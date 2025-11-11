Тежка катастрофа между лек автомобил и такси в Монтана

Тежка катастрофа между лек автомобил и такси е станала тази нощ в Монтана. За щастие няма сериозно пострадали.
Инцидентът е станал малко след полунощ на кръстовището на булевардите "Христо Ботев" и "Александър Стамболийски".
Ударили са се лека кола и такси. Според очевидци, таксито се движело по пътя с предимство, когато леката кола връхлетяла странично, съобщава БНТ.
След удара таксиметровият автомобил се е завъртял и се блъснало в друго такси. По първоначални данни в леката кола пътували четири момичета, а в таксито имало и пътник, който е откаран за преглед в многопрофилната болница в Монтана.
Няма информация за тежко пострадали, въпреки сериозните материални щети по автомобилите.
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Лека кола с четири момичета❗
Без коментар❗
08:04 11.11.2025
08:08 11.11.2025
08:12 11.11.2025
08:14 11.11.2025
08:14 11.11.2025
08:26 11.11.2025
08:33 11.11.2025
08:39 11.11.2025