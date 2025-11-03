Гуцанов: Майчинството през втората година ще се повиши на 900 лева

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов отчете подобрените параметри на бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година с направената ревизия, според която майчинството през втората година ще се повиши на 900 лева. Ще има и стимул майките да се връщат по-рано на работа.

Запазва се швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите, коментира министър Гуцанов преди заседанието на Надзорния съвет на НОИ, който отново обсъжда план сметката за следващата година на Държавното обществено осигуряване.

При повторното обсъждане в Надзора на НОИ министърът каза, че управляващите възприемат настояването за ръст на майчинските и стимулите за връщане на жените на работа:

"Досега 50% се връщаха от средствата, ако майката отиде на работа през втората година. Сега се връщат 75%, което ще рече, че с над две трети се увеличават средствата през втората година, с което помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и заедно с това нещо да могат да си гледат децата".

Гуцанов каза още, че всичко е въпрос на диалог. Така той отговори на въпроса защо първото предложение на управляващите е било минималната заплата да е 605 евро. Сега тя вече е изчислена по формулата в Кодекса на труда - 620,20 евро:

"За пореден път благодаря и на министър-председателя, и на министъра на финансите, и на колегите в управлението, защото без това решение на Съвета за съвместно управление нямаше да може това да се случи и така се решават нещата в страната, а именно с диалог".

Министърът каза, че преценката вноските за пенсия да се повишат с два процентни пункта е на Министерството на финансите:

"Малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии, и една голяма сума - малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета. И разбира се, Министерството на финансите като водещо във финансовата част вижда, че тези средства не достигат, и най-вероятно това е била финансовата причина. Продължавам да смятам, че най-големият резерв в страната ни е борбата със сивата икономика и ще видите до месец следващите действия от страна на нашето министерство".