Румен Овчаров за "Лукойл": Като Борисов е приятел с Тръмп, да отива на прага на Белия дом и да се моли за народа си

Ако бяхме независима държава, тези санкции би трябвало да не означават нищо, тъй като екстериториалните санкции не важат на територията на Европейския съюз, но ние не сме тава Българският слугинаж в това отношение е 100%. Това каза в предаването "Лице лице" по БТВ Румен Овчаров, бивш министър на икономиката и енергетиката и бивш представител на държавата в "Лукойл" за бъдещето на рафинерията след наложените санкции от САЩ.

Най-нормалният и най-безболезненият за България изход е ако "Лукойл интернешънъл" се продаде по най-бързия начин. Има неизвестности за начин, по който ще бъде продадена компанията Ще трябва да се разделим с илюзията че в България всичко е наред с резервите Още никой не е казал, колко от тези резерви са налични в страната, заяви Овчаров.

Второто, което досега три пъти трябваше да са направили управляващите, е да са поискали дерогация от САЩ "Лукойл" не работи с руски петрол и парите не отиват в руската държава. Русия си събира парите от износа на петрол още от добива на този петрол. Логиката за санкции срещу България е абсолютно никаква и аргументът да имаме дерогация е обоснован на 100%. Длъжни сме да поискаме дерогация и няма начин да не я получим, добави бившият министър.

Идеята за особен управител се подкрепя с изключителен русофобски ентусиазъм от "Продължаваме промяната-Демократична България" – не знам дали осъзнават, че този човек ще изпълнява волята на Делян Пеевски. Ще дойде един особен управител, който няма да има друга задача, освен да дава поръчки на този и онзи, а ние ще плащаме цената, посочи Румен Овчаров.

Вариантите са максимум два – единият е да върви продажбата и да се случи. Ако не стане, рафинериите у нас спират. Ако това стане ще разчитаме на тези резерви за три месеца, а след това не е ясно какво ще правим. Не съм аз този, който се хвали, че е приятел на Тръмп, че се среща с деца на приятелите си. Като му е толкова добър приятел Тръмп на Бойко Борисов, да заминава на прага на Белия дом, както направи Орбан, и да се моли за народа си, каза още Овчаров.

Социалистът определи участието на "БСП-Обединена левица" в правителството с премиер Росен Желязков като "политическа грешка" и "гавра с идеите на БСП".