Започва поетапно пускане на парното в София

3 Ноември, 2025 11:51 537 6

  • парно-
  • софия

„Топлофикация София“ отново напомня, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Топлофикация София” ЕАД започва поетапното общо пускане на отоплението в столицата от 4 ноември (вторник) 2025 г.

Според метеорологичната прогноза за следващите 7-10 дни, предстои захлаждане и понижение на максималните температури.

Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.

„Топлофикация София“ отново напомня, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Препоръчваме на клиентите да отворят на максимална степен регулиращите вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е абонатите да проверят дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. В случай, че дисплеят на устройството е без показания, да се обърнат към своя топлинен счетоводител.

Допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон, клиентите могат да получат на телефон 0700 11 111, както и чрез дигиталните информационни канали на дружеството.


