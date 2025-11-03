Две години без път заради ремонт във Варна

Жители на варненската местност Манастирски рид протестират заради мащабен ремонт, който продължава вече две години, съобщи бТВ.
Става въпрос за проект на ВиК–Варна за подмяна на 22 километра канализационна система и за свързване на над 14 000 имота към новата мрежа.
Хората уточняват, че недоволството им не е срещу самия проект, а срещу начина, по който се изпълняват дейностите и състоянието, в което са оставени улиците след изкопните работи.
„Ние не сме против ремонта — знаем, че тръбите трябва да се подменят. Но след като се изкопае и положи тръбата, никой не почиства и не възстановява улиците“, каза една от протестиращите.
Според живеещите в района след започването на строителните дейности улиците са останали разбити, неасфалтирани и непочистени. Допълнителен проблем е и сметоизвозването – от юни контейнерите за отпадъци са премахнати, а натрупаното сметище за зелени отпадъци не е почиствано повече от година.
Жителите се оплакват още, че един от основните пътища към местността е затворен от миналата есен, което ги принуждава да се движат по стръмен и опасен обходен маршрут.
„Цяло лято дишаме прах, а през есента и зимата ходим в кал. Това не е нормално в 21. век“, коментира местен жител.
„Писали сме до общината за проблеми с фекални води и течове, но решение няма. Надяваме се след вашия репортаж нещо да се промени“, добавя жена от района.
От ВиК-Варна казаха за бТВ, че проектът е завършен 95% и до края на годината се очаква дейностите да приключат напълно, включително и почистването на района.
Жителите обаче остават скептични и настояват общината да упражни по-строг контрол върху изпълнението и възстановяването на инфраструктурата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жакузи
08:49 03.11.2025
2 Слава на Евроатлантическа България
Най-важното и постигнато в Ероатлатическа България е наличието на БАНАНИ !!
Яжте и се радвайте.
08:52 03.11.2025
3 Град Козлодуй
Коментиран от #5
09:02 03.11.2025
4 Ццц
Коментиран от #6
09:03 03.11.2025
5 Ццц
До коментар #3 от "Град Козлодуй":Излиза, че трябваше да влезем в ЕССР, за да заприличаме на Русия? 🤣. Ти върви в Македония, за да видиш, че по-добре е с китайците...
09:06 03.11.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Ццц":Кметът е в затвора❗- ако НЕ знаеш де ❗
09:10 03.11.2025