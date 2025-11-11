Новини
България »
Тежка катастрофа между лек автомобил и такси в Монтана

Тежка катастрофа между лек автомобил и такси в Монтана

11 Ноември, 2025 07:51 602 10

  • катастрофа-
  • такси-
  • монтана

Според очевидци, таксито се движело по пътя с предимство, когато леката кола връхлетяла странично

Тежка катастрофа между лек автомобил и такси в Монтана - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа между лек автомобил и такси е станала тази нощ в Монтана. За щастие няма сериозно пострадали.

Инцидентът е станал малко след полунощ на кръстовището на булевардите "Христо Ботев" и "Александър Стамболийски".

Ударили са се лека кола и такси. Според очевидци, таксито се движело по пътя с предимство, когато леката кола връхлетяла странично, съобщава БНТ.

След удара таксиметровият автомобил се е завъртял и се блъснало в друго такси. По първоначални данни в леката кола пътували четири момичета, а в таксито имало и пътник, който е откаран за преглед в многопрофилната болница в Монтана.

Няма информация за тежко пострадали, въпреки сериозните материални щети по автомобилите.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор
    Според очевидци ....
    Лека кола с четири момичета❗

    Без коментар❗

    08:04 11.11.2025

  • 4 само да попитам

    1 0 Отговор
    а таксито тежка кола ли е

    08:08 11.11.2025

  • 5 мъкаааа

    2 0 Отговор
    Пак смачкани ламарини.Добре е,че няма пострадали хора.

    08:12 11.11.2025

  • 6 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Таксито също е автомобил бе

    08:14 11.11.2025

  • 7 Щукар

    2 0 Отговор
    Ще ги гушкам и нацелувам,и 4-те момиченца!Да са живи и здрави!

    08:14 11.11.2025

  • 8 Аби

    0 0 Отговор
    Таксито каква марка камион е било? Дайте по вече инфо

    08:26 11.11.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    На това кръстовище с предимство е левия завой. Жените не знаят знаците и винаги се нацепват в завиващия наляво. И понеже идват по правия път откъм язовира, карат като бесни.

    08:33 11.11.2025

  • 10 Ужас без край

    1 0 Отговор
    Е по пътищата на България, няма пътища, маркировки, ускорителни ленти, паркинги като в Белите Държави, всичко е леш тотално. А ЕС даде милиарди за благоденствие на България и Българите , но двата и@роди и приближени около тях ги ограбиха, бъдете проклети крадци долни !!!

    08:39 11.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове