Антон Кутев: ГЕРБ ще върви все по-надолу. Пеевски ще им вземе контролирания вот и дори чисто политическият вот ще пада

Антон Кутев: ГЕРБ ще върви все по-надолу. Пеевски ще им вземе контролирания вот и дори чисто политическият вот ще пада

3 Ноември, 2025 19:34 489 9

На следващи избори БСП няма да може да мине 4-процентовата бариера и ще остане извън парламента. Кризата в БСП е много сериозна. БСП беше жива партия, докато имаше инстинкт за самосъхранение. Най-вероятната съдба оттук нататък на БСП ще е като тази на СДС – брошка на ревера, коментира говорителят на няколко служебни кабинета на президента Радев

Антон Кутев: ГЕРБ ще върви все по-надолу. Пеевски ще им вземе контролирания вот и дори чисто политическият вот ще пада - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова

Управляващите нямат друг избор, тъй като предишният бюджет беше с 18 млрд. лева дупка. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ Антон Кутев, бивш депутат от БСП и говорител на няколко служебни кабинета на президента Румен Радев във връзка с публикувания проектобюджет за 2026 г., цитиран от novini.bg

Няма как да не се получи същата дупка и сега, защото не можеш да намалиш вдигнатите пенсии и заплати, не можеш да спреш социалните разходи. Имаме правителство, което е в изключително трудна ситуация, защото е съставено от противоречащи си политически сили, закърмено е с грях и няма как да направи смислени реформи, защото така е създадено, заяви Кутев.

Борисов изпусна шанса да излезе от това управление. Според мен той искаше да спре източването на ГЕРБ, ставайки министър-председател. Беше му казано, че това няма да стане. Имаше вариант. Допреди 20 дена имаше шанс на следващи избори ГЕРБ да има същия резултат, но този шанс отмина. ГЕРБ ще върви все по-надолу – Пеевски ще им вземе контролирания вот и дори чисто политическият вот ще започне да пада. Докато Пеевски им стои зад гърба, няма как да не губят подкрепа.

Стабилността на това правителство зависи само от това, че ги управлява Пеевски. Колко дълго може да управлява Пеевски, е отделен въпрос.

По думите му на следващи избори БСП няма да може да мине 4-процентовата бариера и ще остане извън парламента. Кризата в БСП е много сериозна. БСП беше жива партия, докато имаше инстинкт за самосъхранение. Най-вероятната съдба оттук нататък на БСП ще е като тази на СДС – брошка на ревера.

От началото на "Продължаваме промяната" на гърба на президента се катерят много политически субекти, с различно основание. Въпросът е с кого може да се коалира. Излизането на терена би могло да стане не само с неговата лична ангажираност и когато той го покаже. Ако тръгне да прави проект, той няма да го прави чрез други хора. Ако изобщо тръгне да прави нещо, трябва да го направи много внимателно, защото рисковете за него. Най-важният въпрос, ако тръгне да го прави, е кога ще го направи, защото надеждите към него са огромни той не бива да ги разочарова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И който е умен ще се изнесе от

    3 0 Отговор
    България. А тук ще се заселят едни такива мургави лилави тъмносиви с черни очи и друга религия.
    Жалко за Република България.

    Коментиран от #2

    19:39 03.11.2025

  • 2 Прав си, но

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "И който е умен ще се изнесе от":

    ако се сбъднат мечтите ни и двете Мазни и Охранени парчета, Пеевски и Тиквата Борисов, влязат в затвора, България неминуемо ще тръгне по един по добър път на развите.

    19:43 03.11.2025

  • 3 Хаха

    3 0 Отговор
    В Пазарджик нали се видя, Бойко без циганския вот е на последно място.

    19:52 03.11.2025

  • 4 Хи хи

    1 2 Отговор
    Иска му се на Кутевия, ама надали ще стане така!

    19:53 03.11.2025

  • 5 Красимир Петров

    2 1 Отговор
    За ГЕРБ не знам,но БСП отича в канала

    19:54 03.11.2025

  • 6 "ВРАГ НА НАРОДА"

    1 0 Отговор
    СБОГОМ Б$П,Г€РБ, ИТН , ИД€ "НОВО НАЧАЛО"- КОЧИНА "РБ" (РОМ$КИ БУЛ ГА РИ $ТАН)!
    ОВЧИЯТ народ(ПО-СКОРО население) ЩЕ БЪДЕ "ОП РА В€ НО" ОТ Н€ Р€ ЗЪТ-д€ лян п€€ в$ки -
    (ВНУК на КД$, КР€АТУРА на ДП$)- ГЛАВНОТО "Д"!

    19:56 03.11.2025

  • 7 оня с коня

    0 1 Отговор
    Когато СП беше "Жива" както се изразява Кутев,той я заряза и се присламчи към Радев.Сега предлага същото Предателство да извърши и Борисов,т.е. да Излезе от Властта и да предаде надеждите на Електората си който му е делигирал Властта да управлява.Ама ГЕРБ щяли да вървят все по-надолу...Абе Кутев,ГЕРБ дори и да хукне "с 200" в посока Надолу,останалите Партии пак не могат да го стигнат!Куриозът у чу все още се намират Гламави които да ползват Услугите на Мизерници като Кутев,които със "Аргументирани" Анализи да успеят да Обезсърчат и да внушат Несигурност и Разколебаване на Електората на ГЕРБ,та БелкимБорисов слезе малко по-надолу от Висините...

    19:56 03.11.2025

  • 8 оня с питон.я

    0 1 Отговор
    Плешо щатската подлога. поредния лъжепроект. ганю винаги лапа кукичката. факт.

    19:57 03.11.2025

  • 9 Буци

    1 0 Отговор
    Само когато Борисов влезе в затвора, отново ще се напълнят язовирите, черешите ще са 5 лв за кг, а калинките на борсата.

    20:00 03.11.2025

