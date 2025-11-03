Новини
България »
Левон Хампарцумян: Не бива да свързваме лошото финансово управление с еврозоната

Левон Хампарцумян: Не бива да свързваме лошото финансово управление с еврозоната

3 Ноември, 2025 10:12 634 33

  • левон хампарцумян-
  • гарабед минасян-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • финанси

Серия от дефицитни бюджети е лошо финансово управление

Левон Хампарцумян: Не бива да свързваме лошото финансово управление с еврозоната - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Правителството не спазва законите на държавата. Трябва да се внесе проектобюджетът до края на 31 октомври, тоест правителството трябва да бъде санкционирано. До края на месеца МФ трябва да представи отчет за изпълнение на бюджета за предходния месец – и това не е направено. Откъде накъде ще позволяваме нашите избраници да си правят каквото си искат?“

Това заяви в ефира на БНТ икономистът проф. Гарабед Минасян.

„Не бива да свързваме лошото финансово управление с еврозоната. Еврозоната не е имунизация срещу лошо финансово управление. Серия от дефицитни бюджети е лошо финансово управление. 3% дефицит едва ли не стана цел, а не е така – то е допустимото отклонение при едно прилично управление“, на мнение е банкерът Левон Хампарцумян.

Според проф. Минасян в бюджета прозира некомпетентност – „дай да дадем на този нещо, да нервираме еди-кого си“: „Въпросът е защо инфлацията у нас изпреварва европейската и така ли ще продължи тенденцията. Няма никакви конкретни ангажирани анализи на МФ и на правителството за това по какъв начин ще изглеждат нещата в бъдеще. В бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро.“

„Това е даже без това, което пътува в чували. Някой трябва да напомни на управляващите и депутатите, че могат да променят много неща, но има неща, които не могат да променят“, допълни още Хампарцумян.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти ли

    19 0 Отговор
    Нищожество жалко

    10:13 03.11.2025

  • 2 честен ционист

    8 11 Отговор
    Еврозоната в България ще е като Еврозоната в Косово с 20 год закъснаение.

    10:13 03.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    А с какво да свързваме?

    10:14 03.11.2025

  • 4 Трол

    10 0 Отговор
    Ако е лошо финансово управление, вината е в България. Ако е хубаво финансово управление, заслугите са на Еврозоната.

    10:14 03.11.2025

  • 5 Мойсей Хампарцумян

    17 0 Отговор
    Доскоро обещаваше реки от мед и мляко.

    10:14 03.11.2025

  • 6 Нещастник

    14 0 Отговор
    странно от 2007;до 2025 намаше проблем с финансовот управленив. Обчае откакто нси излъга и ецб си затвори очите, се появи проблем... когато видиш колона от черни лимузини дали е съвпадение или е кортеж......

    10:16 03.11.2025

  • 7 Хасковски каунь

    13 0 Отговор
    Как да ти вярвам! Приглуши народа , че лъжливият ни доклад за бъдеща еврозона не е причина за инфлация , а тя тогава удари с пълна сила храните.
    Пък и докладът ни бил точен и искрен от сЪрце. Не си ли спомняш?

    10:19 03.11.2025

  • 8 българина

    10 0 Отговор
    споко с валутния резерв от 60 млрд лева ще закърпят всички дупки до края на мандата като ще имаи да се откупят от цру и фбр

    10:19 03.11.2025

  • 9 Хаха

    8 0 Отговор
    Както казва Устата от сутрин до вечер харпацумян ти обясня колко е хубаво в еврозоната...

    10:20 03.11.2025

  • 10 хаха

    13 0 Отговор
    Призовавам да спрат да представят Левон Хампарцумян като „банкер“, „финансист“ или дори „икономист“. Хампарцумян е инженер-химик.

    Хампарцумян беше заместник-министър при Костов, когато приватизираха Булбанк. Приватизацията беше за 300 милиона долара, след което купувачът изтегли от самата банка 300 милиона долара дивидент. Т.е. получи я безплатно.

    Като награда за този подвиг Хампарцумян стана шеф на банката (т.е. това е форма на законен подкуп). През цялото си управление това е най-тъпият банков чиновник в историята. Никаква банкова дейност (кредити-депозити-инвестиции), а единствено вдигане на таксите и доене на клиентите.

    Хампарцумян беше изгонен от банката, след като служителка задигна от футболиста Мартин Петров около 4 милиона евро.

    След това изгонване, Хампарцумян в никоя банка не го искат, което доказва, че е пълен некадърник.

    10:20 03.11.2025

  • 11 За размисъл

    6 0 Отговор
    Левончо да отива да дава акъл на арменците в Армения. Закъсали са го здраво. Имали силна нужда от него..... а ние да се освободим от него. Нямам нищо против арменци, турци, евреи и т.н. , освен когато се захванат да ни дават акъл как да си управляваме държавата. Те са скъпи гости, но са само гости.

    10:21 03.11.2025

  • 12 хаха

    5 0 Отговор
    Аз съм започнал трудовия си стаж преди 30 години като репортер във в.“Банкеръ“. Оттогава досега наблюдавам банковия сектор. И опитните банкови мениджъри като напуснат от някъде, веднага ги „лапват“ някъде другаде. Можете да им видите досиетата. Минали са през няколко банки.

    Хампарцумян никой не го търси, въпреки чутовното му досие на „главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк-България“. Т.е. това е един бездарен политик, изкарал известно време на сладка банкова длъжност и после – изгонен от нея.

    В момента се представя като „бизнесмен-практик“, но никой не знае какъв е бизнесът му. Този субект НЕ Е ГРАМОТЕН И КВАЛИФИЦИРАН да коментира икономически въпроси.

    Знам, че в профила ми има бивши и настоящи банкери. Знам, че са консервативни и не правят публични изказвания – това е част от тази дейност, не им се сърдя. Но ще съм им благодарен ако поне за мен – в лично съобщение, направят оценка на това ми изказване…

    10:21 03.11.2025

  • 13 Павел пенев

    6 0 Отговор
    Нашето корумпирано управление е в унисон с ужасното финансово състояние на еврозоната бе тъпанар. Как така не бива да го свързваме?

    10:21 03.11.2025

  • 14 е ся

    2 0 Отговор
    тук става нещо което е нормално . както последните 3-4 години има инфлация , а всеки знае с 30 лева какво се купуваше преди и сега , така и продължава инфлацията . нищо не се променя . видя се че от ловът на спекуланти , измамници в магазини и вериги няма нещо съществено . лятото се вдигат цените заради морето . зимата заради парното и нова година . стоките намалят и търсенето се увеличава . вдига се цената . управлението финансовото си е както предишните . но лукоил са войнолюбци . затова е санкцията . да го закрият . то няма друго решение . а после ако е нужно лесно може да се построят и 2-3 . финансира ракетките .

    10:21 03.11.2025

  • 15 Ура,,Ура

    8 0 Отговор
    Какво се притеснявате бе господа? Управлява ГЕРБ. Място за притеснение няма. След два месеца сме в клуба на богатите. Нали това иска суверена.

    10:21 03.11.2025

  • 16 провинциалист

    5 0 Отговор
    Левончо да не би да се е притеснил? Няма за какво, понеже рискове няма: „За България няма никакви рискове при влизане в Еврозоната, защото ние сме в Еврозината с ограничени права – от 1997 г. Защото сме „вързани“ е врото. Българският лев е хартиеният костюм на еврото, с който ние тук се разплащаме.“ Това каза в „Добро утро, Европа“ банкерът и финансист Левон Хампарцумян. От Euronews България
    Публикувано на 04/03/2025 - 11:17

    10:25 03.11.2025

  • 17 Това цвете

    3 0 Отговор
    Пак цъвна

    10:27 03.11.2025

  • 18 Някой

    8 0 Отговор
    Не, бе! Хич!
    Нали финансовите врътки и машинации се правят единствено в името на влизане в еврозоната? Нали затова се прави всичко, така че дефицита на сметки да не излиза над 3%? нищо, че реално е 33%. И че държавата рязко задлъжнява! Ако нямаше тази ненужна цел - влизане в еврозоната, всчико това нямаше да се случва. Е, щеше да се краде по друг начин, но нямапе да се използва еврозоната за параван.

    10:28 03.11.2025

  • 19 Не си компетентен Хампарцумян

    5 0 Отговор
    Лошото финансово управление е в цялата Еврозона. Пълен погром е. Лагард е за психодиспансер

    10:29 03.11.2025

  • 20 Един

    5 0 Отговор
    1000 тояги на голо на тоя мръсник и да се изхвърли от пределите на държавата!
    Да взима и вмирисаното евро с него!

    10:30 03.11.2025

  • 21 Име

    6 0 Отговор
    „Не бива да свързваме лошото финансово управление с еврозоната." - Тогава защо ни натикахте в ЕЗ, когато не изпълняваме критериите?!

    10:31 03.11.2025

  • 22 Тато ви Яшар от Правец

    2 0 Отговор
    Ротшилд назначи арменски финансови надзиратели на българските мyтpo-милиционерски пoмaшкo-циг@нcки клепто-гангстери на власт!

    10:34 03.11.2025

  • 23 Лагард нали каза

    3 0 Отговор
    И на сайта на ЕЦБ даже е заявено че дефицити в бюджетите не е важното а ролята на "банката" била ценовата стабилност. Силно повредени индивиди явно ЕЦБ управляват... нисли лихви, парите в чужбина като водопад изтичат а после пари нямало.... 2 % разлика на основна лихва между САЩ и ЕС и после рев и тръшкане

    10:34 03.11.2025

  • 24 Бюджет на червено да питам

    2 1 Отговор
    В коя точно държава в ЕС няма ? А?

    10:37 03.11.2025

  • 25 нннн

    3 0 Отговор
    Смешник. Измамата с инфлацията и бюджетния дефицит има отношение и към финансите, и към еврозоната.

    10:38 03.11.2025

  • 26 лев хъм пръц напръц цупан

    1 0 Отговор
    Не бива да свързваме лошото финансово управление с
    добрите чекмеджари
    като Путин източва хазната

    10:39 03.11.2025

  • 27 Айде нема нужда

    1 0 Отговор
    Частен бизнес не съществува щом е зависим от обществения бюджет. Всички частници дават съвети за какво и как да харчи държавата, изглежда това им е основен източник на доход. Държавният бюджет трябва да е за заплати на държавни чиновници и обществен сектор, оказва се обаче е пълен с издръжка на "частни" фирми, агенции и фондации.

    10:39 03.11.2025

  • 28 Кой

    3 0 Отговор
    Няма ли отговорност за пропагандистите на еврото? Икономистите казаха, че така ще стане още през 2020-2022

    10:41 03.11.2025

  • 29 Еврото започна

    2 0 Отговор
    като германска марка и завършва като гръцка драхма.
    Автор: Стоян Панчев.
    Юрошийта е виновен????
    Колко финансови експерта предупреждаваха, унищожаването на Валутен Борд ще доведе до дългови спирали, инфлация, дефицит.
    Българският лев бе умишлено обезценен от юли 2020.
    Унищожаването на Валутен Борд де факто още 2020, позволи теглене на ЧУДОВИЩНИ ЗАЕМИ, 20 милиарда за 2025, от които 23 милиарда лева за бюджетници.
    Предвидени още 20 милиарда заеми за бюджетници 2026 г.
    Шеф на Полска централна Банка:
    "Няма да приемем юрошийта, защото ще предизвика инфлация, дефицит, повишаване на цени, дългови спирали".
    Шеф на БНБ: "Юро има за всички".
    Юрото е, все едно да дадеш ключа от заведение за алкохол на алкохолик.
    20 милиарда лева заеми го доказват. НСИ призна инфлация 20%.
    Дянков и др. признаха за дефицита, огласен от Людмила Петкова за 18 милиарда лева.
    После Теменужка Петкова се изпусна, но бързо се поправи.
    Конвергентните Доклади са с Унищожителните критики към Управляващите, че Управляващите са фалшифицирали данни за инфлация, дефицит, ценова нестабилност.

    10:41 03.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Парите за НАТО

    4 0 Отговор
    И Украйна трябва да бъдат спряни ! Бойкот на решенията на ЕК са нужни.

    10:44 03.11.2025

  • 32 Механик

    1 0 Отговор
    От арменец/евреин, акъл не искам.

    10:45 03.11.2025

  • 33 защо инфлацията у нас изпреварва

    1 0 Отговор
    европейската ли Хампарцумян ? А? ...Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те са 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже. ....

    10:49 03.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове