КНСБ призова: За измерител за доходите да се ползва не средната заплата, а заплатата за издръжка

КНСБ призова: За измерител за доходите да се ползва не средната заплата, а заплатата за издръжка

2 Ноември, 2025 18:12 747 14

"Определянето на заплатите със закон, обвързването им единствено и само към величина, която е аритметическа стойност, при това производна на заплатите, за които иде реч, е икономически несъстоятелно. Няма как всички да искаме да сме на средната заплата, независимо колко много сме прави да искаме това", коментира президентът на синдиката Пламен Димитров

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От КНСБ подновиха призива си като измерител за политиката по доходите да бъде възприета така наречената заплата за издръжка, а не средната заплата за страната, съобщават от БНР.

Според лидера на синдиката Пламен Димитров в противен случай има риск от постоянно повишаване на инфлацията:

"Определянето на заплатите със закон, обвързването им единствено и само към величина, която е аритметическа стойност, при това производна на заплатите, за които иде реч, е икономически несъстоятелно. Няма как всички да искаме да сме на средната заплата, независимо колко много сме прави да искаме това. Това е сигурна спирала на инфлация, няма как да не го признаем. Трябва да спре, но трябва да се замени с нещо друго, което не идва от заплатите, а идва от цените", коментира Димитров.

Според определение, въведено от Международната организация на труда, заплата за издръжка е нивото на заплащане, необходимо, за достоен стандарт на живот.

Методологията може да бъде лесно приложена от Националния статистически институт на база на данни от домакинските бюджети, смятат от КНСБ.

По техни данни в над една трета от държавите в Европейския съюз политиката по доходите е обвързана със сумата, необходима за издръжката на живота.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    4 2 Отговор
    Даже и ръководителите на синдикатите са потресени от популизма на политиците.

    18:17 02.11.2025

  • 2 тоя па

    7 1 Отговор
    Смешник

    18:21 02.11.2025

  • 3 оня с питон.я

    9 0 Отговор
    нека ти кажа. тук ще стане африканска държава. от тея западналите. знаеш ли как е там? шепа управляващи негри са милиардери. секи месец одат да пазаруват в Париж и да се отдават на разврат. самолетните им билети струват десет бона единия. а останалия добитък? останалия добитък живее на бунищата и яде квото намери. разбра ли дедо?

    18:27 02.11.2025

  • 4 Военен

    3 4 Отговор
    Да дигат заплатите на воените Неми пука за другите мързелив съм о затова съм военен

    18:27 02.11.2025

  • 7 Мнение

    3 1 Отговор
    В Германия съществува специална комисия — „Комисия за минималната заплата“, в която участват: представители на работниците (синдикати), на работодателите и двама независими учени.
    Комисията взема решение на всеки две години за това дали и как да се коригира минималната часова ставка.
    Решението на комисията се оформя като препоръка, която след това се превръща в правителствена наредба чрез министерството на Труда и Социалната политика, и влиза в сила.
    Критериите, които комисията взема предвид
    При обсъждането се взимат предвид няколко фактора:
    • Текущото икономическо състояние: колко силна е икономиката, каква е безработицата, каква е заетостта.
    • Развитие на тарифните заплати и средните доходи в страната – за да има „разумна“ минимална ставка, която не изключва дейности или не води до големи загуби на работни места.
    • Статистиките за броя на заетите с ниски часови ставки и каква е жилищната/социалната ситуация за тези хора.
    • Съобразяване с правни рамки – напр. и с европейски директиви, които дават препоръки за минимални нива спрямо медианен доход и т.н.

    18:33 02.11.2025

  • 8 Перо

    8 1 Отговор
    В това КНСБ не съм виждал и чувал за едно нормално искане! Който стигне до шефското място е до живот! Сега няма никаква икономика, никакво производство и износ, никаква заработка на предприятията, но той си иска заплата за издръжка! Ами да си вземе от заплатите на полицаите, които се падат по един на двама наши граждани, да ги вземе от държавната администрация, стотици хиляди, да ги вземе от Боташ, да ги вземе парите от дотациите на партиите или от €1860 на младите доктори, без специалност и без право на лечение, от държавните милионери с обществените поръчки или от фирмите за почистване на столицата! Мегдан за взимане много, от безкрайните течове от бюджета! До сега, освен ИСКАМ, друго не може да се чуе, а какво дава тоя синдикат на хората, които обира с вноските, една найлонова шапка и найлоново елече, на цената на найлонова торбичка, да не ги сравнявам със западните, че ще станат смешни!

    Коментиран от #11

    18:35 02.11.2025

  • 9 Джо

    3 0 Отговор
    А колко са неговите приходи/ не заплати/

    18:48 02.11.2025

  • 10 Е.т

    3 0 Отговор
    Що ми вдигнахте осигуровките само питам

    18:49 02.11.2025

  • 12 Дедо

    3 0 Отговор
    13 % са пенсионерите в МВР които получават и заплата и пенсия . През тази година са се увеличили с нови 200 пенсионера в МВР които са останали на работа. Да ви е честито народе , да ги храните тия 2 бона пенсия и 4000 лв. заплата да стоят в канцелариите . Евала на тая Държава с главно Д

    19:16 02.11.2025

  • 13 безпартиен

    1 0 Отговор
    Този що не го питат Какво и къде е работил преди да стане шеф на профсъюзите?Какво е завършил и с каква специалност!?А най важното сега КАКВА ЗАПЛАТА ПОЛУЧАВА? Няма ли поне един смел журналист да пита и да провери дали е истина,че се говори за едни петцифрени суми?! Профсъюзите могат да съществуват само и единствено там където заплатите се изплащат от държавния и общинския бюджети!

    19:23 02.11.2025

  • 14 нннн

    0 0 Отговор
    Предлагам за измерител за доходите да се ползва нощното шкафче на Борисов.

    19:29 02.11.2025

