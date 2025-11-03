Гуцанов: Майчинството през втората година ще се повиши на 900 лева

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов отчете подобрените параметри на бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година с направената ревизия, според която майчинството през втората година ще се повиши на 900 лева. Ще има и стимул майките да се връщат по-рано на работа.
Запазва се швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите, коментира министър Гуцанов преди заседанието на Надзорния съвет на НОИ, който отново обсъжда план сметката за следващата година на Държавното обществено осигуряване.
При повторното обсъждане в Надзора на НОИ министърът каза, че управляващите възприемат настояването за ръст на майчинските и стимулите за връщане на жените на работа:
"Досега 50% се връщаха от средствата, ако майката отиде на работа през втората година. Сега се връщат 75%, което ще рече, че с над две трети се увеличават средствата през втората година, с което помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и заедно с това нещо да могат да си гледат децата".
Гуцанов каза още, че всичко е въпрос на диалог. Така той отговори на въпроса защо първото предложение на управляващите е било минималната заплата да е 605 евро. Сега тя вече е изчислена по формулата в Кодекса на труда - 620,20 евро:
"За пореден път благодаря и на министър-председателя, и на министъра на финансите, и на колегите в управлението, защото без това решение на Съвета за съвместно управление нямаше да може това да се случи и така се решават нещата в страната, а именно с диалог".
Министърът каза, че преценката вноските за пенсия да се повишат с два процентни пункта е на Министерството на финансите:
"Малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии, и една голяма сума - малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета. И разбира се, Министерството на финансите като водещо във финансовата част вижда, че тези средства не достигат, и най-вероятно това е била финансовата причина. Продължавам да смятам, че най-големият резерв в страната ни е борбата със сивата икономика и ще видите до месец следващите действия от страна на нашето министерство".
1 честен ционист
11:47 03.11.2025
2 Това , на офроуд-сафарито
11:47 03.11.2025
3 1488
не съм дльжен да издържам никого
Коментиран от #14
11:48 03.11.2025
4 Борисофф
11:48 03.11.2025
5 УдоМача
Коментиран от #7
11:48 03.11.2025
6 Това трябва да е водеща новина нали?
Трябва моментално да бъде извикан в прокуратурата ако факти за подобно престъпление има ...
Има ли право въобще през бюджета да се осъществява изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! Вероятно или е през ББР или е незаконни траншове към НАТО и Украйна. Иначе ни обяснява тоя Гуцанов как малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии, и една голяма сума - малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета. ....
11:50 03.11.2025
7 мьрсулана
До коментар #5 от "УдоМача":"Прилагаш геноцид над най-уязвимата част от населението, съзнаваш ли?"
над циганите ?
Коментиран от #13
11:51 03.11.2025
8 шопа
11:53 03.11.2025
9 Много роми и цигани и подобни
11:53 03.11.2025
10 Кажи бре Гуцанов
Коментиран от #15
11:54 03.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ужас!
Коментиран от #19, #26
11:55 03.11.2025
13 УдоМача
До коментар #7 от "мьрсулана":Над пенсионерите! Възрастните хора съградили тази държава, а също така РЕАЛНИТЕ лица с увреждания!
Коментиран от #21
11:56 03.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Оказва се че
До коментар #10 от "Кажи бре Гуцанов":Парите които идват пряко от бюджета за пенсии са по малко от тези за НАТО и Украйна, фонд Триморие и кво се сетите ...хммм
11:56 03.11.2025
16 Какво Може Да Се Случи !
В Пропадналата Държава ?
11:59 03.11.2025
17 Перо
12:00 03.11.2025
18 В статията със Харпацумян четем:
Коментиран от #22
12:02 03.11.2025
19 Напиши го в прав текст
До коментар #12 от "Ужас!":Така нищо не ти се разбира.
12:03 03.11.2025
20 ще ще ще ще ще ще ще ще ще
12:04 03.11.2025
21 Защо Дискриминирате Хората !
До коментар #13 от "УдоМача":Защо Дискриминирате Хората !
С Реални Увреждания !
И Не им Позволявате !
Да участват Реално Във Възхода на България !
Защо им отнемате средствата за преживяване !
И Възможността да станат Реален Авангард На Българското Общество !
Като Системно Ги Ограбвате !
Има Закон !
И Постановеното !
Трябва да се Изпълнява !
Не ни Трябват !
Феодали !
12:05 03.11.2025
22 6/35
До коментар #18 от "В статията със Харпацумян четем:":е вътре с двата крака
12:05 03.11.2025
23 Време е и ние да построим
Псевдокултурниците дето са на субсидийка минаха 380 000 души и е време държавата да ги отреже защото тва на 100 лева произведен продукт да получават 430 лв субсидия го няма никъде по света и в галактиката. Все едно една продавачка на обувки да продаде за 100 лв и държавата да и даде още 430 лв .....абсурдно е. Тези псевдокултурници са чиста проба комунистически паразити. Преди време гледах оня пуяк Калин Сърменов и се погнусих за пореден път от него. 100 лв "заработени" - 430 лв субсидия. "Закона за защита на културата" ....И точно тези псевдокултурници как дойде юни месец са хората които правят опашките за Гърция и най силно врякат за Еврозони, НАТО и пръдни. И ИТН Славчо и Тошко взеха че взеха министерството на комунистическите паразити- атлантици на хранилка. После нека пак да кажат че били десни. Ами оня Пимпирата с пингвините? А Перпирикона а? Дето света обиколи с нашите пари...... А Радев това ли му е работата, на откриване на музеи в Египет да ходи....Много съм възмутен !
Коментиран от #25
12:05 03.11.2025
24 ЧИЧО
12:06 03.11.2025
25 Един филм няма
До коментар #23 от "Време е и ние да построим":Като хората само дивотии.
12:07 03.11.2025
26 ТАМ ДАЖЕ НЯМА ПЛАТЕН ОТПУСК
До коментар #12 от "Ужас!":ТУКА Е ОЩЕ КАМУНИЗЬМ
12:13 03.11.2025
27 Това означава
Коментиран от #28
12:22 03.11.2025
28 После
До коментар #27 от "Това означава":Всички сеганета ще са с ТЕЛК и за тях също ще плащате.
12:22 03.11.2025