват колко са
    но бая трябва да се е трудил човека инспектирайки чорбаджиите за ратаите им

    13:43 02.11.2025

  • 7 Българин

    20 2 Отговор
    Започна се.На хората им омръзна да плащат заплати на чиновници за нищоправене.

    Коментиран от #11

    13:43 02.11.2025

  • 8 Оффф ,

    18 0 Отговор
    Гуцанов щял бил да "защити" всеки служител ?

    13:50 02.11.2025

  • 9 БМБ

    12 1 Отговор
    Всички се назначават от кмета феодал в замяна на лоялност и гласуване на избори.

    13:58 02.11.2025

  • 10 Механик

    16 2 Отговор
    Едва ли са му подпалили автомобила просто за нищо.
    Тия като ти дойдат във фирмата изискват 200 документа и за всеки документ трябва да си имаш "фирма" която да се грижи за него. Ама не каква да е фирма, а точно определена, щото ако избереш друга, на документа веднага му намират кусур и плащаш немалка глоба. То е трудова медицина, тоя е оценка на риска, то са технически замервания за микроклимат, то са задължителни медицински прегледи, то е техническа инспекция, пожарна и какво ли не още. И не ги и нтересува, че фирмата е с 8 човека персонал. Плащаш каквото плаща и фирма с 100 човека.
    И що сте пропуснали да кажете каква колица има тоя "почтен труженик", както и дали цената на колата е според заплатата му?

    Коментиран от #12

    13:58 02.11.2025

  • 12 Такива

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    са правилата. Законът трябва да се се спазва.

    14:01 02.11.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    11 3 Отговор
    АвтомобиЛИ?... някак си навежда на повече от два...

    14:05 02.11.2025

  • 14 Чочо

    2 0 Отговор
    Какво ли ще се окаже пак ,накрая????

    14:05 02.11.2025

  • 15 Обосновано предположение

    16 2 Отговор
    Чувал съм за един инспектор в Монтана, който си иска дебели рушвети без свян. Чудя се дали за него става въпрос?

    Коментиран от #17

    14:06 02.11.2025

  • 16 Поредния лъжлив популист от мафията

    6 1 Отговор
    Гуцанов лъжеш най без срамно и нагло

    14:12 02.11.2025

  • 17 Чувал си

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Обосновано предположение":

    от ЕЖК на пазара. Е, това вече е 100% достоверна информация.

    14:13 02.11.2025

  • 18 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Бес":

    И на ме да плащам на милиционери и поджарникари като теб,вижда ви се краят.

    Коментиран от #19

    14:13 02.11.2025

  • 19 Ти пък

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    за какво плащаш, бе мокър? Лъжеш като всеки от мокрите.

    14:16 02.11.2025

  • 21 Нормалността преди всичко

    4 0 Отговор
    Хванал е някой, който е имал изрядни договори и осигуровки сигурно. И сега тоя му изказва своята благодарност.

    14:24 02.11.2025

  • 23 платени ашлаци..

    1 0 Отговор
    От шефовете на предприятията..малко им е требва им кютекь по мундьзата..

    14:52 02.11.2025

