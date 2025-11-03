Мъж е с опасност за живота след трудова злополука в ТЕЦ "Бобов дол"

Работник в цех на ТЕЦ "Бобов дол" на 41 години е пострадал при трудова злополука, съобщиха днес от полицията в Кюстендил. Мъжът е бил настанен в дупнишка болница с множество травми и опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление - Бобов дол и е уведомена прокуратурата.

От полицията казаха за БТА, че мъжът е бил затиснат от гумена лента, в резултат на което е със счупени ребра и таз. Инцидентът е станал в петък сутринта, около 9:00 часа.

През юли в машина за смилане на биомаса в ТЕЦ "Бобов дол" загина мъж на 64 години, а през септември, по време на работа в котелен цех на ТЕЦ "Бобов дол", пострада 20-годишен работник.