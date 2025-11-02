Новини
България »
София »
Пореден сигнал за пукнатини в сграда заради строежа на метрото в София

Пореден сигнал за пукнатини в сграда заради строежа на метрото в София

2 Ноември, 2025 15:20 809 14

  • сигнал-
  • пукнатини-
  • сграда-
  • строеж-
  • метро-
  • софия

Хората от жилищен блок са забелязали пукнатини по фасадата, а стълбището се е отлепило

Пореден сигнал за пукнатини в сграда заради строежа на метрото в София - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Отново сигнал за пукнатини по сграда, заради строителството на метрото към квартал "Слатина", съобщават от БНТ. Хората от жилищен блок са забелязали пукнатини по фасадата, а стълбището се е отлепило. От столичния "Метрополитен" уверяват, че няма място за притеснение. Преди седмица в района имаше сигнал за пукнатини и по 93-то училище, което се намира до изкоп за метрото на кръстовището на улиците "Гео Милев" и "Коперник". Скоро там ще започне да работи т. нар. "къртица" и жителите се притесняват, че вибрациите ще станат още по-силни.

Николай Нарижин е геодезист по образование, забелязал новообразувани пукнатини покрай блока в който живее. Там в момента се строи разширението на третата линия на метрото, която през "Слатина" ще стига до "София техпарк". В момента изкопа е точно пред неговия блок.

Николай Нарижин: "От няколко месеца наблюдавам тези тука растящи пукнатини по земята, обърнах им особено внимание след репортажа за училището и открих, че пукнатините са в обхвата на изкопа."

Николай Николов, собственика на магазин: "Тази цепка се разширява постоянно според мен.

БНТ: Притеснително ли е? - Засега не много, но…"

Николай използва интериорен нивелир и открива притеснителна тенденция сградите покрай изкопа да са наклонени към него. Макар и съвсем малко. От блок 21 изпращат и сигнал до ДНСК. Оттам им отговарят, че не са установени отклонения по одобрените проекти. Хората все пак настояват изкопа да бъде укрепен по-добре.

Николай Нарижин: "Не е укрепен адекватно, укрепен е, но слабично и това създава сериозни рискове и притеснения за всички живущи, стряскаме се от всеки нощен шум, дали пък няма да паднем."

От "Метрополитен" отговориха, че конструкцията на метростанцията е изпълнена по т. нар. Милански метод, като стабилността е осигурена с шлицовите стени. И още. че преди стартиране на строителството са поставени репери и геодезически марки на всички сгради в зоната на влияние включително на бл. 21.

За септември отклонението е от 2 мм за целия строителен период. Това отклонение е минимално и попада в рамките на допустимата инструментална грешка. И докато институциите уверяват, че проблем няма, жителите в района всеки ден следят с недоверие строежа под прозорците им.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    1 9 Отговор
    Тая "Пукнатина" с размерите на 1 см. е поне от 3 години и
    повече и СЕГА се сетили!

    има мъх и растения в нея- имало я е цяла година.

    АРЕСТИГАБЕ!

    Коментиран от #5

    15:24 02.11.2025

  • 2 Да живееш в които и да е голям град

    13 1 Отговор
    Е лудост и бизумие...бетона в града НЕ е инвестиция но малцина ще ме разберат

    15:25 02.11.2025

  • 3 муцунка

    3 1 Отговор
    В сградата на НС ще има ли пукнатини?

    15:26 02.11.2025

  • 4 Територията

    5 1 Отговор
    Тия къртици да построят нови жилища на хората. Само лапат. Кой чупи-купи!

    15:28 02.11.2025

  • 5 Лопата Орешник

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Спецназ":

    Моля Ви, бъдете интелигентен и си спомнете, че четете Факти! Нямате никакви основания да разчитате,че снимката отговоря на статията! Чудя се как не са снимали бостан!

    Коментиран от #9

    15:30 02.11.2025

  • 6 София мяза на руска панелна

    5 2 Отговор
    ко чина!

    Коментиран от #10

    15:32 02.11.2025

  • 7 мъкаааа

    3 3 Отговор
    а стълбището се е отлепило и се е качило на трамвая за Витоша

    15:39 02.11.2025

  • 8 Нарижкин

    7 0 Отговор
    Каквито му магистралите, такова му и метрото.

    15:42 02.11.2025

  • 9 Българин

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Вижда се, че не си много интелигентен по прякора ти. Факти не са новинарска агенция и не правят снимки, те преписват статии с Изкуствен интелект, за да прокарват руска пропаганда за прocтоватото население.

    Коментиран от #13

    15:47 02.11.2025

  • 10 СВО

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "София мяза на руска панелна":

    Тя е руска панелна кочина. В София Руският е вторият език. Иди в някой мол и слушай. А и не са украинци - така си отпреди СВО.

    Коментиран от #14

    15:48 02.11.2025

  • 11 Недвижимите имоти

    6 1 Отговор
    станаха движимии, ще ви изпопадат блоковете бе столичане

    15:57 02.11.2025

  • 12 Оня с коня

    0 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    16:18 02.11.2025

  • 13 Оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    тука мисирките нямат и 3 клас завършен, само СЛАБОУМНИ мирики работят тук

    16:21 02.11.2025

  • 14 Споко !

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "СВО":

    Като искате американска кочина - стойте си в ромските квартали в София - 9 на брой ( според Отворено общество) и се чувствайте евроатлантически , като в щатско гето !

    16:24 02.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове