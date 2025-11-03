Новини
България »
Експерт: В най-лошия сценарий държавата би трябвало да влезе в рафинерията и да поеме контрол

Експерт: В най-лошия сценарий държавата би трябвало да влезе в рафинерията и да поеме контрол

3 Ноември, 2025 09:20 827 15

  • горива-
  • рафинерия-
  • лукойл

Имаме гарантирани 45 дни в държавни резерви и в резерва, който се държи от частните компании

Експерт: В най-лошия сценарий държавата би трябвало да влезе в рафинерията и да поеме контрол - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не би трябвало да има недостиг на горива, защото имаме гарантирани запаси за поне още 3 месеца. Това каза в ефира на “Здравей, България” по Нова ТВ енергийният експерт от Центъра за измерване на демокрацията Цветомир Николов

Санкциите срещу руските петролни компании удрят директно и рафинерията “Лукойл” в Бургас. Тя е гръбнакът на горивата в страната, защото около 80% от количествата идват оттам. Правителството твърди, че горива има, но парламента забрани износа на дизел и на керосин.

“В България по закон се задържат 45-дневни запаси, останалите 45 дни се държат в близки до нас страни - Словения, Унгария и други. Там са документите според които тези две държави и компании поемат ангажимент към нас, че в момент, когато ни трябват, тези горива ще бъдат налични. Това са гарантирани количества дори в съответната държава също да има криза на горива”, обясни експертът от Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров. Той сподели, че досега това никога не се е случвало.

“Имаме гарантирани 45 дни в държавни резерви и в резерва, който се държи от частните компании. В рафинерията имаме горива за поне още 40 дни. Те са произведени, но не са готови за разпространение. Договорени и платени са количества нефт за следващите 3 месеца, които се очаква да пристигнат”, допълни той.

Според Николов не би трябвало да има недостиг на горива, защото има гарантирани запаси за поне 3 месеца. “Дори в най-лошия сценарий е пределно ясно, че държавата би трябвало да влезе в рафинерията и да поеме контрол. Ако на 21 ноември няма сделка за активите на “Лукойл”, независимо дали става въпрос на глобално, или на местно ниво, държавата няма да има никакъв избор”.

“Колкото по-рано го направи, толкова по-добре, защото процесът би бил по-прозрачен и по-предвидим за всички граждани”, коментира той.

Хаджидимитров каза, че последната седмица са се извършили инвентаризации почти навсякъде от Агенция “Митници”. “Не само в складовете на държавен резерв, но и във всички на “Лукойл” и фирмите, които трябва да държат държавен резерв. Всичко е проверено”, каза Хаджидимитров.

“Да, оказва се, че имаме повишен износ към съседни страни - Северна Македония и Сърбия, но в момента нашата рафинерия работи на капацитет, който не е 100%. И ако наистина има някакво ограничение, ще има проблеми за рафинерията”, обясни той.

Според Николов след забраната на износа, която се въведе от Народното събрание, няма как да се влияе на цените, защото мярката сама по себе си ограничава ръста им. “Основното притеснение се оказа, че дефицита в Сърбия може да повиши цените тук, поради организация на износ, което би било логично, ако сте търговец, който иска да изнася там. Но това вече не е казус и би трябвало да очакваме стабилни цени следващите няколко дни и седмици”.

“Основният проблем и по отношение на резервите, и по отношение на санкциите, е това, че държавата наистина трябва да поеме контрол върху рафинерията”, каза той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 6 Отговор
    Държавата е лош стопанин, а държавата на Баце и Шиши е безстопанственост.

    Коментиран от #7

    09:22 03.11.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 3 Отговор
    45 дни - ТРИ МЕСЕЦА ли са 🤔🤔🤣🤣🤣
    Игати ИкспертиТИ 🤣🤣🤔🤔

    09:25 03.11.2025

  • 3 баш експерт

    5 0 Отговор
    Тръпки ме побиват, когато гледам проф Костадинка, с оскубаните вежди и ботокса, да дава "експертни" мнения за горивата.

    09:25 03.11.2025

  • 4 Един

    4 0 Отговор
    И на къв принцип държавата ще екпроприире частна собственост - 45та година ли дойде или какво?
    Ми спира да бачка Лукойла, а ние завеждаме дело за стотици милиарди на грингосите - ето това е чистата пазарна икономика!

    09:31 03.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Лукойл е собственост на Ротшилд.Кой смее да се закача с Хазарите?

    09:34 03.11.2025

  • 6 Държавата

    4 0 Отговор
    Има златна акция в Лукойл.Това е Нефтохим.Тя и дава някакви права за намеса,но до някъде.

    09:40 03.11.2025

  • 7 Шопо

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    България не е държава а територия.

    09:42 03.11.2025

  • 8 Драгалевския циганин

    9 0 Отговор
    Кога ще бъде арестуван и тикнат в затвора?
    За погубване на стратегическите предприятия
    чиято продажба днес застрашава националната ни сигурност!
    Президента Тръмп:
    Имаш (произвеждаш) стомана - имаш държава!
    Къде са стоманодобивните комбинати и
    защо в рудниците с пребогатите ни редкоземни метали
    ровят и отнемат чужди нахални ръце?!

    Коментиран от #15

    09:53 03.11.2025

  • 9 црррр

    0 0 Отговор
    Диржавъ нихт!

    09:53 03.11.2025

  • 10 Т.Колев

    3 1 Отговор
    РАФИНЕРИЯТА Е РУСКА СОБСТВЕНОСТ БЪЛГАРИТЕ ИМАТ НЯКАКЪВ ДЯЛ НО НО НЯМА КАК ДА ПОЛЗВАШ ЧУЖДО ИМУЩЕСТВО БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ПЛЮС ТОВА СЕ ПРОДАВА.ГОРИВА ЩЕ ИМА ОЩЕ НЯКОЙ ДРУГ МЕСЕЦ НА НОРМАЛНИ ЦЕНИ.

    Коментиран от #13

    09:56 03.11.2025

  • 11 Джак Спароу

    2 1 Отговор
    Влизаме в Нефтохима на абордаж , гоним колхолзниците без да им плащаме ,щото банките не разрешават и толкоз....А ,и една година дизела и бензина без пари

    10:07 03.11.2025

  • 12 Лост

    1 0 Отговор
    Държали ги на склад в чужбина и ако ни потрябвали щели да ни ги дадат.А ,ако им потрябват на тях? Спомням си как си пазеха маските и лекарствата по време на Ковида страните от ЕС и си правеха сечено.

    10:13 03.11.2025

  • 13 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Т.Колев":

    Лукойл е собственост на Ротшилд.

    10:13 03.11.2025

  • 14 Дедо

    1 0 Отговор
    Каде са скри Ваньо Костов? Заради него сега я сърбаме тая попара.

    10:39 03.11.2025

  • 15 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Драгалевския циганин":

    Ша са сетите вие кой ви закопа ама е късно... Бай ти Ваньо вече одъртя ,квото и да го правите той вече е взел дал.

    10:46 03.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове