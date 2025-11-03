Новини
Румен Овчаров за "Лукойл": Като Борисов е приятел с Тръмп, да отива на прага на Белия дом и да се моли за народа си

Румен Овчаров за "Лукойл": Като Борисов е приятел с Тръмп, да отива на прага на Белия дом и да се моли за народа си

3 Ноември, 2025 18:08

Логиката за санкции срещу България е абсолютно никаква и аргументът да имаме дерогация е обоснован на 100%. Длъжни сме да поискаме дерогация и няма начин да не я получим

Румен Овчаров за "Лукойл": Като Борисов е приятел с Тръмп, да отива на прага на Белия дом и да се моли за народа си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако бяхме независима държава, тези санкции би трябвало да не означават нищо, тъй като екстериториалните санкции не важат на територията на Европейския съюз, но ние не сме тава Българският слугинаж в това отношение е 100%. Това каза в предаването "Лице лице" по БТВ Румен Овчаров, бивш министър на икономиката и енергетиката и бивш представител на държавата в "Лукойл" за бъдещето на рафинерията след наложените санкции от САЩ.

Най-нормалният и най-безболезненият за България изход е ако "Лукойл интернешънъл" се продаде по най-бързия начин. Има неизвестности за начин, по който ще бъде продадена компанията Ще трябва да се разделим с илюзията че в България всичко е наред с резервите Още никой не е казал, колко от тези резерви са налични в страната, заяви Овчаров.

Второто, което досега три пъти трябваше да са направили управляващите, е да са поискали дерогация от САЩ "Лукойл" не работи с руски петрол и парите не отиват в руската държава. Русия си събира парите от износа на петрол още от добива на този петрол. Логиката за санкции срещу България е абсолютно никаква и аргументът да имаме дерогация е обоснован на 100%. Длъжни сме да поискаме дерогация и няма начин да не я получим, добави бившият министър.

Идеята за особен управител се подкрепя с изключителен русофобски ентусиазъм от "Продължаваме промяната-Демократична България" – не знам дали осъзнават, че този човек ще изпълнява волята на Делян Пеевски. Ще дойде един особен управител, който няма да има друга задача, освен да дава поръчки на този и онзи, а ние ще плащаме цената, посочи Румен Овчаров.

Вариантите са максимум два – единият е да върви продажбата и да се случи. Ако не стане, рафинериите у нас спират. Ако това стане ще разчитаме на тези резерви за три месеца, а след това не е ясно какво ще правим. Не съм аз този, който се хвали, че е приятел на Тръмп, че се среща с деца на приятелите си. Като му е толкова добър приятел Тръмп на Бойко Борисов, да заминава на прага на Белия дом, както направи Орбан, и да се моли за народа си, каза още Овчаров.

Социалистът определи участието на "БСП-Обединена левица" в правителството с премиер Росен Желязков като "политическа грешка" и "гавра с идеите на БСП".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 България е вече в реален фалит

    7 3 Отговор
    2027 ще бъде година на голяма публична финансова криза в България. Тогава страната ще влезе в процедура по свръхдефицит, коментира бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков по БНТ.

    За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ

    Коментиран от #2, #6, #7, #22

    18:09 03.11.2025

  • 2 РАЗБОЙКО пак излъга.

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "България е вече в реален фалит":

    РАЗБОЙКО МАЙКОПРОДАВЕЦ ВЕДНАГА заминавай при своя приятел Тръмп. Май тогиз ще продадеш цяла България барабар с народа.

    18:12 03.11.2025

  • 3 Джо

    0 0 Отговор
    Смерш!

    18:13 03.11.2025

  • 4 Ветеран от Протеста

    5 8 Отговор
    Р.Овчаров.Ми Истър на Енергетиката е зловещото за всички Българи правителство на БСП и Жан Виденов ,постигнали 3000 лв за долар Инфлация и единствената рафинерия в Света работеща на Загуба ,за да се подготви за подарък на руските комунистически Окупатори на България....

    Коментиран от #9, #17

    18:13 03.11.2025

  • 5 Еееей,

    4 7 Отговор
    Това, комунистическата наглост край няма

    18:13 03.11.2025

  • 6 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "България е вече в реален фалит":

    Задлъжнялоста на България е вече 107 милиарда лева. Валутния резерв на страната общо е 41 милиарда евро ( 80 милиарда лева). Това са задължителните резерви на банките влоговете на гражданите плюс фискалния резерв на държавата. Значи общата собственост на страната е 80 милиарда лева а заемите 107 милиарда лева. Това е реален фалит. А само фискалния резерв е малко над 11 милиарда лева който влиза във валутният. Фалира България

    18:13 03.11.2025

  • 7 оня с питон.я

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "България е вече в реален фалит":

    Бойко вече е готов да се изнася по островите. Добитъкът да му мисли.

    18:13 03.11.2025

  • 8 Горски

    3 7 Отговор
    Това е целта, шайката, вкл. ПП-ДБ, се правят на ударени, а междувременно рафинерията ще се продаде на по-ниска цена. Руските активи са на върха в управлението на държавата ни. Дали Борисов не изтъргува рафинерията ще разберем след много малко време. "Ще търсим начините да заобиколим санкциите". Китайците казват "от всяка беизходна ситуация има най-малко 36 изхода". Нещо не разбирам - САЩ да си санкционират когото си искат и да спират да купуват от когото си поискат.
    АМА НИЕ ТУК - НАЛИ УЖКИМ СМЕ В СИЛЕН ЕВРОСЪЮЗ - ЗАЩО НЯКОЙ ЩЕ НИ КАЗВА ОТКЪДЕ ДА КУПУВАМЕ И КАКВО ДА ПРАВИМ.
    ОТКОГА БЪЛГАРИЯ Е КОЛОНИЯ НА САЩ ? Освен рабоботещите никой не плаща.. те всички данъци плащат . Даже доста то кеш плашат после изчезва доста от нея ... акциза и ддс то ние плащаме.

    18:15 03.11.2025

  • 9 оня с питон.я

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":

    това не променя факта че след три месеца гнилата ти дизеларка се превръща в музеен експонат, а ти ще яздиш магаре, ако успееш да си купиш.

    Коментиран от #19

    18:15 03.11.2025

  • 10 Хм...

    3 2 Отговор
    Да се ноли да оставят бизнеса на руснаците ли? Не се съмнявам, че р.овч. рааботи за расия и защитава техните интереси, а не българските.

    18:17 03.11.2025

  • 11 Емигрант

    3 2 Отговор
    Ха ха ха абе вие държава ли сте със закони и управление или наистина сте територия на мафията и мутрите ? Този и той е от списъкът "Магнитски" и вместо разследване защо фигурира в този черен списък на корупцията вие го каните на интервюта да ви пълни празните и търпеливи глави с явно корумпиран разум ! Вчсра беше Вл.Горанов, днес този утре кой ще ви "съветва" - Божков, а Намагнитения илитерат знае всеки той през ден ви обещава да "работи" за вас, демек да ви "ИЗРАБОТИ" ! Не съм и чел даже какво е казал този червен крадец и не ме интересува, само отбелязвам, че само престъпници ви съветват !

    18:19 03.11.2025

  • 12 И Боко като теб

    1 0 Отговор
    Еволюция на пълзящи!

    18:22 03.11.2025

  • 13 хаха

    2 5 Отговор
    За народа ли? Руска компания в България, която не внася данъци в българската хазна.....и лидер на Българска партия да отива да се моли на американския президент. По скоро да си върнем комбината, защото е от национално значение. Защо трябва Русия трябва да притежава комбинат от национално значение. Ние какво руско притежаваме в Русия. Кой българин има смелост да развява български знамена в Русия, че ние позволяваме на предатели да развяват руски в България

    Коментиран от #16

    18:22 03.11.2025

  • 14 Гост

    0 1 Отговор
    Мр. Пъмпкин е неспособен да намери газ за народа си, но мрънка срещу онзи, който успя да намери.
    Сега е неспособен да намери и петрол, но после ще мрънка и срещу онзи, който успее да намери.
    Мр. Пъмпкин не може да блесне с постижения, затова гледа да изпъкне с хейт и хвърляне на кал.

    18:22 03.11.2025

  • 15 Как

    0 3 Отговор
    От такива като този агенти на КГБ ( както и президента ни с Боташ) сме на това положение!

    Коментиран от #21

    18:23 03.11.2025

  • 16 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Бебьо, руската компания не е регистрирана тук, затова по закон няма нужда да плаща данъци.
    Такива са всички застрахователни компании тук. И те не плащат данъци.

    18:23 03.11.2025

  • 17 3000 лева за долар

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":

    беше по времето на друг комундур - Беров....Станишев е разпознаван със студената зима.

    Коментиран от #30

    18:24 03.11.2025

  • 18 Кую

    0 0 Отговор
    Ще се моли на малката мека тиква.

    18:24 03.11.2025

  • 19 Ветеран от Протеста

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "оня с питон.я":

    Значи ,само Руснаци могат да произвеждат бензин и дизел ...Що не си навреш Питона някъде !????

    Коментиран от #24, #28

    18:25 03.11.2025

  • 21 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Как":

    Боташ беше следствие на Кир40-К0к0р40вата деиверсификация, с която ти спряха недемократичният евтин руски газ. Щеше да мръзнеш на студа, ако не беше президента, да спаси положението. Никой друг! (повтарям) НИКОЙ ДРУГ, не успя да уреди газ за България.

    18:25 03.11.2025

  • 22 България влиза в световната

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "България е вече в реален фалит":

    Финансова история как държава е фалирана за 3 години от тикви, свиня и неграмотни чалгари. Декември 2023 г.дойде първото правителство на Главчев. След нови избори дойде второто на Главчев. Това правителство си беше на боко и шиши. Преди 11 месеца дойде това на тиквун,шопар и чалгари. За 3 години 38 милиарда нови заеми. През 2027 г.само лихвите 6 милиарда. Икономика няма производство няма, чужди инвестиции липсват. Държавата 2027 г.обявява фалит и се закрива.

    Коментиран от #26

    18:26 03.11.2025

  • 23 Тома

    1 0 Отговор
    Боко тиквата плати милиарди народна пара за счупени самолети за да се снима с Тръмп

    18:26 03.11.2025

  • 24 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ветеран от Протеста":

    Нека ни внесат малко европейски или щатски петрол, да видиш тогава бензин по 4 лв.

    18:27 03.11.2025

  • 26 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "България влиза в световната":

    2019 - външен дълг към БВП 20%.
    2025 - външен фълг към БВП 47%...... и расте.

    18:28 03.11.2025

  • 27 ЕС и Еврозоната водят България

    2 0 Отговор
    уверено към Bankruptcy/Фалит, отгоре на всичко това изплащане на Дълговете на Украйна която не е нито в ЕС, нито в Еврозоната, нито в НАТО!

    Това е като slow motion train wreck, played пред очите на Българските Граждани!
    Зад всичко това стои идеята да се навреди на Русия, уви колкото повече горните три институции се опитват да навредят на Русия, толкова повече Украйна, ЕС, Еврозоната и НАТО навреждат на себе си.
    Направо горните се самопростреляха в слепоочието?

    18:28 03.11.2025

  • 28 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ветеран от Протеста":

    дреме ми. аз мога и без кола.

    18:28 03.11.2025

  • 30 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "3000 лева за долар":

    3000 лв за долар беше скалъпената Виденова зима, която евр0пските банкери разиграха на Виденов, затова, че не прие заробващите им условия за българите.

    18:30 03.11.2025

  • 31 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    0 0 Отговор
    Kyчka e!
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    18:31 03.11.2025

