Левон Хампарцумян: Не бива да свързваме лошото финансово управление с еврозоната

„Правителството не спазва законите на държавата. Трябва да се внесе проектобюджетът до края на 31 октомври, тоест правителството трябва да бъде санкционирано. До края на месеца МФ трябва да представи отчет за изпълнение на бюджета за предходния месец – и това не е направено. Откъде накъде ще позволяваме нашите избраници да си правят каквото си искат?“
Това заяви в ефира на БНТ икономистът проф. Гарабед Минасян.
„Не бива да свързваме лошото финансово управление с еврозоната. Еврозоната не е имунизация срещу лошо финансово управление. Серия от дефицитни бюджети е лошо финансово управление. 3% дефицит едва ли не стана цел, а не е така – то е допустимото отклонение при едно прилично управление“, на мнение е банкерът Левон Хампарцумян.
Според проф. Минасян в бюджета прозира некомпетентност – „дай да дадем на този нещо, да нервираме еди-кого си“: „Въпросът е защо инфлацията у нас изпреварва европейската и така ли ще продължи тенденцията. Няма никакви конкретни ангажирани анализи на МФ и на правителството за това по какъв начин ще изглеждат нещата в бъдеще. В бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро.“
„Това е даже без това, което пътува в чували. Някой трябва да напомни на управляващите и депутатите, че могат да променят много неща, но има неща, които не могат да променят“, допълни още Хампарцумян.
10:13 03.11.2025
10:13 03.11.2025
10:14 03.11.2025
10:14 03.11.2025
10:14 03.11.2025
10:16 03.11.2025
7 Хасковски каунь
Пък и докладът ни бил точен и искрен от сЪрце. Не си ли спомняш?
10:19 03.11.2025
10:19 03.11.2025
10:20 03.11.2025
Хампарцумян беше заместник-министър при Костов, когато приватизираха Булбанк. Приватизацията беше за 300 милиона долара, след което купувачът изтегли от самата банка 300 милиона долара дивидент. Т.е. получи я безплатно.
Като награда за този подвиг Хампарцумян стана шеф на банката (т.е. това е форма на законен подкуп). През цялото си управление това е най-тъпият банков чиновник в историята. Никаква банкова дейност (кредити-депозити-инвестиции), а единствено вдигане на таксите и доене на клиентите.
Хампарцумян беше изгонен от банката, след като служителка задигна от футболиста Мартин Петров около 4 милиона евро.
След това изгонване, Хампарцумян в никоя банка не го искат, което доказва, че е пълен некадърник.
10:20 03.11.2025
10:21 03.11.2025
Хампарцумян никой не го търси, въпреки чутовното му досие на „главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк-България“. Т.е. това е един бездарен политик, изкарал известно време на сладка банкова длъжност и после – изгонен от нея.
В момента се представя като „бизнесмен-практик“, но никой не знае какъв е бизнесът му. Този субект НЕ Е ГРАМОТЕН И КВАЛИФИЦИРАН да коментира икономически въпроси.
Знам, че в профила ми има бивши и настоящи банкери. Знам, че са консервативни и не правят публични изказвания – това е част от тази дейност, не им се сърдя. Но ще съм им благодарен ако поне за мен – в лично съобщение, направят оценка на това ми изказване…
10:21 03.11.2025
10:21 03.11.2025
10:21 03.11.2025
10:21 03.11.2025
Публикувано на 04/03/2025 - 11:17
10:25 03.11.2025
10:27 03.11.2025
Нали финансовите врътки и машинации се правят единствено в името на влизане в еврозоната? Нали затова се прави всичко, така че дефицита на сметки да не излиза над 3%? нищо, че реално е 33%. И че държавата рязко задлъжнява! Ако нямаше тази ненужна цел - влизане в еврозоната, всчико това нямаше да се случва. Е, щеше да се краде по друг начин, но нямапе да се използва еврозоната за параван.
10:28 03.11.2025
10:29 03.11.2025
Да взима и вмирисаното евро с него!
10:30 03.11.2025
10:31 03.11.2025
10:34 03.11.2025
10:34 03.11.2025
10:37 03.11.2025
10:38 03.11.2025
добрите чекмеджари
като Путин източва хазната
10:39 03.11.2025
10:39 03.11.2025
10:41 03.11.2025
29 Еврото започна
Автор: Стоян Панчев.
Юрошийта е виновен????
Колко финансови експерта предупреждаваха, унищожаването на Валутен Борд ще доведе до дългови спирали, инфлация, дефицит.
Българският лев бе умишлено обезценен от юли 2020.
Унищожаването на Валутен Борд де факто още 2020, позволи теглене на ЧУДОВИЩНИ ЗАЕМИ, 20 милиарда за 2025, от които 23 милиарда лева за бюджетници.
Предвидени още 20 милиарда заеми за бюджетници 2026 г.
Шеф на Полска централна Банка:
"Няма да приемем юрошийта, защото ще предизвика инфлация, дефицит, повишаване на цени, дългови спирали".
Шеф на БНБ: "Юро има за всички".
Юрото е, все едно да дадеш ключа от заведение за алкохол на алкохолик.
20 милиарда лева заеми го доказват. НСИ призна инфлация 20%.
Дянков и др. признаха за дефицита, огласен от Людмила Петкова за 18 милиарда лева.
После Теменужка Петкова се изпусна, но бързо се поправи.
Конвергентните Доклади са с Унищожителните критики към Управляващите, че Управляващите са фалшифицирали данни за инфлация, дефицит, ценова нестабилност.
10:41 03.11.2025
31 Парите за НАТО
10:44 03.11.2025
10:45 03.11.2025
10:49 03.11.2025