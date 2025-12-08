Пламен Димитров: Скандално е, че не можа да се намери решение за младите медици

Винаги един бюджет може да бъде по-добър. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ президентът на КНСБ Пламен Димитров във връзка с предложената от управляващите втора версия на държавния бюджет за догодина.
Същественото е недопускането на увеличение на данъчната тежест, недопускането на т.нар. СУПТО, както и даването на възможност хората в администрацията да получат увеличение на заплатите с 10%. Скандално ще е, ако някой пак излезе от тази хоризонтална рамка за вдигане на доходите с повече от няколко процента отклонение. Скандално е, че не можа да се намери решение за младите медици, заради което не подкрепихме и бюджета на НЗОК – не стана ясно къде изчезнаха 260 млн. лева. Трябва да се намери формулата за младите лекари и специализанти, не виждам да е намерена такава, заяви Димитров.
По думите му трябва да има реформа за оценка и заплащане в публичния сектор. Тези несправедливи диференциации, които се получават, са една заварена картинка, посочи той.
Отвързването на заплатите от средната заплата в сектор "Сигурност" и в образователния сектор трябва да бъде трайно, а не само за следващата година, отбеляза той.
В първата версия на бюджета имаше по-голяма амбиция да се инвестират повече средства, дали е било идеята да са касички за някого, не знам. Първоначално ни се обясняваше, че това е единственият възможен бюджет, сега е единственият възможен компромис. Сигурно има и трети, и четвърти сериозен компромис, каза още Пламен Димитров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има решение
Коментиран от #10
19:41 08.12.2025
2 Нали си част от мафията помоли ги
19:41 08.12.2025
3 Гост
19:44 08.12.2025
4 важното е
19:44 08.12.2025
5 Лекар
Коментиран от #7
19:47 08.12.2025
6 гост
19:47 08.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Прокопи Катъра
Коментиран от #15
19:50 08.12.2025
9 Неможач
20:00 08.12.2025
10 Пилотът Гошу
До коментар #1 от "Има решение":И ти си прав... Да не се мислят за полицаи, че да им дават пари...
20:02 08.12.2025
11 Колеги
До коментар #7 от "Гробар":Обади се след това ,да празнува народа.
20:02 08.12.2025
12 Истината
20:08 08.12.2025
13 Дориана
20:08 08.12.2025
14 оня с коня
Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
20:13 08.12.2025
15 оня с коня
До коментар #8 от "Прокопи Катъра":това племе...БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
20:14 08.12.2025
16 Мръсно комунистче
20:15 08.12.2025
17 готот
20:19 08.12.2025
18 Новак
20:19 08.12.2025
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА МАДЖО ОТ СИК;)
20:21 08.12.2025
20 Цървул
20:22 08.12.2025
21 Любопитен
20:25 08.12.2025
22 Де Пич
20:31 08.12.2025
23 Съветвам младите медици
20:32 08.12.2025
24 Мнение
20:33 08.12.2025
25 Тоя мафиот защо
20:34 08.12.2025
26 Без коментар
20:35 08.12.2025
27 Гост
20:36 08.12.2025