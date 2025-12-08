Новини
България »
Пламен Димитров: Скандално е, че не можа да се намери решение за младите медици

Пламен Димитров: Скандално е, че не можа да се намери решение за младите медици

8 Декември, 2025 19:40 653 27

  • пламен димитров-
  • кнсб-
  • бюджет 2026-
  • супто

По думите му трябва да има реформа за оценка и заплащане в публичния сектор

Пламен Димитров: Скандално е, че не можа да се намери решение за младите медици - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Винаги един бюджет може да бъде по-добър. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ президентът на КНСБ Пламен Димитров във връзка с предложената от управляващите втора версия на държавния бюджет за догодина.

Същественото е недопускането на увеличение на данъчната тежест, недопускането на т.нар. СУПТО, както и даването на възможност хората в администрацията да получат увеличение на заплатите с 10%. Скандално ще е, ако някой пак излезе от тази хоризонтална рамка за вдигане на доходите с повече от няколко процента отклонение. Скандално е, че не можа да се намери решение за младите медици, заради което не подкрепихме и бюджета на НЗОК – не стана ясно къде изчезнаха 260 млн. лева. Трябва да се намери формулата за младите лекари и специализанти, не виждам да е намерена такава, заяви Димитров.

По думите му трябва да има реформа за оценка и заплащане в публичния сектор. Тези несправедливи диференциации, които се получават, са една заварена картинка, посочи той.

Отвързването на заплатите от средната заплата в сектор "Сигурност" и в образователния сектор трябва да бъде трайно, а не само за следващата година, отбеляза той.

В първата версия на бюджета имаше по-голяма амбиция да се инвестират повече средства, дали е било идеята да са касички за някого, не знам. Първоначално ни се обясняваше, че това е единственият възможен бюджет, сега е единственият възможен компромис. Сигурно има и трети, и четвърти сериозен компромис, каза още Пламен Димитров.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има решение

    5 3 Отговор
    да се трудят и изкарват пари!

    Коментиран от #10

    19:41 08.12.2025

  • 2 Нали си част от мафията помоли ги

    18 0 Отговор
    Жалък смешен шарлатанин

    19:41 08.12.2025

  • 3 Гост

    5 3 Отговор
    Не могат един абукат да сложат.

    19:44 08.12.2025

  • 4 важното е

    14 0 Отговор
    за палицаите и съдиите да има по 5, по 10 повече от за робите

    19:44 08.12.2025

  • 5 Лекар

    14 0 Отговор
    Не се притеснявай. Когато дойдеш да се прегледаш ще те пренасоча директно към гробаря.

    Коментиран от #7

    19:47 08.12.2025

  • 6 гост

    16 0 Отговор
    Пламен Димитров , Димитър Манолов и Баба Янка Такева са узурпирали казионните синдикати и не пускат кокала!

    19:47 08.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Прокопи Катъра

    2 1 Отговор
    Това преми не заслужава да има здравеопазване така или иначе. Който има мангизи да се лекува в чужбина.

    Коментиран от #15

    19:50 08.12.2025

  • 9 Неможач

    7 0 Отговор
    Щом не намерихте решение - Лична Оставка . Много ти стана водачо на 500 от административна номенклатура. Вечния на всякакви партийни софри и най-вече на Герб и ДПС-тата . Как ще намерят решение на каквото и да било.

    20:00 08.12.2025

  • 10 Пилотът Гошу

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Има решение":

    И ти си прав... Да не се мислят за полицаи, че да им дават пари...

    20:02 08.12.2025

  • 11 Колеги

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гробар":

    Обади се след това ,да празнува народа.

    20:02 08.12.2025

  • 12 Истината

    3 0 Отговор
    Във Финлдия с наелиние колкото бг, новите лекри постъпват със заплата 6500евро и няма да тимпоискат пари на ръка за разлика от бг доктор който ако н3 му дадеш под масата нема ти даде направление

    20:08 08.12.2025

  • 13 Дориана

    4 0 Отговор
    Пишем Слаб 2 на некадърния бюджет на Теменужка Петкова без право на поправка. Да каже кого лъже България или Европа или и двете заедно за дефицита уж от 3 процента. Защо са орязани най- важното Капиталовите разходи, но за сметка на това са вдигнати заплатите на силовите структури без реформи и се запазва автоматичното повишение на заплатите на учителите. Цял свят ще ни се смее как един учител по физическо ще взима по- висока заплата от един професор , след като заплатите във Висшето образование се орязват.Това от глупост ли е или от много акъл?Да каже пред цяла България, защо този бюджет не е обвързан с икономическия растеж , конкурентно-способност и инвестиции? Чрез този бюджет коалиция Магнитски директно вкарва България в най- голямата пропаст с икономически последици. Да се махат веднага, достатъчно вреди нанесоха. Желязков веднага да си подава оставката, защото той не работи за националните интереси както Испания, Унгария и Словакия. За да се подмаже и угодничи, което е типично в негов стил България трябва да плаща милиарди за оръжия , които се произвеждат в Америка и в Европа за Украйна. Да кажат от къде ще дойдат тези пари след като тези милиарди разход не са влезли в бюджета като дефицит. Това тайна договорка ли е с ЕС за да ни приемат в Еврозоната? Това ли е цената, която трябва да плати българския народ ? Оставка веднага тук и сега!

    20:08 08.12.2025

  • 14 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    20:13 08.12.2025

  • 15 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Прокопи Катъра":

    това племе...БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    20:14 08.12.2025

  • 16 Мръсно комунистче

    3 0 Отговор
    Пламине, продажен боклук, а ти кво направи, освен да прибра комисионната

    20:15 08.12.2025

  • 17 готот

    3 0 Отговор
    Ще се намери решение след като влезете по затворите с цялата шайка

    20:19 08.12.2025

  • 18 Новак

    4 0 Отговор
    Слаба държава - силни синдикати. А Пламен се храни от членски внос.

    20:19 08.12.2025

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    СКАНДАЛНО Е ВАСИЛ ВЕЛЕВ ДА Е ОРТАК
    НА МАДЖО ОТ СИК;)

    20:21 08.12.2025

  • 20 Цървул

    1 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да ги давате на други .

    20:22 08.12.2025

  • 21 Любопитен

    2 0 Отговор
    Всички тези заплати, които сега се вдигат, ще бъдат орязани от мисията на МВФ тук когато фалираме след 2-3 години както в Гърция с между 40-70% както и свръх раздутите пенсии по-големи даже от германските...

    20:25 08.12.2025

  • 22 Де Пич

    0 0 Отговор
    Пеевски и Борисов ги е страх от интелигенцията, от младите хора, от студентите, защото те са силата на промяната и никой друг не може да ги изтрие от политиката. За това за тях пари няма...но за тези които ще те подслушват и следят има достатъчно.

    20:31 08.12.2025

  • 23 Съветвам младите медици

    0 0 Отговор
    да станат полицаи, смятам, че имат достатъчно образование за такива. Ще ги направят директно офицери с поне 4 пъти по-високи заплати. След това като в "Игрите на волята" - първо ги бием, после ги лекуваме. След 20г. 20 брут(ал)ни заплати накуп, висока пенсия и вече само лекари.

    20:32 08.12.2025

  • 24 Мнение

    0 0 Отговор
    Зависим човек от ГЕРБ.

    20:33 08.12.2025

  • 25 Тоя мафиот защо

    0 0 Отговор
    Още не е в затвора !?.

    20:34 08.12.2025

  • 26 Без коментар

    0 0 Отговор
    В Европа съотношението между минимална и максимална лекарска заплата е 1:4., а в България 1:100 (словом ЕДНО към СТО).

    20:35 08.12.2025

  • 27 Гост

    0 0 Отговор
    Всичко е скандално бе! Не само това! Абсолютно всичко, чиче! 2 милиарда за 8 км асфалт!!!!!!!! Как ти се струва, чичкааа, щото и ти си в кюпа

    20:36 08.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове