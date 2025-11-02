КНСБ призова: За измерител за доходите да се ползва не средната заплата, а заплатата за издръжка

От КНСБ подновиха призива си като измерител за политиката по доходите да бъде възприета така наречената заплата за издръжка, а не средната заплата за страната, съобщават от БНР.
Според лидера на синдиката Пламен Димитров в противен случай има риск от постоянно повишаване на инфлацията:
"Определянето на заплатите със закон, обвързването им единствено и само към величина, която е аритметическа стойност, при това производна на заплатите, за които иде реч, е икономически несъстоятелно. Няма как всички да искаме да сме на средната заплата, независимо колко много сме прави да искаме това. Това е сигурна спирала на инфлация, няма как да не го признаем. Трябва да спре, но трябва да се замени с нещо друго, което не идва от заплатите, а идва от цените", коментира Димитров.
Според определение, въведено от Международната организация на труда, заплата за издръжка е нивото на заплащане, необходимо, за достоен стандарт на живот.
Методологията може да бъде лесно приложена от Националния статистически институт на база на данни от домакинските бюджети, смятат от КНСБ.
По техни данни в над една трета от държавите в Европейския съюз политиката по доходите е обвързана със сумата, необходима за издръжката на живота.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хипотетично
18:17 02.11.2025
2 тоя па
18:21 02.11.2025
3 оня с питон.я
18:27 02.11.2025
4 Военен
18:27 02.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мнение
Комисията взема решение на всеки две години за това дали и как да се коригира минималната часова ставка.
Решението на комисията се оформя като препоръка, която след това се превръща в правителствена наредба чрез министерството на Труда и Социалната политика, и влиза в сила.
Критериите, които комисията взема предвид
При обсъждането се взимат предвид няколко фактора:
• Текущото икономическо състояние: колко силна е икономиката, каква е безработицата, каква е заетостта.
• Развитие на тарифните заплати и средните доходи в страната – за да има „разумна“ минимална ставка, която не изключва дейности или не води до големи загуби на работни места.
• Статистиките за броя на заетите с ниски часови ставки и каква е жилищната/социалната ситуация за тези хора.
• Съобразяване с правни рамки – напр. и с европейски директиви, които дават препоръки за минимални нива спрямо медианен доход и т.н.
18:33 02.11.2025
8 Перо
Коментиран от #11
18:35 02.11.2025
9 Джо
18:48 02.11.2025
10 Е.т
18:49 02.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дедо
19:16 02.11.2025
13 безпартиен
19:23 02.11.2025
14 нннн
19:29 02.11.2025