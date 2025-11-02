Пореден сигнал за пукнатини в сграда заради строежа на метрото в София

Отново сигнал за пукнатини по сграда, заради строителството на метрото към квартал "Слатина", съобщават от БНТ. Хората от жилищен блок са забелязали пукнатини по фасадата, а стълбището се е отлепило. От столичния "Метрополитен" уверяват, че няма място за притеснение. Преди седмица в района имаше сигнал за пукнатини и по 93-то училище, което се намира до изкоп за метрото на кръстовището на улиците "Гео Милев" и "Коперник". Скоро там ще започне да работи т. нар. "къртица" и жителите се притесняват, че вибрациите ще станат още по-силни.
Николай Нарижин е геодезист по образование, забелязал новообразувани пукнатини покрай блока в който живее. Там в момента се строи разширението на третата линия на метрото, която през "Слатина" ще стига до "София техпарк". В момента изкопа е точно пред неговия блок.
Николай Нарижин: "От няколко месеца наблюдавам тези тука растящи пукнатини по земята, обърнах им особено внимание след репортажа за училището и открих, че пукнатините са в обхвата на изкопа."
Николай Николов, собственика на магазин: "Тази цепка се разширява постоянно според мен.
БНТ: Притеснително ли е? - Засега не много, но…"
Николай използва интериорен нивелир и открива притеснителна тенденция сградите покрай изкопа да са наклонени към него. Макар и съвсем малко. От блок 21 изпращат и сигнал до ДНСК. Оттам им отговарят, че не са установени отклонения по одобрените проекти. Хората все пак настояват изкопа да бъде укрепен по-добре.
Николай Нарижин: "Не е укрепен адекватно, укрепен е, но слабично и това създава сериозни рискове и притеснения за всички живущи, стряскаме се от всеки нощен шум, дали пък няма да паднем."
От "Метрополитен" отговориха, че конструкцията на метростанцията е изпълнена по т. нар. Милански метод, като стабилността е осигурена с шлицовите стени. И още. че преди стартиране на строителството са поставени репери и геодезически марки на всички сгради в зоната на влияние включително на бл. 21.
За септември отклонението е от 2 мм за целия строителен период. Това отклонение е минимално и попада в рамките на допустимата инструментална грешка. И докато институциите уверяват, че проблем няма, жителите в района всеки ден следят с недоверие строежа под прозорците им.
1 Спецназ
повече и СЕГА се сетили!
има мъх и растения в нея- имало я е цяла година.
АРЕСТИГАБЕ!
Коментиран от #5
15:24 02.11.2025
2 Да живееш в които и да е голям град
15:25 02.11.2025
3 муцунка
15:26 02.11.2025
4 Територията
15:28 02.11.2025
5 Лопата Орешник
До коментар #1 от "Спецназ":Моля Ви, бъдете интелигентен и си спомнете, че четете Факти! Нямате никакви основания да разчитате,че снимката отговоря на статията! Чудя се как не са снимали бостан!
Коментиран от #9
15:30 02.11.2025
6 София мяза на руска панелна
Коментиран от #10
15:32 02.11.2025
7 мъкаааа
15:39 02.11.2025
8 Нарижкин
15:42 02.11.2025
9 Българин
До коментар #5 от "Лопата Орешник":Вижда се, че не си много интелигентен по прякора ти. Факти не са новинарска агенция и не правят снимки, те преписват статии с Изкуствен интелект, за да прокарват руска пропаганда за прocтоватото население.
Коментиран от #13
15:47 02.11.2025
10 СВО
До коментар #6 от "София мяза на руска панелна":Тя е руска панелна кочина. В София Руският е вторият език. Иди в някой мол и слушай. А и не са украинци - така си отпреди СВО.
Коментиран от #14
15:48 02.11.2025
11 Недвижимите имоти
15:57 02.11.2025
12 Оня с коня
16:18 02.11.2025
13 Оня с коня
До коментар #9 от "Българин":тука мисирките нямат и 3 клас завършен, само СЛАБОУМНИ мирики работят тук
16:21 02.11.2025
14 Споко !
До коментар #10 от "СВО":Като искате американска кочина - стойте си в ромските квартали в София - 9 на брой ( според Отворено общество) и се чувствайте евроатлантически , като в щатско гето !
16:24 02.11.2025