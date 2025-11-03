Румен Овчаров за "Лукойл": Като Борисов е приятел с Тръмп, да отива на прага на Белия дом и да се моли за народа си

Ако бяхме независима държава, тези санкции би трябвало да не означават нищо, тъй като екстериториалните санкции не важат на територията на Европейския съюз, но ние не сме тава Българският слугинаж в това отношение е 100%. Това каза в предаването "Лице лице" по БТВ Румен Овчаров, бивш министър на икономиката и енергетиката и бивш представител на държавата в "Лукойл" за бъдещето на рафинерията след наложените санкции от САЩ.
Най-нормалният и най-безболезненият за България изход е ако "Лукойл интернешънъл" се продаде по най-бързия начин. Има неизвестности за начин, по който ще бъде продадена компанията Ще трябва да се разделим с илюзията че в България всичко е наред с резервите Още никой не е казал, колко от тези резерви са налични в страната, заяви Овчаров.
Второто, което досега три пъти трябваше да са направили управляващите, е да са поискали дерогация от САЩ "Лукойл" не работи с руски петрол и парите не отиват в руската държава. Русия си събира парите от износа на петрол още от добива на този петрол. Логиката за санкции срещу България е абсолютно никаква и аргументът да имаме дерогация е обоснован на 100%. Длъжни сме да поискаме дерогация и няма начин да не я получим, добави бившият министър.
Идеята за особен управител се подкрепя с изключителен русофобски ентусиазъм от "Продължаваме промяната-Демократична България" – не знам дали осъзнават, че този човек ще изпълнява волята на Делян Пеевски. Ще дойде един особен управител, който няма да има друга задача, освен да дава поръчки на този и онзи, а ние ще плащаме цената, посочи Румен Овчаров.
Вариантите са максимум два – единият е да върви продажбата и да се случи. Ако не стане, рафинериите у нас спират. Ако това стане ще разчитаме на тези резерви за три месеца, а след това не е ясно какво ще правим. Не съм аз този, който се хвали, че е приятел на Тръмп, че се среща с деца на приятелите си. Като му е толкова добър приятел Тръмп на Бойко Борисов, да заминава на прага на Белия дом, както направи Орбан, и да се моли за народа си, каза още Овчаров.
Социалистът определи участието на "БСП-Обединена левица" в правителството с премиер Росен Желязков като "политическа грешка" и "гавра с идеите на БСП".
1 България е вече в реален фалит
За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ
18:09 03.11.2025
2 РАЗБОЙКО пак излъга.
До коментар #1 от "България е вече в реален фалит":РАЗБОЙКО МАЙКОПРОДАВЕЦ ВЕДНАГА заминавай при своя приятел Тръмп. Май тогиз ще продадеш цяла България барабар с народа.
18:12 03.11.2025
3 Джо
18:13 03.11.2025
4 Ветеран от Протеста
18:13 03.11.2025
5 Еееей,
18:13 03.11.2025
6 Факт
До коментар #1 от "България е вече в реален фалит":Задлъжнялоста на България е вече 107 милиарда лева. Валутния резерв на страната общо е 41 милиарда евро ( 80 милиарда лева). Това са задължителните резерви на банките влоговете на гражданите плюс фискалния резерв на държавата. Значи общата собственост на страната е 80 милиарда лева а заемите 107 милиарда лева. Това е реален фалит. А само фискалния резерв е малко над 11 милиарда лева който влиза във валутният. Фалира България
18:13 03.11.2025
7 оня с питон.я
До коментар #1 от "България е вече в реален фалит":Бойко вече е готов да се изнася по островите. Добитъкът да му мисли.
18:13 03.11.2025
8 Горски
АМА НИЕ ТУК - НАЛИ УЖКИМ СМЕ В СИЛЕН ЕВРОСЪЮЗ - ЗАЩО НЯКОЙ ЩЕ НИ КАЗВА ОТКЪДЕ ДА КУПУВАМЕ И КАКВО ДА ПРАВИМ.
ОТКОГА БЪЛГАРИЯ Е КОЛОНИЯ НА САЩ ? Освен рабоботещите никой не плаща.. те всички данъци плащат . Даже доста то кеш плашат после изчезва доста от нея ... акциза и ддс то ние плащаме.
18:15 03.11.2025
9 оня с питон.я
До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":това не променя факта че след три месеца гнилата ти дизеларка се превръща в музеен експонат, а ти ще яздиш магаре, ако успееш да си купиш.
18:15 03.11.2025
10 Хм...
18:17 03.11.2025
11 Емигрант
18:19 03.11.2025
12 И Боко като теб
18:22 03.11.2025
13 хаха
18:22 03.11.2025
14 Гост
Сега е неспособен да намери и петрол, но после ще мрънка и срещу онзи, който успее да намери.
Мр. Пъмпкин не може да блесне с постижения, затова гледа да изпъкне с хейт и хвърляне на кал.
18:22 03.11.2025
15 Как
18:23 03.11.2025
16 Гост
До коментар #13 от "хаха":Бебьо, руската компания не е регистрирана тук, затова по закон няма нужда да плаща данъци.
Такива са всички застрахователни компании тук. И те не плащат данъци.
18:23 03.11.2025
17 3000 лева за долар
До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":беше по времето на друг комундур - Беров....Станишев е разпознаван със студената зима.
18:24 03.11.2025
18 Кую
18:24 03.11.2025
19 Ветеран от Протеста
До коментар #9 от "оня с питон.я":Значи ,само Руснаци могат да произвеждат бензин и дизел ...Що не си навреш Питона някъде !????
18:25 03.11.2025
21 Гост
До коментар #15 от "Как":Боташ беше следствие на Кир40-К0к0р40вата деиверсификация, с която ти спряха недемократичният евтин руски газ. Щеше да мръзнеш на студа, ако не беше президента, да спаси положението. Никой друг! (повтарям) НИКОЙ ДРУГ, не успя да уреди газ за България.
18:25 03.11.2025
22 България влиза в световната
До коментар #1 от "България е вече в реален фалит":Финансова история как държава е фалирана за 3 години от тикви, свиня и неграмотни чалгари. Декември 2023 г.дойде първото правителство на Главчев. След нови избори дойде второто на Главчев. Това правителство си беше на боко и шиши. Преди 11 месеца дойде това на тиквун,шопар и чалгари. За 3 години 38 милиарда нови заеми. През 2027 г.само лихвите 6 милиарда. Икономика няма производство няма, чужди инвестиции липсват. Държавата 2027 г.обявява фалит и се закрива.
18:26 03.11.2025
23 Тома
18:26 03.11.2025
24 Гост
До коментар #19 от "Ветеран от Протеста":Нека ни внесат малко европейски или щатски петрол, да видиш тогава бензин по 4 лв.
18:27 03.11.2025
26 Гост
До коментар #22 от "България влиза в световната":2019 - външен дълг към БВП 20%.
2025 - външен фълг към БВП 47%...... и расте.
18:28 03.11.2025
27 ЕС и Еврозоната водят България
Това е като slow motion train wreck, played пред очите на Българските Граждани!
Зад всичко това стои идеята да се навреди на Русия, уви колкото повече горните три институции се опитват да навредят на Русия, толкова повече Украйна, ЕС, Еврозоната и НАТО навреждат на себе си.
Направо горните се самопростреляха в слепоочието?
18:28 03.11.2025
28 оня с питон.я
До коментар #19 от "Ветеран от Протеста":дреме ми. аз мога и без кола.
18:28 03.11.2025
30 Гост
До коментар #17 от "3000 лева за долар":3000 лв за долар беше скалъпената Виденова зима, която евр0пските банкери разиграха на Виденов, затова, че не прие заробващите им условия за българите.
18:30 03.11.2025
31 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.
18:31 03.11.2025