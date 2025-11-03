Новини
България »
Гуцанов: Майчинството през втората година ще се повиши на 900 лева

3 Ноември, 2025 11:45 456 28

  • борислав гуцанов-
  • майчинство-
  • икономика

При повторното обсъждане в Надзора на НОИ министърът каза, че управляващите възприемат настояването за ръст на майчинските и стимулите за връщане на жените на работа

Гуцанов: Майчинството през втората година ще се повиши на 900 лева - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов отчете подобрените параметри на бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година с направената ревизия, според която майчинството през втората година ще се повиши на 900 лева. Ще има и стимул майките да се връщат по-рано на работа.

Запазва се швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите, коментира министър Гуцанов преди заседанието на Надзорния съвет на НОИ, който отново обсъжда план сметката за следващата година на Държавното обществено осигуряване.

При повторното обсъждане в Надзора на НОИ министърът каза, че управляващите възприемат настояването за ръст на майчинските и стимулите за връщане на жените на работа:

"Досега 50% се връщаха от средствата, ако майката отиде на работа през втората година. Сега се връщат 75%, което ще рече, че с над две трети се увеличават средствата през втората година, с което помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и заедно с това нещо да могат да си гледат децата".

Гуцанов каза още, че всичко е въпрос на диалог. Така той отговори на въпроса защо първото предложение на управляващите е било минималната заплата да е 605 евро. Сега тя вече е изчислена по формулата в Кодекса на труда - 620,20 евро:

"За пореден път благодаря и на министър-председателя, и на министъра на финансите, и на колегите в управлението, защото без това решение на Съвета за съвместно управление нямаше да може това да се случи и така се решават нещата в страната, а именно с диалог".

Министърът каза, че преценката вноските за пенсия да се повишат с два процентни пункта е на Министерството на финансите:

"Малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии, и една голяма сума - малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета. И разбира се, Министерството на финансите като водещо във финансовата част вижда, че тези средства не достигат, и най-вероятно това е била финансовата причина. Продължавам да смятам, че най-големият резерв в страната ни е борбата със сивата икономика и ще видите до месец следващите действия от страна на нашето министерство".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 7 Отговор
    Какви са тия майчински по 2 год.? В белите държави майките бачкат, а майчинството е 4-6 месеца.

    11:47 03.11.2025

  • 2 Това , на офроуд-сафарито

    4 0 Отговор
    Ли го решихте?

    11:47 03.11.2025

  • 3 1488

    3 1 Отговор
    у мойта фирма гоня директно жените като се подуят
    не съм дльжен да издържам никого

    Коментиран от #14

    11:48 03.11.2025

  • 4 Борисофф

    6 0 Отговор
    Махай го тоя гуцанофф.

    11:48 03.11.2025

  • 5 УдоМача

    4 0 Отговор
    Медузо!!! Прилагаш геноцид над най-уязвимата част от населението, съзнаваш ли? съзнаваш ли какви грехове има да плащаш? Шефът на БАБХ вече замина да си ги плаща...

    Коментиран от #7

    11:48 03.11.2025

  • 6 Това трябва да е водеща новина нали?

    4 0 Отговор
    проф. Минасян: В бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! ... БНБ и МС са за съд.. проф. Минасян
    Трябва моментално да бъде извикан в прокуратурата ако факти за подобно престъпление има ...
    Има ли право въобще през бюджета да се осъществява изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! Вероятно или е през ББР или е незаконни траншове към НАТО и Украйна. Иначе ни обяснява тоя Гуцанов как малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии, и една голяма сума - малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета. ....

    11:50 03.11.2025

  • 7 мьрсулана

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "УдоМача":

    "Прилагаш геноцид над най-уязвимата част от населението, съзнаваш ли?"

    над циганите ?

    Коментиран от #13

    11:51 03.11.2025

  • 8 шопа

    2 1 Отговор
    Гуц..ане , па дата подсетим , че нещо сепрайш на ударен: ТОТАЛНА ревизия на ТЕЛК/НЕЛК-овете бре , стига стеа овчи мисли и тоа телешки възторг. Нълси соцЕален министор и оно е у твоя ресор - действай веднагически! Аааама -фа.

    11:53 03.11.2025

  • 9 Много роми и цигани и подобни

    4 0 Отговор
    Са избиратели на партиите от мнозинството. Повечето не работят не учат не могат да четат нито да пишат но могат да раждат деца и да гласуват. Тези са за това във властта. Да народят още цигани за тормоз над хората да убиват да престъпленчват както си искат.

    11:53 03.11.2025

  • 10 Кажи бре Гуцанов

    2 0 Отговор
    Как така през бюджета се осъществява изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро.. на фона на 11 милиарда лева които идват пряко от бюджета за пенсии .... Кви са тези бюджетни траншове в чужбина ще обясниш ли като си в това правителство ?

    Коментиран от #15

    11:54 03.11.2025

  • 12 Ужас!

    1 0 Отговор
    В САЩ майчинството е 3 месеца. Издържаме котило миндянки с фалшиво декларирани доходи и плодящи се за световно

    Коментиран от #19, #26

    11:55 03.11.2025

  • 13 УдоМача

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "мьрсулана":

    Над пенсионерите! Възрастните хора съградили тази държава, а също така РЕАЛНИТЕ лица с увреждания!

    Коментиран от #21

    11:56 03.11.2025

  • 15 Оказва се че

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кажи бре Гуцанов":

    Парите които идват пряко от бюджета за пенсии са по малко от тези за НАТО и Украйна, фонд Триморие и кво се сетите ...хммм

    11:56 03.11.2025

  • 16 Какво Може Да Се Случи !

    1 0 Отговор
    Какво Може Да Се Случи !

    В Пропадналата Държава ?

    11:59 03.11.2025

  • 17 Перо

    1 0 Отговор
    И фалита на кочината ще се ускори с безумните социални плащания и помощи от бюджета!

    12:00 03.11.2025

  • 18 В статията със Харпацумян четем:

    3 0 Отговор
    проф. Минасян: ( В бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! )... БНБ и МС са за съд.. Четеш ли Гуцанов ?

    Коментиран от #22

    12:02 03.11.2025

  • 19 Напиши го в прав текст

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ужас!":

    Така нищо не ти се разбира.

    12:03 03.11.2025

  • 20 ще ще ще ще ще ще ще ще ще

    1 0 Отговор
    Гласувайте занас.Ние обещаваме най-добре.Само БСП и всички крайно дясни капиталисти.

    12:04 03.11.2025

  • 21 Защо Дискриминирате Хората !

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "УдоМача":

    Защо Дискриминирате Хората !

    С Реални Увреждания !

    И Не им Позволявате !

    Да участват Реално Във Възхода на България !

    Защо им отнемате средствата за преживяване !

    И Възможността да станат Реален Авангард На Българското Общество !

    Като Системно Ги Ограбвате !

    Има Закон !

    И Постановеното !

    Трябва да се Изпълнява !

    Не ни Трябват !

    Феодали !

    12:05 03.11.2025

  • 22 6/35

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "В статията със Харпацумян четем:":

    е вътре с двата крака

    12:05 03.11.2025

  • 23 Време е и ние да построим

    1 0 Отговор
    Една пирамида. Много съм възмутен !
    Псевдокултурниците дето са на субсидийка минаха 380 000 души и е време държавата да ги отреже защото тва на 100 лева произведен продукт да получават 430 лв субсидия го няма никъде по света и в галактиката. Все едно една продавачка на обувки да продаде за 100 лв и държавата да и даде още 430 лв .....абсурдно е. Тези псевдокултурници са чиста проба комунистически паразити. Преди време гледах оня пуяк Калин Сърменов и се погнусих за пореден път от него. 100 лв "заработени" - 430 лв субсидия. "Закона за защита на културата" ....И точно тези псевдокултурници как дойде юни месец са хората които правят опашките за Гърция и най силно врякат за Еврозони, НАТО и пръдни. И ИТН Славчо и Тошко взеха че взеха министерството на комунистическите паразити- атлантици на хранилка. После нека пак да кажат че били десни. Ами оня Пимпирата с пингвините? А Перпирикона а? Дето света обиколи с нашите пари...... А Радев това ли му е работата, на откриване на музеи в Египет да ходи....Много съм възмутен !

    Коментиран от #25

    12:05 03.11.2025

  • 24 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    А защо пенсиите не се увеличават от януари,както е вдругите страни от ЕС!И стига сте ревали, че най много пари давате за пенсии,намалете си малко заплатите!

    12:06 03.11.2025

  • 25 Един филм няма

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Време е и ние да построим":

    Като хората само дивотии.

    12:07 03.11.2025

  • 26 ТАМ ДАЖЕ НЯМА ПЛАТЕН ОТПУСК

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ужас!":

    ТУКА Е ОЩЕ КАМУНИЗЬМ

    12:13 03.11.2025

  • 27 Това означава

    1 0 Отговор
    Ще ви взимат 10% от заплатата да ги дават на раждащите сиганки!

    Коментиран от #28

    12:22 03.11.2025

  • 28 После

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Това означава":

    Всички сеганета ще са с ТЕЛК и за тях също ще плащате.

    12:22 03.11.2025

Новини по градове:
